Украина нарастила производство систем РЭБ, – Игнат
Украина нарастила производство систем РЭБ, поскольку они показали свою эффективность в противодействии вражеским ракетам и дронам. Более того, сегодня системы РЭБ стали своеобразной частью противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Их (РЭБ. – Ред.) становится все больше. Украина вообще нарастила производство этих систем, они показали свою эффективность, все лучше отрабатывают на том или ином направлении при защите тех или иных объектов по погашению навигации, по которой следуют ракеты и дроны. Важно тоже это направление развивать", – отметил Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что сегодня системы РЭБ активно помогают и непосредственно на линии огня на фронте, ведь могут подавлять вражеские FPV-дроны, тысячами атакующие передние позиции.
Пожалуйста, подождите...
Яка смердить совком, бо у нас уже давно використовується термін "Друга світова війна".
на фронті величезна потреба банальних мінометних снарядах, вони не такі складні у виробництві як 155, але нам простіше патужно клянчити у всіх навкруги, бо так виходить безкоштовно, що не скажеш про власне виробництво, от і все.
Це треба розвивати. Надати можливiсть ФОПам.
ФОПи не будуть вкладувати грошi в масштабне пiдприемство, куди завтра прийдуть ТЦКята в пошуках пофiг кого, головне план виконати; куди заявляться прокуратури з БЕБами, СБУ i iншими пiвнями в пошуках лiцензiй, довiдок на лiцензii i сертифiкатiв на довiдки. З прилiтами вже змирились, як виявилось це найменша з проблем.
Пздць! З ворогом боротись простiше нiж зi своiми. Це - першопричина.
РЭБ - это гражданская технология и общеизвестные принципы. Собирать это вы можете из чего угодно, где угодно, хоть в гараже.
Снаряд 155мм выточить вы сможете, как и патрон, да. Ну и будет он стоять у вас на столе, гордо посвечивая дыркой, в которую нужно запрессовать тротил или порох, и другой дыркой, куда надо ввинтить взрыватель или капсюль.
Я уже молчу за то, что для литья пули надо знать матан (это не кусок свинца, а математический композит) - иначе в лучшем случае оно улетит за угол, а в худшем - в улыбальник стреляющему.
Короче, гугл: "цикл производства". Как только хотя бы 50% такого цикла производства снаряда будет в Украине - туда тут же прилетит Калибр. Еще и не в такое прилетало.
Це Ігнат повинен у тебе запитувати, якого пня, ти ще не наточив снярядів для ЗСУ.
Збройні сили будь-якої держави світу тому і називаються збройними силами, що готуються або воюють. Вони ніколи і нічого не виробляють, вони споживають вироблене. Запиши це у методичку.
Сначала один конченный умудрился засветить в реестре фирму.
Потом другой конченный в торговой декларации спалил комплектуху и адрес доставки.
И наконец такой как Игнат похвастался о производстве.
Когда эти черти молчат - кажутся умнее.
" Комплектуха" .