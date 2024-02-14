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зерно (1039) Минагрополитики (411) Польша (8149) Сольский Николай (55)

Украина не возражает против дополнительных проверок зерна, следующего транзитом через Польшу, - Минагрополитики

зерно

Украина готова к дополнительным проверкам в Польше зерна, идущего через территорию страны транзитом.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", – отметил министр.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что все украинское зерно, следующее транзитом через Польшу в другие страны и порты, должно быть проверено.

Также читайте: Украина ожидает "быстрого и объективного" расследования дела о рассыпанном украинском зерне в Польше, - Минагрополитики

Сольский подчеркнул, что через Польшу экспортируется небольшой объем зерна, поскольку 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд предпочитают экспорт через морские порты.

Кроме того, Украина ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях по ситуации с перевозкой агропродукции.

"Мы пытаемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе", – отметил украинский министр.

Сольский добавил, что в декабре из украинских портов было экспортировано 5 млн тонн зерна, шрота и подсолнечного масла: примерно 1 млн тонн - через Дунай и почти 1 млн тонн - это шрот, масло и зерно, которые пошли через соседние страны.

Также читайте: Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки
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Топ комментарии
+5
Пшечня ще щось придумає. Тому що блокують заради блокування.
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14.02.2024 11:18
+5
Блокування кордону поляками під час війни з спільним ворогом - удар ножем в спину. Кажете "братський народ"? Утримує частину біженців за рахунок ЄС, а реешту експлуатує як дешеву робочу чилу. Жінок ************ до зайняття проституцією, а їх дітей полонізують в кращих традиціях сторічної давності. Всім потрібно остаточно зрозуміти просту істину - Польща транзитна країна. Не варто там лишатись українцям.
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14.02.2024 11:41
+3
Тобто українці "ворюги" яким треба "дати по пиці відразу і жорстко"? І все тому що "справедливості" в судах ЄС немає? Цікава точка зору. От тільки що будуть робити поляки якщо українське зерно стане "кацапським" завдяки їх зусиллям, а злі українці-ворюги почнуть воювати на стороні кацапів на території і проти Польщі? А таке вже ж було! Що память стерлась?
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14.02.2024 13:01
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Пшечня ще щось придумає. Тому що блокують заради блокування.
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14.02.2024 11:18 Ответить
От не розумію, чого всі так переживають. Вся ця пшениця належить 40-80 (дивлячись як рахувати) іноземним офшорним експортерам-зернотрейдерам (в Україні є тільки 1! вітчизняний зернотрейдер). Вони в основній масі ще і податки Україні не сплачували, як з'ясовується. Українських фермерів ошукують і викручують руки, за змовою між собою намагаються закуплять в господарствах по $170-180. Тільки щоб на соляру та ЗЗР хватало. При ціні на NYMEX $585. А ви за цих скотиняк переживаєте. Тьху.
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14.02.2024 12:45 Ответить
Аргументуй. Вумник.
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14.02.2024 13:19 Ответить
По-перше вивчи мову. Слово «п#зда» пишеться через «и», не через «і».
По-друге: https://agroportal.ua/news/finansy/u-radi-porahuvali-shcho-z-polovini-eksportovanogo-zerna-ne-splachuyutsya-podatki «У Раді порахували, що з половини експортованого зерна не сплачуються податки»
Або https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ»
Судячи з нас двох ти прокладочник-п#здюкович на зарплаті зернотрейдерыв.
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14.02.2024 13:53 Ответить
У африці пухнуть від голоду,в китаї їдять
черв'яків та тарганів.
А ми вирощуємо зерно під снарядами,
але "добрі" люди хочуть нам завадити
нагодувати голодних та злиденних...
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14.02.2024 11:24 Ответить
але "добрі" люди хочуть НАМ завадити
нагодувати голодних та злиденних...
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14.02.2024 11:30 Ответить
то чому те збіжжя агро магнати/шулери везуть не у Африку та Китай, а у Європу ?
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14.02.2024 12:08 Ответить
Транзитом у треті країни,такий логістичний
шлях...війна..
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14.02.2024 12:31 Ответить
та да, українцям війна, а агромагнатам прибутки ?
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14.02.2024 12:55 Ответить
Ви пропонуєте не вирощувати пшеницю?
Якщо сплачують податки,то нехай
торгують.У нас аграрна країна,найбільші
у світі площі чорноземів.
На Оболоні бабуся вирощує та продає
городину,я купую у неї стакан квасолі
по 20 грн.Але вона не сплачує податки,
небагато заробляє.
Не треба заздрити трейдерам.
Займайтесь і ви цим бізнесом,але треба
сплачувати податки!..нажаль,українці
заздрісні...
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14.02.2024 13:09 Ответить
У-гу. Сплачують вони. https://agroportal.ua/news/finansy/u-radi-porahuvali-shcho-z-polovini-eksportovanogo-zerna-ne-splachuyutsya-podatki «У Раді порахували, що з половини експортованого зерна не сплачуються податки»
Або https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ»
