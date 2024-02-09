РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6563 посетителя онлайн
Новости Война
3 411 14

Ракеты из КНДР: эксперты уже собрали в Украине базу обломков, - полиция

ракета,кндр,корейська,північнокорейська

Украинские эксперты научились идентифицировать северокорейские ракеты, которыми РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре, взрывотехники имеют соответствующие методические рекомендации и базу обломков.

Об этом Укринформу сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывотехники изучили все обломки ракет, все обломки поражающих элементов, и, по предварительным данным, можно утверждать, что две из пяти ракет (которыми били по Харькову 7 февраля. - Ред.) были северокорейского производства. Тип ракет - КN 23 по американской классификации. Они очень похожи на ракеты типа "Искандер". После обстрелов Харькова в январе наши взрывотехники уже имеют опыт работы с такими ракетами", - сказал Болвинов.

Экспертиза в рамках уголовного производства продолжается. Что касается январской атаки, то уже есть выводы экспертизы, что применялись, в том числе, ракеты из КНДР.

Читайте также: Россияне били по Селидово, в частности, северокорейскими ракетами KN-23, - МВД. ФОТОрепортаж

По словам Болвинова, взрывотехники имеют методические рекомендации и подробные фото и чертежи таких ракет, описаны особенности их взрывов, вид частей ракеты, внутреннее строение.

"Наши специалисты работают с информацией, которую уже обобщили взрывотехники со всей Украины, потому что эти ракеты РФ используют не только для ударов по Харькову", - отметил начальник Следственного управления.

Автор: 

КНДР (1193) Нацполиция (16456) ракеты (3567) КНИИСЭ (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Не хочу панікувати, але ми в якомусь Задзеркаллі. В найбільшій країні Європи війна! На тому жирному санкції хрен зна скільки років і воно не те що не здохло, має ядерку і ракети. Допомагає іншому ********* і погрожує сусідам. Комуняцька червона морда цілиться на Тайвань. Хусити і інші бармалеї кошмарять людей і судна, таліби їздять в міжнародні відрядження. Головою наймогутнішої держави може стати фрік і злочинець, а поляки знову перекрили кордон. Зупиніть, я вийду, думала що ковід то щось страшне
показать весь комментарий
09.02.2024 15:05
+4
Просто транзит в Апокаліпсис через Ідіократію. Нам не пощастило, що він пролягає через Україну.
показать весь комментарий
09.02.2024 15:07
+3
І що ми можемо зробити? ЗЄля черговий відосик запиляє..
показать весь комментарий
09.02.2024 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На одному з нещодавніх ток-шоу Скабєєвої депутат держДУРИ Журавльов пропонував передати ракети хуситам, але от яка хрінь, в Московії (т.з. "роССії") з ними теж якось не дуже, доводиться просити в КНДР та у Тегерану!
показать весь комментарий
09.02.2024 14:38 Ответить
треба вї?ати по тому КНДР чимось
показать весь комментарий
09.02.2024 14:41 Ответить
Скоріше той КНДР в'їбе по РК...
показать весь комментарий
09.02.2024 14:58 Ответить
"Береженого Бог береже" подумав Імператор Сі і про всяк випадок почав розміщувати свої берегові ракетні батареї поближче до КНДР
показать весь комментарий
09.02.2024 15:56 Ответить
І що ми можемо зробити? ЗЄля черговий відосик запиляє..
показать весь комментарий
09.02.2024 14:52 Ответить
направте на них супутник Пританцули у падінні, якщо найзеличніший дЄрьмак зніме невидимий захист із нього.
показать весь комментарий
09.02.2024 14:57 Ответить
Не хочу панікувати, але ми в якомусь Задзеркаллі. В найбільшій країні Європи війна! На тому жирному санкції хрен зна скільки років і воно не те що не здохло, має ядерку і ракети. Допомагає іншому ********* і погрожує сусідам. Комуняцька червона морда цілиться на Тайвань. Хусити і інші бармалеї кошмарять людей і судна, таліби їздять в міжнародні відрядження. Головою наймогутнішої держави може стати фрік і злочинець, а поляки знову перекрили кордон. Зупиніть, я вийду, думала що ковід то щось страшне
показать весь комментарий
09.02.2024 15:05 Ответить
Просто транзит в Апокаліпсис через Ідіократію. Нам не пощастило, що він пролягає через Україну.
показать весь комментарий
09.02.2024 15:07 Ответить
▪️Норвегія готує новий пакет озброєння для української армії на $250 млн - міністерство оборони Норвегії.

Йдеться про зенітно-ракетний комплекс NASAMS: 10 пускових установок і 4 пункти управління.
показать весь комментарий
09.02.2024 16:07 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 16:08 Ответить
Ну доведуть шо ракети від жирної гниди, і шо далі? Ну оголосять в ооні, ті виразять озабочєность і далі шо?
показать весь комментарий
09.02.2024 16:13 Ответить
пора бомбить Ына
показать весь комментарий
09.02.2024 16:16 Ответить
Дааааавно вже пора і не тільки його!
показать весь комментарий
09.02.2024 16:29 Ответить
Жирному это всё до лампочки.
показать весь комментарий
09.02.2024 16:42 Ответить
 
 