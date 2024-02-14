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Новости Война
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Лавров (2234) россия (93025) переговоры с Россией (727)

Россия готова завершить войну "дипломатически". Захваченного не вернет, - Лавров

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы готовности его страны к политико-дипломатическому окончанию войны против Украины. При этом оккупированные украинские территории Москва хочет оставить за собой.

Об этом он заявил во время выступления в Госдуме РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета сложившихся за долгие годы реалий, которые сейчас привели к нынешней ситуации", - сказал Лавров.

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Он заявил при этом, что "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии. Так что и вариантов договориться, по словам Лаврова, "пока не просматривается".

"Однако при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", - сказал председатель. МИД РФ.

Также он заявил, что якобы "Вашингтон и его союзники не оставляют мечты о нанесении нам стратегического поражения".

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Российская армия, по мнению Лаврова, якобы "успешно действует" на "украинском театре военных действий", и якобы "на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину".
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Топ комментарии
+64
Щоб ви суки здохли! Та в страшенних муках!
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14.02.2024 12:50
+50
Після цих слів стара кляча кволо заіржала
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14.02.2024 12:50
+49
Ці покидьки думали загарбати землю з гарними містами, селами..що ми здамося. Нас по концтаборами, а їх чмоні на все готове сюди переїдуть. Вони ж тільки руйнувати вміють! Дві третини роїсі у руїнах.
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14.02.2024 12:53
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Страница 2 из 2
Не ви "захопили", а вам "здали". Хрін би ви що захопили, якби зелені підорасіни не прибрали міни та оборонні споруди. Два роки б так і довбилися б у них.
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14.02.2024 13:18 Ответить
Отличный план. Захватил, задокументировал. Санкции еще может с вас снять?
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14.02.2024 13:22 Ответить
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14.02.2024 13:23 Ответить
подоляцький - йди по адресі руского корабля
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14.02.2024 13:27 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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14.02.2024 13:24 Ответить
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14.02.2024 13:24 Ответить
Помиляєшся кобила стара, з часом мордор поверне УСІ захоплені території, включно з Кенінсбергом і Курилами..
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14.02.2024 13:30 Ответить
Доведеться недипломатично навалять вам піздюлей и отобрать свойо сілой.
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14.02.2024 13:32 Ответить
кожна війна закінчується переговорами і завжди на умовах сильнішої сторони.
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14.02.2024 13:33 Ответить
Не "переговорами", а капітуляцією.
Кремль обрав свою капітуляцію.
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14.02.2024 13:36 Ответить
не дивись більше марафону всеперемагатель
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14.02.2024 13:48 Ответить
Телевізор не дивлюсь. З 2014 року.
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14.02.2024 15:40 Ответить
та не звертай на нього уваги. мабуть він глядач Конашенкова з рубрики - Киев за 3 дня
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14.02.2024 19:06 Ответить
Тому й американці казали, що хочуть забезпечити нам "сильнішу позицію" на переговорах, але поки що не вдалося.
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14.02.2024 13:42 Ответить
На словах так
а по справах,
лендліз замовчали,
виділені кошти - надали 70%
як тільки йде наступ - то допомога скорочується

щось поки не вдається...
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14.02.2024 14:08 Ответить
Путин всегда кинет и поимеет-тех лохов кто согласен на переговоры. Даже Зеленский это понял
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14.02.2024 19:04 Ответить
Белгород надо брать
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14.02.2024 13:47 Ответить
Взагалі-то, коли ***** пішло на нас, то обіцяло, що окуповувати наші територіі не буде, а лише денацифікує та демілітаризує Україну від фашистаф-біндерафцев та піде. *******!?
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14.02.2024 13:55 Ответить
Ху@ло хронічний брехун і кончене , плюгаве чмо
, воно ахагалі не розуміє про що патякає і що обіцяє 🙁
Воно бидло , яке скоро повинно здохнути !!
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14.02.2024 15:11 Ответить
Так, коли він це казав, мені реально стало страшно, бо розуміла, що саме окупаці територій та знищення мирного населення він поставив за мету.
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14.02.2024 16:04 Ответить
Треба лупить по двигатєлям танкерів жоб розливу не було, і по терміналам
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14.02.2024 14:12 Ответить
"на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну"

