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Ракети з КНДР: експерти вже зібрали в Україні базу уламків, - поліція

ракета,кндр,корейська,північнокорейська

Українські експерти навчилися ідентифікувати північнокорейські ракети, якими РФ завдає ударів по цивільній інфраструктурі, вибухотехніки мають відповідні методичні рекомендації та базу уламків.

Про це Укрінформу сказав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухотехніки вивчили всі уламки ракет, всі уламки вражальних елементів, і, за попередніми даними, можна стверджувати, що дві з п'яти ракет (якими били по Харкову 7 лютого. - Ред.) були північнокорейського виробництва. Тип ракет - КN 23 за американською класифікацією. Вони дуже подібні до ракет типу "Іскандер". Після обстрілів Харкова у січні наші вибухотехніки вже мають досвід роботи з такими ракетами", - сказав Болвінов.

Дивіться: По Харкову росіяни вранці били ракетами з КНДР, - поліція. ФОТО

Експертиза в рамках кримінального провадження ще триває. Щодо січневої атаки, то вже є висновки експертизи, що застосовувалися, в тому числі, ракети з КНДР.

За словами Болвінова, вибухотехніки мають методичні рекомендації і детальні фото та креслення таких ракет, описані особливості їх вибухів, вигляд частин ракети, внутрішня будова.

"Наші фахівці працюють із інформацією, яку вже узагальнили вибухотехніки зі всієї України, тому що ці ракети РФ використовує не лише для ударів по Харкову", - зазначив начальник Слідчого управління.

Також дивіться: Росіяни били по Селидовому, зокрема, північнокорейськими ракетами KN-23, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

КНДР (1215) Нацполіція (15164) ракети (4023) КНДІСЕ (13)


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Топ коментарі
+7
Не хочу панікувати, але ми в якомусь Задзеркаллі. В найбільшій країні Європи війна! На тому жирному санкції хрен зна скільки років і воно не те що не здохло, має ядерку і ракети. Допомагає іншому ********* і погрожує сусідам. Комуняцька червона морда цілиться на Тайвань. Хусити і інші бармалеї кошмарять людей і судна, таліби їздять в міжнародні відрядження. Головою наймогутнішої держави може стати фрік і злочинець, а поляки знову перекрили кордон. Зупиніть, я вийду, думала що ковід то щось страшне
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09.02.2024 15:05
+4
Просто транзит в Апокаліпсис через Ідіократію. Нам не пощастило, що він пролягає через Україну.
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09.02.2024 15:07
+3
І що ми можемо зробити? ЗЄля черговий відосик запиляє..
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09.02.2024 14:52
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На одному з нещодавніх ток-шоу Скабєєвої депутат держДУРИ Журавльов пропонував передати ракети хуситам, але от яка хрінь, в Московії (т.з. "роССії") з ними теж якось не дуже, доводиться просити в КНДР та у Тегерану!
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09.02.2024 14:38 Відповісти
треба вї?ати по тому КНДР чимось
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09.02.2024 14:41 Відповісти
Скоріше той КНДР в'їбе по РК...
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09.02.2024 14:58 Відповісти
"Береженого Бог береже" подумав Імператор Сі і про всяк випадок почав розміщувати свої берегові ракетні батареї поближче до КНДР
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09.02.2024 15:56 Відповісти
І що ми можемо зробити? ЗЄля черговий відосик запиляє..
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09.02.2024 14:52 Відповісти
направте на них супутник Пританцули у падінні, якщо найзеличніший дЄрьмак зніме невидимий захист із нього.
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09.02.2024 14:57 Відповісти
Не хочу панікувати, але ми в якомусь Задзеркаллі. В найбільшій країні Європи війна! На тому жирному санкції хрен зна скільки років і воно не те що не здохло, має ядерку і ракети. Допомагає іншому ********* і погрожує сусідам. Комуняцька червона морда цілиться на Тайвань. Хусити і інші бармалеї кошмарять людей і судна, таліби їздять в міжнародні відрядження. Головою наймогутнішої держави може стати фрік і злочинець, а поляки знову перекрили кордон. Зупиніть, я вийду, думала що ковід то щось страшне
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09.02.2024 15:05 Відповісти
Просто транзит в Апокаліпсис через Ідіократію. Нам не пощастило, що він пролягає через Україну.
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09.02.2024 15:07 Відповісти
▪️Норвегія готує новий пакет озброєння для української армії на $250 млн - міністерство оборони Норвегії.

Йдеться про зенітно-ракетний комплекс NASAMS: 10 пускових установок і 4 пункти управління.
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09.02.2024 16:07 Відповісти
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09.02.2024 16:08 Відповісти
Ну доведуть шо ракети від жирної гниди, і шо далі? Ну оголосять в ооні, ті виразять озабочєность і далі шо?
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09.02.2024 16:13 Відповісти
пора бомбить Ына
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09.02.2024 16:16 Відповісти
Дааааавно вже пора і не тільки його!
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Жирному это всё до лампочки.
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09.02.2024 16:42 Відповісти
 
 