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Байден (2764) боеприпасы (2283) США (24862) Украина (44300)

Администрация Байдена законным способом может отправить в Украину миллионы артиллерийских снарядов хоть завтра, - Forbes

боєприпаси

В администрации президента США Джо Байдена есть бюрократически сложный, но вполне законный способ отправить Украине артиллерийские снаряды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пише Forbes.

"Украина испытывает снарядный голод и неравенство в огневой мощи. Так, украинские войска выпускают всего 2000 снарядов по сравнению с 10 000 россиян", - говорится в материале.

По словам журналистов, несмотря на то, что законопроект относительно помощи медленно продвигается в Конгрессе США, у Джо Байдена есть возможность помочь Украине. Один из законов дает президенту США полномочия продавать со скидкой или даже дарить любое имеющееся вооружение, которое американские военные признают избыточным для своих нужд.

Закон предусматривает передачу так называемых "избыточных оборонительных товаров" общей стоимостью 500 миллионов долларов в год. Но документ не диктует, какую стоимость президент может назначить конкретному виду вооружения. Теоретически он может оценить товар в ноль долларов.

Читайте также: Байден призывает Палату представителей поспешить с оказанием помощи Украине

"Байден очень редко использовал свои полномочия относительно Украине. А там, где он их использовал, в последнее время это было частью сложной "кольцевой торговли", когда правительство США отдает избыточное оружие третьим странам – Эквадору и Греции – а затем поощряет эти же страны прямо или косвенно отдать Украине часть своих избыточных вооружений", – говорится в статье.

Авторы объясняют, что нет никакой юридической причины, почему Байден не мог устранить посредника и использовать свои полномочия непосредственно для поддержки Украины. И нет никаких практических причин, почему эта помощь не могла бы включать артиллерийские боеприпасы.

Журналисты отмечают, что нет никаких юридических причин, по которым Байден не мог отказаться от посредников и в рамках EDA напрямую поддерживать Украину, в том числе и артиллерийскими боеприпасами. Поскольку, по мнению Forbes, все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные".

Также читайте: Несмотря на поддержку Запада, Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, - Шольц

Армия США много лет назад определила, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать. Согласно отчету 2004 года это привело к тому, что 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе - 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов", - пишет издание.

Байден мог бы определить все оставшиеся на складах снаряды DPICM как избыточные, чтобы передать их Украине, не тратя ни одного доллара на их замену. Их хватит на годы интенсивных боевых действий.

Единственное, что правительство США юридически не может оплачивать доставку. Но любое оружие в Германии не подпадает под это правило. Поэтому США могли бы доставить эти DPICM в Германию, а затем объявить их избыточными и передать Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно втрое больше снарядов, чем может произвести Германия, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

"Почему Байден до сих пор не реализовал этот план, непонятно. Вполне возможно – даже вероятно – что он предпочитает подождать с новым финансированием в размере 60 миллиардов долларов, которое дает ему больше возможностей для закупки или даже разработки с нуля широкого спектра вооружений для Украины" , – пишет издание.
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Топ комментарии
+36
Да хоть в дол может дать. Потом вернем. Я думаю Байден тоже дурачка валяет и не хочет полной победы Украины. Пока мы выпрашивали танки и ракеты то рашисты выстроили тысячекилометровую оборону
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15.02.2024 13:53
+24
1. Категорична відмова визнати парашу країною-спонсоркою тероризму.
2. "Заплющування очей" на "паралельний імпорт", завдяки якому через туреччину etc. до кацапстану потрапляє все.
3. Повна заборона Україні здіснювати удари американськими далекобійними ракетами по військових заводах раші. Власне, відмова постачати такі далекобійні ракети.
4. Постачання лише 31 танку, за наявних кількох тисяч (і то аж восени 2023).
5. Нуль армаменту, поставленого по ленд-лізу. Урочисто підписаний 09.05.2022 документ виявився показухою.
6. Всіляке гальмування постачання літаків. Власне, плани радше порізати на метал ті ж A-10, ніж передати їх всі до України.
7. Наказ послині у москві вручити 05.04.2023 йхлові вірчі грамоти. Це не просто символічний акт.
8. ......
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15.02.2024 14:21
+22
Все правильно. Байден також не мав жодної юридичної перепони для задіювання ленд-лізу.

