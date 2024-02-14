Россия готова завершить войну "дипломатически". Захваченного не вернет, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы готовности его страны к политико-дипломатическому окончанию войны против Украины. При этом оккупированные украинские территории Москва хочет оставить за собой.
Об этом он заявил во время выступления в Госдуме РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета сложившихся за долгие годы реалий, которые сейчас привели к нынешней ситуации", - сказал Лавров.
Он заявил при этом, что "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии. Так что и вариантов договориться, по словам Лаврова, "пока не просматривается".
"Однако при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", - сказал председатель. МИД РФ.
Также он заявил, что якобы "Вашингтон и его союзники не оставляют мечты о нанесении нам стратегического поражения".
Российская армия, по мнению Лаврова, якобы "успешно действует" на "украинском театре военных действий", и якобы "на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину".
Пожалуйста, подождите...
Кремль обрав свою капітуляцію.
а по справах,
лендліз замовчали,
виділені кошти - надали 70%
як тільки йде наступ - то допомога скорочується
щось поки не вдається...
, воно ахагалі не розуміє про що патякає і що обіцяє 🙁
Воно бидло , яке скоро повинно здохнути !!
Вот в этом и есть ошибка путлера. Оно в лозунгах заявляло что не даст Украине вступить в НАТО, а теперь отгребает звиздюлей с помошью НАТО для Украины. Блицкриг как у гитлера со всем миром, и как у путлера в Украине не получился. А тем временем его бссмыссленная и бестолковая агрессия только приближает наше вступление в альянс.
А для України головне не переговори з кацапами а повернення територій
Жодна країна не захотіла б віддавати свою територію ворогу
Такі переговори Україні не потрібні, якщо мета вигнати з України нехай не відразу але поступово.
Переговори для кацапів буде виграш що вони зберуть знову сили і знову підуть в наступ
Мабуть кацапам погано коли лунають такі заяви
Головне щоб Україна була глухою до цих заяв
Бо те що кажуть рашисти нікого цікавити немає
Пакет помощи меньше чем в 2022 и 2023 годах, сами признают что в лучшем случае хватит для обороны.
F16 устаревшие и мало.
Если пересчитать на огневую мощь, то с учетом точности и дальности, хорошо если добавит хотябы 1% к общей огневой мощи фронта.
У них самолетов в 30-40 раз больше, и особо это не помогает на фронте, чтобы прорваться
Більша частина екіпажу, який перебував на борту знищеного біля Криму російського великого десантного корабля Цезар Куніков, загинула.
Ось вам 🖕🖕🖕, а не землі України 👹
Пусть горят в аду оба