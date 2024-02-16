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армия РФ (18001) мобилизация (2602)

Россия собирается мобилизовать в 2024 году 400 тыс. человек, - FT

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Россия без объявления общей мобилизации собирается отправить в 2024 году в армию 400 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно также отмечает, что за год РФ произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. FT пишет, что Россия восстанавливает свою военную промышленность со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

Также читайте: 3 ОШБр об Авдеевке: у рашистов бесконечные ресурсы, они начали применять фосфор, увеличили использование КАБов. ВИДЕО+ФОТО

"Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет", - говорится в материале.

Издание пишет, что Запад бьет тревогу из-за воинственных намерений России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если россияне захватят Авдеевку, то не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW

"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот в основном нетронуты, и Россия все еще является крупным ядерным государством", - цитирует FT неназванного британского чиновника.
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Топ комментарии
+11
У кацапів не хватає клепки задати собі питання:
- А куди пропало 400 тисяч, раніше мобілізованих ?
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16.02.2024 10:44
+7
Чого ? тцкашна гопота пакує людей аж гай шумить .
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16.02.2024 10:55
+7
тебе ні,ти на дивані забився уже другий рік і з дому не виходиш
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16.02.2024 11:01
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Правила форума Совет форумчан
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.02.2024 10:39 Ответить
Повертайся, на тебе чекають у ТЦК
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16.02.2024 12:20 Ответить
і тебе теж - повертайся, друже з Великої Британії до лав ЗСУ!!!
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16.02.2024 12:29 Ответить
НІ, наразі НІ... їду до Мюнхену...хочу на єрмачків подивитися....

та не дуже хочу щоб татарави в Україні з мене зробили "другого ЧЕРВІНСЬКОГО"....

