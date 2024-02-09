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Новини Війна
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Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ генерал-майора Баргилевича

баргилевич

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.

Про це президент повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі.

Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Автор: 

Генштаб ЗС (6570) Зеленський Володимир (23815) Шаптала Сергій (21) Баргилевич Анатолій (15)


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Топ коментарі
+61
Зелена пліснява захоплює Збройні сили України.
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09.02.2024 21:41
+57
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09.02.2024 21:40
+47
Хто це??? Що це?? Нах це??
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09.02.2024 21:39
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На холоді ,в спідньому,можна ?
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09.02.2024 22:19 Відповісти
а зеленський з генералами мабуть мерзнуть?
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09.02.2024 22:33 Відповісти
Йди в свою жОПу зі своїм руським кораблем!
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09.02.2024 22:44 Відповісти
Це не критика,це суспільний аналіз їх послужного списку,генерали,все ж таки.
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09.02.2024 23:21 Відповісти
Ось і свіженькі подоляківські згрупи підтримки зєрмачні:



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Реєстрація:05.01.2024
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10.02.2024 08:32 Відповісти
а сам так Маршал!
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09.02.2024 22:28 Відповісти
Яйцеголовим енурезнікам і отказнікам не%уй обсирати бойових генералів. Вони мають авторитет у нас віськових.
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09.02.2024 22:35 Відповісти
Когда будешь плакать и звать маму, что проблемы на фронте вспомнишь это сообщение. Хорошо быть героем пока по твоей дурной голове не прилетело
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09.02.2024 22:45 Відповісти
у вас? військові,скільки вас поміщається на продавленому дивані?
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09.02.2024 22:45 Відповісти
Нас достатньо. Захистити їх від таких підорів. Які заради політичного срача готові не обгрунтовано обсирати герої. Інефіг коминтувати питанням . Це показує твою недолугість.
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09.02.2024 23:53 Відповісти
Слиш,мамкин герой,то мовчки захищай а не по інтернетах шорхаєшся
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10.02.2024 03:54 Відповісти
-Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно екс-керівника СБУ Баканова, та не порушені кримінальні справа щодо його злочинів:
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди
(генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
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09.02.2024 22:43 Відповісти
Пам"ятаю,так само оптимістично ЗЕ-главний характеризував у свій час Тарана та Резнікова,призначаючи їх на МО,а щщо говорив про крутого Баканова-спеца по ловлі різноманітних чортів....
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09.02.2024 22:48 Відповісти
кацапи мають приказку ; єслі чєлавєк ідіот, то ето надолго....і ніякий канабіс або кокаїн не врятує.....Ех як так можна було просрати УКРАЇНУ , пустивши блазнів і злодіїв до влади ?
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09.02.2024 22:51 Відповісти
Молодець єрмак-януковіч !Зброї нема,грошей нема а ОПа перетягує ліжка як в борделі : 5 років бєспрєдєла проросійських гопників...
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09.02.2024 23:16 Відповісти
Зараз в ЗСУ критична недостача снарядів, зброї. А може після цієї перестановки змахом чарівної палички Сирського все з'явиться і настане перемога!!
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09.02.2024 23:21 Відповісти
Тільки повні мерзотники пішли б в команду удмурта сирського, який 1,5 року підсижував Залужного.
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09.02.2024 23:36 Відповісти
Генералитет **** маде ин СССР, это ВСЁ!!!
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09.02.2024 23:52 Відповісти
Блазень із зеленого шапітолію чотирикратний дезертир з військової служби керує генералами.
Де, в якій країні таке можливо?

Це ж треба бути такими ідіотами, щоб під час війни обрати дезертира головнокомандуючим.
Зебіли не хочуть перемоги, вони хочуть знищити свою державу.
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10.02.2024 00:18 Відповісти
Кремль на то и расчитывал,ставя на кандидатуру клоуна в президенты Украины.И скормив "мудрому нарiду" вместе с беней эту приманку. Смотрите и читайте об операции буратино, и не удивляйтесь тому что сейчас происходит. Все идет по плану, только как и планировалось кремлевскому. От Порошенко, их главного врага они они избавились этими выборами, а своего буратину поставили на его место. А потом мы удивляемся тому что клоун творит. Не нужно удивляться,а нужно просто открыть глаза и начинать думать. Об этом еще умые люди говорили в 2019 году, а вы все с удовольствием смотрели бенямарафоны. Теперь ешьте то,что вам раньше приготовили в кремле ,и не удивляйтесь. Кремль умеет это делать.
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10.02.2024 09:28 Відповісти
Як раз настав підходящий час міняти коней на переправі.
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10.02.2024 00:45 Відповісти
Згадався кацапський ролик - Ми не знаємо що це, якби ми знали що це, але ми не знаємо що це?))))
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10.02.2024 02:10 Відповісти
Жаль, что генералам Залужному и Шапталу не присвоили звание Героя Украины..
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10.02.2024 02:20 Відповісти
Залужному присвоїли.

