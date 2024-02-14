Республиканцы в Конгрессе своими действиями против помощи Украине становятся на сторону Путина, - Белый дом
Республиканцы, блокирующие законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, выступают против оборонно-промышленного комплекса США и помогают президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По ее словам, республиканцы, которые на прошлой неделе отклонили двухпартийное соглашение о безопасности границы, приняли сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке.
"Став перед выбором: присоединиться к президенту Байдену и профсоюзу пограничных патрулей, чтобы защитить нашу границу, республиканцы в Конгрессе стали на сторону Дональда Трампа, фентанила, торговцев людьми и контрабандистов — все из-за политики. Они полагаются на ценности Трампа и выступают против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. У них есть шанс извлечь ценный урок. Прекратите то, что вы делаете, и поставьте нашу национальную безопасность на первое место", — заявила Жан Пьер.
Ранее в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время провести голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как 13 февраля Сенат его одобрил. Для того чтобы стать законом, законопроект должна одобрить Палата представителей и подписать президент США.
В Белом доме ответили на заявления спикера Джонсона. Представитель администрации Байдена Жан-Пьер заявила, что спикер "ведет переговоры сам с собой", поскольку он сначала призвал включить безопасность границы в соглашение о национальной безопасности, тогда отклонил предложение Сената, которое включало эти требования, а теперь протестует против соглашения, которое этот вопрос не охватывает.
"Он убивает законопроекты собственноручно. Делая то, что они делают [республиканцы, блокирующие помощь. — Ред.], они становятся на сторону Путина. Я думаю, что спикер запутался, он не понимает, в чем состоит его работа, а именно — вынести законопроект на голосование, и тот получит двухпартийную поддержку", - считает представитель Белого дома.
Она добавила, что администрация президента США будет продолжать оказывать давление на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.
"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы у Израиля было то, что им нужно для защиты от террористической организации. И также важно оказать гуманитарную помощь, люди ее ждут ", - заявила Жан Пьер.
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- тут пункт 1 і 2 українське суспільство уже немає резервів для спротиву
Трамп - герой, Путін - завойовник, ЗЕ - відігравши роль іде геть
Адже йдеться не про допомогу Україні, Ізраїлю тощо, а про "додаткове фінансування потреб національної безпеки". Назва законопроекту - "Безпека США" - говорить сама за себе. Якби Білий дім та демократи справді хотіли допомогти Україні, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер поставив би на голосування законопроект про продовження дії ленд-лізу, який висунули республіканці у Конгресі. Але він відмовився цього робити.
Республіканці в Конгресі принципово проти будь-яких пакетів, де допомога союзникам пов'язана з іншими питаннями. У цьому законопроекті допомога Ізраїлю, наприклад, пов'язана з допомогою Гази, тобто хамасу. І це на хвилинку 10 млрд дол. Республіканці нещодавно висунули законопроект про допомогу лише Ізраїлю, але на нього відразу наклав вето Байден. Для демократів принципово важливий закон-пакет, як нинішній, серед 300 із чимось сторінок якого можна багато чого приховати. Так десь там написано дрібним шрифтом, що питання кордонів - це прерогатива президента США. Тобто все залишається по-старому.
Було б логічно та прозоро проголосувати за допомогу кожному союзнику окремим законопроектом. І окремо за законопроект щодо кордону. Саме на цьому наполягає Трамп. Але на це Білий дім не піде, бо
тоді про допомогу Газі, тобто хамасу, можна буде забути. А цього, а також допомогу Ізраїлю, Байдену не вибачить його хамасорієнтований електорат.
Компроміс стосовно кордону, на який пішов Білий дім та демократи, не влаштовує республіканців. Щодо Трампа, то він наполягає на окремому законопроекті про кордон. У принципі, новий закон по кордону і не потрібен, тому що в США вже є чинний закон, але він не виконується президентом Байденом. Байден саботує цей закон так само, як він саботував закон про ленд-ліз.
Щодо 60 млрд дол. Україні, що пропонується у законопроекті. Ніхто не знає, що з цієї суми призначено для України, а що на потреби ВПК США. Судячи з деяких даних після вирахування грошей на потреби США, Україні залишається не більше 10 млрд дол., та й ті вона отримає не одразу, а частинами протягом найближчих 5 років. Тож я не став би сильно розігрівати очікування від цього законопроекту.
Для перелому на фронті пакети допомоги недостатні та неефективні. Ми бачимо битву, що триває в парламенті США і поки що незрозуміло, чого чекати на виході. Не існує жодного іншого ефективного механізму для перемоги України, окрім ленд-лізу. А це на жаль прерогатива президента США, який замість виконання закону про ленд-ліз звинувачє республіканців та Трампа.
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