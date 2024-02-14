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Украина нарастила производство систем РЭБ, – Игнат

юрій,ігнат

Украина нарастила производство систем РЭБ, поскольку они показали свою эффективность в противодействии вражеским ракетам и дронам. Более того, сегодня системы РЭБ стали своеобразной частью противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Их (РЭБ. – Ред.) становится все больше. Украина вообще нарастила производство этих систем, они показали свою эффективность, все лучше отрабатывают на том или ином направлении при защите тех или иных объектов по погашению навигации, по которой следуют ракеты и дроны. Важно тоже это направление развивать", – отметил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что сегодня системы РЭБ активно помогают и непосредственно на линии огня на фронте, ведь могут подавлять вражеские FPV-дроны, тысячами атакующие передние позиции.

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Топ комментарии
+4
Знову публікує бредні нарко обдовбишів.
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14.02.2024 21:15
+3
блаЗЄнські, звісно, покидьки, але Ви оце написали якусь нісенітницю.

Яка смердить совком, бо у нас уже давно використовується термін "Друга світова війна".
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14.02.2024 21:18
+2
давай тоді замість фпв дронів Глобал Хок у гаражах збирати....
на фронті величезна потреба банальних мінометних снарядах, вони не такі складні у виробництві як 155, але нам простіше патужно клянчити у всіх навкруги, бо так виходить безкоштовно, що не скажеш про власне виробництво, от і все.
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14.02.2024 21:28
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РЕБ - шмеб. а снаряди 155мм точити ? хіба так важко? а патрони? раніше в ВВВ їх діти точили.
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14.02.2024 21:11 Ответить
блаЗЄнські, звісно, покидьки, але Ви оце написали якусь нісенітницю.

Яка смердить совком, бо у нас уже давно використовується термін "Друга світова війна".
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14.02.2024 21:18 Ответить
вас фаріон вкусила?
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14.02.2024 21:24 Ответить
Вчіть , шановний , історію - ВВВ це один з етапів другої світової , який розпочався 22.06.1941 і завершився із виходом військ совка на кордони срср у перших числах листопада 1944 , ну а друга світова собі і далі тривала, і завершилася не 8 травня 1945 (( .... Тож одне іншому не суперечить . До речі , "у нас уже давно використовується термін "Друга світова війна"." - фраза досить оригінальна , бо цей термін застосовують у нас із часів тієї самої другої світової
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14.02.2024 21:30 Ответить
Йдіть do dupy зі своєю кривавою історією вкп(б).
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14.02.2024 21:50 Ответить
У любителя дуп все нормально із психікою , чи ви точно рідня фаріонші ?
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14.02.2024 22:06 Ответить
Йди do dupy, совецка свине!
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14.02.2024 22:09 Ответить
Ідіоте , тобі сюди : => І не крутися там дуже , бо ненароком обдрищешся.
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14.02.2024 22:14 Ответить
Йди do dupy, совецка свине!
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14.02.2024 22:17 Ответить
Тобі там так сподобалося що інших звеш до себе ? Сиди вже якось сам , племінничок фаріонський
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14.02.2024 22:38 Ответить
багато, патужно, енфективно- тільки результат О
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14.02.2024 21:55 Ответить
Аха, єкскалибур наточим на токарном, билят.
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14.02.2024 21:18 Ответить
коли їх взагалі немає, то можна хоть такі точити чи відливати. чи краще лопатою кулеби?
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14.02.2024 21:23 Ответить
Это будет просто болванка для уничтожения стволов.
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14.02.2024 21:25 Ответить
любий снаряд з часом унічтожаєт ствол. можливо буде не така точність, але осколочно-фугасні проти піхоти орків це краще, ніж нічого.
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14.02.2024 21:28 Ответить
давай тоді замість фпв дронів Глобал Хок у гаражах збирати....
на фронті величезна потреба банальних мінометних снарядах, вони не такі складні у виробництві як 155, але нам простіше патужно клянчити у всіх навкруги, бо так виходить безкоштовно, що не скажеш про власне виробництво, от і все.
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14.02.2024 21:28 Ответить
я за любий кіпіш. точити, відливати, чи фюзеляжі дронам робити. ПОРА БЛД спукатись з небес на землю!!! є такий політолог ******-давидюк, який от розказував які ми красиві і нс за це просто завалюватимуть поставками зброї, а ЗЕ влада, здається, в це свято увірувала. А її не дають взагалі!
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14.02.2024 21:33 Ответить
З того озвучували, то ніби-то не можемо виробляти порох та деякі інші компоненти, тому не виробляють. Але при владі ті ще брехуни, відтак, можливо, просто не хочуть напружуватися та витрачатися і сподіваються отримувати снаряди від західних партнерів на халяву.
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14.02.2024 21:20 Ответить
Не можемо, це правда, одразу з декiлькох причин.

