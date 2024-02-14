Украина не возражает против дополнительных проверок зерна, следующего транзитом через Польшу, - Минагрополитики
Украина готова к дополнительным проверкам в Польше зерна, идущего через территорию страны транзитом.
Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", – отметил министр.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что все украинское зерно, следующее транзитом через Польшу в другие страны и порты, должно быть проверено.
Сольский подчеркнул, что через Польшу экспортируется небольшой объем зерна, поскольку 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд предпочитают экспорт через морские порты.
Кроме того, Украина ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях по ситуации с перевозкой агропродукции.
"Мы пытаемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе", – отметил украинский министр.
Сольский добавил, что в декабре из украинских портов было экспортировано 5 млн тонн зерна, шрота и подсолнечного масла: примерно 1 млн тонн - через Дунай и почти 1 млн тонн - это шрот, масло и зерно, которые пошли через соседние страны.
Пожалуйста, подождите...
По-друге: https://agroportal.ua/news/finansy/u-radi-porahuvali-shcho-z-polovini-eksportovanogo-zerna-ne-splachuyutsya-podatki «У Раді порахували, що з половини експортованого зерна не сплачуються податки»
Або https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ»
Судячи з нас двох ти прокладочник-п#здюкович на зарплаті зернотрейдерыв.
черв'яків та тарганів.
А ми вирощуємо зерно під снарядами,
але "добрі" люди хочуть нам завадити
нагодувати голодних та злиденних...
нагодувати голодних та злиденних...
шлях...війна..
Якщо сплачують податки,то нехай
торгують.У нас аграрна країна,найбільші
у світі площі чорноземів.
На Оболоні бабуся вирощує та продає
городину,я купую у неї стакан квасолі
по 20 грн.Але вона не сплачує податки,
небагато заробляє.
Не треба заздрити трейдерам.
Займайтесь і ви цим бізнесом,але треба
сплачувати податки!..нажаль,українці
заздрісні...
Або https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ»
Якщо у наших підприємців є усі дозволи працювати на ринку ЄС , то чому вони не можуть цього робити?
Чьому ти вирішуєш за німецьких , або інших покупців нашої продукції у ЄС , що , як , коли та за скільки їм купляти?
Чьому усім споживачам ЄС потрібно питати у польських фермерів дозвіл , коли вони мають усі права робити це сами?
Усе це питання нє тільки українських агропідприємств , та польських фермерів, це питання прав споживачів у всьому ЄС , а вірніше ущімлення цих прав та свободи вибору .
Навіть Цензор твої коментарі потер.
Скільки разів це моно пояснювать...