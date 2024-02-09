На випадок припинення допомоги США Україна готує план для МВФ, - Bloomberg

Україна готує план, щоб в разі блокування життєво важливої допомоги США отримати гроші від Міжнародного валютного фонду.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, цей план українські урядовці збираються представити МВФ під час візиту предствників Фонду до Києва наступного тижня. Вони збираються запевнити МВФ, що Україна зможе обслуговувати свої борги, навіть якщо союзники не зможуть надати допомогу, що є умовою її кредитної програми на суму 15,6 млрд доларів.

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Візит делегації МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм до Києва розпочнеться 12 лютого і триватиме три дні. Візит передує перегляду МВФ кредитної програми, яка розпочнеться у лютому та дозволить отримати транш на 900 млн доларів.

Bloomberg пише з посиланням на анонімного українського чиновника про ризик того, що в разі блокування допомоги США Рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату Україні без бюджетного плану.

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За словами чиновника, ключовим джерелом коштів для заміни коштів із США стане розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки високоліквідні, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть вкладати кошти, які вони утримуються від кредитування через військові ризики, у високоприбуткові державні облігації.

Чиновник каже, що цього року це може принести щонайменше 5 млрд доларів доходу. За словами урядовця, уряд також може в разі необхідності підвищити податки або скоротити витрати.

Цього року Київ мав отримати за програмою МВФ 5,3 млрд доларів.