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ЕС о российской версии "мира": Не что иное, как прикрытие для истинных намерений РФ - уничтожить украинскую государственность, культуру и идентичность

єс

В ЕС обезображенную версию "мира" России назвали лишь прикрытием для ее настоящих намерений, заключающихся в уничтожении Украины и покорении украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза о продолжении агрессии РФ против Украины, вынесенном делегацией ЕС в ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене.

"Что касается искаженной версии "мира" России, то она не что иное, как прикрытие для ее настоящих намерений - уничтожить украинскую государственность, самобытную культуру и идентичность, а также покорить ее народ", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что "именно Украина, а не Россия, продемонстрировала настоящую заинтересованность во всеобъемлющем, справедливом и устойчивом мире, полностью соответствующем международному праву, включая Устав ООН, принципы и обязательства ОБСЕ, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии".

"Именно Украина осуществляет свое законное право на самооборону в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН. Поскольку, согласно международному праву, именно Украина является жертвой российской агрессии. Ни одна российская дезинформация не может изменить эту реальность", - заявили в Евросоюзе.

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В то же время, в ЕС поздравили Украину со "значительными успехами в ее законной борьбе за свободу и наши общие ценности перед лицом агрессивной войны со стороны России".

Украина освободила 50% территории, которую Россия незаконно оккупировала в начале полномасштабной агрессивной войны. Она существенно ослабила наступательный военный потенциал России, который и использовала для ведения агрессивной войны. Украина также смогла оттеснить российский Черноморский флот на восток, открыв таким образом западную часть Черного моря для экспорта зерна и других товаров на мировые рынки, что жизненно важно для стран мира, наиболее нуждающихся в этом", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили о своем обязательстве "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Последним примером этого является решение Европейского совета от 1 февраля о создании 50-миллиардного фонда для Украины.

Автор: 

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всьо правильно, але Україна для ЄС була та залишається буферною зоною. То хоч трохи поможіть утримати її
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08.02.2024 20:09 Ответить
І з'їсти усіх націонал-патріотів..
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08.02.2024 20:12 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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08.02.2024 20:18 Ответить
У русни похоже все получается
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08.02.2024 20:47 Ответить
На ковід 600 млрд , на допомогу Україні - буферу від зомбі - рашистів 50 млрд на декілька років.
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08.02.2024 20:59 Ответить
Оманські в ОПУ та Зеленський, активно допомагають ***** в цьому, то вагнерівців злив, то відведення зробив ЗСУ, то просто перестать стрелять, то ДОЗ заблокував, то клістрони з РЛС познімали, то розмінування Півдня України, то 40 млрд вивів у 2022 році з МОУ …..
Які ще треба докази, що «неповірити та незрозуміти»….
Пильнуймо Україну !
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08.02.2024 23:09 Ответить
 
 