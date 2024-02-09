Враг запустил "шахеды" в направлении Одессы, - Воздушные силы ВСУ
Враг атакует Одессу и Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА с севера и запада в направлении города!" – предупредили в ВС.
Движение "шахедов" было зафиксировано из акватории Черного моря на Николаевщину и Одесщину, курс северный.
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від 200до 300 доларів за штуку 😠
Скоро будете з голоду подихати , тварюки безмозглі,
бо всі гроші підуть на озброєння 🙁