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Киев (24773) обстрел (25795) Воздушные атаки на Киев (634)

Враг атаковал Киев с разных направлений, все вражеские ракеты были уничтожены

київ

Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов, без жертв и разрушений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар - комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

"По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", – добавил Попко.

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Топ комментарии
+12
Палаючі кацапські сраки після знищення їх корита вимагали помсти. Але як завжди соснулі куйца.
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15.02.2024 07:32
+7
Добре, що Зеленський на посаді сидить, а якби якийсь там дурачок… з КВНщиків..
Україна, отримала поводиря, достойного… янетряпка і уже 40 +…
Він, Ваш вирок…
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15.02.2024 08:02
+5
дякуйте Бога, що все так закінчилось...
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15.02.2024 08:46
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Палаючі кацапські сраки після знищення їх корита вимагали помсти. Але як завжди соснулі куйца.
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15.02.2024 07:32 Ответить
реально атака на ******** была)))а бы шо...пару раз работу пво отдаленно слышал и то слышно было что в области сбивали,разве это атака?)
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15.02.2024 08:17 Ответить
дякуйте Бога, що все так закінчилось...
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15.02.2024 08:46 Ответить
"KosAn", звернись до ППО, аби вони пропустили якусь ракету саме до твоєї хати, ну щоб атака біла для тебе "як треба" і ти її реально відчув!
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15.02.2024 08:58 Ответить
Добре, що Зеленський на посаді сидить, а якби якийсь там дурачок… з КВНщиків..
Україна, отримала поводиря, достойного… янетряпка і уже 40 +…
Він, Ваш вирок…
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15.02.2024 08:02 Ответить
..., війну в своїй голові вже закінчив, осталось чепуха 1 млн дронів.
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15.02.2024 08:14 Ответить
Я розумію що Зеленський наробив багато поганого, але навіщо писати про це безперервно особливо під статтями у котрих для цього не має жодного приводу? Більше не має про що писати, як у анекдоті про блох - "риба це тварина що покрита лускою, а от як би вона була покрита хутром, то у ньому жили б блохи"?!
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15.02.2024 08:56 Ответить
Ага, ще про асфальт не було і шашлики...
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15.02.2024 09:16 Ответить
Ждем 1 млн дронів, це свіжак, щойно з горла (так про гебельсовщину під час 2 св радянська пропаганда говорила).
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15.02.2024 12:32 Ответить
Я розумію, зеленський наробив багато поганого, в добавок навіщо кожен день відосики-звернення пиляти, безперервно, особливо коли для цього не має жодного приводу? Більше не має що робити, а то як у анекдоті про блох - "риба це тварина що покрита лускою, а от як би вона була покрита хутром, то у ньому жили б блохи"?!
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15.02.2024 12:30 Ответить
Зеленський, Сирський та Умєров мають сьогодні бути не в Києві, а на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці Джерело:
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15.02.2024 12:34 Ответить
Зазнається = зазначається (для Админа)
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15.02.2024 08:34 Ответить
На жаль іншим містам, наприклад Львову, пощастило менше, тож розвитку ППО в умовах постійних атак з боку рашистів не має меж і на щастя саме це й відбувається та Україна отримує як нові системи ППО так і ********** до них.
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15.02.2024 08:51 Ответить
The New York Times: "Засобів ППО Україні вистачить лише до наступного місяця"

тобто не факт, що ми зараз отримуємо ********** до ппо .
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15.02.2024 10:27 Ответить
Киевская область. Мэр Бучи показал воронку от российской ракеты, которая была сбита

Страшно представить, что было бы если бы не сбили.

https://t.me/insiderUKR/69689
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15.02.2024 09:05 Ответить
Дякуємо нашому ППО. З Богом, рідненькі
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15.02.2024 09:09 Ответить
Зеленський не постраждав ? Ні? То є добре , чекаємо ввечері чергове звернення - буде знов дякувати , співчувати , розповідати , як він зі своїми " 5-6 менеджерами" всіх перемагає ... У нього та його ЗЕбригади все дуже добре ... і з нерухомістю , і з рахунками . Кому війна , а кому ...
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15.02.2024 11:18 Ответить
 
 