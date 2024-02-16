Польские фермеры начали блокаду шестого пункта пропуска "Корчова-Краковец"
Блокировать пункт "Корчова-Краковец", предварительно, польские фермеры планируют до 8 марта 2024 года.
Об этом "Радіо Свобода" заявила спикер Львовского пограничного отряда Кучковская, информирует Цензор.НЕТ.
На сегодняшний день заблокированы все пункты пропуска, где могут проезжать крупногабаритные фуры с товаром. Предварительно блокировать Корчевую протестующие обещают до 8 марта.
Сейчас на КП "Корчова-Краковец" - самая большая очередь фур: 1730 машин. Водители, минуя заблокированные ранее переходы, ехали именно сюда, передает корреспондент "Радіо Свобода".
Топ комментарии
+10 Евген Марчен
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+9 Kan Kan #518965
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+8 Neftekachka Beznadega
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Ще раз проголосуй за Зе клоуна.
Але просто шокує дурнувате виправдання тут бичества поляків тим, що "голосували за Зєлю", "вони стільки допомогли" "самі винні" "так і порібно"...
Шизофренія якась!
Чи так, аби ляпнути?
У фермерів нема змоги як раніше везити зерно в Маріуполь і Одесу, тому продають тім у кого є змогу постачати зерно в Єворопу.
Зе клоуни скупають зерно у фермерів України умовно по 50$, наймають перевізників, везуть до ЄС і продаєть по 200 $. Завдяки таким спекуляціям ринок просів і ціни на зерно впали на біржах.
До речі, ми з вами знайомі, хлопчику? Чи ви кацапчик?
Мені головне знищати Зе владу яку такі як ти захищають, з поляками спільну мову можна знайти без проблем, це ж не твої друзі кацапи....
Що приховано за зерном, яке висипали поляки
"Це українське зерно зібране під вогнем" - правда, що бере за душу? Саме на це й розраховували...
Давайте розбиратись:
Вкид, на який відреагували притомні українці: "ХЛІБ ЦЕ СВЯТЕ". Результат досягнуто. Розгром українського генералітету з Залужним- залишились вчора, а неминуча втрата Авдіївки-взагалі ніщо в порівнянні з трьома мішками висипаного зерна...
"Поляки розсипали українське зерно"... Люди добрі, держава Україна на сьогоднішній день зерном не торгує Це зерно агрохолдингів, що зареєстровані на Кіпрах та злодіїв, які вчора взяли з державного бюджету 17 грн. за яйця для ЗСУ, а сьогодні скуповують за безцінь зерно в українських фермерів, вивозять його на мільярди доларів за кордон, при цьому повертають валюти в Україну на суму нуль цілих і йух десятих.
Йдемо далі. Можновладці скупили зерно у наших землеробів по 5грн. і попри міжнародні заборони збувають його польським переробникам по 10грн. А польський фермер, щоб не вилетіти в трубу вимушений продавати своє зерно по 15грн. І хто в нього його купить за таку ціну коли на ринку повно дешевого контрабандного зерна з України???
Що має зробити в цьому випадку держава Україна Звичайно, що припинити цю контрабанду на територію дружньої нам Польщі, яка з перших хвилин повномасштабного вторгнення надає нам соціальну, матеріальну та військову допомогу. А натомість що бачимо? З державного Ґ+Ґ гівномарафону Слуга Народу посипались прокльони в сторону поляків, бо вони бачте насмілились висипати на асфальт нечесно зароблені гроші, що належать коломойським, ахметовим, фірташам та іншому скотошоблу.
ЛЮДИ СХАМЕНІТЬСЯ
Вас використовують, щоб позбавити Україну СВІТОВОЇ підтримки .
УКРАЇНУ ГОТУЮТЬ ДО ЗДАЧІ
НЕ БУДЬТЕ СЛІПИМИ СПІВУЧАСНИКАМИ ЦЬОГО ЗЛОЧИНУ
Зе ВЛАДА КОРИСТУЮЧИСЬ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ОБОВ`ЯЗКИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРА І ПОЧИНАЮЧИ З ВЕСНИ 2022 ЗАВАЛИЛА АГРО РИНОК ДЕШЕВИМ ЗЕРНОМ.
ЦІНИ НА ЗЕРНО І КУКУРУДЗУ ВПАЛИ НА ВСІХ СВІТОВИХ БІРЖАХ.
Все інше це вже наслідки такої "торгівлі", міліардні $ прибутки від якї Зе влада поклал собів кишені.
Який лідер, такі і Зе фанати.
як вєщає Зе марафон, так і боти подоляцькі волають