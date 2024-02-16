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Госдепартамент США (1790) помощь (7419) США (24808)

Госдеп о сроке принятия помощи для Украины: Есть разные варианты

сша

Процесс принятия помощи США для Украины идет медленно из-за демократической системы Штатов. Предугадать точные сроки принятия пока невозможно.

Об этом представитель Госдепа США Дэниел Сайзек рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос обсуждается в американском Конгрессе. К сожалению, это долгий процесс. В США - демократическая система, и это демократический процесс. Есть временная задержка, хотя, конечно, лучше бы ее не было", - заявил он.

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Чиновник добавил, что президент США Джо Байден хотел бы, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи сейчас.

"Президент Байден и его команда поддерживают тесные контакты с демократами и республиканцами в Конгрессе. Уже был шаг вперед, когда Сенат одобрил новый пакет помощи, и ожидается, что весь Конгресс одобрит новый пакет помощи", - заявил он.

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Сайзек заявил, что процесс принятия помощи Украине идет медленно из-за демократической системы в США.

"Есть разные варианты и возможности (когда будет принята помощь. - Ред.). Процесс идет, к сожалению, медленно, но это - часть нашей демократической системы. Я не могу предусмотреть сроки, но стоит отметить две вещи", - добавил он.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется.

"И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Поэтому ожидается, что Конгресс одобрит новый пакет. США также приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. И США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. Это дает возможность Украине защитить себя. И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи", – заявил он.

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По словам Сайзека, с момента, когда Палата представителей США проголосует за пакет по выделению помощи, может пройти очень мало времени.

