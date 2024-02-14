ПВО, артиллерия, дроны и не только, - Умеров рассказал о заседании "Рамштайн-19"
В ходе 19-го заседания контактной группы "Рамштайн" обсуждались вопросы обеспечения Украины ПВО, артиллерийскими снарядами и дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министра обороны Украины Рустема Умерова.
Умеров отметил, что во время заседания были проведены плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей.
ПВО
Украина усиливает противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединилось уже 15 стран.
"Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", - сказал министр обороны.
Артиллерийские системы и снаряды
Умеров сообщил, что этот вопрос стоит на повестке дня. В частности, совместное производство, работа над этим уже идет и приносит первые результаты.
F16
По словам министра, поставки самолетов идут по графику, в рамках всех договоренностей с партнерами.
Дроны
Он заявил, что дронов будет больше. Для этого усиливается взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем.
"Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия", – рассказал глава Минобороны. И поблагодарил Латвию за лидерство в этой сфере.
Разминирование
Глава министерства сообщил, что с разминированием Украине помогают 20 стран. Возглавляет эту группу Литва.
"Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, председательствовавшему на заседании. Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море и на небе", - резюмировал Умеров.
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@Ray_net_ua
2022г. Путин: "Я Украине покажу, что такое декоммунизация..", "Киев за три дня..", "Ракеты 27 Махов..", "Все идет по плану.."
2023г. Путин в холодильнике уже.
2024г. Патрушев, через двойника Путина запросил у США повлиять на Украину и заморозить войну. Подключили всех агентов рФ.
А далі буде в залежності від ситуації: або "вибори під час дії військового стану не можливі, тому найверховніше у нас те саме", або "легітимний строк повноважень Президента скінчився, тому за все відповідає не він".
ППО за 2 роки
США - Avenger 20, Patriot 4, NASAMS 16
якщо не рахувати радянське, та гепарди то інші
Франція - Crotale 2, SAMP/T 4
Німеччина - IRIS-T 11, Patriot 10, Skynex 1
Литва - NASAMS 2
Нідерланди - Patriot 2
Іспанія - Hawk 6
UK - Stormer HVM 6
Тобто всі країни за 2 роки, надали не так вже й багато...
Всі союзники не можуть зробити 1млн снарядів
Зато Україна зробить до кінця року 1млн дронів
Мало того - ще й умудряємося на тому піаритися, знімати відосіки і монологи!
Україною керують не українці, ні за переконаннями, ні за вірою, ні за походженням. Жиди, чурбани, кацапи і доморощені інородці.