вони якось-там в Україні ...і без мене справляться...ті 73% приколістів....
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16.02.2024 12:54 Ответить
У кацапів не хватає клепки задати собі питання:
- А куди пропало 400 тисяч, раніше мобілізованих ?
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16.02.2024 10:44 Ответить
Угу, і попередні попередніх.
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16.02.2024 10:52 Ответить
Агитпром за бабки клона копии дубликата ***** написали.... разгоняют говнецо... вы еще **оцы напишите что 1000 Армат пошли на фронт вот смеху то будет ага 4 млн снарядов...а пилять Россия из Ирана и КНДР закупают.. не боеприпасы часом... которым по 40 лет... они еще Брежнева помнят с Картером.. вы твари пишите да не брешите... Власть ************ воет аж из штанов выпрыгивает просят ПЕРЕГОВВОРЫ ПРАВДА пока тупо требуют под понятие переговоры Капитуляцию находясь в тех же координатах что и Киев за ТРИ дня что там захватить то Украину.. ... как два пальца в дырку в выгребной яме прополоскать.. ага... проблема-- не в 400 тонн мьяса...а проблема --что вы ЕС и США продаете и проя**ываете Украину умышленно в интересах своих до сих пор сотни компании зарабатывают в Рашке и не хотят терять свои интересы... и не поставляя ей боеприпасы технику в Украину... играете ляди в рулетку...и в интересах Путина.. или кто там сегодня играет его роль..
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16.02.2024 11:00 Ответить
Ти хворе, кацапе??
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16.02.2024 11:08 Ответить
Нечаева у тебя потекло прокладок Секретулька в штанах.. Ботам не выдает закрой хлебалку сосалку соси Андрюше... спроси у него какой он хворый ублюдок и кацап...
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16.02.2024 11:17 Ответить
Щодо наших таких питань немає?
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16.02.2024 10:58 Ответить
а у нас куда люди пропали?
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16.02.2024 11:22 Ответить
В Україні кацапи пропали під землю
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16.02.2024 12:30 Ответить
ты, наверное, в страхе встретить ТЦК вечно дома сидящий, не в кусре сколько новых кладбищ уже забито? ну давай про кацапов пошутим еще, ты ж всех кто с тобой на русском говорит кацапами надеюсь и в жизни называешь, мальчик
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16.02.2024 12:48 Ответить
На дорогах росии каждый год погибает 10 000 росиян
От онкологи каждый год умирает 300 000 росиян
От сердечно-сосудистых каждый год умирает 600 000 росиян
Кладбища в росии забиты
Ты в шоке?
Я за - давай про кацапов пошутим
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16.02.2024 13:00 Ответить
у тебя на русских фиксация, малыш. Ну спроси у мамки тогда, что такое война и куда люди пропадают
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16.02.2024 13:27 Ответить
свом руским мамкам посоветуй на какую сторону деревяного креста лучше ленточку вешать
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16.02.2024 14:24 Ответить
тебя что, в школе навіть кольори відрізняти не навчили? от жеж бедняжка, даже флаг страны в которой находишься не знаешь как выглядит?
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16.02.2024 13:28 Ответить
хорошо, что твоего путина научили врать как сперматозоиды фронтовиками стали
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16.02.2024 14:25 Ответить
ох тебя поплавило, да? горчит?
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16.02.2024 14:34 Ответить
дочь путина поплавило - будет руским днк раскислять
читал? почитай
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16.02.2024 20:07 Ответить
Коли читає формулювання типу "інтенсивно дислокована" не розуміючи як ДИСЛОКАЦІЯ може бути "інтенсивною" або ні, та про те що рашистські військово-повітряні сили та флот "в основному недоторкані" з огляду на чималі їх втрати, то задаєшся питанням - що це за недолугий усе це пише, а тому і на іншу інформацію від цього джерела дивишся із обгрунтованою недовірою!!!
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16.02.2024 10:44 Ответить
Це вже "чудеса" нашого перекладу, не дивуйтеся.
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16.02.2024 10:57 Ответить
А в цей час мобілізація в Україні провалена ЗЄрмаками.
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16.02.2024 10:47 Ответить
Чого ? тцкашна гопота пакує людей аж гай шумить .
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16.02.2024 10:55 Ответить
тебе ні,ти на дивані забився уже другий рік і з дому не виходиш
