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Польские фермеры начали блокаду шестого пункта пропуска "Корчова-Краковец"

кордон

Блокировать пункт "Корчова-Краковец", предварительно, польские фермеры планируют до 8 марта 2024 года.

Об этом "Радіо Свобода" заявила спикер Львовского пограничного отряда Кучковская, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день заблокированы все пункты пропуска, где могут проезжать крупногабаритные фуры с товаром. Предварительно блокировать Корчевую протестующие обещают до 8 марта.

Сейчас на КП "Корчова-Краковец" - самая большая очередь фур: 1730 машин. Водители, минуя заблокированные ранее переходы, ехали именно сюда, передает корреспондент "Радіо Свобода".

Также читайте: Из-за протеста польских фермеров есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Автор: 

блокада (1676) граница (5273) Польша (8426)


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Топ комментарии
+10
Колись РФ і на них нападе, ось тоді і побачемо як вони будут блокувати...
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16.02.2024 12:06
+9
В нас хренпіду відповідальний за зовнішню політику, а не Кулеба
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16.02.2024 12:14
+8
В стране где правит шут вообще имеется министерство иностранных дел во главе с министром. Это вопрос этого министра, который он должен обсуждать с руководством Польши на официальном уровне.
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16.02.2024 12:05
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Тит про цю допомогу ?
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16.02.2024 13:07 Ответить
тільки курви заблокували кордон 6 листопада , а відео 1 грудня .
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16.02.2024 13:14 Ответить
ТАК ХТО ВОЮЄ З ВОЛОНТЬЕРАМИ Зе ВЛАДА ЧИ ПОЛЯКИ ? 🤣
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16.02.2024 13:18 Ответить
зе влада не воює з волонтерами , бо просто переклала на волонтерів обов'язки держави . а поляки відкрили другий фронт 6 листопада і причиною було не зерно а перевізники забув ?
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16.02.2024 13:23 Ответить
Ну таке сказати може тільки Зебіл.
Ще раз проголосуй за Зе клоуна.
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16.02.2024 13:30 Ответить
ГРУ чи СБУ треба того Меклера підвісити за яйця, і всі ті сцикливі і продажні шакали протестанти-блокіратори десь подінуться!
Але просто шокує дурнувате виправдання тут бичества поляків тим, що "голосували за Зєлю", "вони стільки допомогли" "самі винні" "так і порібно"...
Шизофренія якась!
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16.02.2024 12:50 Ответить
Шизофренія Зе влади і подоляцьких вже відома всьому світу - ЗАВАЛИЛИ зернокий ринок СУПЕРДЕШЕВИМ ЗЕРНОМ і чекають що таб буде ВІЧНО.
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16.02.2024 13:01 Ответить
Прямо влада стоїть і на "зерновому ринку" продає собі у збиток дешеве зерно?! Можете назвати цифри - наікільки дешевше воно європейського? Чи нижче ці ціни собівартості? Чі є варіанти кудись вигідніше продати з кров'ю вирощене зерно?
Чи так, аби ляпнути?
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16.02.2024 13:07 Ответить
Ти дебіл ,чи просто подоляцький.
У фермерів нема змоги як раніше везити зерно в Маріуполь і Одесу, тому продають тім у кого є змогу постачати зерно в Єворопу.
Зе клоуни скупають зерно у фермерів України умовно по 50$, наймають перевізників, везуть до ЄС і продаєть по 200 $. Завдяки таким спекуляціям ринок просів і ціни на зерно впали на біржах.
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16.02.2024 13:16 Ответить
Тобто цифр у ВАС, великого розумника немає, просто так - попіз.єть, поляків виправдати.
До речі, ми з вами знайомі, хлопчику? Чи ви кацапчик?
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16.02.2024 13:46 Ответить
чмо ти подоляцьке недавно зареєструвалося і права тут качає.
Мені головне знищати Зе владу яку такі як ти захищають, з поляками спільну мову можна знайти без проблем, це ж не твої друзі кацапи....
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16.02.2024 13:55 Ответить
Бувай, йолопе, набрид, малолєтка...
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16.02.2024 14:11 Ответить
Пензлюй кацапе
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16.02.2024 14:16 Ответить
Поляки висипали українське зерно

Що приховано за зерном, яке висипали поляки

"Це українське зерно зібране під вогнем" - правда, що бере за душу? Саме на це й розраховували...

