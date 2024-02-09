Ракеты из КНДР: эксперты уже собрали в Украине базу обломков, - полиция

Украинские эксперты научились идентифицировать северокорейские ракеты, которыми РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре, взрывотехники имеют соответствующие методические рекомендации и базу обломков.

Об этом Укринформу сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывотехники изучили все обломки ракет, все обломки поражающих элементов, и, по предварительным данным, можно утверждать, что две из пяти ракет (которыми били по Харькову 7 февраля. - Ред.) были северокорейского производства. Тип ракет - КN 23 по американской классификации. Они очень похожи на ракеты типа "Искандер". После обстрелов Харькова в январе наши взрывотехники уже имеют опыт работы с такими ракетами", - сказал Болвинов.

Экспертиза в рамках уголовного производства продолжается. Что касается январской атаки, то уже есть выводы экспертизы, что применялись, в том числе, ракеты из КНДР.

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По словам Болвинова, взрывотехники имеют методические рекомендации и подробные фото и чертежи таких ракет, описаны особенности их взрывов, вид частей ракеты, внутреннее строение.

"Наши специалисты работают с информацией, которую уже обобщили взрывотехники со всей Украины, потому что эти ракеты РФ используют не только для ударов по Харькову", - отметил начальник Следственного управления.