"Это может быть очень-очень быстро. У США есть возможность действовать почти сразу. Я не эксперт по действиям Пентагона, но они знают, что нужно сделать. Они уже сделали. Стоит отметить, что США уже предоставили 74 млрд долларов поддержки Украине, правительство США и наш Департамент обороны понимают, как это сделать, и они готовы сразу оказать эту помощь", - отметил он.
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Топ комментарии
+12
Яка ж то демократія, якщо спікер відмовляється виносити закон на голосування, а деякі сенатори сцуться від одного імені Трампа.
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16.02.2024 10:16
+12
Коли один єдиний хрін вирішує, бути чи не бути, це якось не надто демократично
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16.02.2024 10:21
+11
Фуфлигі кончені, підісрали в критичний момент
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16.02.2024 10:18
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Правила форума Совет форумчан
🤦
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16.02.2024 10:14 Ответить
Гребаные США с вашей еханной " С дерьмом" автократией одного еврейского ублюдка Трампа и таких же пилерастов и мудаков в Капитолии ив Белом Доме.. Трамп вам показал ка кон покладет на конституцию и Демократию как он вас будет убивать без суда и следствия в виде революции и Охлократии. вы вместо того чтобы ликвидировать Трампа из власти устранить... его.. подходят ВСЕ ВАРИАНТЫ как навоз.. но это шоколад впихиваете нам свое импотентное государство которое про**рало все что можно...А роман "Унесённые ветром" как раз становится актуальным и реальностью события в романе Гражданская Война Север и Юг Америки...для сегодняшних США зажравшись бургерами и пепси колой с кокой народ США превратился сам того не замечая в этакое тупое стадо баранов... в окружении своры волков которые волки и есть власть- говорят--- что бараны что то там решают и выбирают...вот когда по США прилетят Калибры Ониксы Цирконы Х 101 то не волнуйтесь американцы это ваш посетила Демократия... от *****..
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16.02.2024 11:10 Ответить
Опущщені Штати Америки від вас вже нудить !!!
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16.02.2024 10:15 Ответить
США перетворюються зі світового жандарма на світового імпотента з ненормальними пенсіонерами в якості президента.
Це матиме наслідки для всього світу і здається, скоро ніде вже не буде безпечного місця на планеті в самих штатах включно.
Сумно, як таку сильну країну перетворили на посміховисько яке всирається перед імігрантами, які просто йдуть не ховаючись в шпарину в паркані, стає ненадійним союзником в НАТО, плює на домовленості та перестає виконувати ту роль забезпечення світового порядку яку сама ж на себе взяла.
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16.02.2024 11:49 Ответить
"Це може бути дуже-дуже швидко. США мають можливість діяти майже одразу. Я не експерт з дій Пентагону, але вони знають, що потрібно зробити. Вони вже зробили. Варто зазначити, що США вже надали 74 млрд доларів підтримки Україні, уряд США та наш Департамент оборони розуміють, як це зробити, і вони готові одразу надати цю допомогу", - зазначив він. - "ой не шуми луже ой не 3,14зди американський "друже"
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16.02.2024 10:16 Ответить
Пани-сенатори можуть не квапитися та спокійно йти на канікули, у нас ще є купа часу!
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16.02.2024 10:16 Ответить
Яка ж то демократія, якщо спікер відмовляється виносити закон на голосування, а деякі сенатори сцуться від одного імені Трампа.
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16.02.2024 10:16 Ответить
Фуфлигі кончені, підісрали в критичний момент
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16.02.2024 10:18 Ответить
Держдеп порадував - є варіанти допомоги - погании і дуже погании
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16.02.2024 10:21 Ответить
Коли один єдиний хрін вирішує, бути чи не бути, це якось не надто демократично
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16.02.2024 10:21 Ответить
І, при тому, цей хрін не у владі, а під слідством, і не одним.
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16.02.2024 13:03 Ответить
Багато тексту,скажіть просто - американці обісрались.
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16.02.2024 10:21 Ответить
Як завжди !
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16.02.2024 10:23 Ответить
Короче, пока сенаторы США на каникулах, Китай может захватить Тайвань а Иран захватить Израиль
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16.02.2024 10:23 Ответить
Як сказав Чалий, не треба їх ділити на Байдена, демократів, республіканців бо це все одне ціле. В них було положення про ленд ліз але його убрали з закону, є можливість постачати боеприпаси по майже нульовій варточті але це ніхто не робить. Це все шоу для лохів. Все це гімно про супергероїв, рятувальників світу нікому не потрібно.
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16.02.2024 10:26 Ответить
Треба поділити за кількістю наданої зброї. Віде респів - 500 Джавелінів, які навіть заборонили використовувати проти ворога, від демократів - Джавеліни, Хаймарси, Петріоти, сотні тисяч снарядів, від яких ворога втратив 400 тисяч
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16.02.2024 10:53 Ответить
Якщо у них такі демократичні процеси і система, то не йух було пізд...ти, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Хоча, правду кажучи, і рашка і наші зелені доклали неймовірних зусиль, щоб був такий результат.
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16.02.2024 13:08 Ответить
як на мене, нічого спільного з демократичними процесами ця ганебна тяганина не має..., це акція по спасінню однієї не дуже достойної людини від правосуддя, якій начхати й на демократію й на весь світ загалом...
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16.02.2024 10:27 Ответить
Скажи кому, що відносно недавно республіканська партія вставляла "палки в колеса" СРСР і КНР по всьому світу, і була готова "ввалити" їм по повній, аж до Третьої Світової включно...... ніхто ж не повірить. Цікаво, якщо Путлєр надумає розмістити ракети на Кубі - республіканці цього разу будуть стояти на колінах, разом з Трампом, перед ним?
P.S. До нормальних республіканців, старого загартування, це не відноситься, але схоже їх уже не більшість.
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16.02.2024 10:29 Ответить
There is an important distinction that many seem to have forgotten. Reagan and others lived in a totally different era. Back then, the enemy was communism, which was based on denial of private property. The rich in the US, where social support programs were, and still are, quite scarce, were absolutely terrified of communism and of the possibility that its ideology could spread in the US. Therefore Reagan had full support of those with money within the US, as they stood to lose a lot if communism gained ground.
Now communism is effectively gone. China is communist in name only. Money rules everywhere. And with those who love money as much as you do, if they are tough and aggressive, you can always negotiate "to split the baby", as it will cost less than an all-out fight. And this is the approach the modern-day Republicans are taking.
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16.02.2024 17:10 Ответить
Тимчасова затримка у 4 місяці. Довбойоби. Треба вже вводити новий термін "тимчасова затримка по американськи"
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16.02.2024 10:32 Ответить
Після ганьби в Афганістані чому дивуватися? Там теж все було дуже демократично.
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16.02.2024 10:33 Ответить
Ото нашому мудрому наріду розплата за комуняк Кравчука та Кучму, які віддали нашу ядерну зброю в обмін та туалетний папірець "будапештського меморандуму" ... Історія таких помилок не пробачає, так само, як і обрання імбіцильною юрбою "вироку" Україні в 2019 році...
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16.02.2024 10:34 Ответить
Этот Джонсон даже внешне похож на Зеленского.
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16.02.2024 10:35 Ответить
Взагалі НЕ схожий. Більше на актора з фільму тупий і ще тупіший.
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16.02.2024 10:39 Ответить
Основний варіант - почекати, поки вже не буде потрібно.
Якось та Україна сама собою розсмокчеться, немов гематома, і перестане нарешті порушувати комфорт "цивілізованого світу".
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16.02.2024 10:35 Ответить
одно радует что после такого варианта,прийдет очередь цивилизованого мира,вот на том свете поржу с єтого,всеравно настрой что до конца войны жить не буду,**** так за эту всратую жизньь трястись,поскорее бы 3 мировая
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16.02.2024 11:13 Ответить
Вона вже йде. Ми - тільки перший ТВД. Далі - Європа. А потім - США.
А в кінці прийде Китай, і всі пошкодують, що не здохли раніше.
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16.02.2024 11:17 Ответить
Зато в Байдена рейтинг вже зрівнявсь з трампом.
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16.02.2024 10:38 Ответить
Група поміркованих республіканців та демократів пропонує ухвалити законопроєкт, який включає жорстку прикордонну політику та лише військову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню

