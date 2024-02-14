Республиканцы и Трамп обсуждали предложение превращения помощи Украине в кредит, - СМИ

Сенаторы от Республиканской партии накануне одобрения пакета помощи Украине и Израилю обсудили с экс-президентом Дональдом Трампом предложение о том, что Украине нужно оказывать помощь в виде кредита с определенными условиями.

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили республиканцы, они обратились к Трампу по поводу этой его идеи и говорили с ним по телефону 12 февраля.

"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому (оказание помощи в виде кредита), потому что если да, то выясним, как это можно реализовать. И это был действительно отличный разговор", - сказал сенатор Марквейн Маллин.

Сенатор Кевин Крамер сказал, что он также говорил с Трампом об этой идее, которая, по его словам, набирает "большой импульс" и, по его мнению, не является "слишком оскорбительной для получателей".

Также читайте: Трамп ненавидит альянсы, его не беспокоят моральные обязательства, - Ходжес

"Я имею в виду, почему бы Украине, которая богата полезными ископаемыми, вещами, которые нам нужны как свободной стране, или замороженными российскими активами, которые мы имеем, почему бы нам не сделать эти вещи доступными для американских налогоплательщиков, чтобы отблагодарить за эту щедрость", - отметил сенатор.

Также сенатор Линдси Грэм, голосовавший против пакета помощи от Сената, в понедельник поддержал эту идею, утверждая, что "дополнительный пакет помощи должен быть кредитом для соответствующих стран, как это предлагает президент Трамп".

"Кредит на дружеских условиях дает глубоко погрязшей в долгах Америке шанс получить наши деньги назад и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", - сказал он в своем заявлении.

Читайте также: Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"

Идея Трампа встретила сопротивление среди сенаторов-демократов.

"Трамп - не президент Соединенных Штатов. У него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов. Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, трагичен", - подчеркнул сенатор Крис Мерфи.

Также не все республиканцы поддержали эту идею бывшего президента США.

"В случае с Украиной, например, они не смогут заплатить. Их экономика разрушена. Это (кредит) - фиговый лист. Но если он хочет фиговый лист, и если он попадет в Палату представителей, то лучше я получу его, чем ничего", - добавил сенатор Митт Ромни.

Читайте также: Байден о заявлении Трампа: Ужасные и опасные слова "лакея" Путина