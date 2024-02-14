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Республиканцы в Конгрессе своими действиями против помощи Украине становятся на сторону Путина, - Белый дом

жан-п'єр

Республиканцы, блокирующие законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, выступают против оборонно-промышленного комплекса США и помогают президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По ее словам, республиканцы, которые на прошлой неделе отклонили двухпартийное соглашение о безопасности границы, приняли сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке.

"Став перед выбором: присоединиться к президенту Байдену и профсоюзу пограничных патрулей, чтобы защитить нашу границу, республиканцы в Конгрессе стали на сторону Дональда Трампа, фентанила, торговцев людьми и контрабандистов — все из-за политики. Они полагаются на ценности Трампа и выступают против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. У них есть шанс извлечь ценный урок. Прекратите то, что вы делаете, и поставьте нашу национальную безопасность на первое место", — заявила Жан Пьер.

Ранее в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время провести голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как 13 февраля Сенат его одобрил. Для того чтобы стать законом, законопроект должна одобрить Палата представителей и подписать президент США.

Читайте также: Без мер по защите границ США законопроект о помощи Украине не примут, - спикер Палаты представителей Джонсон

В Белом доме ответили на заявления спикера Джонсона. Представитель администрации Байдена Жан-Пьер заявила, что спикер "ведет переговоры сам с собой", поскольку он сначала призвал включить безопасность границы в соглашение о национальной безопасности, тогда отклонил предложение Сената, которое включало эти требования, а теперь протестует против соглашения, которое этот вопрос не охватывает.

"Он убивает законопроекты собственноручно. Делая то, что они делают [республиканцы, блокирующие помощь. — Ред.], они становятся на сторону Путина. Я думаю, что спикер запутался, он не понимает, в чем состоит его работа, а именно — вынести законопроект на голосование, и тот получит двухпартийную поддержку", - считает представитель Белого дома.

Она добавила, что администрация президента США будет продолжать оказывать давление на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы у Израиля было то, что им нужно для защиты от террористической организации. И также важно оказать гуманитарную помощь, люди ее ждут ", - заявила Жан Пьер.

Читайте также: Байден обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона: "Вы за Украину или за Путина?"
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Топ комментарии
+10
Респукліканці становляться кремлівськими маріонетками на чолі
із рудим ви@лядком Трампом 😠
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14.02.2024 23:52
+8
Вибори-вибори, кандидати - ...
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14.02.2024 23:44
+8
Три нові шкідництва Зе-команди: у війні, в дипломатії та в оборонці. Війна проти своєї країни в дії…
https://www.youtube.com/watch?v=TXVcMr23aRA
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14.02.2024 23:53
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Страница 2 из 2
США і Байден допомагають українському народу, який бореться за свободу і демократію не тільки для себе, а й для Європи та світу. Якщо ви втекли з України до Японії, то це не означає що всі втекли, а залишився тільки корупційний режим Зе. Принагідно зауважу, що слово "режим" до української влади вживають тільки рашисти на параші.
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15.02.2024 01:07 Ответить
Повага за щирість. А то інколи японський стяг з незрозумілим ієрогліфом людей бентежить.
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15.02.2024 04:40 Ответить
Про ленд-ліз ти точно помітив. Про Джонсона сказав нісенітницю.
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15.02.2024 08:18 Ответить
Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування. Президент США Джо Байден закликав Джонсона винести документ на розгляд у Палаті представників негайно: "Маєте вирішити, ви за Україну чи за Путіна. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше не перед Володимиром Путіним". https://www.nytimes.com/2024/02/13/us/politics/ukraine-aid-bill-house.html пише New York Times.
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16.02.2024 00:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mr07r3W5oJo стефанчук своїми діями проти допомоги Україні стає на бік путіна
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15.02.2024 00:53 Ответить
Грёбанные трамписты , сделали из республиканской партии , балаган Дональда Трампа .
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15.02.2024 00:53 Ответить
Та все вже вирішено

