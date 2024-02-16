Принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, - Тарнавский
Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"После многих месяцев противостояния командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативного обстановки", - говорится в сообщении.
По словам командующего, тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.
"Пока идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Бахмутський котел у 2015р. Тактика знищення українських військових один в один.
https://www.mukachevo.net/ua/news/view/196509
І так, між іншим, той твій Зеленський все зробив, щоб Україна сьогодні в крові вмивалась. відміть, не Порошенко, а Зеленський.
Ви зробили це разом.
@slovyanskasil
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https://twitter.com/slovyanskasil/status/1758424129059905876 3 ч
Логіка прийнятих рішень по Авдосу настільки схожа з Бахмутом, що аж трусить від злості. Довбойоби, ***** ви кидаєте у потонувший корабель, найкращих штурмовиків, які реально показували результат. Хто по вашому буде успішно штурмувати в майбутньому? В чому ваш геніальний план?
Суки зебільні, та не тільки ваші праправнуки вже прокляті, скільки ви біди натворили.
@etoj_vot
Сырский в интервью западным журналистам сказал, что для него самое важное это сберечь жизни солдат, а не территорию. Хотелось бы верить, что именно для этого завели 3-ю штурмовую, бо вывод людей в данной ситуации опасен для них самих. С другой стороны там всё ***** и для 3-й штурмовой. И какими бы скилами ты не обладал но против кабов и такой плотной арты они бесполезны . И если будет подобные ситуации в будущем не откажутся ли бойцы выполнять поставленные задачи ?
Сунь цзи у своєму трактаті про це писав:
Воєначальник - це опертя держави. Якщо це опертя мислить про все належним чином, держава неодмінно буде сильною; якщо ж воєначальник немислéнний, тоді й держава неминуче слабуватиме.
Є два способи, якими правитель може завдати шкоди своїй армії: наказати йти вперед, не усвідомлюючи, що йти вперед вона не може, або наказати відступати, не розуміючи, що військо не готове до відступу. Це називають «сплутати армію».
Якщо імператор втручається в керування бійцями, не знаючись на принципах командування, це збентежує старши´ну та вояків.
Якщо імператор, не вивчивши воєнної стратегії, береться до військових призначень, солдати зневірюються.
А можна докладніше що означає облаштування на нових позиціях ,це вийти десь у поле і розпочати рити окопи? Вони взагалі були завчасно підготовлені чи все як завжди?
Зелене жАбеня мріє тільки як вижити, і якщо поталанить, то ще й заробити папі Саші на коньячок...
Для рашистів натомість котли теж відбувались за одним сценарієм, але з суттєвою відмінністю - вони успішно і безперешкодно з них виходили.
пам'ятайте, що зеленський хотів "сАйтісь пАсєрєдінє". і поки що окуповано тільки 25% території, ще 25% лишається вільними.....