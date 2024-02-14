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США (24862) помощь и поддержка (829) Салливан Джейк (252)

Без помощи США в украинской армии заканчиваются боеприпасы, - Салливан

джейк,салліван

В ВСУ на фронте существенная нехватка боеприпасов, так как открывающий финансирование Украине законопроект "застрял" в Конгрессе.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "быстро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.

"Каждый день несут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут каждый день, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине. Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года", - подчеркнул Салливан.

Читайте также: У США нет альтернативы предоставлению Украине необходимого пакета помощи - Салливан
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Топ комментарии
+12
Це той Салліван, котрий напряму контактує з Єрмаком і радить Байдену не давати Україні далекобійну зброю і авіацію, щоб не допустити ескалації? 🤔
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14.02.2024 22:16
+10
Треба було не обмежувати термін дії лендлізу (до речі, пропозицію цю внесли демократи). Ви ж казали, що лендліз це запасний варіант на випадок, якщо Конгрес не дасть згоди на виділення зброї? Ось і був би дієвий інструмент.
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14.02.2024 22:17
+9
https://t.me/neprypolit/528 Політичний інтуїтик

А тим часом у США намічається щось серйозне.
Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" - джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією. - повідомляє CNN.
Перше, що спадає на думку - розвідінформація про контакти когось із трампістів з росіянами. Найочевидніше - поїздка Такера Карлсона до Москви.
Але ми ще нічого не знаємо.
Що ми вже знаємо, так це те що у випадку серйозної загрози національній безпеці" президент США має право одноосібно ухвалювати рішення щодо усунення чи протидії такій загрозі, від застосування сил до передачі засобів іншій державі. А вже потім, через місяць це рішення має затвердити Сенат (без Палати представників).

Із середипо четвер конгресмени будуть знайомитися з даними спецслужб. Чекаємо на продовження...
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14.02.2024 22:35
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Правила форума Совет форумчан
Це той Салліван, котрий напряму контактує з Єрмаком і радить Байдену не давати Україні далекобійну зброю і авіацію, щоб не допустити ескалації? 🤔
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14.02.2024 22:16 Ответить
той самий рашистський агент.котрий вів перемовини із 3,14дерацією про закінчення війни дипломатичним шляхом.але за умови.що окуповані території України залишатимуться за 3,14дерацією,Мабуть ось цим повідомленням "У ЗСУ на фронті суттєвий брак ***********, через те що законопроєкт, який відкриває фінансування Україні, "застряг" у Конгресі. цей хмир подає сигнали куйлу до посилення атак на Україну....
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14.02.2024 23:36 Ответить
А ленд - ліз без Конгресу ніяк?
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14.02.2024 22:17 Ответить
Ленд-ліз вони самі і зарубали. Бо то був просто піар ход. А Швец Юра так піарив так піарив той ленд-ліз,"всьо будет не переживайте!"...
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14.02.2024 22:57 Ответить
Народ, не гундіть про ленд-ліз, якщо нічого тямите, що воно таке, і з чим його їдять...
Розберіться для початкуу!
Бо ленд-ліз має ініціювати приймаюча сторона! - запросивши відповідну номенклатуру! - чого офіс ЄрЗе якраз не зробили! Але їх звинувачувати в такому - рука не піднімається (у них факапів та навіть злочинів вдосталь, але не в цьому випадку!) А не робили вони це тому, що постійно вели переговори з Держдепом про номенклатуру (як результативно, професійно, корисно для України чи ні - інше питання). Тому що ленд-ліз - це кредит для приймаючої сторони, але його має хтось покрити не через рік, чи два, чи десять, а негайно - щоб виробник зброї прям зараз приступив до виробництва! І це міг зробити лише держбюджет США - а на це гроші не виділені! Був тільки закон, що таке можливо - але не бакси!

Розбирайтесь! Бо тут я ще далеко не всі перепони ленд-лізу назвав!
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14.02.2024 23:20 Ответить
От навіщо молоти оту маячню?!
1.Зброю не потрібно виробляти - вона вже є на складах у США. тому теза пр "негайність невірна.
2. сплачується тільки те що ти хочеш після використання залишити собі. це вже пост-фактум тобто.
3. збитий літак чи спалений танк не сплачується
по суті - ленд-ліз це інша бугалтерія. але якщо ленд-ліз - то ти вже можеш (бо ти платник) вказувати чого тобі найбільш негайно потрібно. А не так як було - ось вам 4 Хаймарси - перемагайте. Зате безкоштовно, не забувайте благодарити.

тому не лепечи про те, що "офіс не ініціював" - не офіс не ініціював а Ленд-ліз був тільки на папері і йому ніхто не давав ходу. Такі як ти популяризатори мололи про те що "зараз нам дають безкоштовна, а з ленд-лізом будемо сплачувати, нам не треба!" - забув?!

