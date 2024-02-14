Без помощи США в украинской армии заканчиваются боеприпасы, - Салливан

В ВСУ на фронте существенная нехватка боеприпасов, так как открывающий финансирование Украине законопроект "застрял" в Конгрессе.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "быстро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.

"Каждый день несут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут каждый день, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине. Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года", - подчеркнул Салливан.

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