Госдеп о сроке принятия помощи для Украины: Есть разные варианты
Процесс принятия помощи США для Украины идет медленно из-за демократической системы Штатов. Предугадать точные сроки принятия пока невозможно.
Об этом представитель Госдепа США Дэниел Сайзек рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вопрос обсуждается в американском Конгрессе. К сожалению, это долгий процесс. В США - демократическая система, и это демократический процесс. Есть временная задержка, хотя, конечно, лучше бы ее не было", - заявил он.
Чиновник добавил, что президент США Джо Байден хотел бы, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи сейчас.
"Президент Байден и его команда поддерживают тесные контакты с демократами и республиканцами в Конгрессе. Уже был шаг вперед, когда Сенат одобрил новый пакет помощи, и ожидается, что весь Конгресс одобрит новый пакет помощи", - заявил он.
Сайзек заявил, что процесс принятия помощи Украине идет медленно из-за демократической системы в США.
"Есть разные варианты и возможности (когда будет принята помощь. - Ред.). Процесс идет, к сожалению, медленно, но это - часть нашей демократической системы. Я не могу предусмотреть сроки, но стоит отметить две вещи", - добавил он.
Представитель Госдепа подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется.
"И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Поэтому ожидается, что Конгресс одобрит новый пакет. США также приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. И США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. Это дает возможность Украине защитить себя. И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи", – заявил он.
По словам Сайзека, с момента, когда Палата представителей США проголосует за пакет по выделению помощи, может пройти очень мало времени.
"Это может быть очень-очень быстро. У США есть возможность действовать почти сразу. Я не эксперт по действиям Пентагона, но они знают, что нужно сделать. Они уже сделали. Стоит отметить, что США уже предоставили 74 млрд долларов поддержки Украине, правительство США и наш Департамент обороны понимают, как это сделать, и они готовы сразу оказать эту помощь", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Це матиме наслідки для всього світу і здається, скоро ніде вже не буде безпечного місця на планеті в самих штатах включно.
Сумно, як таку сильну країну перетворили на посміховисько яке всирається перед імігрантами, які просто йдуть не ховаючись в шпарину в паркані, стає ненадійним союзником в НАТО, плює на домовленості та перестає виконувати ту роль забезпечення світового порядку яку сама ж на себе взяла.
P.S. До нормальних республіканців, старого загартування, це не відноситься, але схоже їх уже не більшість.
Now communism is effectively gone. China is communist in name only. Money rules everywhere. And with those who love money as much as you do, if they are tough and aggressive, you can always negotiate "to split the baby", as it will cost less than an all-out fight. And this is the approach the modern-day Republicans are taking.
Якось та Україна сама собою розсмокчеться, немов гематома, і перестане нарешті порушувати комфорт "цивілізованого світу".
А в кінці прийде Китай, і всі пошкодують, що не здохли раніше.
Ця пропозиція покликана знайти більше прихильників серед конгресменів-республіканців, ніж законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, який включає також невійськове фінансування та не має положень про кордон.
Пропозиція скорочує законопроєкт Сенату приблизно на 30%, щоб бути "більш відповідальною з фінансової точки зору" і включає багато формулювань з республіканського закону про міграцію, зокрема програму "Залишитися в Мексиці", яка вимагала від деяких мігратів, що подалися на притулок у США, чекати в Мексиці, поки їхні заяви будуть розглянуті в судовому порядку.
Відновлення такої прикордонної політики вимагало б співпраці з Мексикою, яку вона відкинула. Тому співавтор проєкту Фіцпатрік заявив, що вони "все ще працюють над формулюваннями" імміграційної частини законопроекту, і додав, що адміністрація Байдена має знайти спосіб змусити Мексику виконати потенційний закон.
Така пропозиція справді може бути більш прийнятною для керівництва республіканців в Палаті представників, але тоді точно втратиться частина голосів демократів через питання кордону. Крім того, будь-яку пропозицію має прийняти Трамп (який зовсім не зацікавлений у вирішенні питання кордону до виборів), від якого залежить спікер Джонсон (якщо не знайдуться голоси для голосування в обхід (https://t.me/OstanniyCapitalist/29932) нього). Крім того, Палата представників вже пішла на перерву до 28 лютого, тому швидкої розв'язки точно не буде. пише Телеграм канал останній Капіталіст