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16.02.2024 11:01 Ответить
Андрюш, жмет чё, шлем маленький?
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16.02.2024 11:23 Ответить
Ухилянтів будеш захищати?
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16.02.2024 11:24 Ответить
Ухылянты это единственные адекватные люди в этой стране, кроме погибших героев.
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16.02.2024 11:56 Ответить
А ті хто мобілізувався і зараз на фронті то неадекватні люди по твоєму?
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16.02.2024 12:06 Ответить
это твои слова, воин
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16.02.2024 12:43 Ответить
Що помітив - реальні зсушники з передка ніколи не засуджують так званих "ухилянтів" . Як правило про це 3.14здять тилові пауюки
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16.02.2024 12:00 Ответить
Тилові пацюки, зеботи і чиновники, які на нулі в житті не були
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16.02.2024 12:02 Ответить
"які на нулі в житті не були" --- ухилянт котрий в кожній новині бігає і скиглить що воювати йтти не буде і ухилянти молодці буде ще щось тут про нуль розказувати і когось ще пристидити хоче. Такого кретинізму ще не бачив...
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16.02.2024 12:05 Ответить
"Що помітив - реальні зсушники з передка ніколи не засуджують так званих "ухилянтів" --- де це ти помітив? Сидячи на дивані в квартирі з якої уже два роки не вилазиш? Ну зайди на ютуб наприклад,подивись купу інтервью тих хто на передку воює і почуєш дуже багато "хорошого" від них про ухилянтів типу тебе
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16.02.2024 12:04 Ответить
Звичайно, що на дивані - поки є такий хєрой - який однією рукою відбиває штурм москалів в Авдієвці, а іншою строчить коментарі в цензорі і клеймить ухилянтів
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16.02.2024 16:03 Ответить
"хєрой" --- ти ще й настільки тупий,що кацапськими термінами користуєшся... котрі вони ще з часів майдану використовували перекривляючи лозунги "герої не вмирають"... одним словом ти окрім того що махровий ухилянт,ще й ідіот при чому клінічний
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16.02.2024 16:08 Ответить
Слава Богу , що є ви - мудрий ,хоробрий захисник Авдієвки - що хоробро кулями знищує орків ,а словом -ухилянтів . При чому одночасно - Юлій Цезарь нашого часу
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16.02.2024 16:32 Ответить
Кожне звинувачення автобіографічне)
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16.02.2024 11:58 Ответить
Так це ж ти,а не я сиджу і під кожною новиною де йдеться про мобілізацію і про ухилянтів скиглиш про зради,про те що бідних,нещасних ухилянтів притискають і так далі. Тому мої слова як раз про тебе
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16.02.2024 12:02 Ответить
точно?
мобілізація провалена самими українцями, які в більшості своєї ховаються від неї всіма можливими та неможливими способами та розповідають в інтернеті, як всі навколо винуваті в усьому, звісно окрім них самих. на словах одні герої, на ділі ж чекають, що хтось за них все зробить і мобілізує, і мобілізується, і захистить.
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16.02.2024 11:02 Ответить
Так і є. Ухилянти якщо б навіть якимось чудом усі депутати встали і пішли на фронт і далі би продовжували сидіти на сраці рівно і видумували би уже інші відмазки чому їх там бути не має, щось типу "депутати точно на фронті собі за взятки хороші посади займуть і нічого робити не будуть, а тому я не збираюся йти !"
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16.02.2024 11:20 Ответить
То хай депутати, високопосадовці і т. д. (різних мажорів дуже багато) заберуть своїх синів з-за кордону і спробують піти в штурмові бригади, піхоту, то тоді можна буде подивитися на те, що буде. Але ж 'иліти' не роблять цього, хоча загроза зникнення української державності і народу дуже велика. На мій погляд, це ганебно, бо саме 'вершки суспільства' мають давати реальний приклад, а не ховатися, або займатися балачками про необхідність загального патріотизму, хоча я не оправдовую жодного ухилянства.
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16.02.2024 11:39 Ответить
Вершки суспільства по суті ніколи і на війну не бігли в перших рядах,в історії це поодинокі випадки,тому чекати,що усі чомусь зненацька встануть і побіжать і чекати прикладу від них це утопія,і кожен це розуміє,просто використовують це як причину чому ухилянтів не має бути на фронті от і все. Якщо б депутати пішли то знайшлося би купу іших причин до безкінечності,ухилянти якщо б депутати пішли зненацька не втсли б усі дружно і не побігли на фронт на другий день,це також факт.
