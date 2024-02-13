Внаслідок обстрілу окупантами ринку у Вовчанську загинула жінка. ФОТО
13 лютого близько 10:50 російські окупанти обстріляли центральний ринок м. Вовчанськ (Харківська область). Загинула 61-річна жінка. Також дістала поранення 50-річна мирна жителька, її госпіталізовано до лікарні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Попередньо, окупанти били по місту з артилерії.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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вбивають цивільних...
а що ми бачимо в 50 кілометрові смузі від білорусі до ростовської обл,
куди без проблем дістають наші гаубиці та прості рсзв град.
ринки працюють, світло є будинки не ушкоджені, заправки не горять
за виключенням деяких нпз..
хтось пояснить чому така різниця???
хтось пояснить чому в селі України як 5 км від кордону, війна є
а в такому ж селі але на параші, війни нема..
ми не такі???
тоді накуй таке, ми не такі
давайте будемо такими....