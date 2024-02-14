Без помощи США в украинской армии заканчиваются боеприпасы, - Салливан
В ВСУ на фронте существенная нехватка боеприпасов, так как открывающий финансирование Украине законопроект "застрял" в Конгрессе.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "быстро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.
"Каждый день несут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут каждый день, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине. Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года", - подчеркнул Салливан.
Пожалуйста, подождите...
Розберіться для початкуу!
Бо ленд-ліз має ініціювати приймаюча сторона! - запросивши відповідну номенклатуру! - чого офіс ЄрЗе якраз не зробили! Але їх звинувачувати в такому - рука не піднімається (у них факапів та навіть злочинів вдосталь, але не в цьому випадку!) А не робили вони це тому, що постійно вели переговори з Держдепом про номенклатуру (як результативно, професійно, корисно для України чи ні - інше питання). Тому що ленд-ліз - це кредит для приймаючої сторони, але його має хтось покрити не через рік, чи два, чи десять, а негайно - щоб виробник зброї прям зараз приступив до виробництва! І це міг зробити лише держбюджет США - а на це гроші не виділені! Був тільки закон, що таке можливо - але не бакси!
Розбирайтесь! Бо тут я ще далеко не всі перепони ленд-лізу назвав!
1.Зброю не потрібно виробляти - вона вже є на складах у США. тому теза пр "негайність невірна.
2. сплачується тільки те що ти хочеш після використання залишити собі. це вже пост-фактум тобто.
3. збитий літак чи спалений танк не сплачується
по суті - ленд-ліз це інша бугалтерія. але якщо ленд-ліз - то ти вже можеш (бо ти платник) вказувати чого тобі найбільш негайно потрібно. А не так як було - ось вам 4 Хаймарси - перемагайте. Зате безкоштовно, не забувайте благодарити.
тому не лепечи про те, що "офіс не ініціював" - не офіс не ініціював а Ленд-ліз був тільки на папері і йому ніхто не давав ходу. Такі як ти популяризатори мололи про те що "зараз нам дають безкоштовна, а з ленд-лізом будемо сплачувати, нам не треба!" - забув?!
Про терміни сплати - ти в курсі коли парашка виплатила останні платежі по Ленд-лізу Другої світової?!
Розбирайся.
А тим часом у США намічається щось серйозне.
Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" - джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією. - повідомляє CNN.
Перше, що спадає на думку - розвідінформація про контакти когось із трампістів з росіянами. Найочевидніше - поїздка Такера Карлсона до Москви.
Але ми ще нічого не знаємо.
Що ми вже знаємо, так це те що у випадку серйозної загрози національній безпеці" президент США має право одноосібно ухвалювати рішення щодо усунення чи протидії такій загрозі, від застосування сил до передачі засобів іншій державі. А вже потім, через місяць це рішення має затвердити Сенат (без Палати представників).
Із середипо четвер конгресмени будуть знайомитися з даними спецслужб. Чекаємо на продовження...
Наприклад, цей злив у ЗМІ: https://24tv.ua/tech/kitayi-proponuyut-zastosuvati-yadernu-zbroyu-proti-suputnikiv_n2183810 https://24tv.ua/tech/kitayi-proponuyut-zastosuvati-yadernu-zbroyu-proti-suputnikiv_n2183810
Що що а я думав, що керівництво знає звичайні закони фізики і метафізики.
Якщо щось витікає, вилітає, вибігає, виходить, то це місце треба чимось заповнювати, інакше там створюється ні-ху-я.
Отже виникає 2 питання:
В Україні так сталося бо влада не ходила до школи як має бути і навіть сертифікат про середню освіту куплений?
Влада все прекрасно рахує і саме коли все вилітало, виходило треба було створити ні-ху-я?
Теперь завод работает в пять смен, то есть 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
https://t.me/milinfolive
в нас тут мілліон дронів одною поставкою досрочно і буба на вояжі - тобто норм все...