Вот в этом и есть ошибка путлера. Оно в лозунгах заявляло что не даст Украине вступить в НАТО, а теперь отгребает звиздюлей с помошью НАТО для Украины. Блицкриг как у гитлера со всем миром, и как у путлера в Украине не получился. А тем временем его бссмыссленная и бестолковая агрессия только приближает наше вступление в альянс.
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14.02.2024 14:24 Ответить
Те що хотять кацапи це переговорами не називається
А для України головне не переговори з кацапами а повернення територій
Жодна країна не захотіла б віддавати свою територію ворогу
Такі переговори Україні не потрібні, якщо мета вигнати з України нехай не відразу але поступово.
Переговори для кацапів буде виграш що вони зберуть знову сили і знову підуть в наступ
Мабуть кацапам погано коли лунають такі заяви
Головне щоб Україна була глухою до цих заяв
Бо те що кажуть рашисти нікого цікавити немає
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14.02.2024 14:25 Ответить
Вор у тебя что-либо украл и совершился факт(реалии) воровства,ты обязан согласится с вором потому_что это в его интересах.Отсюда самая лживая страна в мире, по уши в грязи и никогда не считала претензии на собственность своей жертвы,А в последствии обращает её в покорного раба или похожего на самого себя. И с этой целью организовывалось НАТО для собственной защиты от фашизма или современного рашизма.Для человечества крайне необходимо распад современной рф.А кто надеется на реформирование их общества - это не дальновидность.Индивидуального вора ещё как-то можно перевоспитать, то коллективного невозможно.От него надо изолироваться и не допускать никаких связей.Причём войной это не решить, и в этой эпохе в которой живём это возможна только при полной экономической изоляции.А это прямой путь к распаду того общества на отдельные суверенные цивилизованные госуларства.
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14.02.2024 14:36 Ответить
https://www.bbc.com/russian/articles/ckd42prev2jo На прошлой неделе в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном Путин фактически обратился к американцам с монологом о выгодах переговоров для США : «А нужен ли США этот конфликт? Зачем? Это тысячи миль от вашей национальной территории. У вас же есть другие проблемы: проблемы на границе, проблемы с миграцией, проблемы с национальным долгом - более 33 триллионов долларов. Вам нечем заняться? Разве не лучше было бы договориться с Россией?». При этом он утверждал, что Киев отказался от переговоров «по указанию из Вашингтона». Никаких подтверждений этой информации он не предоставил.
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14.02.2024 14:50 Ответить
в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме.." Поліграф Поліграфович Шаріков )))
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14.02.2024 14:57 Ответить
"Російська армія, на думку Лаврова, нібито "успішно діє" на "українському театрі ...". А цікаво, на думку кобила визволення Харківської, Київської, Херсону, Чернігівської областей - це успішно діє кацапська армія мародерів, чи ні? Чи вкрадений унітаз та пралку лавров вже вважає успіхом?)
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14.02.2024 15:03 Ответить
Київщина ще й досі окупована? Чернігівщина, Херсон, значна частина Харківщини??
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14.02.2024 16:02 Ответить
Перемирие по линии фронта? Умный шаг, боятся, что США таки дадут пакет помощи, а там и Ф16 в небе появятся и ситуация станет гораздо хуже для рашистов... Сейчас у них максимально выгодное положение, поэтому и хотят зафиксировать...
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14.02.2024 15:03 Ответить
Лучше особо не станет...

Пакет помощи меньше чем в 2022 и 2023 годах, сами признают что в лучшем случае хватит для обороны.

F16 устаревшие и мало.
Если пересчитать на огневую мощь, то с учетом точности и дальности, хорошо если добавит хотябы 1% к общей огневой мощи фронта.

У них самолетов в 30-40 раз больше, и особо это не помогает на фронте, чтобы прорваться
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14.02.2024 22:31 Ответить
Йух. В. Рот. По самые яйца.
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14.02.2024 15:08 Ответить
За інформацією ГУР, окрім екіпажу, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом.

Більша частина екіпажу, який перебував на борту знищеного біля Криму російського великого десантного корабля Цезар Куніков, загинула.
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14.02.2024 15:12 Ответить
З якого х@я ми повинні щось віддати русофашистам ?

