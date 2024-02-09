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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" в напрямку Одеси, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог атакує Одесу та Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" - попередили у ПС.

Рух "шахедів" було зафіксовано з акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину, курс північний.

Також читайте: Росіяни вночі атакували 16 "шахедами", сили ППО знищили 10. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4153) Одеса (5452) Одеська область (3210) Повітряні сили (2636)


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Кацапи знову нас атакують іранським барахлом , яке коштує
від 200до 300 доларів за штуку 😠
Скоро будете з голоду подихати , тварюки безмозглі,
бо всі гроші підуть на озброєння 🙁
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09.02.2024 23:37 Відповісти
 
 