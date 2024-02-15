Враг атаковал Киев с разных направлений, все вражеские ракеты были уничтожены
Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов, без жертв и разрушений
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Очередной ракетный удар по Украине. Удар - комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.
"По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", – добавил Попко.
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Україна, отримала поводиря, достойного… янетряпка і уже 40 +…
Він, Ваш вирок…
тобто не факт, що ми зараз отримуємо ********** до ппо .
Страшно представить, что было бы если бы не сбили.
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