Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ генерал-майора Баргилевича

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.

Про це президент повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі.

Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - сказав Зеленський.

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