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КНДР (1099) россия (93025)

Из КНДР в Россию прибыли около 300 рабочих, - Yonhap News Agency

корея,північна

Из Северной Кореи в РФ в начале февраля поездом прибыли около 300 человек, которые, вероятно, являются рабочими. Это нарушение запрета Совбеза ООН.

Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения Чо Хан Бума сообщает Yonhap News Agency, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 5 февраля в России заметили сотни северокорейских рабочих, которые высаживались из поезда на станции вблизи Владивостока.

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Этих по их нарядам идентифицировали как рабочих, а не туристов, студентов или членов официальных дипломатических делегаций.

По словам Чо Хан Бума, эти люди, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.

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Если эта информация подтвердится, окажется, что Россия таким образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие отправлять рабочих КНДР за границу.

Согласно принятой в 2017 году резолюции СБ ООН 2397, все государства-члены ООН были обязаны выслать работающих в них северных корейцев обратно в КНДР.
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Топ комментарии
+5
У них там семьи в заложниках. Хотя после утилизации Ванек им есть кого ябать и на расее теперь
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15.02.2024 09:13
+4
імпартазамєщєніє кацапів на азіатів від хйла
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15.02.2024 09:05
+3
навіть , якщо рашка порушить всі відомі закони, обмеження та заборони, жодна міжнародна організація на чолі з оон не в змозі цьому перешкодити..., навіщо тоді вони всі та яка з них користь? окрім зайнятості робітників...
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15.02.2024 09:23
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Бутусов! нахер ці корейці

ДЕ ПЕТИЦІЯ НА ЦЕНЗОРІ?

Подписать Петицию по этому адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX&stzid=UgxibCUvrYHAK1J7E154AaABAg https://chng.it/YDGxxPXVmX Справа заполнить 1) Имя, 2) Фамилия, 3) Электронный адрес Нажать красную кнопку Sign this petition Или используйте QR код ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нужно обязательно подтвердить по электронной почте свой голос, иначе его удалят позже. И еще ВАЖНО: Подписание Петиции совершенно бесплатно. Сайт Change может попросить донат. Но это не обязательно делать. Просто игнорируйте.

Президенту Сполучених Штатів Америки КОНГРЕСУ США ПЕТИЦIЯ

Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і ..............................
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15.02.2024 09:04 Ответить
імпартазамєщєніє кацапів на азіатів від хйла
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15.02.2024 09:05 Ответить
""Воздух свободьІ" иногда опьяняет - могут и разбежаться в разньІе стороньІ!!!!!
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15.02.2024 09:08 Ответить
У них там семьи в заложниках. Хотя после утилизации Ванек им есть кого ябать и на расее теперь
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15.02.2024 09:13 Ответить
наконец поедят человеческого мяса - а то все одно собачатина
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15.02.2024 12:12 Ответить
Мабуть, відправили для підняття народжуваності на мацковії… до 2014 року, такого не було в сруськам міре!
Акакаяразніца…
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15.02.2024 09:14 Ответить
навіть , якщо рашка порушить всі відомі закони, обмеження та заборони, жодна міжнародна організація на чолі з оон не в змозі цьому перешкодити..., навіщо тоді вони всі та яка з них користь? окрім зайнятості робітників...
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15.02.2024 09:23 Ответить
ООО, а ось і работоргівля.
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15.02.2024 09:40 Ответить
Мабуть той виродок Кім Чен , передавши лаптям ракети різного типу , можливо і баллістичні відправив цих собакоїдів як персонал.
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15.02.2024 10:14 Ответить
"Це порушення заборони Радбезу ООН"... 😂😂😂
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15.02.2024 10:15 Ответить
 
 