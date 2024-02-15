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Львов (4507) обстрел (25795)

Последствия утреннего обстрела Львова. ФОТОрепортаж

Россияне утром 15 февраля нанесли ракетный удар по Львову

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Пострадали две школы и один садик. Выбито более 400 окон. Всего повреждено 18 жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетного удара три человека получили ранения.

Также смотрите: Львов: есть попадания по городу. ФОТО

Обстріл Львова
Обстріл Львова
Обстріл Львова
Обстріл Львова
Обстріл Львова
Обстріл Львова
Обстріл Львова
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Топ комментарии
+26
Тварюки кацапські!!!
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15.02.2024 10:45
+14
Ці світлини,шановні редактори Цензора вишліть в ОП серуньку Лещенко.Воно, пригодоване в тому офісі,на весь Давос скавуліло,що треба біженців перестати підтримувати фінансово,що неа ніяких бомбувань,що снаряди падають тільки біля нуля.Це тобі. засранцю. поправки до твого базікання.Обдристович уже ляпає язиком з Монако-цікаво звідки ти почнеш?
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15.02.2024 11:07
+10
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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15.02.2024 10:53
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Московія - **па.
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15.02.2024 10:45 Ответить
Тварюки кацапські!!!
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15.02.2024 10:45 Ответить
"наслідки" таємної змови світових аферистів по знищенні України...
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15.02.2024 10:48 Ответить
***** имеешь ввиду во множественном числе ,потому что двойники есть или просто длбб?
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15.02.2024 11:14 Ответить
не розумію, що саме людина мала на увазі під написаним нею "просто длбб".Та мабуть вона знає,що це таке , і такою вона є???
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15.02.2024 11:26 Ответить
Слава Богу всі живі.
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15.02.2024 10:49 Ответить
супутникова антена мультифід з фото. вгадайте, на супутники з транспондерами якої країни вона налаштована? на "тор", "сіріус", "амос" ? зрівняйте з такими ж фото антен з лугандону. але це у львові! по одних таких антенах можна прикинути, в яких домівках хто що дивиться, тим і дише.
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15.02.2024 10:50 Ответить
й що с того? це привід, щоб на людей скидати ракети?
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15.02.2024 10:54 Ответить
антена, явно налаштована на парашні "ямали", а не на європейські сателіти, весь лугандон в такій конфігурації. так шо вони скидають ракети на любітєлей інфи з руцкого міра.
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15.02.2024 11:01 Ответить
Фотографія ранкова. Тарілка в тіні. отже направлена на південь. Нахил догори. 3 голови. амос-Сіріус-ХотБірд... А Ямал, для розвитку, на 90 градусі сходу- дууууже далеко, і антени туди ВНИЗ нахилені, Супутник низько над горизонтом.
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15.02.2024 11:39 Ответить
ранок. сонце майже точно на сході. але тінь зліва від вертикального виступу на стіні коротка, виходить що кут між падаючим промінням сонця точно зі сходу та поверхнею стіни близький до прямого. коли б стіна дивилась на південь, то промені зі сходу падали б на стіну майже паралельно і тінь була б дуже широкою. крім того, кут між амосом та хотбірдом 17° й відстань між крайніми головами буде більшою чим на знімку. голова амоса з його 4" заходу, взагалі на планці зразу кидається в очі "особнячком" по відношенню до сиріусу, нотбірда та астри. в мене он за вікном стоїть точно такий мультифід, вже декілька років не використовується, з того часу як українські канали були закодували. а зняти лінь.
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15.02.2024 12:19 Ответить
що за дичину ти мелеш? і, головне, на ***?
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15.02.2024 12:30 Ответить
а шоб подивиться хто з служок "хазяїв наріда" клюне ))))
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15.02.2024 12:33 Ответить
Все життя займаюсь супутниковим телебаченням у Львові - антена про яку ти говориш налаштована на 3 супутники це HOT BIRD 13*E на якому львів'яни дивляться польські канали і ASTRA 4,9*E, AMOS 4*W на яких транслюються українські канали - так що не мели дурниць!
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15.02.2024 13:38 Ответить
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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15.02.2024 10:53 Ответить
ПШНХй, кацапсіна Сер гєй.
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15.02.2024 12:11 Ответить
Ці світлини,шановні редактори Цензора вишліть в ОП серуньку Лещенко.Воно, пригодоване в тому офісі,на весь Давос скавуліло,що треба біженців перестати підтримувати фінансово,що неа ніяких бомбувань,що снаряди падають тільки біля нуля.Це тобі. засранцю. поправки до твого базікання.Обдристович уже ляпає язиком з Монако-цікаво звідки ти почнеш?
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15.02.2024 11:07 Ответить
Серлєщ не від себе просило, про це його попросив Найвєлічайший Херпіду Тряпкович. Вони розглядають українців не як людей, а як рабів, щоб вони повернулися і пахали на них та кожного місяця наповнювали бюджет для проведення марафонів, відоси, кіносеріали, фрідом, дом та програм для своїх друзяк, наприклад мільйони для програм кравець. Такі вони прості слуги.
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15.02.2024 11:36 Ответить
є багато їбланів, ворогів, корисних ідіотів, але ЛАЙНОщенко зі своїм ганебним висером, здається всіх обскакав
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15.02.2024 12:31 Ответить
Кацапня , на вас чекає повне знищення 🤬
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15.02.2024 11:47 Ответить
Зеленський, с...ка, де наші шахеди. Чому не палають палаци на рубльовці. Мир хатам, війна палацам.
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15.02.2024 11:51 Ответить
он "нічіго ні каму ні должен...."
- так казав якийсь Знаменитий Клоун на стадіоні в 2019-у... а біомаса хлопала вухами....
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16.02.2024 09:55 Ответить
Де власне на Науковій? Хто знає?
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15.02.2024 12:10 Ответить
там вулиця десь 2км. До чого твоє питання?
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15.02.2024 12:34 Ответить
Кацапи і далі успішно воюють з дітьми...
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15.02.2024 13:28 Ответить
Суки, когда же вы сдохнете?! 🤬
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15.02.2024 13:30 Ответить
уламки або ракета самоліквідувалась:

1. небуло диму,вогню

2.немає вирви
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15.02.2024 14:02 Ответить
пшеків просили підняти винищувачі в небо, вони відмовили...👎коні!
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15.02.2024 14:04 Ответить
пшеки "мутять" свою гру....
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16.02.2024 09:56 Ответить
 
 