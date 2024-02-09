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На випадок припинення допомоги США Україна готує план для МВФ, - Bloomberg

мвф

Україна готує план, щоб в разі блокування життєво важливої допомоги США отримати гроші від Міжнародного валютного фонду.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, цей план українські урядовці збираються представити МВФ під час візиту предствників Фонду до Києва наступного тижня. Вони збираються запевнити МВФ, що Україна зможе обслуговувати свої борги, навіть якщо союзники не зможуть надати допомогу, що є умовою її кредитної програми на суму 15,6 млрд доларів.

Читайте: Важливо, щоб донори виконали свої зобов’язання з фінансової підтримки України, - МВФ

Візит делегації МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм до Києва розпочнеться 12 лютого і триватиме три дні. Візит передує перегляду МВФ кредитної програми, яка розпочнеться у лютому та дозволить отримати транш на 900 млн доларів.

Bloomberg пише з посиланням на анонімного українського чиновника про ризик того, що в разі блокування допомоги США Рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату Україні без бюджетного плану.

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За словами чиновника, ключовим джерелом коштів для заміни коштів із США стане розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки високоліквідні, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть вкладати кошти, які вони утримуються від кредитування через військові ризики, у високоприбуткові державні облігації.

Чиновник каже, що цього року це може принести щонайменше 5 млрд доларів доходу. За словами урядовця, уряд також може в разі необхідності підвищити податки або скоротити витрати.

Цього року Київ мав отримати за програмою МВФ 5,3 млрд доларів.

Автор: 

МВФ (3069) допомога (8343) США (22799)


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Топ коментарі
+14
Оружие и боеприпасы надо думать как получать, а они думают как деньги МВФ киздить.
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09.02.2024 13:28
+6
Зарплату депутатам, чиновникам и мусарам надо выдавать прямо в окопе.
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09.02.2024 13:51
+5
Какие мы крутые!
У нас и план А
И план Б
А еще план для МВФ
Усраться можно ....
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09.02.2024 13:29
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А для чого гроші ? Це ж мертвому припарка ! Снаряди де купляти ? Теж у кореї ? ЄС не поспішає з запуском заводів по виробництву. Якось ЧЕСНО дивно. Вони підозрюють про короткочасні замовлененя, що інвестору не до душі ? Чи все всЬо вирішено ?
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09.02.2024 13:28 Відповісти
Думаю, Пупс не проти і на зерно їх обміняти.
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09.02.2024 15:10 Відповісти
Оружие и боеприпасы надо думать как получать, а они думают как деньги МВФ киздить.
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09.02.2024 13:28 Відповісти
Зарплату депутатам, чиновникам и мусарам надо выдавать прямо в окопе.
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09.02.2024 13:51 Відповісти
Так. Патронами.
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09.02.2024 15:11 Відповісти
Лучше мылом и верёвками.
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09.02.2024 16:58 Відповісти
Оружие и боеприпасы в принципе можно покупать у тех же Штатов за деньги
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09.02.2024 14:04 Відповісти
Можно, но деньги спижжены.
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09.02.2024 16:59 Відповісти
Какие мы крутые!
У нас и план А
И план Б
А еще план для МВФ
Усраться можно ....
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09.02.2024 13:29 Відповісти
А чому дивуємося? Умному народу можна втюхувати все, що забажаєш.
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10.02.2024 09:41 Відповісти
Тобто грошей не буде.
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09.02.2024 13:31 Відповісти
МВФ стой! раз! два!

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09.02.2024 13:33 Відповісти
Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами ...

