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Новости Война
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Враг запустил "шахеды" в направлении Одессы, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг атакует Одессу и Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с севера и запада в направлении города!" – предупредили в ВС.

Движение "шахедов" было зафиксировано из акватории Черного моря на Николаевщину и Одесщину, курс северный.

Читайте также: Россияне ночью атаковали 16 "шахедами", силы ПВО уничтожили 10. ИНФОГРАФИКА

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беспилотник (3589) Одесса (7880) Одесская область (3567) Воздушные силы (2296)


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Кацапи знову нас атакують іранським барахлом , яке коштує
від 200до 300 доларів за штуку 😠
Скоро будете з голоду подихати , тварюки безмозглі,
бо всі гроші підуть на озброєння 🙁
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09.02.2024 23:37 Ответить
 
 