Администрация Байдена законным способом может отправить в Украину миллионы артиллерийских снарядов хоть завтра, - Forbes
В администрации президента США Джо Байдена есть бюрократически сложный, но вполне законный способ отправить Украине артиллерийские снаряды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пише Forbes.
"Украина испытывает снарядный голод и неравенство в огневой мощи. Так, украинские войска выпускают всего 2000 снарядов по сравнению с 10 000 россиян", - говорится в материале.
По словам журналистов, несмотря на то, что законопроект относительно помощи медленно продвигается в Конгрессе США, у Джо Байдена есть возможность помочь Украине. Один из законов дает президенту США полномочия продавать со скидкой или даже дарить любое имеющееся вооружение, которое американские военные признают избыточным для своих нужд.
Закон предусматривает передачу так называемых "избыточных оборонительных товаров" общей стоимостью 500 миллионов долларов в год. Но документ не диктует, какую стоимость президент может назначить конкретному виду вооружения. Теоретически он может оценить товар в ноль долларов.
"Байден очень редко использовал свои полномочия относительно Украине. А там, где он их использовал, в последнее время это было частью сложной "кольцевой торговли", когда правительство США отдает избыточное оружие третьим странам – Эквадору и Греции – а затем поощряет эти же страны прямо или косвенно отдать Украине часть своих избыточных вооружений", – говорится в статье.
Авторы объясняют, что нет никакой юридической причины, почему Байден не мог устранить посредника и использовать свои полномочия непосредственно для поддержки Украины. И нет никаких практических причин, почему эта помощь не могла бы включать артиллерийские боеприпасы.
Журналисты отмечают, что нет никаких юридических причин, по которым Байден не мог отказаться от посредников и в рамках EDA напрямую поддерживать Украину, в том числе и артиллерийскими боеприпасами. Поскольку, по мнению Forbes, все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные".
Армия США много лет назад определила, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать. Согласно отчету 2004 года это привело к тому, что 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе - 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов", - пишет издание.
Байден мог бы определить все оставшиеся на складах снаряды DPICM как избыточные, чтобы передать их Украине, не тратя ни одного доллара на их замену. Их хватит на годы интенсивных боевых действий.
Единственное, что правительство США юридически не может оплачивать доставку. Но любое оружие в Германии не подпадает под это правило. Поэтому США могли бы доставить эти DPICM в Германию, а затем объявить их избыточными и передать Украине.
"Почему Байден до сих пор не реализовал этот план, непонятно. Вполне возможно – даже вероятно – что он предпочитает подождать с новым финансированием в размере 60 миллиардов долларов, которое дает ему больше возможностей для закупки или даже разработки с нуля широкого спектра вооружений для Украины" , – пишет издание.
Пожалуйста, подождите...
Трампісти заважають Байдену використовувати PDA?!
2. "Заплющування очей" на "паралельний імпорт", завдяки якому через туреччину etc. до кацапстану потрапляє все.
3. Повна заборона Україні здіснювати удари американськими далекобійними ракетами по військових заводах раші. Власне, відмова постачати такі далекобійні ракети.
4. Постачання лише 31 танку, за наявних кількох тисяч (і то аж восени 2023).
5. Нуль армаменту, поставленого по ленд-лізу. Урочисто підписаний 09.05.2022 документ виявився показухою.
6. Всіляке гальмування постачання літаків. Власне, плани радше порізати на метал ті ж A-10, ніж передати їх всі до України.
7. Наказ послині у москві вручити 05.04.2023 йхлові вірчі грамоти. Це не просто символічний акт.
8. ......
Хто???
Той ,хто саботував лен-лиз???
Остолоп...чи пуйловець?
"дивіться, Байден безкоштовно віддає наші **********, тепер точно ніяких грошей Україні"
якщо вигідно отримувати зброю?
Середній вік отриманої зброї в роках
Tank 34
Helicopter 23
Infantry Fighting Vehicle 19
Other Armored Vehicle 17
Self-Propelled Artillery 14
Air Defense System 13
Towed Artillery 12
Multiple Launch Rocket System 6
Зброя не нова, та ще й обмежена бюджетом
якраз республіканці хотіли лендліз, щоб надати необмежену кількість зброї
на умовах що не потрібно платити за знищену зброю, а питання повернення через 50 років
А що запропонував Байден замість лендіза?
