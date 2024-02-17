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Зеленський (22411) ППО (2920) членство в НАТО (1643)

Будемо робити все, щоб наближати Україну до НАТО, - Зеленський

нато

Головна мета України - стати членом НАТО, і наша держава робитиме все, щоб наближатися до членства в Альянсі та зміцнювати відносини із союзниками, особливо в питаннях безпеки та озброєння.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Чого ми очікуємо від Альянсу? Важливий був Вільнюський саміт. Ми почали працювати. У нас з’явилася Рада - це реальний практичний майданчик обговорення й допомоги", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання учасників панелі-спілкування.

Також, за словами Володимира Зеленського, на полях Вільнюського саміту НАТО відбулось обговорення та ухвалення Спільної декларації щодо підтримки України "Групи семи", до якої долучилися приблизно 30 країн. І з трьома державами вже підписано двосторонні угоди щодо гарантій безпеки для України. Тож, як зауважив президент, саміт НАТО у Вільнюсі дав позитивний результат для нашої держави.

"Конкретна зброя, конкретні гроші, конкретні терміни. Я вважаю, це важливо", - додав він.

Що стосується запрошення до членства в Альянсі, то, як наголосив Глава держави, це основна мета України.

"Наша мета – бути членами НАТО. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до Альянсу", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що запрошення України до членства в НАТО - це союзницьке рішення і поки що не всі лідери його підтримують. Тож у цьому напрямі ще вестиметься робота.

"У будь-якому разі очікуємо зміцнення наших відносин, зміцнення щодо зброї. Напевне для нас сьогодні пакети озброєння, пакети ППО, я скажу чесно, найважливіше. Особливо від тих держав, які вагаються, чи запрошувати нас у НАТО", - заявив президент України.

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Топ коментарі
+20
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17.02.2024 14:20
+18
Червінського звільни, еспресо 5й прямий поверни українцям, перестань чиплятися за ноги Пороху аби він нікуди не їздив, відчепись від "пашинських"...., дебіл, потім вже відкривай свого липкого рота про наближення до НАТи... с.ка..
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17.02.2024 14:13
+16
Чому говорить одне, а робить інше. І це всі розуміють.
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17.02.2024 14:10
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Головна мета України - бути незалежною країною
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17.02.2024 14:09 Відповісти
Может дать оркам корридор до Венгрии или Польши? Посмотреть как НАТО, работает или нет?
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17.02.2024 14:09 Відповісти
Маріуполь, Бахмут, Авдіївка. Приближаємося до нати...
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17.02.2024 14:10 Відповісти
И это все "пабеды" за два года войны? Да, вроде, еще и ничего так.
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17.02.2024 14:33 Відповісти
Клоун як завжди пижиться ...
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17.02.2024 14:10 Відповісти
Чому говорить одне, а робить інше. І це всі розуміють.
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17.02.2024 14:10 Відповісти
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17.02.2024 14:20 Відповісти
Слава Богу, що хоч так. Може щось зрозуміли і на майбутнє зроблять висновки. Тільки високою ціною і, як правило, не для них.
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17.02.2024 15:07 Відповісти
"Пізнаєте їх по плодах їхніх".
Видимість бурної діяльності для мудрого наріту. Жодної виконої вимоги НАТО. Ні боротьби з тотальною корупцією, ні свободи слова, ні верховенства права, ні демократії.
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17.02.2024 15:48 Відповісти
Не примешивайте воющего генерала, профессионала,к жалкому лгущему ничтожеству, гадившего на свою страну под хохот врага не один год.
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17.02.2024 14:49 Відповісти
Та що ви кажете не примішуйте...Як ви думаєте звідки поганяло "генерал200"?
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17.02.2024 14:52 Відповісти
Из Москвы, прежде всего. А дебилы, типа тебя, разгоняют это. Хотя не удивительно. Такие как ты и привели клоуна на трон!
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17.02.2024 15:07 Відповісти
Від ЗСУ, взагалі-то.
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17.02.2024 15:09 Відповісти
пнх длбп
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17.02.2024 15:20 Відповісти
і я за зевилупка не голосував, а ти схоже віриш зешмарафону і підртимуєш його якщо пишеш подібну дурню. Короче пнх збл
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17.02.2024 15:23 Відповісти
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17.02.2024 22:00 Відповісти
Чи НАТО до Украіни -- бо воно шось нас сахається
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17.02.2024 14:11 Відповісти
артіст-фантаст шизофрєнік
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17.02.2024 14:12 Відповісти
Червінського звільни, еспресо 5й прямий поверни українцям, перестань чиплятися за ноги Пороху аби він нікуди не їздив, відчепись від "пашинських"...., дебіл, потім вже відкривай свого липкого рота про наближення до НАТи... с.ка..
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17.02.2024 14:13 Відповісти
та все він робить по плану
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17.02.2024 14:17 Відповісти
Ти, гнида, вже ВСЕ зробив, починаючи з траня 2019 року, так ось шоб тобі за все оце зроблене повилазило, до п'ятого суглоба.
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17.02.2024 14:14 Відповісти
какіє ваши доказательства ?