Ця пропозиція покликана знайти більше прихильників серед конгресменів-республіканців, ніж законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, який включає також невійськове фінансування та не має положень про кордон.

Пропозиція скорочує законопроєкт Сенату приблизно на 30%, щоб бути "більш відповідальною з фінансової точки зору" і включає багато формулювань з республіканського закону про міграцію, зокрема програму "Залишитися в Мексиці", яка вимагала від деяких мігратів, що подалися на притулок у США, чекати в Мексиці, поки їхні заяви будуть розглянуті в судовому порядку.

Відновлення такої прикордонної політики вимагало б співпраці з Мексикою, яку вона відкинула. Тому співавтор проєкту Фіцпатрік заявив, що вони "все ще працюють над формулюваннями" імміграційної частини законопроекту, і додав, що адміністрація Байдена має знайти спосіб змусити Мексику виконати потенційний закон.

Така пропозиція справді може бути більш прийнятною для керівництва республіканців в Палаті представників, але тоді точно втратиться частина голосів демократів через питання кордону. Крім того, будь-яку пропозицію має прийняти Трамп (який зовсім не зацікавлений у вирішенні питання кордону до виборів), від якого залежить спікер Джонсон (якщо не знайдуться голоси для голосування в обхід (https://t.me/OstanniyCapitalist/29932) нього). Крім того, Палата представників вже пішла на перерву до 28 лютого, тому швидкої розв'язки точно не буде. пише Телеграм канал останній Капіталіст
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16.02.2024 10:39 Ответить
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16.02.2024 10:41 Ответить
Поверніть нам (Україні) ядерну зброю.
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16.02.2024 11:14 Ответить
основний, та вже й по суті єдиний, варіант - ніколи.
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16.02.2024 11:15 Ответить
 
 