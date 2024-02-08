ЕС о российской версии "мира": Не что иное, как прикрытие для истинных намерений РФ - уничтожить украинскую государственность, культуру и идентичность

В ЕС обезображенную версию "мира" России назвали лишь прикрытием для ее настоящих намерений, заключающихся в уничтожении Украины и покорении украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза о продолжении агрессии РФ против Украины, вынесенном делегацией ЕС в ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене.

"Что касается искаженной версии "мира" России, то она не что иное, как прикрытие для ее настоящих намерений - уничтожить украинскую государственность, самобытную культуру и идентичность, а также покорить ее народ", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что "именно Украина, а не Россия, продемонстрировала настоящую заинтересованность во всеобъемлющем, справедливом и устойчивом мире, полностью соответствующем международному праву, включая Устав ООН, принципы и обязательства ОБСЕ, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии".

"Именно Украина осуществляет свое законное право на самооборону в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН. Поскольку, согласно международному праву, именно Украина является жертвой российской агрессии. Ни одна российская дезинформация не может изменить эту реальность", - заявили в Евросоюзе.

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В то же время, в ЕС поздравили Украину со "значительными успехами в ее законной борьбе за свободу и наши общие ценности перед лицом агрессивной войны со стороны России".

Украина освободила 50% территории, которую Россия незаконно оккупировала в начале полномасштабной агрессивной войны. Она существенно ослабила наступательный военный потенциал России, который и использовала для ведения агрессивной войны. Украина также смогла оттеснить российский Черноморский флот на восток, открыв таким образом западную часть Черного моря для экспорта зерна и других товаров на мировые рынки, что жизненно важно для стран мира, наиболее нуждающихся в этом", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили о своем обязательстве "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Последним примером этого является решение Европейского совета от 1 февраля о создании 50-миллиардного фонда для Украины.