так от, в україні форс мажор.
чи нє?
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09.02.2024 13:34 Відповісти
план гетьманцо&ко простий як двері без завісів: підняти податки та ціни на воду, опалення, електрику і бензин
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09.02.2024 13:35 Відповісти
Если в стране есть прокурор-миллионер и дворник с автоматом, то у дворника деньги точно будут.
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09.02.2024 13:37 Відповісти
А, якщо у МВФ інші плани?
Свій план у ЗЄ є?
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09.02.2024 13:37 Відповісти
Замість танків і снарядів Україна буде брати гроші в борг?
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09.02.2024 13:37 Відповісти
І що, там пропишуть, щоб зелені щури менше крали?
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09.02.2024 13:40 Відповісти
Всіх нагнем.. забули проти чого Ми воюємо?? За добро.. а ви,за що??
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09.02.2024 13:47 Відповісти
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА. Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій. Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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09.02.2024 14:02 Відповісти
США, ПОДАЮТЬ КУЙОВИЙ ПРИКЛАД І ДЛЯ ЄС І ДЛЯ І МВФ І ДЛЯ ІНШИХ КРЕДИТОРІВ.("земародерам" в Україні, довіри більше немає нігде у світі. Вони , свої антиукраїнські,поставлені куйлом,завдання-успішно виконали...
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09.02.2024 14:19 Відповісти
В боргах і так вже як ***** блох набралася. Треш повинен бути доведений до максимуму...
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09.02.2024 14:46 Відповісти
Тепер треба відправити дєрмака на чолі делегації СН в турне по Європі-і допомога буде провалена! Відпрацьовано на прикладі США ,коли десант шапітолію висадився у Вашингтоні перед Новим роком! А ****!
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09.02.2024 15:30 Відповісти
В условиях войны, оккупации части территории, острого дефицита денежной массы, необходимо в первую очередь уменьшить расходы. Необходимо в первую очередь уменьшить необоснованно высокие заработные зарплаты, пенсии судьям, прокурорам, руководству всяких силовых ведомств, высших учебных заведений, всякого рода депутатов, которых развелось видимо невидимо, рай-обл администраций. Ведь не секрет, что их заработная плата составляет 100-200 тысяч в месяц, притом многое еще получают пенсию, всякого рода надбавки, премии, еще умудряются доить бизнес, читать какие-то лекции и не несут никакой ответственности. Прекратите деребанить бюджет
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09.02.2024 15:32 Відповісти
А хто їм заборонить?
При владі чорти
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10.02.2024 09:45 Відповісти
25 січня - день народження президента України, йому виповнилося 46 років,на платформі Prozorro за тиждень до святкування, Офіс президента через фірму "Гарант-сервіс" закупив вина на суму 133 000 євро. І стільки коштувало лише 12 пляшок. Народу б так жити, як живуть його слуги. А може президент вирішив шиканути під кінець свого президенства? Бо знає, що термін його придатності спливає вже навесні, себто вже через кілька місяців. А далі всі пам'ятають передвиборну обіцянку Зе не балотуватися знову. Тільки апетит приходить під час їжі - не вся Україна ще розграбована та розпродана. І війна для Зеленського є чудовою форс-мажорною нагодою залишитися біля корита. Інша справа, що все це буде вже нелегітимно і не схвально народом. Та продовження кривавого банкету дуже вигідно Зеленському - поки українці перетворюються на фарш, він і далі буде циганити у Заходу грошову допомогу, розкрадати її і переводити у свої офшори. На жаль, гроші на війну і на вино є, а от на мир, чомусь, немає. І цікавий факт: всемогутній Google на запит "Скільки років придурку" одразу видає біографію Зеленського. Такий же результат маємо і при запиті російською мовою. То може Гугл, на відміну від інших, щось таке знає?
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09.02.2024 18:45 Відповісти
если взять резникова ,и еже ему подобных ,за мохнатые яйца по17 грн , перевернуть и потрясти ,как буратино, то денег с лихвой хватит
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09.02.2024 18:58 Відповісти
У мене є план. Посадити всіх привладних шахраїв та олігархів які грабували країну десятиліттями та конфіскувати їх власність. Вистачить коштів до самої перемоги та ще й на відбудову залишиться.
Нажаль в плані є одне АЛЕ.
Хто ж тоді буде проводити цю роботу. Хоча, є одна кандидатура - генерал залужний разом з іншими звільненими цією владою військовими. І не інакше.
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09.02.2024 19:06 Відповісти
А Ви не знаете хто прийняв сразу пiсля майдану закон про налогову амнiстiю ?
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09.02.2024 22:55 Відповісти
А МВФ - об этом знает???
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09.02.2024 23:53 Відповісти
Дешевше Дєрмака пришити разом з Зе клоуном ....
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10.02.2024 01:57 Відповісти
це як у кіно (Весілля в Малинівці) - "Значит будуть грабить"
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10.02.2024 05:47 Відповісти
в случае прекращения)))) в апреле месяце Штаты опубликуют причину этого прекращения, повальное воровство ЗЕ Дегенерата и его кодлы, полное окружение боневтика фсбэшниками во главе с Елдаком и угроза передами технологий Фекальной ПИ...рации, и они уже давно подняли вопрос но считают что это Нарко Существо в 19 году было выбрано зелеДрочерами демократическим путем...
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10.02.2024 08:24 Відповісти
 
 