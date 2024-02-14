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Новости Война
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Минюст (1721) судимость (50) мобилизация (2613) Малюська Денис (322)

Минюст предлагает разрешить мобилизацию граждан с судимостью

малюська

Министерство юстиции предлагает пересмотреть законодательную норму относительно военного учета и возможности мобилизации бывших осужденных.

Об этом заявил глава ведомства Денис Малюска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Глава Минюста подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц. "Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", – сказал Малюська.

Министр подчеркнул, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание – не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать родину.

"В любом случае решение по поводу того, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это", – сказал Малюська.

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Глава Минюста подчеркнул, что речь идет о "десятках тысяч людей". "Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?" – отметил Малюська.

Министерство юстиции сейчас занимается наработками и в другом вопросе – в отношении тех, кто заключен. В этом случае, по его словам, подход будет "чуть-чуть другой". В Минюсте хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

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Топ комментарии
+16
Хто там сміявся за рашистів? Тримайте....
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14.02.2024 21:55
+11
Саме так: патентовані блаЗЄнські совки копіюють всі ходи росії.

Не думаючи про те, якими будуть наслідки.
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14.02.2024 21:53
+10
раша параша нормального мішления у довбнин нет копировать оркостан какя малороская власть такие и решения
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14.02.2024 21:50
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14.02.2024 21:43 Ответить
Боюсь будет рост рицедивов и реальных посадок..
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15.02.2024 00:20 Ответить
ви жадаєте загибелі кращих мотивованих воїнів, а тих в тюрмах -зберегти? йдіть замість них
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15.02.2024 01:01 Ответить
Я так розумію, тцк буде собі набирати подільників
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14.02.2024 21:44 Ответить
На свободу штурм с чистой совестью.
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14.02.2024 21:45 Ответить
Мій зороши знайомий відсидів за вбивство 11 років від дзвінка до дзвінка. Але це не завадило йому ще у 2015 році записатись в один з добробатів і воювати. До того ж був штурмовиком, майстром рукопашного бою. На його рахунку більше десятка особисто знищених кацапів. Героїчно загтюинув 7 місяців тому. В бою. Він наче прагнув смерті свідомо. Напевне на душі щось було. Сподіваюся, він сповна спокутував злочин, якщо такий був.
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14.02.2024 22:13 Ответить
Таких одиниці.
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14.02.2024 22:15 Ответить
Так отож! Він сам хотів і був корисним. Насильно таких добре воювати не змусиш.
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14.02.2024 22:18 Ответить
Це спокута гріхів
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14.02.2024 22:19 Ответить
Можливо. Хоча як на мене це власне машина війни - Воїн. Він до скоєння злочину був КМС з боксу. І боротьба - це його стихія.
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14.02.2024 22:21 Ответить
Шось за Торнадо не чути - воюють?
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14.02.2024 21:50 Ответить
"Торнадо" це банда Авакова яку набирали з звільнених за "перевищення повноважень" мєнтів і ссучених злочинців. Такі не воюють, а катують і грабують.
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14.02.2024 21:53 Ответить
Їх розформували ще в 2015, як і всі інші добробати
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14.02.2024 22:04 Ответить
раша параша нормального мішления у довбнин нет копировать оркостан какя малороская власть такие и решения
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14.02.2024 21:50 Ответить
Саме так: патентовані блаЗЄнські совки копіюють всі ходи росії.

