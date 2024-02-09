Ворог запустив "шахеди" в напрямку Одеси, - Повітряні сили ЗСУ
Ворог атакує Одесу та Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" - попередили у ПС.
Рух "шахедів" було зафіксовано з акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину, курс північний.
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від 200до 300 доларів за штуку 😠
Скоро будете з голоду подихати , тварюки безмозглі,
бо всі гроші підуть на озброєння 🙁