- Україна зазнає великих втрат - Сирський поможе

- суспільство готове до здачі

- Приходить Трамп і каже - я зараз все рішу

- іде до Путіна і дає йому все шо він хоче

- виходить ЗЕ і каже ми старались але не получилось не фартануло да і втрати

- тут пункт 1 і 2 українське суспільство уже немає резервів для спротиву

Трамп - герой, Путін - завойовник, ЗЕ - відігравши роль іде геть
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15.02.2024 00:53 Ответить
Tvoi mozgi promity bredom tochno tak zhe kak u vseh teh russkih idiotov kotorie moliatsia na putlera!
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15.02.2024 00:56 Ответить
Я думаю ти трішки перегрівся…нічо ще не вирішено .., і ще все в руках Бога.
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15.02.2024 01:58 Ответить
Вони своїми діями в першу чергу допомогоють США. А так як гуляє Київ , то це вам треба допомагати США а не навпаки.
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15.02.2024 05:32 Ответить
"Республіканці, які блокують законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки, виступають проти оборонно-промислового комплексу США та допомагають президенту РФ Володимиру Путіну."

Адже йдеться не про допомогу Україні, Ізраїлю тощо, а про "додаткове фінансування потреб національної безпеки". Назва законопроекту - "Безпека США" - говорить сама за себе. Якби Білий дім та демократи справді хотіли допомогти Україні, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер поставив би на голосування законопроект про продовження дії ленд-лізу, який висунули республіканці у Конгресі. Але він відмовився цього робити.

Республіканці в Конгресі принципово проти будь-яких пакетів, де допомога союзникам пов'язана з іншими питаннями. У цьому законопроекті допомога Ізраїлю, наприклад, пов'язана з допомогою Гази, тобто хамасу. І це на хвилинку 10 млрд дол. Республіканці нещодавно висунули законопроект про допомогу лише Ізраїлю, але на нього відразу наклав вето Байден. Для демократів принципово важливий закон-пакет, як нинішній, серед 300 із чимось сторінок якого можна багато чого приховати. Так десь там написано дрібним шрифтом, що питання кордонів - це прерогатива президента США. Тобто все залишається по-старому.

Було б логічно та прозоро проголосувати за допомогу кожному союзнику окремим законопроектом. І окремо за законопроект щодо кордону. Саме на цьому наполягає Трамп. Але на це Білий дім не піде, бо
тоді про допомогу Газі, тобто хамасу, можна буде забути. А цього, а також допомогу Ізраїлю, Байдену не вибачить його хамасорієнтований електорат.

Компроміс стосовно кордону, на який пішов Білий дім та демократи, не влаштовує республіканців. Щодо Трампа, то він наполягає на окремому законопроекті про кордон. У принципі, новий закон по кордону і не потрібен, тому що в США вже є чинний закон, але він не виконується президентом Байденом. Байден саботує цей закон так само, як він саботував закон про ленд-ліз.

Щодо 60 млрд дол. Україні, що пропонується у законопроекті. Ніхто не знає, що з цієї суми призначено для України, а що на потреби ВПК США. Судячи з деяких даних після вирахування грошей на потреби США, Україні залишається не більше 10 млрд дол., та й ті вона отримає не одразу, а частинами протягом найближчих 5 років. Тож я не став би сильно розігрівати очікування від цього законопроекту.

Для перелому на фронті пакети допомоги недостатні та неефективні. Ми бачимо битву, що триває в парламенті США і поки що незрозуміло, чого чекати на виході. Не існує жодного іншого ефективного механізму для перемоги України, окрім ленд-лізу. А це на жаль прерогатива президента США, який замість виконання закону про ленд-ліз звинувачє республіканців та Трампа.
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15.02.2024 07:37 Ответить
▶️ Посмотри это видео Reels
https://www.facebook.com/share/r/UTQho6kYXy5Yxqvp/?mibextid=saVFRo
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15.02.2024 10:16 Ответить
Є ще , рішення цього питання, Ахметов, и всі інші жирні (клопи) кроти , закладають , свої активи на Лодноской біржі, це як приклад, беруть позику , і Україна воює далі . За це Англія буде зацікавлена в перемогі, що надаст бонусів для купівлі біль привабливої зброї ,наприклад F-35.та таке інше, . Але є ще питання, де Вільха та набойний завод.
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15.02.2024 10:32 Ответить
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