Ось вам 🖕🖕🖕, а не землі України 👹
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14.02.2024 15:13 Ответить
Интересно почему не учитывают интересы террористов? Наверное потому, что такие интересы начинаются там, где заканчивается международное право. А сам тезис, что "запад не хочет учитывать ситуацию на земле", просто разрушит весь международный порядок, если пойти по такому сценарию. Эти бандиты, преступники и террористы, делают такое заявление для внутренней обыдлевшей аудитории, которая считает нормальным, когда когда на выбора путина участвует путин 5 раз подряд, которые за стабильность и прочую ересть которой их кормят. Жаль, что среди западных союзников нашлись подпевалы, этим безумцам. Ничего не меняется, ещё в 2014 года Говорящая лошадь бегала с криками про то, что они требуют для Украины федерализацию, и это единственный выход. Т.е. они тогда начали ломать всё всеми способами, окупацией территорий и своими требованиями для другого государства, и за 10 лет не сменили свою безумную тактику
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14.02.2024 15:15 Ответить
Кацап ниє, - сирскій з зебілом зі шкіри лізуть
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14.02.2024 15:26 Ответить
Пішов на йух. Це якщо коротко...
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14.02.2024 15:27 Ответить
кацапы, для начала проведите переговоры с психиатрами.
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14.02.2024 15:34 Ответить
В Україні не буде жодного живого кацапа.
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14.02.2024 15:37 Ответить
невже?? а ті кацапи,на утримання яких Картавий виділяє по 10 тис.грн/міс,тоді як середня пенсія укрпенсіонера з 40+ років стажу, 5тис.грн/міс, живі? живі і дуже добре себе почувають!
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14.02.2024 17:33 Ответить
О, в перекладі з дипломатичної означає, що вже просять про мир. Скоро і окуповані території повернуть з формулюванням "После успешного выполнения целей сво, идя навстречу братскому славянскому народу, с широкой русской душой передаём это с руки местных жителей"
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14.02.2024 15:44 Ответить
Він заявив при цьому, що "західні країни" не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися "на землі". Щоб вас ,рашистські,кровожадні ,брехливі пси, Божі громи побили серед ясного неба.Реалії (що склалися "на землі").були до 2014 року.Після чого рашистський мань'як вирішив навязувати світові "на землі" свої кровожадні плани (рашистські реалії) підписуючись кровью вбитих українців і проштамповуючи ці свої кровожадні реалії розрухою.та нищенням України....Мабуть пекло ,в порівнянні із "рашистськими кровавими реаліями в Україні", виглядає менш жахливо...
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14.02.2024 15:46 Ответить
рашистська кобила,даже не мічтай про Українські землі! і пішов в дупу зі своЇм миром!
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14.02.2024 15:51 Ответить
Вони не повернуть і ми не можемо повернути. Патова ситуація.
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14.02.2024 16:09 Ответить
Відсмокчи, стара шкапо. Повернете все.
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14.02.2024 16:36 Ответить
Лёд тронулся!!! Это признали сами черти!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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14.02.2024 16:40 Ответить
--- Якби ж то ми обрали патріотично-українську владу( а НЕ ліліПУТІНСЬКИХ зайд. ж/д-махінаторів--комбінаторів...) то малиб . нині . відзначати .круглу. дату : 390-річ. з нагоди ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ /лютому м-ці 1634р / запорізьких козаків ( сприянні Литовців та Поляків ) над мерзенними московитами . час взяття Смоленська !!! За наслідками якої були повернуто : і людність. і землі Чернігово-- Сіверщини ! Ці патріотичні. заходи щодо відзначення історичних віх нашого. героїчного народу--- . архі--важливі і для піднесення духу. наснаги . як нашим воїнам-- захисникам так і патріотичного виховання підростаючого покоління молоді ... Та на жаль наше плем*я -73 %-бездумно дарує Україні.своїм вибором. -- підступно- завуальованих трунарів-- україножерів ...
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14.02.2024 16:43 Ответить
Ну а ми не готові!
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14.02.2024 16:55 Ответить
"Воювали, так віддайте". Так у них заведено.
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14.02.2024 17:37 Ответить
а иди ***** коняка............................................от черт ***************......................
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14.02.2024 17:54 Ответить
Суши сухарі, придурок. Зараз суспільство стало гуманнішим, тому доля Ріббентропа тобі не загрожує. На шибениці не висітимеш, помучишся на довічному.
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14.02.2024 17:59 Ответить
Треба запропонувати західним країнам заборонити в`їзд на свою територію випускникам московського державного інституту міжнародних відносин останніх 30-ти років ( та їхнім дітям , дружинам і коханкам) допоки не виведуть війська . Вони лаврова самі задушать.
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14.02.2024 18:41 Ответить
Хочете перемоги на українських умовах? То продовжуйте палити російські НПЗ, LNG термінали,танкери які досі кожен день заходять до Чорного моря на завантаження і тоді москва накриється половим органом бабушки!
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14.02.2024 19:48 Ответить
а підоРосія готова ВІЙСЬКОВО ПРОГРАТИ ВІЙНУ?
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14.02.2024 20:28 Ответить
Підерас армянський
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14.02.2024 20:39 Ответить
А десятки тисяч вбитих людей, дітей , згвалтовані , скалічені , вивезені. Поламані долі , знищені природа і міста. Мільйони переселенців і так далі. Хто за це буде відповідати? Ти скотяра коняча , хто буде за це відповідати ??? " У ніх законниє інтєрєси відітє лі ". Будьте ви звіронелюди прокляті на 300 років
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14.02.2024 21:25 Ответить
коняра,пораненого звіра потрібно добивати в лігві. Закон фізики. І не бреши бо хобот відсохне.
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14.02.2024 22:31 Ответить
А я чув що улюблений конь х*йла здох на тій неділі...але бачу що стара кобила ще щось п*здить
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14.02.2024 23:03 Ответить
А хе хе не хо хо? За щоку у гітлера візьми…..
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14.02.2024 23:44 Ответить
совпадения чудесным образом - русские готовы к переговорам, а сша случайно денег не дает. Ну совпало так.
Пусть горят в аду оба
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15.02.2024 00:42 Ответить
А хто кобилі війну оголосив, шось незрозуміло
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15.02.2024 07:03 Ответить
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