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ОБСЕ (4855) россия (93025)

РФ объявила о намерении выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

обсє

До 21 февраля Госдума РФ и Совет Федерации планируют принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как отмечается, Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Худшее в этой ситуации то, что мы еще деньги платим, к тому же одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать переводить средства", - заявил Володин.

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Парламентская ассамблея – это межпарламентский орган, объединяющий 57 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов предотвращения и разрешения конфликтов и содействия укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

Летом 2023 Ассамблея создала парламентскую группу поддержки Украины.

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Топ комментарии
+27
Из ООН не хотят выйти? Мрази тухлые
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13.02.2024 17:55
+24
Коли ОБСЄ танцювали під московську дудку, то кацапи не виходили. Одні ,,сліпоглухонімі,, спостерігачі на Донбасі чого були варті. Бо сліпли й глохли від московських грошей.
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13.02.2024 17:52
+16
Було б непогно, якьи вбивці і терористи Цапії вийшли зі всіх міжнародних організацій. Їх місце виключно з іранцями і братами із північній кореї.
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13.02.2024 17:58
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Коли ОБСЄ танцювали під московську дудку, то кацапи не виходили. Одні ,,сліпоглухонімі,, спостерігачі на Донбасі чого були варті. Бо сліпли й глохли від московських грошей.
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13.02.2024 17:52 Ответить
Из ООН не хотят выйти? Мрази тухлые
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13.02.2024 17:55 Ответить
Та оон вже тріщить по швам та смердить падлом. Незабаром сама згниє.
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13.02.2024 18:12 Ответить
Та ООН вже все, де-факто терористична організація. Але для признання цього факту де-юре надо подавати.... в суд ООН. Як же ж, [censored], логічно побудован західний світ.
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13.02.2024 19:05 Ответить
Було б непогно, якьи вбивці і терористи Цапії вийшли зі всіх міжнародних організацій. Їх місце виключно з іранцями і братами із північній кореї.
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13.02.2024 17:58 Ответить
у орбана, випала філіжанка кави, в туалеті.
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13.02.2024 18:03 Ответить
І зубний протез упав в унітаз….
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13.02.2024 18:15 Ответить
Розумно, розумно. За краще самим вийти, аніж їх турнуть з ганьбою.
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13.02.2024 18:08 Ответить
Рашка и так финансировала эту шарашкину контору дармоедов,можно ее смело закрывать и ООН тоже.
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13.02.2024 18:12 Ответить
Я вважав що їх вигнали з цієї контори ще у 2022 році, а воно он як, контора за фашистські внески зубами трималася…. Теж хітруни ще ті, як і ООН!
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13.02.2024 18:14 Ответить
То була Рада Європи
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13.02.2024 18:27 Ответить
Усе дуже банально........ грошей немає де брати ось і виходять.... а так рюмсали щоби їх повернули.
Трамп також відмовиться фінансувати програми ОБСЕ.... він уже зробив заяву.
"Савпадение??? Солов"йов"
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13.02.2024 18:14 Ответить
Звідки ви лізете, ******?
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13.02.2024 18:17 Ответить
ОБСЄ єдина організація котра фіксує мілітарні удари, так що не треба гнати. Росія і днр не допускали їх на всі свої території і звичайно там були кацапські агенти але яка альтернатива?
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13.02.2024 18:16 Ответить
Так це не є дуже доброю новиною.
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13.02.2024 18:18 Ответить
*****, Медведчук та всі інши кідараси з фашистської ********* наполягають на створенні при ООН всесвітньої ліги сексуальних реформ (Остап Бендєр саме туди радив звернутися Самуїлу Паніковському)
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13.02.2024 18:19 Ответить
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13.02.2024 18:24 Ответить
Московський Мордор - зовсім не добрий пес, як в цьому мультфільмі.
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13.02.2024 18:44 Ответить
Тут дело не в доброте, а в направлении движения на йух.
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13.02.2024 18:48 Ответить
Орки это ОБСЕ своими действиями и так уже лишили всякого смысла. В пример другим международным организациям - пусти козла в огород
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13.02.2024 18:26 Ответить
Яка сумна новина!!!
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13.02.2024 18:35 Ответить
"Сім год мак не родив - і голоду не було"
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13.02.2024 18:48 Ответить
А чому хтось вирішив, що в Росії є парламент. Парламентаризм в Росії закінчився з розстрілом з танків парламенту Борисом Єдьциним у 1993-му році. І в часи СРСР і при царях ніякого парламенту в Росії не було.
Росії ще треба дати під зад ногою в ООН, бо Росія є не нацією, а імперією, справжнім старозавітним 🐊, що пожирає своїх сусідів.
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13.02.2024 18:50 Ответить
Та вже зає....бралися чекати коли ви монголоїди вийдите з усіх установ світу!!!
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13.02.2024 18:50 Ответить
Кацапы, накуй с пляжей!
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13.02.2024 19:12 Ответить
пойдут в Манжу Гоу
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13.02.2024 19:13 Ответить
Через некоторое время ОБСЕ пополнится большим количеством новых стран. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.02.2024 20:04 Ответить
Чудесная новость. России нет места ни в одной цивилизованной организации. Даже в обществе филателистов.
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13.02.2024 20:23 Ответить
 
 