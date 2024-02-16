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Новости Война
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Авдеевка (2441) Тарнавский (222)

Принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, - Тарнавский

авдіївка,зеніт

Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"После многих месяцев противостояния командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативного обстановки", - говорится в сообщении.

Ситуація в Авдіївці

По словам командующего, тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.

"Пока идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - добавил он.

Читайте также: Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Воины пытаются прорвать "кольцо" оккупантов, и это получается, - 3-я ОШБр. ВИДЕО
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Топ комментарии
+53
Уже один боєць написав як це відбувалось, жах одним словом.
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16.02.2024 14:50
+48
как только кокаиновый писюнист избавился от Залужного и его команды -то сразу начались "победы" и "успехи" на фронте -давайте продолжайте поддерживать зеленых и посмотрите -как просрете всю страну
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16.02.2024 14:51
+45
"Вивели" як завжди. Бардак,купа вбитих та покинуті поранені. Скоти-хенерали. Совкові *****.
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16.02.2024 14:53
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Для чого тоді порошенко возвисив того кацапа після Дебальцівського котла?
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16.02.2024 16:58 Ответить
А ще Порошенко брата з`їв, а ще ліпєцкая фабріка...
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16.02.2024 17:18 Ответить
По суті немає чого відповісти?

Бахмутський котел у 2015р. Тактика знищення українських військових один в один.

https://www.mukachevo.net/ua/news/view/196509
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16.02.2024 17:22 Ответить
Що тобі, довбню по-суті? По-суті верховним в нас вже майже 5 років Зеленський, а не Порошенко! І президент також Зеленський, а не Порошенко. Не чув, не знаєш, по-суті дебіл?
І так, між іншим, той твій Зеленський все зробив, щоб Україна сьогодні в крові вмивалась. відміть, не Порошенко, а Зеленський.
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16.02.2024 17:27 Ответить
Попий бояришніка, може попустить.
Ви зробили це разом.
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16.02.2024 17:38 Ответить
На хрін сам підеш, а чи послати?
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16.02.2024 17:42 Ответить
Тоді в нас сильно вміли воювати? Чи може потужна армія від яника залишилась? Чи то в тебе просто язик в зелененькому і жиденькому?
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17.02.2024 02:18 Ответить
Так, до речі, Сирський є виконавець, а команди йому дає Верховний. А хто в нас верховний?
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16.02.2024 17:20 Ответить
Ось так ми і звільняємо свою рідну землю від кацапів окупантів......дозвільняємось
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16.02.2024 15:08 Ответить
Треба спочатку Ліпки звільнити
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16.02.2024 18:22 Ответить
твій друг Стус

@slovyanskasil

·

https://twitter.com/slovyanskasil/status/1758424129059905876 3 ч

Логіка прийнятих рішень по Авдосу настільки схожа з Бахмутом, що аж трусить від злості. Довбойоби, ***** ви кидаєте у потонувший корабель, найкращих штурмовиків, які реально показували результат. Хто по вашому буде успішно штурмувати в майбутньому? В чому ваш геніальний план?
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16.02.2024 15:09 Ответить
А хто мав прикривати відхід виснажених підрозділів?
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16.02.2024 15:10 Ответить
А місяць тому відійти, коли котел ще не закрився?! До того ж йло, то було очевидним! Але ж ні, зелені удобища весь керівний склад ЗСУ розгромили. А позиції для відходу, про які ще пів року тому розмова була треба було готувати, а не в чисте поле сьогодні людей.
Суки зебільні, та не тільки ваші праправнуки вже прокляті, скільки ви біди натворили.
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16.02.2024 15:34 Ответить
Геніальний план під кодовою назвою "пєрєміріє".
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16.02.2024 15:13 Ответить
Перегруппировка это или прорыв из окружения покажет ближайшее время. Если начнется массовый вброс с тоннами захваченного оружия, значит ВСУ прорывались из окружения как могли. Если такой картинки не будет, значит ВСУ организованно отошли.
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16.02.2024 15:11 Ответить
Ветеран вот этой всей *****