Не думаючи про те, якими будуть наслідки.
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14.02.2024 21:53 Ответить
Якщо ув'язнені голосують за президента на виборах то їм доведеться коритися всім указам останнього стосовно їх долі...
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14.02.2024 21:51 Ответить
давно пора.
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14.02.2024 21:54 Ответить
Хто там сміявся за рашистів? Тримайте....
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14.02.2024 21:55 Ответить
Цей мінюст під час війни нах не потрібний ,голий зашквар який сам нідо чого він не приймає участі нівчому лиш тільки прикриває та згладжує протиправну діяльність,опу.
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14.02.2024 21:56 Ответить
не лише дозволити, а й зобов'язати. причому, у зворотному порядку: із суду спочатку до армії, і лише потім до в'язниці, якщо весь термін не буде погашено. двох зайців одразу: брак солдатів та злочинність.
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14.02.2024 21:56 Ответить
А ви запишетесь в загороджувальний загін. Правильно зрозумів
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14.02.2024 22:01 Ответить
почесний обов'язок - це для короткої переможної несиметричної війни. Для довгої важкої війни на виживання абсолютно необхідна система масового примусу, коли солдат боїться своїх більше, ніж ворога. Побудова такої системи: хто кого і яким чином примушуватиме - серйозне завдання. Не всі люди рівні і не всі мають однакову цінність. Про це не говорять вголос, але саме на цьомугрунтується кадрова політика, і у мирний час, і під час війни.
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14.02.2024 22:14 Ответить
ПТН-ПНХ
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14.02.2024 22:25 Ответить
Якщо iснуюча армiя не впоралась з вiйною на виживання - адекватнi краiни вмикають дипломатiю, щоб зберегти хочь щось. Неадекватнi - вмикають парагвая та втрачають i територiю i населення.
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14.02.2024 22:51 Ответить
Странно, чого це з гітлером дипломатію не включали. А він сильно пропонував. Розділити Європу, та й насолоджуватись новим порядком.
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15.02.2024 00:41 Ответить
Не вмикали?) З Гiтлером? Дипломатiю?)) Це такий прикол?))

Нагуглiть вже про Мюнхенську угоду.
Потiм про Вейгана, i там поряд про режим Вiшi.
А також про те, як союзничок №1 затопив флот союзничка №2.
Про Шухевича в абверi.
Про згоду в Хельсiнках з участю Рютi (2-свiтова йшла вже два роки)

До 1941 р., доки це непорозумiння не напало на Совок - з ним тiльки що i були дипломатичнi стосунки

Доречi про тi часи. Саме дипломатiя допомогла фiннам зберегти бiльшу частку територii + населення, та згодом стати "найщасливiшою краiною в свiтi".

Саме дипломатiя допомогла Японii, Азербайджану, Грузii. I Бiлорусii, саме так - адже можна скiльки завгодно, в чому завгодно звинувачувати картофана, але в нього все добре, на вiдмiну вiд нас.

Я чесно кажучи розумiю людожерську логiку рашкованiв, але не розумiю вашу: окей, напали, окей, зiбрали армiю, окей, спробували контрнаступати, окей, втратили армiю, а що далi? Мобiлiзувати ще, щоб втрати i цих, щоби що?

