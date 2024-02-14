ПВО, артиллерия, дроны и не только, - Умеров рассказал о заседании "Рамштайн-19"

В ходе 19-го заседания контактной группы "Рамштайн" обсуждались вопросы обеспечения Украины ПВО, артиллерийскими снарядами и дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров отметил, что во время заседания были проведены плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей.

ПВО

Украина усиливает противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединилось уже 15 стран.

"Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", - сказал министр обороны.

Артиллерийские системы и снаряды

Умеров сообщил, что этот вопрос стоит на повестке дня. В частности, совместное производство, работа над этим уже идет и приносит первые результаты.

F16

По словам министра, поставки самолетов идут по графику, в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны

Он заявил, что дронов будет больше. Для этого усиливается взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем.

"Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия", – рассказал глава Минобороны. И поблагодарил Латвию за лидерство в этой сфере.

Разминирование

Глава министерства сообщил, что с разминированием Украине помогают 20 стран. Возглавляет эту группу Литва.

"Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, председательствовавшему на заседании. Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море и на небе", - резюмировал Умеров.

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