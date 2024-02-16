Россия собирается мобилизовать в 2024 году 400 тыс. человек, - FT
Россия без объявления общей мобилизации собирается отправить в 2024 году в армию 400 тыс. человек.
Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Оно также отмечает, что за год РФ произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. FT пишет, что Россия восстанавливает свою военную промышленность со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.
"Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет", - говорится в материале.
Издание пишет, что Запад бьет тревогу из-за воинственных намерений России.
"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот в основном нетронуты, и Россия все еще является крупным ядерным государством", - цитирует FT неназванного британского чиновника.
Пожалуйста, подождите...
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
та не дуже хочу щоб татарави в Україні з мене зробили "другого ЧЕРВІНСЬКОГО"....
вони якось-там в Україні ...і без мене справляться...ті 73% приколістів....
- А куди пропало 400 тисяч, раніше мобілізованих ?
От онкологи каждый год умирает 300 000 росиян
От сердечно-сосудистых каждый год умирает 600 000 росиян
Кладбища в росии забиты
Ты в шоке?
Я за - давай про кацапов пошутим
читал? почитай
мобілізація провалена самими українцями, які в більшості своєї ховаються від неї всіма можливими та неможливими способами та розповідають в інтернеті, як всі навколо винуваті в усьому, звісно окрім них самих. на словах одні герої, на ділі ж чекають, що хтось за них все зробить і мобілізує, і мобілізується, і захистить.
Але мова не про це, а про те, що ЗЄрмаки та СН, піклуючись про свої рейтинги, зробили все, щоб питання мобілізації скинути на кого завгодно. В результаті на сьогодні закон про мобілізацію є предметом ******* та хайпу, а не виконання.
ось тобі 366 000 - невозвратіміє поттєрі в рік
плюс мінус - ось і кругла цифра - потрібно для заміни 200-х - ще 400
- і все з власної сировини і матеріалів ?! Де там крикун про пекельні санкції ...?!
каму веріть?
хаймарсів у нас не так багато щоб вирішити всі проблеми на передовій... це показав контрнаступ коли ми навіть подавати ворожу арту не могли на вузькій ділянці ударів...
і вважає себе "патріотом"... хоча в реальності простий ухилянт
тому що не було як маневрувати а подавити арту не хватало засобів... а поодинокі удари хаймарсів яких у нас дуже мало нічого радикально не вирішують...
- завдяки "пекельним санкціям" мабудь ?