Ну ясно вже що в РФii бiльше залiза i бiльше людожерiв. Ну не вдасться в лоба, скiльки б не мрiялось. То ж ви бажаете воювати, щоби що?
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15.02.2024 01:03 Ответить
Вочевидь, мова була про часи ДСВ. А напередодні неї, він був лише регіональним покидьком. З яким краще не перетинатись. Як і з вованчиком *****.
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15.02.2024 12:22 Ответить
З приводу Фінляндії, не треба пістіти. Саме вкрай жорстока Зимова війна з опіздюліванням совьєтов, дозволила фінам не втратити свою незалежність. А от в дипломатію намагались страни Балтії. Допомогло це їм у 40-му? Про Японію взагалі за межами. Ви порівнюєте одного з мирових агресорів з Україною? А кацапський кадик не піджимає?
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15.02.2024 12:25 Ответить
Десь читав, але не впевнений в правдивості цієї інформації, бо перевірити немає можливості:
за незначні правопорушення без обтяжуючих (крадіжка, угон чи ще щось таке) в США (здається) могли запропонувати контрактну службу в армії на той самий строк, але не менше 1 року.
Мені мало в це віриться, але у нас це могло б спрацювати...
Звісно, якщо б наша влада не робила все для демотивації громадян останні 2 роки...
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14.02.2024 22:14 Ответить
Так в нас є подібне. Добровільно. Тобто мотивовано.
а тут про інше.
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14.02.2024 22:27 Ответить
Дуже сумнівно. В США в армію черга і відбір. Тому що там вагон різних плюшок. Нема ніякого сенсу якіхось дебілів брати. Ось тут чувак в ранніх відео про їх армійку розповідає: https://www.youtube.com/@infantryman
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14.02.2024 22:49 Ответить
В часи війни у В'єтнамі, взагалі дебілів набирали. Бо дешево.
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15.02.2024 00:42 Ответить
З тих часів багато чого змінилося..
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15.02.2024 10:19 Ответить
йому добиратись далеченько
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14.02.2024 22:18 Ответить
Дайте, нарешті, оселедця цій істоті...
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14.02.2024 21:57 Ответить
Назвуть Шторм -ЗЕ?
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14.02.2024 22:02 Ответить
Пианисты-ЗЕ
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14.02.2024 22:24 Ответить
У них ЧВК "Вагнер", у нас ЧВК "Скот Джоплін"
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14.02.2024 22:51 Ответить
Никто их не планирует спрашивать... . Ахах... Нужно добавить в закон, что вместе с 10 осужденными должен идти хотя бы один сотрудник колонии)
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14.02.2024 22:03 Ответить
Ну а шо? З судимістю в Президенти можна, а на фронт - ні?
Але чомусь мені здається, що зроблять ці "узеленські" як завше - через дупу.
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14.02.2024 22:08 Ответить
Вже не надіюся, що в мінюсті сидять не ідіоти, бо інші при ЗЄ не приживаються... але може інстинкт самозбереження підкаже ідіотам, що вишколювати засуджених за насильницькі кримінальні злочини в користуванні бойовою зброєю - небезпечно?
Хоч деякі ідіоти можуть їх і в військову розвідку запхати, і з вибухівкою вчити обходитися, і з дронами познайомити...
Не кажу за перевищення міри самооборони, тут ще можна індивідуально розглядати деталі справи... в такому випадку, часом несправедливо засуджують, а часом відмазують нападників.
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14.02.2024 22:11 Ответить
це взагалі мутна стаття
один каже що той напав а той каже що той, свідків немає
як судити?
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15.02.2024 07:07 Ответить
Как на счет призывать работников юстиции? Тоже граждане с обязанностями. Щас.
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14.02.2024 22:14 Ответить
Вечер в хату, часик в радость, чифирь в сладось?
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14.02.2024 22:17 Ответить
одразу видно шанувальника ауе
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15.02.2024 07:09 Ответить
Я не рыбак, но очень лоблю рыбацкие песни )
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15.02.2024 07:29 Ответить
це дивно! але про смаки не сперечаються...
бажаю не ознайомитись із темою вашого захоплення особисто
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15.02.2024 07:42 Ответить
Сарказм? Ні, не знаю. )
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15.02.2024 08:05 Ответить
******************** ще декілька років тому дав Зельоним завдання максимально адаптувати законодавство України до законодавства Кацапії. Стараються ОПешні.
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14.02.2024 22:18 Ответить
Тобто пенсіонерів колишніх ментів та вояк не можна а колишніх зеків - можна?
Що мені це нагадує " вагнер"
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14.02.2024 22:18 Ответить
Cудимых можно мобилизовать в Украине и без всяких "хотелок". Только судимых по тяжелой и особо тяжелой статье и то по тяжелой только те кто отбывал судимость в местах лишения свободы, должны быть немедленно исключены из реестра военнообязанных. Но призывать и их можно, если в голове у призываемого индивидуума "полевая каша".
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14.02.2024 22:21 Ответить
*******
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14.02.2024 22:21 Ответить
В армії з 2014 немало бувших зеків воює. Не знаю, щоб погано воювали чи з ними були проблеми, але тут потрібний ретельний, зважений психологічний відбір.
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14.02.2024 22:25 Ответить
Ну нарешті!
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14.02.2024 22:26 Ответить
А 95кагал неможна. Це священна корова хрінпіду!
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14.02.2024 22:26 Ответить
знаю одного біча віком років 30, клянчить грощі під супермаркетами вже декілька років. Питаю чого в ЗСУ не підеш? Каже мав бажання але судимість не погашена- не беруть
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14.02.2024 22:30 Ответить
Шо б він в ЗСУ робив? Клянчів гроші під супермаркетом, але в формі і з автоматом?
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14.02.2024 22:53 Ответить
давно пора
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14.02.2024 22:31 Ответить
А чого би й ні. Комусь треба будувати укріплення. А то нашим воїнам у вільний час ще приходиться махати лопатою. Порівняння наших і кацапівських укріплень на жаль не нашу користь.
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14.02.2024 22:41 Ответить
А ти подумай та здогадайся з трьох разiв, чому нi.

