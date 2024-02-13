В результате обстрела оккупантами рынка в Волчанске погибла женщина. ФОТО
13 февраля около 10:50 российские оккупанты обстреляли центральный рынок г. Волчанск (Харьковская область). Погибла 61-летняя женщина. Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, она госпитализирована в больницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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вбивають цивільних...
а що ми бачимо в 50 кілометрові смузі від білорусі до ростовської обл,
куди без проблем дістають наші гаубиці та прості рсзв град.
ринки працюють, світло є будинки не ушкоджені, заправки не горять
за виключенням деяких нпз..
хтось пояснить чому така різниця???
хтось пояснить чому в селі України як 5 км від кордону, війна є
а в такому ж селі але на параші, війни нема..
ми не такі???
тоді накуй таке, ми не такі
давайте будемо такими....