PDA 11млрд в 2022 (фактично на 6 місяців), "забув" підписати 1.6млрд
PDA 14.5млрд в 2023, "зробив помилку" на 6.2млрд
PDA 13.4млрд на 2024, забув що в 2022-2023 просив більше, і виявилось недостатньо
Якщо ціль продовжувати війну скільки зможе Україна, то це "правильний" шлях, а далі скоріш за все поразка, або перемовини
Якщо ціль, щоб Україна перемогла, то тоді потрібен лендліз
Тепер вже всім очевидно, чого насправді бажає Байден і його адміністрація у цій війні?
А за ленд-ліз: мені тут ще улітку 2022 року завзято "пояснювали" (навіжені адепти КДБ-шного Чмоні Швеця) що "халява" - вона краще.
На кой йух эти бойцы послицам , дерьмакам, шаурмам, татарковым и зелешобле, у них давно хатынки в Италии, Белизе, Майами ???
Что получено по ленд-лизу???
ДВА НИ%УЯ.
Кто его саботировал?
Трамп???? *********? Если правит байден ЧЕТВЕРТЫЙ год, а война идет ДВА?
Вы идийоты, панове, или вам платит пуйло за наезды на Трампа, вероятного будущего Президента США? Вы заранее стараетесь изгадить отношения с тем единственным, кто сможет вам помочь !
Вам отшибло память вместе с мозгами, что вы не вспоминаете, кто снял эмбарго на поставки летального оружия Украине, наложенное обамой и его вице-байденом?
Кто дал ДЖАВЕЛИНЫ и СТИНГЕРЫ???
Вам напомнить?
Трамп и "трамписты".
И вы теперь ПАСКУДНО БРЕШЕТЕ на них, сволота неблагодарная , тупая и подлая.
Вы кремлеботы или просто ЖДУНЫ, приближающие гибель Украины !
Вы рубите хорошее отношение к вам НАРОДА США, который в большинстве поддерживает Трампа с его целью Сделать Америку Великой Снова.
До тих, хто ТУТ смердить про "шалений опiр трампистiв" ?
I до вас, тих , хто ще не звернув в'язи таким падлюкам.
Ви мовчите, значить згоднi !?
ПорошенкоБайден.
Конгресс утвердил, а байден просто саботировал.
Орать надо было.
Мля, кожен 6-й снаряд може не спрацювати ? Їх що, в північній кореї клепають?
А снаряди зачекають.
Но не удастся! Все вменяемые за Трампа, и знают что Трамп спасет Украину.
А на тупоголовых идиотов, которые этого не понимают - насрать.
після 20 травня подивляться і приймуть рішення.
Дякую за посилання!! 🤝
Калифорнии
https://dymontiger.livejournal.com/7865305.html
Завантажити товар можна швидко; проблема - в документації; стверджую це, як особа яка має досвід в логістиці, в приватному бізнесі...
Але для того,щоб переконати адміністрацію Байдена,необхідна планова робота МЗС ,президента України,координованої посольством України США роботи організацій діаспори.
Ніхто цим не займається .
НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
Но главное - личная заинтересованность.
Деньги семье байденов от БУРИСМЫ и от вдовы Лужкова Батуриной (т.е. от пуйла) - доказанный и задокументированный факт.
ФБР не заперечує що є документи по Бурізмі, но відмовляється показати ці "незасекречені" документи
На іноземних ресурсах таких новин більше.
А от про Трампа значно більше новин виходить,
і відразу набігає багато проплачених ботів,
котрі використовуючи нецензурні слова відразу поливають Трампа,
без надання фактів
А в цій новині ботів десь немає...
Для порівняння на Байдена ніхто нецензурно не лається
просто констатують факт, що може допомогти, проте цього не робить
Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання, яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Німеччини на отримання Україною артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Німеччину більше 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Поговорити з Зеленським з цього приводу Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації; тому хоче (хотів?) використати структури Порошенко для легального експорту з Німеччини до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Німеччини (через Єрмака?) і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
а хто оплатить?
і кому передадуть?
можна повірити, що Порошенко міг би оплатити
но не віриться, що такі угоди можна заключати зі звичайним громадянином, а не владою
Дуже навіть зрозуміло чому.
Тому що Байден не хоче поразки РФ = не хоче перемоги України. Він хоче переговорів "где-то посередине" І при цьому він скаже, що це "вибір самої України", що він не має до цього жодного стосунку.
Хтось-то шось-то белькотав нащот "сайдьомси пасиридини" и "пиристадь стрилядь".
Хто же ето был и кто у кого научился таким (й)оборотам речи?
зато в кожній новині про республіканців - без фактів, пишуть "нецензурні" слова на них