Ну тобто ти на серйозних щщах хочеш покласти на невiдповiдальну (чи чому ти вважаеш вони там опинились) мразоту, вiдповiдальнiсть за колективну працю, i вважаеш що вони або сумлiнно ii виконають, або маючи доступ до залiза, i як наслiдок до зброi - будуть слухатись того невдаху, якого поставили вертухаем?)
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14.02.2024 22:57 Ответить
взагалі то там дуже різноманітний контингент,ви вважаєте, що це погана ідея і мотивувати таких людей неможливо?
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14.02.2024 23:01 Ответить
Проблема не в мотивацii, а в тому, що вони туди потрапили за ЩОСЬ.
Так, якщо це "щось" - якесь розповсюдження порнухи чи варка самогонки - тодi можна. Але це виключення з правил. Зазвичай у тюрьмах сидить тюремний контингент. Владимирский централ, ветер северный, i таке iнше. Вони попали туди такими, i стали там "профдеформованими".

Тому знаете, я б краще пiшов на бойове завдання сам, анiж з розмальованим девайсом з прошивкою "слава АУЕ". Да ну нах)))

Скiльки вовка не годуй...
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14.02.2024 23:19 Ответить
А люди знаючі кажуть, що можно на бригаду особового складу з в'язниць набрати. Мотивованих. А більше там і не розгулятись. Всього зараз 40+ тисяч ув'язнених.
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15.02.2024 00:45 Ответить
Дивiться. Якщо це буде взважено i продумано - то так, можна.
Але знаючи цих новых молодых лиц - буде через жьопу 100%.
Проблема ж не в бригадi, а в тому як i з ким вони будуть воювати.

Доречi, взiрець цього проекту - ледь не розв'язав громадянську вiйну i не захопив Москву.
То ж основне питання в мене саме до керованностi цих новобранцiв =)
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15.02.2024 01:08 Ответить
Третя штурмова чекає рекрутів з числа засуджених. Про це були заяви. Ніхто не буде створювати ЧВК. До чього тут пригожинські? У нас банально немає такої кількості спецконтингенту. А декілька сотен на 300 тисячну армію, то взагалі в межах похибки.
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15.02.2024 12:29 Ответить
ув'язненні мають виборче право то чому б їм не захищати батьківщину?
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14.02.2024 22:52 Ответить
Там таке виборче право... мені один дядя з великими погонами розповідав, як на зонах роблять "вибори"..
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14.02.2024 22:54 Ответить
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14.02.2024 23:00 Ответить
І потече рікою зброя по усіх кутках країни. Потім бойові дії будуть вже у всіх дворах, вулицях...
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14.02.2024 23:19 Ответить
Аж до Берліну?
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15.02.2024 12:32 Ответить
Давно вже було потрібно це зробити. Дивно, що зеки і жінки, захищати нашу Батьківщину не зобов'язані.
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14.02.2024 23:23 Ответить
Щоб реально набрати якусь кiлькiсть зекiв до вiйська потрiбно якогось масовiка-затейнiка
мати , накшталт Прiгожина.
Короче кажучи так звана укр. влада(?) - спочатку все розiкрали, а зараз хочуть на чужому х#ю в рай потрапити😇 Кидаються в будь яки крайнощi - авантюристи в чистому виглядi👈
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14.02.2024 23:37 Ответить
О-о, знову виліз цей придурок! А вуса, вуса які!
Краше б мізки відростив.
І тоді зрозумів би, що сказавши "А", потрібно говорити "Б".
Який обов'язок?!! Яка мотивація?!!
Якщо вже почали переймати досвід Раші, то переймайте його в комплексі, інакше це не працюватиме.
Так, стадо кримінальників можна привезти на фронт, але як його утримувати в покорі?
Потрібні загороджувальні загони, потрібне право командира на розстріл при будь-якій непокорі і т.д.
У нас це буде? Звичайно ні! Ми ж хочемо копирсатись в лайні виключно в білому смокінгу.
Всі ці урки, яких не поставлено вибирати між двома смертями - на полі бою чи біля "стінки", отримають зброю і рвонуть в тил.
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15.02.2024 06:05 Ответить
та ні, це несправедливо
якщо ви поражаєте людину у правах (стпробуйте отримати роботу із судимістю, ахахаха) то чого ви вимагаєте від неї обов'язків?
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15.02.2024 07:14 Ответить
Схаменіться іроди!А як бути тим добродіям,які відвалили бабло за отримане"умовне" покарання за відмову від мобілізації? Шо ,знову глек з долярами викопувати з під дуба???А якщо такі дєйствія не пройдуть? Значить на фронт???
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15.02.2024 07:17 Ответить
після умовного людина вважається несудимою згідно закону
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15.02.2024 07:44 Ответить
 
 