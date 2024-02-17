Будем делать все, чтобы приближать Украину к НАТО, - Зеленский
Главная цель Украины – стать членом НАТО, и наше государство будет делать все, чтобы приближаться к членству в Альянсе и укреплять отношения с союзниками, особенно в вопросах безопасности и вооружения.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время участия в панели-общении Ukraine in the World Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
"Чего мы ожидаем от Альянса? Важен был Вильнюсский саммит. Мы начали работать. У нас появился Совет - это реальная практическая площадка обсуждения и помощи", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников панели-общения.
Также, по словам Владимира Зеленского, на полях Вильнюсского саммита НАТО состоялось обсуждение и принятие Совместной декларации о поддержке Украины "Группы семи", к которой присоединились около 30 стран. И с тремя государствами уже подписаны двусторонние соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Как отметил президент, саммит НАТО в Вильнюсе дал положительный результат для нашего государства.
"Конкретное оружие, конкретные деньги, конкретные сроки. Я считаю, это важно", – добавил он.
Что касается приглашения в членство в Альянсе, то, как подчеркнул Глава государства, это основная цель Украины.
"Наша цель – быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу", - сказал Зеленский.
Он отметил, что приглашение Украины к членству в НАТО – это союзническое решение и пока не все лидеры его поддерживают. Так что в этом направлении еще будет вестись работа.
"В любом случае ожидаем укрепление наших отношений, укрепление в отношении оружия. Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех колеблющихся государств, приглашать ли нас в НАТО", - заявил президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
Видимість бурної діяльності для мудрого наріту. Жодної виконої вимоги НАТО. Ні боротьби з тотальною корупцією, ні свободи слова, ні верховенства права, ні демократії.
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Все оглянувши для порядку,
Всіх погладивши по голові,
Вийшов з хати дорослий дядько,
І лишилися діти самі.
Дядько рушив в свою дорогу.
В хаті ж дивляться дітлахи,
Як хлопчисько з Кривого Рогу
У кишені шука сірники...
Він же, тільки тексти зачитує, а не власні думки озвучує…
сам ти Де?
про мівіну це казав вроді Арестован, типу так "бділі" шо один жере мівіну, а інші(арахімікус і западляк) - жеруть вино. ну, там в Западляка вкрали вино, можеш почитати. якщо не почитАєш цих істот, тобто - поважаєш, що й видно.
а нам воно нічого не винне
нетряпки, чо. обеспозабочені, це нормально.
Хиба це НАТО зробило все для того, щоб вторгнення РФ в Україну пройшло якомога успішніше?
Це НАТО 2 роки саботувало оборонзамовлення та відводило війська з укріпрайонів?
Це НАТО зазирало в очі путіну ще у січні 2022?
Це НАТО призначало у керівництво України агентів ФСБ?
Це НАТО розмінувало Чонгар та Каланчак?
Це НАТО узурпувало владу в Україні, прикриваючись війною?
Це НАТО мародерить на закупівлях Міноборони та гуманітарці?
Ні. У НАТО покищо все добре. І НАТО активно готується до оборони, на відміну від нетряпки.
абсолютно так як ви кажеш.
просто Лапін напр. каже шо йому смішно шо НАТО готується до війни з парашкостаном, замість дати Залуж, ой, Єрмаку те що він просить.
ну, якось так.
бо навіть якби русня напала на Балтію, замість на Зеленщину(а саме так ця наша страна виглядає), то що? - захопили би, але ф-35 і 22 тупо би вибивали всю логістику. ну і там бази з парою тисяч байденівців = це "казус беллі", тобто Байден міг би мочити ядеркою. шо тут спорити то? зараз - це якесь жертвопринесення, я це давно казав - орки "храм" відкрили, я казав - будуть жертви.
як мінімум
це тупо сталінчик.
як мінімум.
але вже походу хоче максимум, з другом - тезкою.
і до речі ..... зможуть, з другами кімом і сі
Вже нема мови про Євросоюз.
Каждый день
Про его обещание украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Заставим президента выполнить хотя бы ОДНО свое обещание