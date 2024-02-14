РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4611 посетитель онлайн
Новости
6 019 14
ПВО (2494) артиллерия (617) разминирование (683) дроны (3566) F-16 (518) Умеров Рустем (397)

ПВО, артиллерия, дроны и не только, - Умеров рассказал о заседании "Рамштайн-19"

Міністр оборони України Рустем Умєров

В ходе 19-го заседания контактной группы "Рамштайн" обсуждались вопросы обеспечения Украины ПВО, артиллерийскими снарядами и дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров отметил, что во время заседания были проведены плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей.

ПВО

Украина усиливает противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединилось уже 15 стран.

"Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", - сказал министр обороны.

Артиллерийские системы и снаряды

Умеров сообщил, что этот вопрос стоит на повестке дня. В частности, совместное производство, работа над этим уже идет и приносит первые результаты.

F16

По словам министра, поставки самолетов идут по графику, в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны

Он заявил, что дронов будет больше. Для этого усиливается взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем.

"Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия", – рассказал глава Минобороны. И поблагодарил Латвию за лидерство в этой сфере.

Разминирование

Глава министерства сообщил, что с разминированием Украине помогают 20 стран. Возглавляет эту группу Литва.

"Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, председательствовавшему на заседании. Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море и на небе", - резюмировал Умеров.

Читайте также: Обсудили наши военные планы на 2024 год, - Умеров и Сырский провели беседу с руководством НАТО в Европе Каволи и Агуто
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
що нового для України і її народу , просвистів цей "зесвисток",про що би не свистали ціж "свистки зелені" аж 18 раз до того??? (Умєров зазначив, що під час засідання було проведено плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей. )
показать весь комментарий
14.02.2024 21:28
+4
"коаліція спроможностей"... Цеж треба до такого дійти... Кончені!
показать весь комментарий
14.02.2024 21:45
+2
То треба так дзюрити в очі.. Особливо літаки. Особливо після того коли на пропозицію вже переправити літаки зелені відповіли що ще інфраструктура не готова
показать весь комментарий
14.02.2024 21:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що, ці невідомі раніше слова звучали під час балагану Рамштайн?
показать весь комментарий
14.02.2024 21:21 Ответить
що нового для України і її народу , просвистів цей "зесвисток",про що би не свистали ціж "свистки зелені" аж 18 раз до того??? (Умєров зазначив, що під час засідання було проведено плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей. )
показать весь комментарий
14.02.2024 21:28 Ответить
То треба так дзюрити в очі.. Особливо літаки. Особливо після того коли на пропозицію вже переправити літаки зелені відповіли що ще інфраструктура не готова
показать весь комментарий
14.02.2024 21:32 Ответить
НАщо стільки слів і пафосу? Скажи хабадський холуй що озброєння рросто не дадуть, вам жОПа!
показать весь комментарий
14.02.2024 21:37 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

2022г. Путин: "Я Украине покажу, что такое декоммунизация..", "Киев за три дня..", "Ракеты 27 Махов..", "Все идет по плану.."
2023г. Путин в холодильнике уже.
2024г. Патрушев, через двойника Путина запросил у США повлиять на Украину и заморозить войну. Подключили всех агентов рФ.
показать весь комментарий
14.02.2024 21:42 Ответить
"коаліція спроможностей"... Цеж треба до такого дійти... Кончені!
показать весь комментарий
14.02.2024 21:45 Ответить
Закінчується 5 рік "великого обісцянництва". Тепер можна казати замість "плануємо", "домовляємось налагодити контакти", "маємо намір створити", "в Україні буде", "країна отримає" і т.д, і т.п. щось схоже на "робимо", "намагаємось", "створюємо" чи ще щось таке: все одно робитись нічого не буде, але до кінця легітимності цього вистачить.
А далі буде в залежності від ситуації: або "вибори під час дії військового стану не можливі, тому найверховніше у нас те саме", або "легітимний строк повноважень Президента скінчився, тому за все відповідає не він".
показать весь комментарий
14.02.2024 21:56 Ответить
Коли?!
показать весь комментарий
14.02.2024 22:01 Ответить
Коли зелені перестануть ***********?
показать весь комментарий
14.02.2024 23:05 Ответить
Щось одні слова тільки...

ППО за 2 роки
США - Avenger 20, Patriot 4, NASAMS 16

якщо не рахувати радянське, та гепарди то інші
Франція - Crotale 2, SAMP/T 4
Німеччина - IRIS-T 11, Patriot 10, Skynex 1
Литва - NASAMS 2
Нідерланди - Patriot 2
Іспанія - Hawk 6
UK - Stormer HVM 6

Тобто всі країни за 2 роки, надали не так вже й багато...

Всі союзники не можуть зробити 1млн снарядів
Зато Україна зробить до кінця року 1млн дронів
показать весь комментарий
14.02.2024 22:19 Ответить
Этот беспринципный,конченный " пиджак" Умеров,которого не " устраивал" Залужный ,хоть понимает там отчем идёт речь,и когда начнет наводить порядок в своей " конторе"?
показать весь комментарий
15.02.2024 01:40 Ответить
Где эти "зеленые" и их фронтмен находят таких министров обороны ... да еще с такими фамилиями, угнетающими психику военных ? Был Резников - мол резать вас , вояки , будут , а теперь еще хуже - Умеров ... умирать будете . Прям издеваются над военными , да и над всей Украиной! А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная и самодостаточная страна. Но ЭТОТ и ЭТИ за 5 лет сумели Украину по факту превратить в этакий концлагерь ЗЕ-РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком, а бывшие правоохранительные органы превращаются в ЗЕгестапо по отлову мужчин для их утилизации на фронтах для сохранения власти ЭТОГО и ЭТИХ. ПЕЧАЛЬНО.
показать весь комментарий
15.02.2024 02:10 Ответить
Точно такие же "министры" были о сейчас остатся в ОРДЛО. Бывшие парикмахерши, сутенеры, проститутки,макоеды,алкашня просто тупые друзья дырявых и прочий биомусор. Ни одного адекватного что там,что здесь не было и нет. Да и откуда они возьмутся в этих гопкомпаниях идиотов и жрущих в два горла представителей самого настоящего быдла, и кремлевских ставленников. Просто есть с чем сравнивать эти две "власти". Между ними нет никакой разницы,кроме той что в Донецке,Луганске и Симферополе они все таки побаиваются кремлевских "пацанов", а здесь полный беспредел, и их ворюгу резникова они провожали "в отставку" бурными аплодисментами, а не сразу в тюрьму. Но ничего, они там будут (в тюрьме) по любому, просто позже. И их папа карло (беня) тоже.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:58 Ответить
Власним виробництвом дронів, артилерії, ППО ... похвалитися нічим. Все продали, просрали і проїбали? Тепер сидимо на помойці Європи і жебраємо "на тобі, небоже, що мені негоже?".
Мало того - ще й умудряємося на тому піаритися, знімати відосіки і монологи!
Україною керують не українці, ні за переконаннями, ні за вірою, ні за походженням. Жиди, чурбани, кацапи і доморощені інородці.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:27 Ответить
 
 