Тепер вже всім очевидно, чого насправді бажає Байден і його адміністрація у цій війні?
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15.02.2024 13:58
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Нагадування: на Цензорі майже немає громадян США.
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15.02.2024 13:50 Ответить
Да хоть в дол может дать. Потом вернем. Я думаю Байден тоже дурачка валяет и не хочет полной победы Украины. Пока мы выпрашивали танки и ракеты то рашисты выстроили тысячекилометровую оборону
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15.02.2024 13:53 Ответить
Це питання мав обговорювати з Шольцем Порох на конференції в Мюнхені, але рашистські шпійони пронюхали і маякнули зебабуїну, зебабуїн не випустив Пороха. Було сьогодні на TZinform. Зебабуїн кремлівський холуй.
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15.02.2024 15:05 Ответить
Ведмедчуківський, тобі що із того? Ти потихеньку собі на екіпіровку збирай- не сьогодні- завтра, шоуйгу у ферм буде бронь знімати, готуйся до вдобрення чернозему
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15.02.2024 19:27 Ответить
Байден може, але не хоче. Або навпаки хоче, але не може.
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15.02.2024 13:54 Ответить
І хоче і може і бореться щосили щоб змогти. Але ти ж бачиш, який шалений опір йому чинять трампісти
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15.02.2024 13:59 Ответить

Трампісти заважають Байдену використовувати PDA?!
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15.02.2024 14:06 Ответить
Статейку то прочти.
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15.02.2024 14:54 Ответить
Може, але не може собі дозволити. Бо це буде екскалація. А екскалація - ніззя.
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15.02.2024 16:23 Ответить
все якось воно через ж.пу
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15.02.2024 13:55 Ответить
1. Категорична відмова визнати парашу країною-спонсоркою тероризму.
2. "Заплющування очей" на "паралельний імпорт", завдяки якому через туреччину etc. до кацапстану потрапляє все.
3. Повна заборона Україні здіснювати удари американськими далекобійними ракетами по військових заводах раші. Власне, відмова постачати такі далекобійні ракети.
4. Постачання лише 31 танку, за наявних кількох тисяч (і то аж восени 2023).
5. Нуль армаменту, поставленого по ленд-лізу. Урочисто підписаний 09.05.2022 документ виявився показухою.
6. Всіляке гальмування постачання літаків. Власне, плани радше порізати на метал ті ж A-10, ніж передати їх всі до України.
7. Наказ послині у москві вручити 05.04.2023 йхлові вірчі грамоти. Це не просто символічний акт.
8. ......
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15.02.2024 14:21 Ответить
Може він спочатку хоче виграти для України 61 мільярд доларів, з них пустити на оборонну промисловість понад 40 мільярдів, і тоді можна буде списати, а якщо це зробити навпаки, то в сенаті заявили б навіщо тоді такі гроші виділяти.
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15.02.2024 13:55 Ответить
Виграти для Украины???
Хто???
Той ,хто саботував лен-лиз???
Остолоп...чи пуйловець?
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15.02.2024 15:48 Ответить
чому не сьогодні а завтра?
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15.02.2024 13:56 Ответить
бо якщо це зробити до виділення 60 млрд, то ніяких 60 лярдів вже не буде: трампісти це використовуватимуть як ще один привід не виділяти грошей:

"дивіться, Байден безкоштовно віддає наші **********, тепер точно ніяких грошей Україні"
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15.02.2024 14:17 Ответить
Навіщо гроші,
якщо вигідно отримувати зброю?

Середній вік отриманої зброї в роках
Tank 34
Helicopter 23
Infantry Fighting Vehicle 19
Other Armored Vehicle 17
Self-Propelled Artillery 14
Air Defense System 13
Towed Artillery 12
Multiple Launch Rocket System 6

Зброя не нова, та ще й обмежена бюджетом

якраз республіканці хотіли лендліз, щоб надати необмежену кількість зброї
на умовах що не потрібно платити за знищену зброю, а питання повернення через 50 років

А що запропонував Байден замість лендіза?
PDA 11млрд в 2022 (фактично на 6 місяців), "забув" підписати 1.6млрд
PDA 14.5млрд в 2023, "зробив помилку" на 6.2млрд
PDA 13.4млрд на 2024, забув що в 2022-2023 просив більше, і виявилось недостатньо

Якщо ціль продовжувати війну скільки зможе Україна, то це "правильний" шлях, а далі скоріш за все поразка, або перемовини

Якщо ціль, щоб Україна перемогла, то тоді потрібен лендліз
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15.02.2024 17:53 Ответить
Та ну
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15.02.2024 13:56 Ответить
Байден зі своїми великорозумними радниками дограється що сам себе наїбе в підсумку.
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15.02.2024 13:57 Ответить
Все правильно. Байден також не мав жодної юридичної перепони для задіювання ленд-лізу.