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14.02.2024 14:01 Ответить
Ні. В Україні, вважаю, мають бути 100 тис. фермерів по 100 га, ніж 10 латифундистів (умовно). Селяни/хуторяни, фермери - є ОСНОВА нації. Аби у селах не зберегли МОВУ, то й України не було б, бо міські швидко русифікувались.
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15.02.2024 00:40 Ответить
Блокування кордону поляками під час війни з спільним ворогом - удар ножем в спину. Кажете "братський народ"? Утримує частину біженців за рахунок ЄС, а реешту експлуатує як дешеву робочу чилу. Жінок ************ до зайняття проституцією, а їх дітей полонізують в кращих традиціях сторічної давності. Всім потрібно остаточно зрозуміти просту істину - Польща транзитна країна. Не варто там лишатись українцям.
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14.02.2024 11:41 Ответить
А наші агромагнати можуть бити у спину поляків ? Тим, що задешево скидають зерно у Європі.
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14.02.2024 12:13 Ответить
Через Польшу зерно йде до портів транзитом і якщо "якісьпольські підприємці" купують транзитне зерно порушуючи закони Польші, то може полякам варто займатися своїми спекулянтами? Чи "зденек" "зденеку" око не виклює?
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14.02.2024 12:20 Ответить
Поляки зерно не купують. Тут схема інша - його скидають задешево у німців/франків/словаків і поляки не можуть там продати своє.
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14.02.2024 12:31 Ответить
Тоді чому поляки не апелюють до німців/франків/словаків, а системно підривають обороноздатність воюючої країни, яка життєво залежить саме від автомобільного транспорту і поставок необхідного через Польщу?
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14.02.2024 12:36 Ответить
а шо краще - дати ворюзі по пиці одразу і жорстко, чи бігати роками по судах за спрfведливістю ?
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14.02.2024 12:53 Ответить
Тобто українці "ворюги" яким треба "дати по пиці відразу і жорстко"? І все тому що "справедливості" в судах ЄС немає? Цікава точка зору. От тільки що будуть робити поляки якщо українське зерно стане "кацапським" завдяки їх зусиллям, а злі українці-ворюги почнуть воювати на стороні кацапів на території і проти Польщі? А таке вже ж було! Що память стерлась?
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14.02.2024 13:01 Ответить
я не вважаю українцями латифундистів/агромагнатів, бо їм пофіг на націю, аби грошенят "підняти"
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15.02.2024 00:43 Ответить
Поляки вважають інакше і їх дії спрямовані проти кожного українця в Україні. Одних ці дії буквально вбивають на фронті, інших роблять бідними і голодними, хворі не отримують ліків... Цивілізовано такі речі мають вирішуватися в спеціалізованих судах ЄС. Але поляки кайфують від "економічного суду Лінча". Я не буду більше купувати, принаймні свідомо, нічого виробленого в Польщі. Самим полякам "пофіг на націю" як свою так і на нашу - "аби грошенят підняти". Виходить що як були вони зарозумілими і пихатими "зденеками" так ними і лишились. ... В Польщу західні країни інвестували по різним джерелам від 800 мільярдів баксів до трильйона. Але поляки, як кацапи, гиготять "це все побудували ми самі!" Ага. Здобули. І готові боротись за дотації до останнього українця...
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15.02.2024 09:17 Ответить
Ти хоч знаєш ,що таке конкуренція і протекціонізм, агропіздабол?
Якщо у наших підприємців є усі дозволи працювати на ринку ЄС , то чому вони не можуть цього робити?
Чьому ти вирішуєш за німецьких , або інших покупців нашої продукції у ЄС , що , як , коли та за скільки їм купляти?
Чьому усім споживачам ЄС потрібно питати у польських фермерів дозвіл , коли вони мають усі права робити це сами?
Усе це питання нє тільки українських агропідприємств , та польських фермерів, це питання прав споживачів у всьому ЄС , а вірніше ущімлення цих прав та свободи вибору .
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14.02.2024 13:07 Ответить
З тебе «агрооналітег» як з гімна куля. Тобі тут вже неодноразово це довели.
Навіть Цензор твої коментарі потер.
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14.02.2024 14:41 Ответить
ПНХ. тикай мамці в цицьку
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15.02.2024 00:47 Ответить
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14.02.2024 12:02 Ответить
Пишуть що фінансові втрати України від перекриття кордону суттєво перевищили всю ту допомогу яку Україні надала Польща. Натомість Польща завдяки біженцям отримала дешеву робочу силу яка замінила "патріотичних поляків" які втекли на Захід і не збираються повертатися. Крім фінансових є втрати ЗСУ повязані з суттєвою затримкою на польських кордонах необхідного для війська.
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14.02.2024 12:30 Ответить
Втрати не України, а фінансових прокладок, які ошукують українських фермерів.
Скільки разів це моно пояснювать...
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14.02.2024 14:44 Ответить
Для тупих пояснюю знову. Питання торгівлі вирішуються в спеціалізованих судах ЄС, а не блокуванням кордону з країною яка веде війну з спільним ворогом. Якщо ми програємо війну то першими кого кацапи порубають на капусту будуть саме поляки, яких кацапи люто ненавидять і декілька століть систематично винищували.
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15.02.2024 09:23 Ответить
 
 