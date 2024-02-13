Последствия обстрела оккупантами рынка в Волчанске. ФОТОрепортаж

Утром 13 января враг обстрелял местный рынок в Волчанске Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм полиции Харьковской области.

Как отмечается, во время российских обстрелов города Волчанск одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

"Утром 13 января враг обстрелял местный рынок в Волчанске Чугуевского района. Сотрудники полиции, находившиеся на суточном дежурстве в составе ГРПП, находились неподалеку от места прилета. Они оперативно прибыли на место происшествия и доставили 50-летнюю раненую в лечебное учреждение. Женщину срочно оперировали", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты обстреляли Волчанск, повреждены дома и ЦНАП. ФОТОрепортаж

Отмечается, что по адресу выезжали сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области, криминалисты и взрывотехники. Полиция зафиксировала факт вооруженной агрессии и собрала вещественные доказательства.













Также смотрите: Россияне ночью обстреляли Волчанск из минометов, утром сбросили авиабомбу. ФОТО