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16.02.2024 11:51 Ответить
те, що бачу я в своєму невеликому містечку жоден 'син-брат-сват' прокурорів, суддів, депутатів, митників, сбу-шників, як власне і вони самі, на фронт не пішли. Хто пішов добровольцем ще в лютому 2022 з тих, що знаю я : це будівельник, який більше працював в Польщі ніж в Україні, водій, який з-за кордону приїхав, колишній мент, кілька дрібних підприємців. Більшість з них вже поранені, вже не можуть воювати,є загиблі. 'иліта' місцева сидить не чухається, в великому сподіванні, що нагребуть знову бідоту і відправлять. На мій погляд, це основна причина відсутності мотивації у населення. Навіть ті, що пішли добровільно на фронт спочатку, вже пошкодували, бачачи як несправедливо відбувається мобілізація і які у нас гнилі 'вершки суспільства' - що найвищі, що місцеві, бо вони сподівалися на інше. Мотивованої армії більше не буде, якщо не буде кардинальних змін в політиці нашої влади і в підходах до мобілізації , а це означає лише поразку.
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16.02.2024 13:02 Ответить
Є достаньо і з вершків так званих котрі пішли і котрі уже й загинули,якщо інтересно то загугли чиновників,депутатів чи суддів котрі загинули у війні, там є і різні міські депутати,обласні і так далі. У цій війні мотивацією є тільки одне,точно не те,що усі депутати підуть і нададуть приклад,а те що на наступний день їх дому може і не бути,коли до них прийдуть кацапи,а якщо не встигнути ще й втекти то можуть разом з сімєю там і кінчити,або будеш жити уже в росії і говорити на русском під кацапами. Ось це головна мотивація. Ухилянти до останнього ж сподіваються,що за них на фронті буде воювати хтось інший,але тільки не вони,війна пройде і вони будуть собі жити і дальше як ні в чому не бувало
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16.02.2024 13:27 Ответить
з 'вершків' з усієї України пішли одиниці, це майже ніщо для мотивації суспільства, це практично нуль. Я вважаю, що в цьому буде основна причина нашої поразки.
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16.02.2024 17:29 Ответить
" для мотивації суспільства" --- мотивація для суспільства,адекватного суспільства,того яке розуміє,для чого сюди прийшли кацапи є велика. Не бути вбитим і повішеним кацапами коли вони прийдуть до нього додому. А не те,що хтось з депутатів там пішов на війну. Чомусь купу людей зараз в армії знаходяться якраз з цією метою,а не тому що там є якісь депутати. А ухилянти собі просто хороші відмазки шукають, і не пішли б вони воювати,якщо б депутати були на фронті. Якщо ухилянтів зараз,коли на їх країну,їх дім напав ворог,вбиває дітей,гвалтує жінок не виникає ніякої мотивації,то коли б пішли усі депутати дружгьо на фронт її б не прибавилося точно, тут справа точно не в депутатах, вони туди йти просто не хочуть от і все.
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16.02.2024 17:59 Ответить
чому у нас серед ухилянтів нема жодного судді, депутата, прокурора, чиновника, митника, жодного небідного? Завжди ухилянти - це бідота. Мажорів або ніхто не чіпає, або вони успішно все 'рішають', тобто у нас склалися умови, що війна - для бідних, окопи - для бідних. І це дуже небезпечне явище. Це не заговориш ніякими гарними слова про патріотизм, або ляканням про небезпеку, це те, що люди бачать кожен день у своєму селі, містечку чи місті. Якщо мажорам різного рівня вдається успішно уникати мобілізації, то чому бідота має йти? - звідси й росте масове ухилянство
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16.02.2024 18:30 Ответить
Є достатньо депутатів,чиновників котрі після початку війни виїхали не маючи на те прав, і вважаються такими ж ухилянтами як і звичайні громадяни
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16.02.2024 18:42 Ответить
Вийди на вулицю і побачиш безліч мододиків та чолов'яг, які спокійно розгулюють містом і ні від кого не ховаються. Потрібен лише закон і тоді мобілізація буде успішно виконана законним шляхом.
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16.02.2024 11:55 Ответить
у нас Зе и Ермак лично всем людям в головы насрали, и лично сам Ермак и Зе голосовали за Алёну-Алёну чтобы отправить этот жир на Евровидение, когда ЯКОБЫ В СТАРАНЕ ВОЙНА))
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16.02.2024 12:50 Ответить
Якщо на то пішло, то ЗЄ реально особисто срав у черепи вкраїнчиків десятки років.

