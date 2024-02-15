Последствия утреннего обстрела Львова. ФОТОрепортаж
Россияне утром 15 февраля нанесли ракетный удар по Львову
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Пострадали две школы и один садик. Выбито более 400 окон. Всего повреждено 18 жилых домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ракетного удара три человека получили ранения.
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показать весь комментарий15.02.2024 10:45
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- так казав якийсь Знаменитий Клоун на стадіоні в 2019-у... а біомаса хлопала вухами....
1. небуло диму,вогню
2.немає вирви