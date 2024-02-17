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Зеленский (19011) ПВО (2485) членство в НАТО (1434)

Будем делать все, чтобы приближать Украину к НАТО, - Зеленский

нато

Главная цель Украины – стать членом НАТО, и наше государство будет делать все, чтобы приближаться к членству в Альянсе и укреплять отношения с союзниками, особенно в вопросах безопасности и вооружения.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время участия в панели-общении Ukraine in the World Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Чего мы ожидаем от Альянса? Важен был Вильнюсский саммит. Мы начали работать. У нас появился Совет - это реальная практическая площадка обсуждения и помощи", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников панели-общения.

Также, по словам Владимира Зеленского, на полях Вильнюсского саммита НАТО состоялось обсуждение и принятие Совместной декларации о поддержке Украины "Группы семи", к которой присоединились около 30 стран. И с тремя государствами уже подписаны двусторонние соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Как отметил президент, саммит НАТО в Вильнюсе дал положительный результат для нашего государства.

"Конкретное оружие, конкретные деньги, конкретные сроки. Я считаю, это важно", – добавил он.

Что касается приглашения в членство в Альянсе, то, как подчеркнул Глава государства, это основная цель Украины.

"Наша цель – быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что приглашение Украины к членству в НАТО – это союзническое решение и пока не все лидеры его поддерживают. Так что в этом направлении еще будет вестись работа.

"В любом случае ожидаем укрепление наших отношений, укрепление в отношении оружия. Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех колеблющихся государств, приглашать ли нас в НАТО", - заявил президент Украины.
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Топ комментарии
+20
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17.02.2024 14:20
+18
Червінського звільни, еспресо 5й прямий поверни українцям, перестань чиплятися за ноги Пороху аби він нікуди не їздив, відчепись від "пашинських"...., дебіл, потім вже відкривай свого липкого рота про наближення до НАТи... с.ка..
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17.02.2024 14:13
+16
Чому говорить одне, а робить інше. І це всі розуміють.
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17.02.2024 14:10
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Головна мета України - бути незалежною країною
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17.02.2024 14:09 Ответить
Может дать оркам корридор до Венгрии или Польши? Посмотреть как НАТО, работает или нет?
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17.02.2024 14:09 Ответить
Маріуполь, Бахмут, Авдіївка. Приближаємося до нати...
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17.02.2024 14:10 Ответить
И это все "пабеды" за два года войны? Да, вроде, еще и ничего так.
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17.02.2024 14:33 Ответить
Клоун як завжди пижиться ...
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17.02.2024 14:10 Ответить
Чому говорить одне, а робить інше. І це всі розуміють.
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17.02.2024 14:10 Ответить
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17.02.2024 14:20 Ответить
Слава Богу, що хоч так. Може щось зрозуміли і на майбутнє зроблять висновки. Тільки високою ціною і, як правило, не для них.
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17.02.2024 15:07 Ответить
"Пізнаєте їх по плодах їхніх".
Видимість бурної діяльності для мудрого наріту. Жодної виконої вимоги НАТО. Ні боротьби з тотальною корупцією, ні свободи слова, ні верховенства права, ні демократії.
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17.02.2024 15:48 Ответить
Не примешивайте воющего генерала, профессионала,к жалкому лгущему ничтожеству, гадившего на свою страну под хохот врага не один год.
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17.02.2024 14:49 Ответить
Та що ви кажете не примішуйте...Як ви думаєте звідки поганяло "генерал200"?
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17.02.2024 14:52 Ответить
Из Москвы, прежде всего. А дебилы, типа тебя, разгоняют это. Хотя не удивительно. Такие как ты и привели клоуна на трон!
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17.02.2024 15:07 Ответить
Від ЗСУ, взагалі-то.
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17.02.2024 15:09 Ответить
пнх длбп
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17.02.2024 15:20 Ответить
і я за зевилупка не голосував, а ти схоже віриш зешмарафону і підртимуєш його якщо пишеш подібну дурню. Короче пнх збл
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17.02.2024 15:23 Ответить
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17.02.2024 22:00 Ответить
Чи НАТО до Украіни -- бо воно шось нас сахається
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17.02.2024 14:11 Ответить
артіст-фантаст шизофрєнік
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17.02.2024 14:12 Ответить
Червінського звільни, еспресо 5й прямий поверни українцям, перестань чиплятися за ноги Пороху аби він нікуди не їздив, відчепись від "пашинських"...., дебіл, потім вже відкривай свого липкого рота про наближення до НАТи... с.ка..
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17.02.2024 14:13 Ответить
та все він робить по плану
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17.02.2024 14:17 Ответить
Ти, гнида, вже ВСЕ зробив, починаючи з траня 2019 року, так ось шоб тобі за все оце зроблене повилазило, до п'ятого суглоба.
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17.02.2024 14:14 Ответить
какіє ваши доказательства ?

