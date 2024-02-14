Минюст предлагает разрешить мобилизацию граждан с судимостью
Министерство юстиции предлагает пересмотреть законодательную норму относительно военного учета и возможности мобилизации бывших осужденных.
Об этом заявил глава ведомства Денис Малюска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Глава Минюста подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц. "Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", – сказал Малюська.
Министр подчеркнул, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание – не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать родину.
"В любом случае решение по поводу того, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это", – сказал Малюська.
Глава Минюста подчеркнул, что речь идет о "десятках тысяч людей". "Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?" – отметил Малюська.
Министерство юстиции сейчас занимается наработками и в другом вопросе – в отношении тех, кто заключен. В этом случае, по его словам, подход будет "чуть-чуть другой". В Минюсте хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.
Пожалуйста, подождите...
свободуштурм с чистой совестью.
Не думаючи про те, якими будуть наслідки.
Нагуглiть вже про Мюнхенську угоду.
Потiм про Вейгана, i там поряд про режим Вiшi.
А також про те, як союзничок №1 затопив флот союзничка №2.
Про Шухевича в абверi.
Про згоду в Хельсiнках з участю Рютi (2-свiтова йшла вже два роки)
До 1941 р., доки це непорозумiння не напало на Совок - з ним тiльки що i були дипломатичнi стосунки
Доречi про тi часи. Саме дипломатiя допомогла фiннам зберегти бiльшу частку територii + населення, та згодом стати "найщасливiшою краiною в свiтi".
Саме дипломатiя допомогла Японii, Азербайджану, Грузii. I Бiлорусii, саме так - адже можна скiльки завгодно, в чому завгодно звинувачувати картофана, але в нього все добре, на вiдмiну вiд нас.
Я чесно кажучи розумiю людожерську логiку рашкованiв, але не розумiю вашу: окей, напали, окей, зiбрали армiю, окей, спробували контрнаступати, окей, втратили армiю, а що далi? Мобiлiзувати ще, щоб втрати i цих, щоби що?
Ну ясно вже що в РФii бiльше залiза i бiльше людожерiв. Ну не вдасться в лоба, скiльки б не мрiялось. То ж ви бажаете воювати, щоби що?
за незначні правопорушення без обтяжуючих (крадіжка, угон чи ще щось таке) в США (здається) могли запропонувати контрактну службу в армії на той самий строк, але не менше 1 року.
Мені мало в це віриться, але у нас це могло б спрацювати...
Звісно, якщо б наша влада не робила все для демотивації громадян останні 2 роки...
а тут про інше.
Але чомусь мені здається, що зроблять ці "узеленські" як завше - через дупу.
Хоч деякі ідіоти можуть їх і в військову розвідку запхати, і з вибухівкою вчити обходитися, і з дронами познайомити...
Не кажу за перевищення міри самооборони, тут ще можна індивідуально розглядати деталі справи... в такому випадку, часом несправедливо засуджують, а часом відмазують нападників.
один каже що той напав а той каже що той, свідків немає
як судити?
бажаю не ознайомитись із темою вашого захоплення особисто
Що мені це нагадує " вагнер"
Ну тобто ти на серйозних щщах хочеш покласти на невiдповiдальну (чи чому ти вважаеш вони там опинились) мразоту, вiдповiдальнiсть за колективну працю, i вважаеш що вони або сумлiнно ii виконають, або маючи доступ до залiза, i як наслiдок до зброi - будуть слухатись того невдаху, якого поставили вертухаем?)
Так, якщо це "щось" - якесь розповсюдження порнухи чи варка самогонки - тодi можна. Але це виключення з правил. Зазвичай у тюрьмах сидить тюремний контингент. Владимирский централ, ветер северный, i таке iнше. Вони попали туди такими, i стали там "профдеформованими".
Тому знаете, я б краще пiшов на бойове завдання сам, анiж з розмальованим девайсом з прошивкою "слава АУЕ". Да ну нах)))
Скiльки вовка не годуй...
Але знаючи цих новых молодых лиц - буде через жьопу 100%.
Проблема ж не в бригадi, а в тому як i з ким вони будуть воювати.
Доречi, взiрець цього проекту - ледь не розв'язав громадянську вiйну i не захопив Москву.
То ж основне питання в мене саме до керованностi цих новобранцiв =)
мати , накшталт Прiгожина.
Короче кажучи так звана укр. влада(?) - спочатку все розiкрали, а зараз хочуть на чужому х#ю в рай потрапити😇 Кидаються в будь яки крайнощi - авантюристи в чистому виглядi👈
Краше б мізки відростив.
І тоді зрозумів би, що сказавши "А", потрібно говорити "Б".
Який обов'язок?!! Яка мотивація?!!
Якщо вже почали переймати досвід Раші, то переймайте його в комплексі, інакше це не працюватиме.
Так, стадо кримінальників можна привезти на фронт, але як його утримувати в покорі?
Потрібні загороджувальні загони, потрібне право командира на розстріл при будь-якій непокорі і т.д.
У нас це буде? Звичайно ні! Ми ж хочемо копирсатись в лайні виключно в білому смокінгу.
Всі ці урки, яких не поставлено вибирати між двома смертями - на полі бою чи біля "стінки", отримають зброю і рвонуть в тил.
якщо ви поражаєте людину у правах (стпробуйте отримати роботу із судимістю, ахахаха) то чого ви вимагаєте від неї обов'язків?