Про терміни сплати - ти в курсі коли парашка виплатила останні платежі по Ленд-лізу Другої світової?!
Розбирайся.
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15.02.2024 02:06 Ответить
Це дуже складно. Потрібно розбиратись, думати, а це нудно і голова потім болить. Народу треба, щоб - бах і відразу видно, що скрізь зрада, хто у всьому винен і що вони жертва лиходіїв. покуеосять владу і полегшує.
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15.02.2024 03:45 Ответить
А грош на ленд-ліз з тумбочки?
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15.02.2024 00:36 Ответить
Треба було не обмежувати термін дії лендлізу (до речі, пропозицію цю внесли демократи). Ви ж казали, що лендліз це запасний варіант на випадок, якщо Конгрес не дасть згоди на виділення зброї? Ось і був би дієвий інструмент.
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14.02.2024 22:17 Ответить
Відосік можна зробити будь якого калібру
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14.02.2024 22:17 Ответить
Дякуємо що нагадав про це кацапам!
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14.02.2024 22:25 Ответить
Замість заводів з виготовлення *********** крали на асфальті, будували нікому не потрібні стадіони та музеї. Навіть додумалися гуманітарку вкрасти і сперти на диверсантів в Львівській області.
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14.02.2024 22:30 Ответить
Дуже не гарно получається..
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14.02.2024 22:31 Ответить
https://t.me/neprypolit/528 Політичний інтуїтик

А тим часом у США намічається щось серйозне.
Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" - джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією. - повідомляє CNN.
Перше, що спадає на думку - розвідінформація про контакти когось із трампістів з росіянами. Найочевидніше - поїздка Такера Карлсона до Москви.
Але ми ще нічого не знаємо.
Що ми вже знаємо, так це те що у випадку серйозної загрози національній безпеці" президент США має право одноосібно ухвалювати рішення щодо усунення чи протидії такій загрозі, від застосування сил до передачі засобів іншій державі. А вже потім, через місяць це рішення має затвердити Сенат (без Палати представників).

Із середипо четвер конгресмени будуть знайомитися з даними спецслужб. Чекаємо на продовження...
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14.02.2024 22:35 Ответить
До речі, цю новину побіжно зачепила програма "Голос Америки " для України. Щойно продивився на 5-му телеканалі... Обіцяли, що завтра Катерина Лісунова щось деталізує - вона брала в'ю в конгресменів.
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14.02.2024 22:37 Ответить
вже все відомо - кацапи планують ( або вкидають дезу, як США с Зоряними війнами колись) закинути у космос ядерку і звідти погрожувати)).
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14.02.2024 23:00 Ответить
За даними джерел, Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Йдеться про можливе його використання проти супутників, а не про скидання бомби на Землю.
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14.02.2024 23:00 Ответить
бедный маск. Он так за русских ж*пу рвал, а тут такое...
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14.02.2024 23:26 Ответить
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15.02.2024 01:28 Ответить
Тактика застосування ЯЗ для знищення орбітальних угрупувань супутників, зокрема - знищення Старлінк, обговорювалася військовими фахівцями, зокрема - Китаєм.
Наприклад, цей злив у ЗМІ: https://24tv.ua/tech/kitayi-proponuyut-zastosuvati-yadernu-zbroyu-proti-suputnikiv_n2183810 https://24tv.ua/tech/kitayi-proponuyut-zastosuvati-yadernu-zbroyu-proti-suputnikiv_n2183810

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14.02.2024 23:28 Ответить
Як же озоновий шар? Після такого нападу він може не вижити. Тоді всім загрожуватимуть масові ракові захворювання шкіри
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15.02.2024 00:39 Ответить
А коли це негативні наслідки заважали диктаторам робити дурниці?
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15.02.2024 03:23 Ответить
То звичайна справа. 2а роки війни.
Що що а я думав, що керівництво знає звичайні закони фізики і метафізики.
Якщо щось витікає, вилітає, вибігає, виходить, то це місце треба чимось заповнювати, інакше там створюється ні-ху-я.
Отже виникає 2 питання:
В Україні так сталося бо влада не ходила до школи як має бути і навіть сертифікат про середню освіту куплений?
Влада все прекрасно рахує і саме коли все вилітало, виходило треба було створити ні-ху-я?
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14.02.2024 22:38 Ответить
Норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo сообщила о начале круглосуточного выпуска 155-мм снарядов для поставок Украине.
Теперь завод работает в пять смен, то есть 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
https://t.me/milinfolive
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14.02.2024 22:43 Ответить
не кінді, Салліван,,,
в нас тут мілліон дронів одною поставкою досрочно і буба на вояжі - тобто норм все...
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14.02.2024 22:46 Ответить
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14.02.2024 22:51 Ответить
Причин багато такого стану,але є одна головна---ПОВНИЙ ПРОВЛ НАШОЇ ДИПЛОМАТІЇ МЗС було усунуто від вирішенні питань,постійне бикування перших осіб,відсутність широкого доступу до дипломатії, і і зустрічей кваліфіцірованих "старих" дипломатичних кадрів, депутатів,бізнесменів. В Україні повністю знищено роботу дипломатів і всієї роботи зовнішньої стратегії і зовнішніх звязків.
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14.02.2024 23:05 Ответить
Це ще у 2015-му почалося. Клімкін усю каденцію без роботи сидів
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15.02.2024 00:42 Ответить
А может просто відкрити склади зброї та прислати допомогу,Салліван? Нє?
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14.02.2024 23:23 Ответить
Типу, спістити? Хоча б вже наважились через треті страни продавати.
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15.02.2024 00:37 Ответить
Ви правда вірите що в Україні закінчилися гроші? Це маніпуляція для тиску на республіканців. Гроші на ********** є. У тому числі американські. Але *********** все одно немає.
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15.02.2024 02:38 Ответить
Дефицит снарядов много месяцев. Вспоминают об этом только когда им выгодно.
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15.02.2024 02:27 Ответить
Або демократія-це повний бардак або вистава щоб навмисне не давати.
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15.02.2024 03:12 Ответить
 
 