@etoj_vot

Сырский в интервью западным журналистам сказал, что для него самое важное это сберечь жизни солдат, а не территорию. Хотелось бы верить, что именно для этого завели 3-ю штурмовую, бо вывод людей в данной ситуации опасен для них самих. С другой стороны там всё ***** и для 3-й штурмовой. И какими бы скилами ты не обладал но против кабов и такой плотной арты они бесполезны . И если будет подобные ситуации в будущем не откажутся ли бойцы выполнять поставленные задачи ?
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16.02.2024 15:12 Ответить
Скоро Тарнавский станет генерал-майором и Героем Украины, за мастерски проведенную операцию. 110 ОМБр, 3 ОШБр и другие подразделения получат...
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16.02.2024 15:15 Ответить
Сырский как всегда в своем репертуаре..В достижения *******,теперь можно смело приплюсовать и Авдеевку.Что собственно от него ожидали,все произошло в еще более сжатые сроки..."Не подвел"..
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16.02.2024 15:17 Ответить
А шо, не могли с Красным Крестом перетереть, как в Мариуполе? ******!
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16.02.2024 16:14 Ответить
Наказали залишати трьохсотих і вигрібати, як зможуть, бо техніка вже не підійде. Палковводці грьобані
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16.02.2024 15:20 Ответить
менше баранограмм читай, киця
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16.02.2024 15:29 Ответить
Ты лично этот наказ получил?
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16.02.2024 18:25 Ответить
Пройшла інфа від бійця з 24 ОШБр, що в результаті контратаки на вістря північної "клешні" ворога, українські сили зрізали його "ріжки", відбивши пепехрестя лісосмуг й тим самим захистили грунтову дорогу з Сєвєрного в Авдіївку.
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16.02.2024 15:21 Ответить
Саме час цим скористатись. Тому що русня збере новий натовп і піде відбивати втрачене.
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16.02.2024 15:43 Ответить
Теперішні военачальники це просто лютий звиздець, совки совками, бо коли згадати в історії як наприклад фіни воювали то це небо і земля, Маннергейм також міг покласти пів населення за умовний кордон 1917 року чи за Виборг, але ж ні таких амбіцій як Зепаскуда він і близько не мав, знав собі ціну, а наші генерали ніяк ціну собі скласти не можуть.
Сунь цзи у своєму трактаті про це писав:
Воєначальник - це опертя держави. Якщо це опертя мислить про все належним чином, держава неодмінно буде сильною; якщо ж воєначальник немислéнний, тоді й держава неминуче слабуватиме.
Є два способи, якими правитель може завдати шкоди своїй армії: наказати йти вперед, не усвідомлюючи, що йти вперед вона не може, або наказати відступати, не розуміючи, що військо не готове до відступу. Це називають «сплутати армію».
Якщо імператор втручається в керування бійцями, не знаючись на принципах командування, це збентежує старши´ну та вояків.
Якщо імператор, не вивчивши воєнної стратегії, береться до військових призначень, солдати зневірюються.
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16.02.2024 15:31 Ответить
Військовий імператор - сєгун! Воєначальник, якому японці надавали виняткові повноваження, на час війни. Здається, в 90- х роках був непоганий однойменний серіал (виробництво Нідерланди-Японія).
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17.02.2024 05:58 Ответить
це коли вже там не було кому відходити?
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16.02.2024 15:39 Ответить
осталось. кому отходить?
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16.02.2024 15:40 Ответить
много ваших кацапов валяется
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16.02.2024 18:13 Ответить
ДФС з ранку вже теж не наша.
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16.02.2024 15:48 Ответить
Для рф критично важливо окупувати Авдіївку бо там розташована донецька фільтрувальна станція без якої неможливе функціонування водопостачання агломерації.
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16.02.2024 15:55 Ответить
Та станція працювала з 2014 року за кошт громадян України!
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16.02.2024 16:09 Ответить
"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях."
А можна докладніше що означає облаштування на нових позиціях ,це вийти десь у поле і розпочати рити окопи? Вони взагалі були завчасно підготовлені чи все як завжди?
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16.02.2024 16:03 Ответить
Чого захотів! Дочекайся виходу у прокат бойовика "Гініралісімус не спить! Зельона дума про Авдіївку!"
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16.02.2024 16:11 Ответить
Вам с указанием точных координат , перечнем вооружения и личного состава пофамильно предоставить?
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16.02.2024 18:29 Ответить
навіщо координати, важко було додати, що відійшли на попередньо підготовленні позиції,а якщо цього немає то...
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16.02.2024 19:08 Ответить
Говнораісімусс вже розумів, шо жопа близько, всепереможного наступу не вийшло і яе не крути. а ти тупий і бездарний. І тоді він вирішив замінити командувача на свого чоловіка, який може не продасть і захистить, коли люди прийдуть в ОП йому по сраці надавати за все що висрав!
Зелене жАбеня мріє тільки як вижити, і якщо поталанить, то ще й заробити папі Саші на коньячок...
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16.02.2024 16:08 Ответить
А що хіба ніякої підмоги не знайшлось?
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16.02.2024 16:20 Ответить
Усі котли для українських військових, добровольців (Іловайський, Дебальцівський, Бахмутський, Авдіївський) відбувались за одним відпрацьованим сценарієм.
Для рашистів натомість котли теж відбувались за одним сценарієм, але з суттєвою відмінністю - вони успішно і безперешкодно з них виходили.
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16.02.2024 17:33 Ответить
Походу вони від когось все узнають
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16.02.2024 18:12 Ответить
Чому не надали підмоги? чи це подарунок від влади до виборів *****
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16.02.2024 16:32 Ответить
Докомандувались, підараси? Всїх на шибеницю!
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16.02.2024 17:46 Ответить
там ще 25% України залишилось таких Авдіївок.
пам'ятайте, що зеленський хотів "сАйтісь пАсєрєдінє". і поки що окуповано тільки 25% території, ще 25% лишається вільними.....
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16.02.2024 18:02 Ответить
Питання? Где зараз гавнокомандуючий з ермаком? Звісно, в від'їзді за кордоном мабуть "договарюються" за зброю. Тільки тепер питання? Вернуться вони ті ні? Тепер друге це Авдіївка. Туда кинули найкращих замість того щоб відійти та занять оборону? Отож. Може я і помиляюсь? А може і ні. Побачимо.
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16.02.2024 23:24 Ответить
Ухвалено рішення відійти з позицій в Авдіївці. Так таке вже було з відходом на Луганщині та з Півдня України. А як потім визволяти і коли будем всі ці території подаровані кацапам загарбникам, ніхто не розуміє і не знає.
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17.02.2024 05:15 Ответить
А ***** однако хохлам...
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17.02.2024 06:56 Ответить
Зе шобло кровавых мародеров для которых рейтинги важнее
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18.02.2024 23:15 Ответить
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