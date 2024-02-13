В результате обстрела оккупантами рынка в Волчанске погибла женщина. ФОТО

13 февраля около 10:50 российские оккупанты обстреляли центральный рынок г. Волчанск (Харьковская область). Погибла 61-летняя женщина. Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, она госпитализирована в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.





Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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