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Новости Война
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Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Баргилевича

баргилевич

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.

Об этом президент сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича, опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели.

Сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей и я подпишу соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальными потребностями украинских воинов", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский подписал указы об увольнении Залужного и назначении на его место Сырского

Автор: 

Генштаб ВС (6271) Зеленский Владимир (20348) Шаптала Сергей (20) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+61
Зелена пліснява захоплює Збройні сили України.
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09.02.2024 21:41
+57
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09.02.2024 21:40
+47
Хто це??? Що це?? Нах це??
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09.02.2024 21:39
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На холоді ,в спідньому,можна ?
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09.02.2024 22:19 Ответить
а зеленський з генералами мабуть мерзнуть?
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09.02.2024 22:33 Ответить
Йди в свою жОПу зі своїм руським кораблем!
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09.02.2024 22:44 Ответить
Це не критика,це суспільний аналіз їх послужного списку,генерали,все ж таки.
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09.02.2024 23:21 Ответить
Ось і свіженькі подоляківські згрупи підтримки зєрмачні:



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Реєстрація:05.01.2024
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10.02.2024 08:32 Ответить
а сам так Маршал!
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09.02.2024 22:28 Ответить
Яйцеголовим енурезнікам і отказнікам не%уй обсирати бойових генералів. Вони мають авторитет у нас віськових.
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09.02.2024 22:35 Ответить
Когда будешь плакать и звать маму, что проблемы на фронте вспомнишь это сообщение. Хорошо быть героем пока по твоей дурной голове не прилетело
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09.02.2024 22:45 Ответить
у вас? військові,скільки вас поміщається на продавленому дивані?
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09.02.2024 22:45 Ответить
Нас достатньо. Захистити їх від таких підорів. Які заради політичного срача готові не обгрунтовано обсирати герої. Інефіг коминтувати питанням . Це показує твою недолугість.
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09.02.2024 23:53 Ответить
Слиш,мамкин герой,то мовчки захищай а не по інтернетах шорхаєшся
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10.02.2024 03:54 Ответить
-Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно екс-керівника СБУ Баканова, та не порушені кримінальні справа щодо його злочинів:
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди
(генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
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09.02.2024 22:43 Ответить
Пам"ятаю,так само оптимістично ЗЕ-главний характеризував у свій час Тарана та Резнікова,призначаючи їх на МО,а щщо говорив про крутого Баканова-спеца по ловлі різноманітних чортів....
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09.02.2024 22:48 Ответить
кацапи мають приказку ; єслі чєлавєк ідіот, то ето надолго....і ніякий канабіс або кокаїн не врятує.....Ех як так можна було просрати УКРАЇНУ , пустивши блазнів і злодіїв до влади ?
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09.02.2024 22:51 Ответить
Молодець єрмак-януковіч !Зброї нема,грошей нема а ОПа перетягує ліжка як в борделі : 5 років бєспрєдєла проросійських гопників...
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09.02.2024 23:16 Ответить
Зараз в ЗСУ критична недостача снарядів, зброї. А може після цієї перестановки змахом чарівної палички Сирського все з'явиться і настане перемога!!
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09.02.2024 23:21 Ответить
Тільки повні мерзотники пішли б в команду удмурта сирського, який 1,5 року підсижував Залужного.
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09.02.2024 23:36 Ответить
Генералитет **** маде ин СССР, это ВСЁ!!!
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09.02.2024 23:52 Ответить
Блазень із зеленого шапітолію чотирикратний дезертир з військової служби керує генералами.
Де, в якій країні таке можливо?

Це ж треба бути такими ідіотами, щоб під час війни обрати дезертира головнокомандуючим.
Зебіли не хочуть перемоги, вони хочуть знищити свою державу.
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10.02.2024 00:18 Ответить
Кремль на то и расчитывал,ставя на кандидатуру клоуна в президенты Украины.И скормив "мудрому нарiду" вместе с беней эту приманку. Смотрите и читайте об операции буратино, и не удивляйтесь тому что сейчас происходит. Все идет по плану, только как и планировалось кремлевскому. От Порошенко, их главного врага они они избавились этими выборами, а своего буратину поставили на его место. А потом мы удивляемся тому что клоун творит. Не нужно удивляться,а нужно просто открыть глаза и начинать думать. Об этом еще умые люди говорили в 2019 году, а вы все с удовольствием смотрели бенямарафоны. Теперь ешьте то,что вам раньше приготовили в кремле ,и не удивляйтесь. Кремль умеет это делать.
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10.02.2024 09:28 Ответить
Як раз настав підходящий час міняти коней на переправі.
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10.02.2024 00:45 Ответить
Згадався кацапський ролик - Ми не знаємо що це, якби ми знали що це, але ми не знаємо що це?))))
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10.02.2024 02:10 Ответить
Жаль, что генералам Залужному и Шапталу не присвоили звание Героя Украины..
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10.02.2024 02:20 Ответить
Залужному присвоїли.