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17.02.2024 14:26 Ответить
Вже багато чого зробив. І ще зробить цей ворог народу украінського.
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17.02.2024 14:15 Ответить
https://www.facebook.com/alekirvan?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************-SfBVwv1X0x7mUkaWD&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ірванець

***

Все оглянувши для порядку,

Всіх погладивши по голові,

Вийшов з хати дорослий дядько,

І лишилися діти самі.

Дядько рушив в свою дорогу.

В хаті ж дивляться дітлахи,

Як хлопчисько з Кривого Рогу

У кишені шука сірники...
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17.02.2024 14:17 Ответить
5 років зелені нічого не робили і тут знову
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17.02.2024 14:18 Ответить
16-го, два года взад, уже просто для следователя показало, так что єти хрипения просто для лохов, а таких половина.https://dl-news.defence-line.org/?p=23602
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17.02.2024 14:19 Ответить
Коли Зеленський з оточенням, бреше чи правду каже, Українцям з 2019 року?!?!
Він же, тільки тексти зачитує, а не власні думки озвучує…
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17.02.2024 14:22 Ответить
а То що тобі Мовляв?
сам ти Де?
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17.02.2024 14:31 Ответить
Мівіною на ваші вуха хіба що
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17.02.2024 14:30 Ответить
ти єврей?
про мівіну це казав вроді Арестован, типу так "бділі" шо один жере мівіну, а інші(арахімікус і западляк) - жеруть вино. ну, там в Западляка вкрали вино, можеш почитати. якщо не почитАєш цих істот, тобто - поважаєш, що й видно.
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17.02.2024 14:33 Ответить
Може спочатку виживемо?
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17.02.2024 14:24 Ответить
воно вижеве
а нам воно нічого не винне
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17.02.2024 14:33 Ответить
А навіщо ми НАТо Хто там нас чекає крім Прибалтів та Польши.
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17.02.2024 14:24 Ответить
Досить вже брехати. Вся ваша діяльність в тому числі у війні з росіянами насправді йде під гаслом: Техас мають грабувати тільки техасці". А ось ці всі "стандарти НАТО, євроінтеграція"... і інше це казка для зовсім наївних людей.
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17.02.2024 14:25 Ответить
Нетряпок у НАТО не беруть.
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17.02.2024 14:25 Ответить
солдати НАТО скільки знищили орків?
нетряпки, чо. обеспозабочені, це нормально.
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17.02.2024 14:34 Ответить
А солдати НАТО мають якісь проблеми з орками?
Хиба це НАТО зробило все для того, щоб вторгнення РФ в Україну пройшло якомога успішніше?

Це НАТО 2 роки саботувало оборонзамовлення та відводило війська з укріпрайонів?
Це НАТО зазирало в очі путіну ще у січні 2022?
Це НАТО призначало у керівництво України агентів ФСБ?
Це НАТО розмінувало Чонгар та Каланчак?
Це НАТО узурпувало владу в Україні, прикриваючись війною?
Це НАТО мародерить на закупівлях Міноборони та гуманітарці?