Але мова не про це, а про те, що ЗЄрмаки та СН, піклуючись про свої рейтинги, зробили все, щоб питання мобілізації скинути на кого завгодно. В результаті на сьогодні закон про мобілізацію є предметом ******* та хайпу, а не виконання.
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16.02.2024 13:29 Ответить
шяс ты пойдёшь и спасёшь положение собой.
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17.02.2024 04:08 Ответить
Стадо падає в прірву бо пастух ******** на всю голову.
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16.02.2024 10:47 Ответить
Все як у нас, справжні брати
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16.02.2024 11:24 Ответить
Ще с зими 2022 обіцяють і обіцяють, що вони мобілізуються і все ніяк.
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16.02.2024 10:47 Ответить
А куди ділися попередні 400 тис. ?
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16.02.2024 10:49 Ответить
Цікава математика - скільки ж має дохнути/бути тяжко пораненими рабсеян, щоб "котел забурлив"? Виходить, що 400тис. в рік, за думкою Кремля, недостатньо для цього. Дійсно нація рабів.
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16.02.2024 10:52 Ответить
1000 рускіх жмурів в день
ось тобі 366 000 - невозвратіміє поттєрі в рік
плюс мінус - ось і кругла цифра - потрібно для заміни 200-х - ще 400
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16.02.2024 12:33 Ответить
Особливо-флот "недоторканий",що вони там курять у той FT?
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16.02.2024 10:52 Ответить
А треба 400300. Триста кацапцев не вистачає.
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16.02.2024 10:53 Ответить
М'яса вони наберуть, головне питання - техніка, особливо складна.
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16.02.2024 10:54 Ответить
протягом року РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів
- і все з власної сировини і матеріалів ?! Де там крикун про пекельні санкції ...?!
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16.02.2024 10:54 Ответить
Треба робити знижку на те, що це британські журналісти. Вчора бачив як відомий журналіст ВВС вихвалявся, що рашка не може протистояти НАТО, тому що менше італійської економіки.
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16.02.2024 10:54 Ответить
а путін скзал что расєя - первая єкономіка Европі
каму веріть?
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16.02.2024 12:35 Ответить
Вы данные берете из марафона или из головы Сенатора и Дайнеги? РФ на 5 месте, Италия на 12.
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16.02.2024 16:11 Ответить
Поки вирішується питання військової домоги Ураїні та Ізраїлю не треба забувати і про касетні снаряди, бо їх поставки узгодили лише на рік. Коли військова допомогу буде ухвалена потрібно одразу ж піднімати знову питання касетних снарядів, аргументуючи мобілізацією ворога
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16.02.2024 10:56 Ответить
Виходячи з втрат , кацапам потрібно 400 тис , а нашим потрібно 500 тис ... То в кого втрати більші ?!
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16.02.2024 10:58 Ответить
У Бурі в пустелі було задіяно 800 тисяч солдат міжнародної коаліції, в Хусейна було мільйон. Обом сторонам потрібен мільйон чи мільйони питання лише у тому, хто скільки може сообі дозволити мобілізувати ту чи іншу кількість.
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16.02.2024 11:14 Ответить
Там хід війни був вирішений дистанційно ударами авіації і ракет... а жива сила тільки для зачисток використовувалась та поліцейські функції
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16.02.2024 11:24 Ответить
Ну от навіть для такої у більшості "дистанційної" війни ракетами та авіаціює і то знадобилось 800 тисяч солдат. А для баталій в Україні накшталт м'ясорубок першої світової звісно знадобиться у рази більше, що не можуть поки дозволити собі реалізувати обидві сторони
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16.02.2024 11:29 Ответить
Маячня ! Якщо воювати без розуму от і виходить щось накшталт м'ясорубок першої світової ...
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16.02.2024 12:33 Ответить
Без розуму навоювали у Чонгарі. А у м'ясорубках зупили ворога, який переважає чисельно та у техніці із втратами 1 до 5-7 на нашу користь
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16.02.2024 12:40 Ответить
так твоя родина кацапия - там и спрашивай...
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16.02.2024 12:19 Ответить
Дуже великий людський потенціал.Дуже активна пропаганда. Дуже велика матеріальна заохочуюча. Дуже великий державний тиск. Так що 400 тисяч це ніщо. Вони можуть і 4 мільони набрати. Тож нам потрібні автомати з восьми стволами. Чи щось інше яке дасть можливість одному українському бійцю знешкоджувати 10 супротивників.
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16.02.2024 10:59 Ответить
Про це з посиланням на неназваних українських чиновників пише видання Financial Times,
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16.02.2024 11:09 Ответить
Вже 10 років як можуть і 2 роки як ну дуже хочуть, але все ніяк. 150 мільйонів наберуть але лише у хворих фантазіях х#йла
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16.02.2024 11:57 Ответить
То так працюють санкції?!
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16.02.2024 11:06 Ответить
це, шановний, так працює адміністративна система, - так, корумпована й прогнила, - але система!! так, нудне розлоге планування, контроль його виконання, залученя ресурсів, шляхи їх залучення, etc. й коли такій, хай й недосконалій системі, протистоїть відбите зелене уйобисько з вечірніми гундосиками, хайпочєк і "харізмачка" і "пєсєнкі пра ваню і йєго пакєт", то, на жаль, результат буде очевидним й дуже сумним для нас...
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16.02.2024 11:54 Ответить
Це один з методів прінуждєнія к міру,а саме-інформаційно залякати.Нехай і 4 млн.чмобіків дислокують,то яка різниця для касети з хаймарса?Вони хочуть як проти німців завалити тілами,тільки зброя тепер інша,як тоді.
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16.02.2024 11:07 Ответить
В Швейцарії рожеві окуляри носять... тому що наразі орки воюють артою, авіацією та дронами а ми живою силою, через недостачу снарядів і малу кількість авіації....