Це треба розвивати. Надати можливiсть ФОПам.
ФОПи не будуть вкладувати грошi в масштабне пiдприемство, куди завтра прийдуть ТЦКята в пошуках пофiг кого, головне план виконати; куди заявляться прокуратури з БЕБами, СБУ i iншими пiвнями в пошуках лiцензiй, довiдок на лiцензii i сертифiкатiв на довiдки. З прилiтами вже змирились, як виявилось це найменша з проблем.

Пздць! З ворогом боротись простiше нiж зi своiми. Це - першопричина.
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14.02.2024 23:14 Ответить
Ну это вы сказочник-идеалист.
РЭБ - это гражданская технология и общеизвестные принципы. Собирать это вы можете из чего угодно, где угодно, хоть в гараже.

Снаряд 155мм выточить вы сможете, как и патрон, да. Ну и будет он стоять у вас на столе, гордо посвечивая дыркой, в которую нужно запрессовать тротил или порох, и другой дыркой, куда надо ввинтить взрыватель или капсюль.

Я уже молчу за то, что для литья пули надо знать матан (это не кусок свинца, а математический композит) - иначе в лучшем случае оно улетит за угол, а в худшем - в улыбальник стреляющему.

Короче, гугл: "цикл производства". Как только хотя бы 50% такого цикла производства снаряда будет в Украине - туда тут же прилетит Калибр. Еще и не в такое прилетало.
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14.02.2024 23:08 Ответить
кацапчік, менше сєкєльова дивись. в Україні вміють робити навіть ракети, не то що кулі чи снаряди. А до того Захід готовий надати все обладнання.
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15.02.2024 09:05 Ответить
А ти до кого звертаєшся по "точінню 155 мм снарядів"? Чому це ти вирішив, що Ігнат, чи ЗСУ в цілому займаюцця "точінням снарядів"?
Це Ігнат повинен у тебе запитувати, якого пня, ти ще не наточив снярядів для ЗСУ.
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15.02.2024 00:23 Ответить
звертаюсь до влади зєлєбобіків. Так, я з радістю наточу снарядів, коли буду на місті зєлі, або ігната. Скажу більше - почав би виробляти і снаряди і кулі ще в 2022р.
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15.02.2024 09:03 Ответить
Ведмедчуківський, із тобою тести на розумову розвиненість при прйомі на ферму робили?
Збройні сили будь-якої держави світу тому і називаються збройними силами, що готуються або воюють. Вони ніколи і нічого не виробляють, вони споживають вироблене. Запиши це у методичку.
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15.02.2024 10:36 Ответить
я б краще тобі це іплі записав.
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15.02.2024 10:37 Ответить
Знову публікує бредні нарко обдовбишів.
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14.02.2024 21:15 Ответить
Пшол в жопу, ******, аналитик нах...
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14.02.2024 21:17 Ответить
То вже жоден дрон не пролетить.
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14.02.2024 21:29 Ответить
Да уж оперативно ! Даже два года не прошло .
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14.02.2024 22:42 Ответить
Так а чому ти два роки ляси точив і не виготовляв РЕБи?
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15.02.2024 00:24 Ответить
Тая я НЕ рэбами был занят. Мы по полноприводным авто.
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15.02.2024 00:51 Ответить
Ну то і не лізь у розетку голими пальцями. Де ти- де технологія Радіолокації і РЕБ.
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15.02.2024 10:39 Ответить
Да. Вот мне в Николаев недельку назад прилетели мопеды как раз по такому месту сборов.

Сначала один конченный умудрился засветить в реестре фирму.
Потом другой конченный в торговой декларации спалил комплектуху и адрес доставки.
И наконец такой как Игнат похвастался о производстве.

Когда эти черти молчат - кажутся умнее.
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14.02.2024 23:01 Ответить
У який "Ніколаєв", троль, твоє місцезнаходження- город мухосраньськ, вологодської губєрнії.
" Комплектуха" .
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15.02.2024 00:27 Ответить
Что сказать-то хотел?
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15.02.2024 00:41 Ответить
Що тобі пора "комплєктухи" по мухосранську розносити.
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15.02.2024 11:33 Ответить
Ясно)
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15.02.2024 15:38 Ответить
Не прощелкайте дроны с машинным зрением...
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14.02.2024 23:52 Ответить
 
 