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17.02.2024 14:26 Відповісти
Вже багато чого зробив. І ще зробить цей ворог народу украінського.
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17.02.2024 14:15 Відповісти
https://www.facebook.com/alekirvan?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************-SfBVwv1X0x7mUkaWD&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ірванець

***

Все оглянувши для порядку,

Всіх погладивши по голові,

Вийшов з хати дорослий дядько,

І лишилися діти самі.

Дядько рушив в свою дорогу.

В хаті ж дивляться дітлахи,

Як хлопчисько з Кривого Рогу

У кишені шука сірники...
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17.02.2024 14:17 Відповісти
5 років зелені нічого не робили і тут знову
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17.02.2024 14:18 Відповісти
16-го, два года взад, уже просто для следователя показало, так что єти хрипения просто для лохов, а таких половина.https://dl-news.defence-line.org/?p=23602
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17.02.2024 14:19 Відповісти
Коли Зеленський з оточенням, бреше чи правду каже, Українцям з 2019 року?!?!
Він же, тільки тексти зачитує, а не власні думки озвучує…
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17.02.2024 14:22 Відповісти
а То що тобі Мовляв?
сам ти Де?
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17.02.2024 14:31 Відповісти
Мівіною на ваші вуха хіба що
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17.02.2024 14:30 Відповісти
ти єврей?
про мівіну це казав вроді Арестован, типу так "бділі" шо один жере мівіну, а інші(арахімікус і западляк) - жеруть вино. ну, там в Западляка вкрали вино, можеш почитати. якщо не почитАєш цих істот, тобто - поважаєш, що й видно.
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17.02.2024 14:33 Відповісти
Може спочатку виживемо?
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17.02.2024 14:24 Відповісти
воно вижеве
а нам воно нічого не винне
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17.02.2024 14:33 Відповісти
А навіщо ми НАТо Хто там нас чекає крім Прибалтів та Польши.
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17.02.2024 14:24 Відповісти
Досить вже брехати. Вся ваша діяльність в тому числі у війні з росіянами насправді йде під гаслом: Техас мають грабувати тільки техасці". А ось ці всі "стандарти НАТО, євроінтеграція"... і інше це казка для зовсім наївних людей.
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17.02.2024 14:25 Відповісти
Нетряпок у НАТО не беруть.
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17.02.2024 14:25 Відповісти
солдати НАТО скільки знищили орків?
нетряпки, чо. обеспозабочені, це нормально.
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17.02.2024 14:34 Відповісти
А солдати НАТО мають якісь проблеми з орками?
Хиба це НАТО зробило все для того, щоб вторгнення РФ в Україну пройшло якомога успішніше?

Це НАТО 2 роки саботувало оборонзамовлення та відводило війська з укріпрайонів?
Це НАТО зазирало в очі путіну ще у січні 2022?
Це НАТО призначало у керівництво України агентів ФСБ?
Це НАТО розмінувало Чонгар та Каланчак?
Це НАТО узурпувало владу в Україні, прикриваючись війною?
Це НАТО мародерить на закупівлях Міноборони та гуманітарці?