Ні. У НАТО покищо все добре. І НАТО активно готується до оборони, на відміну від нетряпки.
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17.02.2024 19:54 Ответить
ов, та не кричіть
абсолютно так як ви кажеш.
просто Лапін напр. каже шо йому смішно шо НАТО готується до війни з парашкостаном, замість дати Залуж, ой, Єрмаку те що він просить.
ну, якось так.
бо навіть якби русня напала на Балтію, замість на Зеленщину(а саме так ця наша страна виглядає), то що? - захопили би, але ф-35 і 22 тупо би вибивали всю логістику. ну і там бази з парою тисяч байденівців = це "казус беллі", тобто Байден міг би мочити ядеркою. шо тут спорити то? зараз - це якесь жертвопринесення, я це давно казав - орки "храм" відкрили, я казав - будуть жертви.
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18.02.2024 10:19 Ответить
ЗЕ ворье и брехло, ты думаешь попасть в НАТО, с хапугами которые во время войны покупают недвижимость и элитный автопарк когда на фронте нужно абсолютно все? Или это брехня для электората?
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17.02.2024 14:26 Ответить
Про НАТО вова, вже інший президент буде думати, а тобі час готуватись на нари
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17.02.2024 14:26 Ответить
На нари… ще гроші витрачати на того виродка в косоворотці, до стінки приставити і по закону військового стану розстріл
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17.02.2024 16:31 Ответить
Не з тобою та твоїм оточенням
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17.02.2024 14:27 Ответить
клован: пусть в НАТО начинается с невыезда за границу моих политических конкурентов (Порошенко и участник АТО майор Костенко). ведь меня бесит что кто то ведет переговоры о оружии в обход меня.
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17.02.2024 14:29 Ответить
Не просто бесит.А заблокировать такую возможность помощи
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17.02.2024 14:51 Ответить
Покажу короткий шлях:- вижени єрмака і Ко., і сам іди...
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17.02.2024 14:32 Ответить
Оман.
як мінімум
це тупо сталінчик.
як мінімум.
але вже походу хоче максимум, з другом - тезкою.
і до речі ..... зможуть, з другами кімом і сі
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17.02.2024 14:36 Ответить
Пустозвон…
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17.02.2024 14:34 Ответить
мудозвон
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17.02.2024 15:04 Ответить
Шапіто хоче https://patrioty.org.ua/ecomomic/sotsvyplaty-khochut-skasuvaty-stalo-vidomo-iakyi-siurpryz-hotuiut-dlia-ukraintsiv-503297.html скасувати соцвиплати.
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17.02.2024 14:41 Ответить
Зовсім не дивує,після того,як запропонували виплачувати допомогу через бюджет України,або,щоб країни-члени НАТО викупили дрони в українських виробників.Мета єдина-багато красти,не зважаючи на мертву економіку
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17.02.2024 14:49 Ответить
итак. начинаем с яиц по 17 и фсбшной бандой єрмака
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17.02.2024 14:48 Ответить
Спочатку посади свого господаря дЄрмака і всю його опу, а потім подивимося
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17.02.2024 14:55 Ответить
Здається це чмо віддаляє нас від НАТО.
Вже нема мови про Євросоюз.
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17.02.2024 15:12 Ответить
что-то я за кофу в крыму не слышу
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17.02.2024 15:15 Ответить
І Залужного ти звільнило, щоб наближати Україну до НАТО?
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17.02.2024 15:30 Ответить
Давайте все вместе напоминать Зеленскому
Каждый день
Про его обещание украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Заставим президента выполнить хотя бы ОДНО свое обещание
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17.02.2024 15:51 Ответить
И толку? Пока война - выборов не будет. И срать он хотел на свои слова и вообще на Законы. Первый его указ о роспуске Вр был незаконным
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17.02.2024 16:47 Ответить
Галю! А кого Ви у 14 році обирали особисто?
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17.02.2024 16:58 Ответить
Сподіваюсь що так. Перевірити неможливо, тому що Ваша реєстрація від 06.10.2023.
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17.02.2024 20:16 Ответить
Рівно? Що саме, Боброва?
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17.02.2024 22:31 Ответить
Ясно. Истерика.
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18.02.2024 05:30 Ответить
Ніщо і нікуди так стрімко не приближується, як твоя глотка, падлюко, до зашморга.
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17.02.2024 15:58 Ответить
І тому ти перетворюєш Україну на всрату недо-диктатуру аля Бєларуссія для свого Дєрьмака? НАТО може й сцикливе, але воно не дурне, їм вже прокацапського Орбана хватає, ще одного ненажерливого недо-диктатора вони собі на шию не повісять.
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17.02.2024 17:22 Ответить
О-оооо хто би сумнівався.😁
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17.02.2024 18:03 Ответить
 
 