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Последствия обстрела оккупантами рынка в Волчанске. ФОТОрепортаж

Утром 13 января враг обстрелял местный рынок в Волчанске Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм полиции Харьковской области.

Как отмечается, во время российских обстрелов города Волчанск одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

"Утром 13 января враг обстрелял местный рынок в Волчанске Чугуевского района. Сотрудники полиции, находившиеся на суточном дежурстве в составе ГРПП, находились неподалеку от места прилета. Они оперативно прибыли на место происшествия и доставили 50-летнюю раненую в лечебное учреждение. Женщину срочно оперировали", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что по адресу выезжали сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области, криминалисты и взрывотехники. Полиция зафиксировала факт вооруженной агрессии и собрала вещественные доказательства.

Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська

Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська

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Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська

Автор: 

обстрел (27366) Харьковщина (5577) Волчанск (394)


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а в цей час вже 4-ий місяць американці грають у веселу та цікаву гру - а вгадайте, ми виділимо вам допомогу чи ні, при чому ці мільярди майже непомітні на тлі їхнього бюджету...
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13.02.2024 16:27 Ответить
 
 