Польские фермеры начали блокаду шестого пункта пропуска "Корчова-Краковец"

Блокировать пункт "Корчова-Краковец", предварительно, польские фермеры планируют до 8 марта 2024 года.

Об этом "Радіо Свобода" заявила спикер Львовского пограничного отряда Кучковская, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день заблокированы все пункты пропуска, где могут проезжать крупногабаритные фуры с товаром. Предварительно блокировать Корчевую протестующие обещают до 8 марта.

Сейчас на КП "Корчова-Краковец" - самая большая очередь фур: 1730 машин. Водители, минуя заблокированные ранее переходы, ехали именно сюда, передает корреспондент "Радіо Свобода".

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