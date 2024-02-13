Внаслідок обстрілу окупантами ринку у Вовчанську загинула жінка. ФОТО

13 лютого близько 10:50 російські окупанти обстріляли центральний ринок м. Вовчанськ (Харківська область). Загинула 61-річна жінка. Також дістала поранення 50-річна мирна жителька, її госпіталізовано до лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Попередньо, окупанти били по місту з артилерії.





Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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