Ворог запустив "шахеди" в напрямку Одеси, - Повітряні сили ЗСУ

Ворог атакує Одесу та Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" - попередили у ПС.

Рух "шахедів" було зафіксовано з акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину, курс північний.

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