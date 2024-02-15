Последствия утреннего обстрела Львова. ФОТОрепортаж

Россияне утром 15 февраля нанесли ракетный удар по Львову

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Пострадали две школы и один садик. Выбито более 400 окон. Всего повреждено 18 жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетного удара три человека получили ранения.

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