УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4964 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 562 2

Внаслідок обстрілу окупантами ринку у Вовчанську загинула жінка. ФОТО

13 лютого близько 10:50 російські окупанти обстріляли центральний ринок м. Вовчанськ (Харківська область). Загинула 61-річна жінка. Також дістала поранення 50-річна мирна жителька, її госпіталізовано до лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обстріл Вовчанська

Попередньо, окупанти били по місту з артилерії.

Наслідки обстрілу ринку у Вовчанську
Наслідки обстрілу ринку у Вовчанську

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Вовчанськ, пошкоджено будинки та ЦНАП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28700) жертви (1804) Вовчанськ (422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На нижньому фото - спеціяльна рузье рокета для фтиканія в асфальт і порчі єго. Щоб Зеленському було боляче і абідно!
показати весь коментар
13.02.2024 16:58 Відповісти
ракети та снаряди орків падають на енергооб"єкти, ринки, житлові будинки
вбивають цивільних...
а що ми бачимо в 50 кілометрові смузі від білорусі до ростовської обл,
куди без проблем дістають наші гаубиці та прості рсзв град.
ринки працюють, світло є будинки не ушкоджені, заправки не горять
за виключенням деяких нпз..
хтось пояснить чому така різниця???
хтось пояснить чому в селі України як 5 км від кордону, війна є
а в такому ж селі але на параші, війни нема..
ми не такі???
тоді накуй таке, ми не такі
давайте будемо такими....
показати весь коментар
13.02.2024 17:12 Відповісти
 
 