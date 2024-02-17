Будем делать все, чтобы приближать Украину к НАТО, - Зеленский

Главная цель Украины – стать членом НАТО, и наше государство будет делать все, чтобы приближаться к членству в Альянсе и укреплять отношения с союзниками, особенно в вопросах безопасности и вооружения.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время участия в панели-общении Ukraine in the World Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Чего мы ожидаем от Альянса? Важен был Вильнюсский саммит. Мы начали работать. У нас появился Совет - это реальная практическая площадка обсуждения и помощи", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников панели-общения.

Также, по словам Владимира Зеленского, на полях Вильнюсского саммита НАТО состоялось обсуждение и принятие Совместной декларации о поддержке Украины "Группы семи", к которой присоединились около 30 стран. И с тремя государствами уже подписаны двусторонние соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Как отметил президент, саммит НАТО в Вильнюсе дал положительный результат для нашего государства.

"Конкретное оружие, конкретные деньги, конкретные сроки. Я считаю, это важно", – добавил он.

Что касается приглашения в членство в Альянсе, то, как подчеркнул Глава государства, это основная цель Украины.

"Наша цель – быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что приглашение Украины к членству в НАТО – это союзническое решение и пока не все лидеры его поддерживают. Так что в этом направлении еще будет вестись работа.

"В любом случае ожидаем укрепление наших отношений, укрепление в отношении оружия. Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех колеблющихся государств, приглашать ли нас в НАТО", - заявил президент Украины.