Давайте розбиратись:

Вкид, на який відреагували притомні українці: "ХЛІБ ЦЕ СВЯТЕ". Результат досягнуто. Розгром українського генералітету з Залужним- залишились вчора, а неминуча втрата Авдіївки-взагалі ніщо в порівнянні з трьома мішками висипаного зерна...

"Поляки розсипали українське зерно"... Люди добрі, держава Україна на сьогоднішній день зерном не торгує Це зерно агрохолдингів, що зареєстровані на Кіпрах та злодіїв, які вчора взяли з державного бюджету 17 грн. за яйця для ЗСУ, а сьогодні скуповують за безцінь зерно в українських фермерів, вивозять його на мільярди доларів за кордон, при цьому повертають валюти в Україну на суму нуль цілих і йух десятих.

Йдемо далі. Можновладці скупили зерно у наших землеробів по 5грн. і попри міжнародні заборони збувають його польським переробникам по 10грн. А польський фермер, щоб не вилетіти в трубу вимушений продавати своє зерно по 15грн. І хто в нього його купить за таку ціну коли на ринку повно дешевого контрабандного зерна з України???

Що має зробити в цьому випадку держава Україна Звичайно, що припинити цю контрабанду на територію дружньої нам Польщі, яка з перших хвилин повномасштабного вторгнення надає нам соціальну, матеріальну та військову допомогу. А натомість що бачимо? З державного Ґ+Ґ гівномарафону Слуга Народу посипались прокльони в сторону поляків, бо вони бачте насмілились висипати на асфальт нечесно зароблені гроші, що належать коломойським, ахметовим, фірташам та іншому скотошоблу.

ЛЮДИ СХАМЕНІТЬСЯ

Вас використовують, щоб позбавити Україну СВІТОВОЇ підтримки .

УКРАЇНУ ГОТУЮТЬ ДО ЗДАЧІ

НЕ БУДЬТЕ СЛІПИМИ СПІВУЧАСНИКАМИ ЦЬОГО ЗЛОЧИНУ
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16.02.2024 13:14 Ответить
Амінь.
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16.02.2024 13:17 Ответить
Ну й маячня .. 😂
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16.02.2024 13:24 Ответить
В голові в тебе таки маячня і це не смішно.
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16.02.2024 13:34 Ответить
В городі бузина...
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16.02.2024 13:47 Ответить
Ти, кремлівська тварюка, накидуєш лайнол ібрешеш за десятьох, ЗГИНЬ
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16.02.2024 17:06 Ответить
Не пались називаючи себе кремлівською тварюкою - у вас зе дебілів що Зе марафон говорить, то і ви говорите, все сінхронно
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16.02.2024 20:34 Ответить
ДЛЯ ЗАГАЛУ -

Зе ВЛАДА КОРИСТУЮЧИСЬ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ОБОВ`ЯЗКИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРА І ПОЧИНАЮЧИ З ВЕСНИ 2022 ЗАВАЛИЛА АГРО РИНОК ДЕШЕВИМ ЗЕРНОМ.
ЦІНИ НА ЗЕРНО І КУКУРУДЗУ ВПАЛИ НА ВСІХ СВІТОВИХ БІРЖАХ.

Все інше це вже наслідки такої "торгівлі", міліардні $ прибутки від якї Зе влада поклал собів кишені.
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16.02.2024 13:42 Ответить
навіть не сумнівайтесь - дурень
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16.02.2024 17:03 Ответить
Ще один Зе дебіл який розмовляє сам з собою.
Який лідер, такі і Зе фанати.
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16.02.2024 20:27 Ответить
Зе влада дала сигнал своїм ботам розкачувати ситуацію і мішати Польшу з лайном -
як вєщає Зе марафон, так і боти подоляцькі волають
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16.02.2024 20:37 Ответить
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