Тепер вже всім очевидно, чого насправді бажає Байден і його адміністрація у цій війні?
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15.02.2024 13:58 Ответить
На рахунок "очевидно" то мабуть занадто, але підозри мають сенс.
А за ленд-ліз: мені тут ще улітку 2022 року завзято "пояснювали" (навіжені адепти КДБ-шного Чмоні Швеця) що "халява" - вона краще.
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15.02.2024 14:13 Ответить
Это было заявление послицы Маркаровой, шо нам ленд-лиз в хер не уперся и пакетами нам лучше.
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15.02.2024 15:00 Ответить
Та багато хто з журналістів, блогерів та ЛСД ті тези повторював, а за ними й дописувачі на цьому форумі. Але зараз крапельна "халява" від США припинилася...
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15.02.2024 15:30 Ответить
Ясен пень, пакетами бабла ИМ лучше : бабло пойдет на откат дающему пакет и себе по карманам, а ленд-лиз - железо- только на фронт, бойцам.
На кой йух эти бойцы послицам , дерьмакам, шаурмам, татарковым и зелешобле, у них давно хатынки в Италии, Белизе, Майами ???
Что получено по ленд-лизу???
ДВА НИ%УЯ.
Кто его саботировал?
Трамп???? *********? Если правит байден ЧЕТВЕРТЫЙ год, а война идет ДВА?
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15.02.2024 15:45 Ответить
"Россия не должна проиграть в этой войне" (С) "трампист "??? Салливан, советник байдена, демократ.
Вы идийоты, панове, или вам платит пуйло за наезды на Трампа, вероятного будущего Президента США? Вы заранее стараетесь изгадить отношения с тем единственным, кто сможет вам помочь !
Вам отшибло память вместе с мозгами, что вы не вспоминаете, кто снял эмбарго на поставки летального оружия Украине, наложенное обамой и его вице-байденом?
Кто дал ДЖАВЕЛИНЫ и СТИНГЕРЫ???
Вам напомнить?
Трамп и "трамписты".
И вы теперь ПАСКУДНО БРЕШЕТЕ на них, сволота неблагодарная , тупая и подлая.
Вы кремлеботы или просто ЖДУНЫ, приближающие гибель Украины !
Вы рубите хорошее отношение к вам НАРОДА США, который в большинстве поддерживает Трампа с его целью Сделать Америку Великой Снова.
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15.02.2024 15:38 Ответить
Це Ви до кого звертаєтеся?
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15.02.2024 15:44 Ответить
Непонятно?
До тих, хто ТУТ смердить про "шалений опiр трампистiв" ?
I до вас, тих , хто ще не звернув в'язи таким падлюкам.
Ви мовчите, значить згоднi !?
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15.02.2024 15:53 Ответить
ти трампіст, рускій чілавєк?
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15.02.2024 16:06 Ответить
Так за чим затримка ? -- даваите снаряди - ми наб"єм рашку і Баидену виборчі дивіденти
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15.02.2024 13:58 Ответить
Ліпше б вони це не писали, Байда - де - ленд ліз....де твоя совість....
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15.02.2024 13:59 Ответить
не американські ж військові гинуть, чого йому сильно напрягатись, тут бізнес і інтереси США на першому плані, не Байдена ж українці вибрали, чого він має за нас хвилюватися? Коли забирали ядерну зброю також за українці їх мало цікавили. Українцями на Заході 'зацікавилися' лише, коли усвідомили хто такий путін і яку загрозу він несе.
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15.02.2024 14:05 Ответить
Тепер у Зеленського є можливість пояснити чому у всьому 100% винен Порошенко Байден.
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15.02.2024 14:09 Ответить
Я щось не чув щоби Зеленський просив в США ленд-ліз, так що саме він - винний у саботуванні підготовки держави до вторгнення та у незабезпеченні належного постачання усього необхідного до Сил Оборони України.
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15.02.2024 15:35 Ответить
Там не надо было ПРОСИТЬ!
Конгресс утвердил, а байден просто саботировал.
Орать надо было.
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15.02.2024 15:57 Ответить
> "Армія США багато років тому визначила, що вони [DPICM] ненадійні й небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність не спрацювати."