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10.02.2024 09:30 Відповісти
Шаптала Герой Украины еще с 15-го, в бытность командиром 128-й горно-пехотной.
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10.02.2024 13:06 Відповісти
На редкость странное, с управленческой точки зрения, решение, вызывающее сильные сомнения как в командных, так и умственных способностях Сырского.
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10.02.2024 03:11 Відповісти
якось не креативненько. не по кварталівськи - чому не маряна?
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10.02.2024 10:26 Відповісти
Мар'яна повинна нам розказать про мирського п'є чи не п'є і взагалі хай дасть йому характеристику, а то щось совчить
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10.02.2024 16:11 Відповісти
Марьянка откриває свій смердючий рот за гроші, задарма вона не працює.
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10.02.2024 17:07 Відповісти
Совки, які організовують мясні штурми.
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10.02.2024 10:42 Відповісти
Все по плану. Українців знімаємо, ставимо кацапів, або баргілевичів.
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10.02.2024 11:07 Відповісти
Зелене блювотиння, знищить країну, і нема на то ради!
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10.02.2024 12:17 Відповісти
"Команда Зеленського також вважає, що заміна Залізного генерала Залужного зможе "омолодити ситуацію" на фронті."))))) Почали омолоджувати з того, що замінили 50 річного Залужного, випускника Одеського інституту Сухопутних військ ,який вільно розмовляє англійською , на 58 річного Сирського, який ледве говорить українською...бо народився на росії та закінчував моськовсье вище загальновійськове командне училище ))) Сирський продовжив "омолодження", помінявши 51 річного Шаптала , випускника Київського вищого загальновійськового команднного (Одеського інституту) 54 річного Баргилевича -випускника Ташкентського вищого танкового училища
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10.02.2024 14:39 Відповісти
Так він же шукає лояльних, видно українцям не довіряє
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10.02.2024 16:14 Відповісти
лицо деревяннного советского буратины
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10.02.2024 14:41 Відповісти
Шось, якісь зами моторошні, толковий генерал ТРО командувати не буде, як суперовий кардіохірург не буде сімейним лікарем.
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10.02.2024 15:08 Відповісти
Чому дивлячись на мирського і знаючи що він росіянин, якось тривожно....
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10.02.2024 16:13 Відповісти
Зелений дібілоід, думає, що можна переставляти генералів як шашки, або грати ними в чапаєва, і це в найскладніший період війни, виглядає як робота на кремль.
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10.02.2024 16:50 Відповісти
"Этот будет землю носом рыть." Ті, вчорашні, були ну дуже погані, а ці, сьогоднішні, ну такі правильні що швидко загонять орків за Можайск.
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10.02.2024 17:27 Відповісти
Так виявляється вофка-то не дурень а вирішив виконати "вялікій" акробатичний нумер : зброю і резервні війська приховав (дав знищити кращі ,мотивовані сили,зтікти кровью окупованим районам,розбомбити 40 %% України,мільйон смертей українців,а може і більше) і тепер калмик Сирський знищить ті непотрібні ,обтяжливі структури (а чому це тільки тепер ?Неміч і полудурок - робота 5 -ти років каденції-де указ про стан війни?) а потім як "побєдіть побєдун"ворога з новими то силами і НОВИМ ПЛАНОМ ... іііі зразу в ПРІЗІДЄНТИ на новий термін !!!! От тільки допомоги від парнерів - ..хух...а бєня,ахмєтов,пінчук,кучма,лєвочкін,новінський,гереги,суркіси ін. теж ..хух Стратєгєрмак-януковіч,*******..
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11.02.2024 10:25 Відповісти
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