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10.02.2024 09:30 Ответить
Шаптала Герой Украины еще с 15-го, в бытность командиром 128-й горно-пехотной.
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10.02.2024 13:06 Ответить
На редкость странное, с управленческой точки зрения, решение, вызывающее сильные сомнения как в командных, так и умственных способностях Сырского.
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10.02.2024 03:11 Ответить
якось не креативненько. не по кварталівськи - чому не маряна?
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10.02.2024 10:26 Ответить
Мар'яна повинна нам розказать про мирського п'є чи не п'є і взагалі хай дасть йому характеристику, а то щось совчить
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10.02.2024 16:11 Ответить
Марьянка откриває свій смердючий рот за гроші, задарма вона не працює.
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10.02.2024 17:07 Ответить
Совки, які організовують мясні штурми.
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10.02.2024 10:42 Ответить
Все по плану. Українців знімаємо, ставимо кацапів, або баргілевичів.
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10.02.2024 11:07 Ответить
Зелене блювотиння, знищить країну, і нема на то ради!
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10.02.2024 12:17 Ответить
"Команда Зеленського також вважає, що заміна Залізного генерала Залужного зможе "омолодити ситуацію" на фронті."))))) Почали омолоджувати з того, що замінили 50 річного Залужного, випускника Одеського інституту Сухопутних військ ,який вільно розмовляє англійською , на 58 річного Сирського, який ледве говорить українською...бо народився на росії та закінчував моськовсье вище загальновійськове командне училище ))) Сирський продовжив "омолодження", помінявши 51 річного Шаптала , випускника Київського вищого загальновійськового команднного (Одеського інституту) 54 річного Баргилевича -випускника Ташкентського вищого танкового училища
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10.02.2024 14:39 Ответить
Так він же шукає лояльних, видно українцям не довіряє
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10.02.2024 16:14 Ответить
лицо деревяннного советского буратины
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10.02.2024 14:41 Ответить
Шось, якісь зами моторошні, толковий генерал ТРО командувати не буде, як суперовий кардіохірург не буде сімейним лікарем.
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10.02.2024 15:08 Ответить
Чому дивлячись на мирського і знаючи що він росіянин, якось тривожно....
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10.02.2024 16:13 Ответить
Зелений дібілоід, думає, що можна переставляти генералів як шашки, або грати ними в чапаєва, і це в найскладніший період війни, виглядає як робота на кремль.
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10.02.2024 16:50 Ответить
"Этот будет землю носом рыть." Ті, вчорашні, були ну дуже погані, а ці, сьогоднішні, ну такі правильні що швидко загонять орків за Можайск.
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10.02.2024 17:27 Ответить
Так виявляється вофка-то не дурень а вирішив виконати "вялікій" акробатичний нумер : зброю і резервні війська приховав (дав знищити кращі ,мотивовані сили,зтікти кровью окупованим районам,розбомбити 40 %% України,мільйон смертей українців,а може і більше) і тепер калмик Сирський знищить ті непотрібні ,обтяжливі структури (а чому це тільки тепер ?Неміч і полудурок - робота 5 -ти років каденції-де указ про стан війни?) а потім як "побєдіть побєдун"ворога з новими то силами і НОВИМ ПЛАНОМ ... іііі зразу в ПРІЗІДЄНТИ на новий термін !!!! От тільки допомоги від парнерів - ..хух...а бєня,ахмєтов,пінчук,кучма,лєвочкін,новінський,гереги,суркіси ін. теж ..хух Стратєгєрмак-януковіч,*******..
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11.02.2024 10:25 Ответить
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