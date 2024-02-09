Ракети з КНДР: експерти вже зібрали в Україні базу уламків, - поліція

Українські експерти навчилися ідентифікувати північнокорейські ракети, якими РФ завдає ударів по цивільній інфраструктурі, вибухотехніки мають відповідні методичні рекомендації та базу уламків.

Про це Укрінформу сказав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухотехніки вивчили всі уламки ракет, всі уламки вражальних елементів, і, за попередніми даними, можна стверджувати, що дві з п'яти ракет (якими били по Харкову 7 лютого. - Ред.) були північнокорейського виробництва. Тип ракет - КN 23 за американською класифікацією. Вони дуже подібні до ракет типу "Іскандер". Після обстрілів Харкова у січні наші вибухотехніки вже мають досвід роботи з такими ракетами", - сказав Болвінов.

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Експертиза в рамках кримінального провадження ще триває. Щодо січневої атаки, то вже є висновки експертизи, що застосовувалися, в тому числі, ракети з КНДР.

За словами Болвінова, вибухотехніки мають методичні рекомендації і детальні фото та креслення таких ракет, описані особливості їх вибухів, вигляд частин ракети, внутрішня будова.

"Наші фахівці працюють із інформацією, яку вже узагальнили вибухотехніки зі всієї України, тому що ці ракети РФ використовує не лише для ударів по Харкову", - зазначив начальник Слідчого управління.

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