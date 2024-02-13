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Два человека получили ранения вследствие вражеского обстрела Михайловки на Херсонщине

херсонщина

Россияне обстреляли село Михайловка в Херсонской области, вследствие чего пострадали два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеским огнем оказалось село Михайловка.

Пострадали два человека, которые на момент обстрела находились во дворе. Их доставили в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями.

Состояние 52-летней женщины медики оценивают как средней тяжести. Мужчина, 48 лет, получил тяжелые травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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