Мля, кожен 6-й снаряд може не спрацювати ? Їх що, в північній кореї клепають?
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15.02.2024 14:12 Ответить
Мова скоріше за касетні DPICM, і 14% можливого неспрацювання - це про субелементи.
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15.02.2024 14:19 Ответить
Ці снаряди тойво, не на часі. Краще порадитись з республіканцями, проголосувати у Сенаті, потім у Конгресі, потім знову в Сенаті, потім висунути свої умови, потім заслухати всі сторони, потім звинуватити республіканців, потім повторити це по другому і третьому колу.
А снаряди зачекають.
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15.02.2024 14:15 Ответить
Это называется демократия. То, чего в Украине небыло и нет. Но надеюсь будет.
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16.02.2024 08:33 Ответить
Тухлі союзникі... Де наша ядерна бомба? За два роки можна було вже давно зробити.
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15.02.2024 14:16 Ответить
Тому що Байден - ворог України!
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15.02.2024 14:17 Ответить
Может , заметьте ? Нужно **** срочно , не может , здесь это не проходит ,Война ***......
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15.02.2024 14:19 Ответить
Адмінісрація Бідона це рідкісні гниди та лицеміри. Гучніше всіх "тримай вора!" кричать самі вори. Так само Бідон з республіканцями.
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15.02.2024 14:19 Ответить
Бидон - с ДЕМОКРАТАМИ
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15.02.2024 15:59 Ответить
У Байды 4.2 миллиарда в PDA просто байда не хочет помощи, а просто хочет выставить республиканцев и Трампа в плохом свете.

Но не удастся! Все вменяемые за Трампа, и знают что Трамп спасет Украину.

А на тупоголовых идиотов, которые этого не понимают - насрать.
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15.02.2024 14:19 Ответить
Таких тупоголовых процентов далеко за 90, их не переубедить, никак, ничем, никогда.
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15.02.2024 14:41 Ответить
Очередную психушку разбомбили?
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15.02.2024 15:06 Ответить
Да. В 2019-м. И они выбрали ЗЕ.
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15.02.2024 16:01 Ответить
Как боженька смолвил.
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16.02.2024 08:31 Ответить
завтра, ні!
після 20 травня подивляться і приймуть рішення.
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15.02.2024 14:40 Ответить
Если бы байден хотел - войны бы не было или Украина уже давно бы победила, но ему Украина нужна только для того что бы свои грязные политические расправы проводить над республиканцами, не более.
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15.02.2024 14:40 Ответить
Особисто я вважаю, що усі ці "потуги" байденовської адміністрації і розмови про нестачу зброї повна фігня. Було б бажання, а його немає. Ось для прикладу, про зброю: https://www.stena.ee/blog/aviabaza-devis-monten-s-zemli Авиабаза Девис-Монтен с земли | STENA.ee , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D1%8C%D1%94%D1%80%D1%80%D0%B0 Депо Сьєрра - Вікіпедія (wikipedia.org)
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15.02.2024 14:45 Ответить
Вражає.

Дякую за посилання!! 🤝
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15.02.2024 14:49 Ответить
Эти снимки я здесь публиковал больше года в зад.
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15.02.2024 15:11 Ответить
https://dymontiger.livejournal.com/7865305.html Армейские склады бронетехники в пустыне

