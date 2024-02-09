Враг запустил "шахеды" в направлении Одессы, - Воздушные силы ВСУ

Враг атакует Одессу и Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с севера и запада в направлении города!" – предупредили в ВС.

Движение "шахедов" было зафиксировано из акватории Черного моря на Николаевщину и Одесщину, курс северный.

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