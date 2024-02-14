РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5146 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
8 524 113
помощь (7441) США (24862) Трамп (4009) Сенат США (474)

Республиканцы и Трамп обсуждали предложение превращения помощи Украине в кредит, - СМИ

трамп

Сенаторы от Республиканской партии накануне одобрения пакета помощи Украине и Израилю обсудили с экс-президентом Дональдом Трампом предложение о том, что Украине нужно оказывать помощь в виде кредита с определенными условиями.

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили республиканцы, они обратились к Трампу по поводу этой его идеи и говорили с ним по телефону 12 февраля.

"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому (оказание помощи в виде кредита), потому что если да, то выясним, как это можно реализовать. И это был действительно отличный разговор", - сказал сенатор Марквейн Маллин.

Сенатор Кевин Крамер сказал, что он также говорил с Трампом об этой идее, которая, по его словам, набирает "большой импульс" и, по его мнению, не является "слишком оскорбительной для получателей".

Также читайте: Трамп ненавидит альянсы, его не беспокоят моральные обязательства, - Ходжес

"Я имею в виду, почему бы Украине, которая богата полезными ископаемыми, вещами, которые нам нужны как свободной стране, или замороженными российскими активами, которые мы имеем, почему бы нам не сделать эти вещи доступными для американских налогоплательщиков, чтобы отблагодарить за эту щедрость", - отметил сенатор.

Также сенатор Линдси Грэм, голосовавший против пакета помощи от Сената, в понедельник поддержал эту идею, утверждая, что "дополнительный пакет помощи должен быть кредитом для соответствующих стран, как это предлагает президент Трамп".

"Кредит на дружеских условиях дает глубоко погрязшей в долгах Америке шанс получить наши деньги назад и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", - сказал он в своем заявлении. 

Читайте также: Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"

Идея Трампа встретила сопротивление среди сенаторов-демократов.

"Трамп - не президент Соединенных Штатов. У него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов. Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, трагичен", - подчеркнул сенатор Крис Мерфи.

Также не все республиканцы поддержали эту идею бывшего президента США.

"В случае с Украиной, например, они не смогут заплатить. Их экономика разрушена. Это (кредит) - фиговый лист. Но если он хочет фиговый лист, и если он попадет в Палату представителей, то лучше я получу его, чем ничего", - добавил сенатор Митт Ромни.

Читайте также: Байден о заявлении Трампа: Ужасные и опасные слова "лакея" Путина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
1. А як же ЛЕНД ЛИЗ ?

2. може повернете Україні атомну бомбу, гаранти херови
показать весь комментарий
14.02.2024 11:56
+30
Який кредит,якщо бабло піде у ВПК США? Вони там ї@ануті чи що?
показать весь комментарий
14.02.2024 11:57
+24
Нащо ми віддали ядерну зброю? Що б вислуховувати оце..
показать весь комментарий
14.02.2024 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
це не лендліз
бо гроші можуть бути, а зброї нема де взяти за гроші
показать весь комментарий
14.02.2024 13:54 Ответить
всім п......ю, бабло понадусе.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:23 Ответить
Чисто єврейське пояснення.Дуже зрозуміле для ситого,пузатого,лінивого,вскормленого на числених соціальних допомогах американського обивателя...
показать весь комментарий
14.02.2024 13:26 Ответить
Херанти Будапештского меморандуму
показать весь комментарий
14.02.2024 13:28 Ответить
Тоді, будь ласка, нам томагавкі з ядерними зарядами, атакамси, Ф35.
Грощі беріть з заморожених активів того хто програє.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:29 Ответить
Нада соглашаться! Укераина отпишет Трампу Кемску волость, половину Кольского полуострова и почти весь Таймыр!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:33 Ответить
Довести українців до межі і потім кредит. А віддавати чим? Землею? Може не треба утілізовувати зброю, а краще дати її українцям?
показать весь комментарий
14.02.2024 13:36 Ответить
Хай забирають собі заморожені россійськи активи в якості плати по кредиту і на 300 млр. Війскової і бюджетної допомоги - зараз!!! Непоганий обмін...
показать весь комментарий
14.02.2024 14:10 Ответить
Ленд-ліз це і є кредит! Не вигадуйте велосипед! При цьому будь-який кредит може бути прощений (списаний) кредитором. Уся ця балаканина є лише способом затягнути час.
показать весь комментарий
14.02.2024 14:21 Ответить
Передвиборча риторика, тільки нам від цого не легше...
показать весь комментарий
14.02.2024 14:52 Ответить
Штаты из государства "великого" скатываются к статусу "великого регионального" ЛОМБАРДА
показать весь комментарий
14.02.2024 19:42 Ответить
нет. Это статус скотов
показать весь комментарий
15.02.2024 00:54 Ответить
поверить не могу своим ушам. Какие твари

Можно соглашаться при 2х условиях:
1. Долг заберете с кацапов
2. И из яо и ракет с самолетами, что вы у нас выдурили.
Горите в аду, мрази
показать весь комментарий
15.02.2024 00:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 