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Новости Фото Война
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В результате обстрела оккупантами рынка в Волчанске погибла женщина. ФОТО

13 февраля около 10:50 российские оккупанты обстреляли центральный рынок г. Волчанск (Харьковская область). Погибла 61-летняя женщина. Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, она госпитализирована в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Обстріл Вовчанська

Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.

Наслідки обстрілу ринку у Вовчанську
Наслідки обстрілу ринку у Вовчанську

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия обстрела оккупантами рынка в Волчанске. ФОТОрепортаж

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На нижньому фото - спеціяльна рузье рокета для фтиканія в асфальт і порчі єго. Щоб Зеленському було боляче і абідно!
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13.02.2024 16:58 Ответить
ракети та снаряди орків падають на енергооб"єкти, ринки, житлові будинки
вбивають цивільних...
а що ми бачимо в 50 кілометрові смузі від білорусі до ростовської обл,
куди без проблем дістають наші гаубиці та прості рсзв град.
ринки працюють, світло є будинки не ушкоджені, заправки не горять
за виключенням деяких нпз..
хтось пояснить чому така різниця???
хтось пояснить чому в селі України як 5 км від кордону, війна є
а в такому ж селі але на параші, війни нема..
ми не такі???
тоді накуй таке, ми не такі
давайте будемо такими....
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13.02.2024 17:12 Ответить
 
 