хаймарсів у нас не так багато щоб вирішити всі проблеми на передовій... це показав контрнаступ коли ми навіть подавати ворожу арту не могли на вузькій ділянці ударів...
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16.02.2024 11:28 Ответить
Залиши свій спіч про Швейцарію своїй мамі,анонім.В контрнаступі не робили кулак пробивний в одному місці,а розпорошили сили,було ігнорування іновацій,як казав Бутусов.Один касетний снаряд скільки маєтвражаючих елементів знаєш?
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16.02.2024 11:34 Ответить
А х...лі там сидиш "воїн" сховавшись під спідницю... покажи як робити інновації в армії...
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16.02.2024 11:42 Ответить
А ьи звідки знаєш,що під спідницею?
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16.02.2024 11:56 Ответить
Тому що своїми постами нагадали мені мого знайомого який героїчно примусив жінку до третьої дитини хоча в тієї були проблеми із здоров'ям та тепер патріотично постить похожі на вас пости з Канади і вважає що важко бореться з орками тому що із зарплати 60000 у.е. на рік відклав 800 у.е. на два дрони ....
і вважає себе "патріотом"... хоча в реальності простий ухилянт
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16.02.2024 12:33 Ответить
Ну,у вас чудовий нет з окопу.А знайомому ви звичайно заткнули пельку,сказавши,що 100% зарплати донатите.60тис?а уявляєте скільки вашому знайомому залишається на життя,чи ні?
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16.02.2024 13:06 Ответить
А що я не так сказав який він патріот якщо втік з України щоб не воювати за неї
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16.02.2024 22:40 Ответить
При контрнаступі наші колони опинялись в пастці вузького коридору на мінному полі... і їх орки розстрілювали дронами, артою та авіацією...
тому що не було як маневрувати а подавити арту не хватало засобів... а поодинокі удари хаймарсів яких у нас дуже мало нічого радикально не вирішують...
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16.02.2024 11:50 Ответить
Не мобілізувати, а вбити. Бо якщо Україні союзники у 2024-му передадуть 1 млн дронів, то семе стільки цей 1 млн дронів і вб'є. Тому на болотах і виють.
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16.02.2024 11:15 Ответить
А в нас будуть йти дебати про справедливу мобілізацию аж до захоплення ворогом Киева.
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16.02.2024 11:53 Ответить
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16.02.2024 12:02 Ответить
Ну 400 000 свинособак наші воїни вже утилізували. От їм треба ще стільки ж свинособак набрати.
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16.02.2024 12:19 Ответить
А МИ ВЖЕ ПРЯМО ВСРАЛИСЬ !?) ХАЙ ЗА ЕРМІТАЖ ТА ТРЕТЬЯКОВКУ ПЕРЕЖИВАЮТЬ )))
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17.02.2024 03:24 Ответить
ПОРА ЇХ В ЄС Й США КОЛПАШИТЬ !)
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17.02.2024 03:25 Ответить
Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою. Джерело:
- завдяки "пекельним санкціям" мабудь ?
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07.09.2024 11:29 Ответить
 
 