Калифорнии

https://dymontiger.livejournal.com/7865305.html
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15.02.2024 15:16 Ответить
Не знаю як, але треба дотриматись до обрання Трампа. Ці ліваки нас просто методично знищують. Зараз заклюють сектанти «байденюка», та і похєр
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15.02.2024 14:57 Ответить
Дуже зрозуміло, чому Байден досі не реалізував цей план. Тому що він не хоче перемоги України та розгрому росії. Але хоче, щоб справа виглядала так, ніби у всьому винен Трамп та республіканці. Кому ще щось не ясно?
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15.02.2024 15:11 Ответить
Добре що є люди які думають головою а не сракою
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15.02.2024 15:14 Ответить
Нормальні там снаряди і все спрацьовує. Їх визнавали низькосортними, щоб дати нові замовлення заводам, які не можуть простоювати, бо це приватні підприємства. Потужне лоббі американського ВПК (типу покійного Маккейна) постійно добивалось нових замовлень. А старі нікуди не тратились. Тому запаси техніки та БК в США колосальні, по деяких параметрах більші, ніж в решти країн світу разом взятих.
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15.02.2024 15:17 Ответить
интересно что думает маккейн, глядя на своих вшивых соотечественников...
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16.02.2024 00:51 Ответить
Байдена, як і колись чорного голуба миру - Обаму, Україна цікавить лише як елемент гри між з Європою та Китаєм. Бзежинські та Салівани вже давно всім рояснили про не поразку РФ.
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15.02.2024 15:40 Ответить
Якщо це "бюрократично складний, ... спосіб відправити Україні артилерійські снаряди" - то "хоч завтра відправити" - це, як мінімум, перебільшення.
Завантажити товар можна швидко; проблема - в документації; стверджую це, як особа яка має досвід в логістиці, в приватному бізнесі...
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15.02.2024 15:41 Ответить
Звісно,може.
Але для того,щоб переконати адміністрацію Байдена,необхідна планова робота МЗС ,президента України,координованої посольством України США роботи організацій діаспори.
Ніхто цим не займається .
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15.02.2024 15:58 Ответить
Невозможно переубедить тех, кто жизненно и финансово заинтересован в поражении Украины и победе рашки
НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
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15.02.2024 16:06 Ответить
Особливо,якщо не те,що нічого не робити,а робити навпаки,на шкоду Україні.
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15.02.2024 16:16 Ответить
Тоже правда.
Но главное - личная заинтересованность.
Деньги семье байденов от БУРИСМЫ и от вдовы Лужкова Батуриной (т.е. от пуйла) - доказанный и задокументированный факт.
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15.02.2024 17:28 Ответить
Поки https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=749 підозра,
ФБР не заперечує що є документи по Бурізмі, но відмовляється показати ці "незасекречені" документи
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15.02.2024 17:33 Ответить
Рідко виходять новини, котрі підтверджують, що Байден может надати допомогу, проте не хоче.
На іноземних ресурсах таких новин більше.

А от про Трампа значно більше новин виходить,
і відразу набігає багато проплачених ботів,
котрі використовуючи нецензурні слова відразу поливають Трампа,
без надання фактів

А в цій новині ботів десь немає...
Для порівняння на Байдена ніхто нецензурно не лається
просто констатують факт, що може допомогти, проте цього не робить
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15.02.2024 17:30 Ответить
Дотичну до цієї інфи свою інфу виклав https://t.me/tZEinform/28673 tZEinform https://t.me/tZEinform/28673 і розкрив причину заборони виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію :

Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання, яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Німеччини на отримання Україною артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Німеччину більше 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Поговорити з Зеленським з цього приводу Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації; тому хоче (хотів?) використати структури Порошенко для легального експорту з Німеччини до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Німеччини (через Єрмака?) і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
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15.02.2024 21:02 Ответить
не віриться

а хто оплатить?
і кому передадуть?

можна повірити, що Порошенко міг би оплатити
но не віриться, що такі угоди можна заключати зі звичайним громадянином, а не владою
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15.02.2024 21:53 Ответить
"Чому Байден досі не реалізував цей план, незрозуміло"

Дуже навіть зрозуміло чому.
Тому що Байден не хоче поразки РФ = не хоче перемоги України. Він хоче переговорів "где-то посередине" І при цьому він скаже, що це "вибір самої України", що він не має до цього жодного стосунку.
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15.02.2024 21:42 Ответить
Шо-то я припоминаю наподобие этого.
Хтось-то шось-то белькотав нащот "сайдьомси пасиридини" и "пиристадь стрилядь".
Хто же ето был и кто у кого научился таким (й)оборотам речи?
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16.02.2024 00:05 Ответить
Курва. Собака на сіні.
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16.02.2024 00:21 Ответить
Щось в цій новині так і не з'явились заступники Байдена
зато в кожній новині про республіканців - без фактів, пишуть "нецензурні" слова на них
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16.02.2024 00:46 Ответить
 
 