Ні. У НАТО покищо все добре. І НАТО активно готується до оборони, на відміну від нетряпки.
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17.02.2024 19:54 Відповісти
ов, та не кричіть
абсолютно так як ви кажеш.
просто Лапін напр. каже шо йому смішно шо НАТО готується до війни з парашкостаном, замість дати Залуж, ой, Єрмаку те що він просить.
ну, якось так.
бо навіть якби русня напала на Балтію, замість на Зеленщину(а саме так ця наша страна виглядає), то що? - захопили би, але ф-35 і 22 тупо би вибивали всю логістику. ну і там бази з парою тисяч байденівців = це "казус беллі", тобто Байден міг би мочити ядеркою. шо тут спорити то? зараз - це якесь жертвопринесення, я це давно казав - орки "храм" відкрили, я казав - будуть жертви.
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18.02.2024 10:19 Відповісти
ЗЕ ворье и брехло, ты думаешь попасть в НАТО, с хапугами которые во время войны покупают недвижимость и элитный автопарк когда на фронте нужно абсолютно все? Или это брехня для электората?
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17.02.2024 14:26 Відповісти
Про НАТО вова, вже інший президент буде думати, а тобі час готуватись на нари
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17.02.2024 14:26 Відповісти
На нари… ще гроші витрачати на того виродка в косоворотці, до стінки приставити і по закону військового стану розстріл
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17.02.2024 16:31 Відповісти
Не з тобою та твоїм оточенням
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17.02.2024 14:27 Відповісти
клован: пусть в НАТО начинается с невыезда за границу моих политических конкурентов (Порошенко и участник АТО майор Костенко). ведь меня бесит что кто то ведет переговоры о оружии в обход меня.
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17.02.2024 14:29 Відповісти
Не просто бесит.А заблокировать такую возможность помощи
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17.02.2024 14:51 Відповісти
Покажу короткий шлях:- вижени єрмака і Ко., і сам іди...
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17.02.2024 14:32 Відповісти
Оман.
як мінімум
це тупо сталінчик.
як мінімум.
але вже походу хоче максимум, з другом - тезкою.
і до речі ..... зможуть, з другами кімом і сі
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17.02.2024 14:36 Відповісти
Пустозвон…
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17.02.2024 14:34 Відповісти
мудозвон
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17.02.2024 15:04 Відповісти
Шапіто хоче https://patrioty.org.ua/ecomomic/sotsvyplaty-khochut-skasuvaty-stalo-vidomo-iakyi-siurpryz-hotuiut-dlia-ukraintsiv-503297.html скасувати соцвиплати.
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17.02.2024 14:41 Відповісти
Зовсім не дивує,після того,як запропонували виплачувати допомогу через бюджет України,або,щоб країни-члени НАТО викупили дрони в українських виробників.Мета єдина-багато красти,не зважаючи на мертву економіку
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17.02.2024 14:49 Відповісти
итак. начинаем с яиц по 17 и фсбшной бандой єрмака
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17.02.2024 14:48 Відповісти
Спочатку посади свого господаря дЄрмака і всю його опу, а потім подивимося
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17.02.2024 14:55 Відповісти
Здається це чмо віддаляє нас від НАТО.
Вже нема мови про Євросоюз.
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17.02.2024 15:12 Відповісти
что-то я за кофу в крыму не слышу
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17.02.2024 15:15 Відповісти
І Залужного ти звільнило, щоб наближати Україну до НАТО?
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17.02.2024 15:30 Відповісти
Давайте все вместе напоминать Зеленскому
Каждый день
Про его обещание украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Заставим президента выполнить хотя бы ОДНО свое обещание
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17.02.2024 15:51 Відповісти
И толку? Пока война - выборов не будет. И срать он хотел на свои слова и вообще на Законы. Первый его указ о роспуске Вр был незаконным
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17.02.2024 16:47 Відповісти
Галю! А кого Ви у 14 році обирали особисто?
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17.02.2024 16:58 Відповісти
Сподіваюсь що так. Перевірити неможливо, тому що Ваша реєстрація від 06.10.2023.
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17.02.2024 20:16 Відповісти
Рівно? Що саме, Боброва?
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17.02.2024 22:31 Відповісти
Ясно. Истерика.
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18.02.2024 05:30 Відповісти
Ніщо і нікуди так стрімко не приближується, як твоя глотка, падлюко, до зашморга.
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17.02.2024 15:58 Відповісти
І тому ти перетворюєш Україну на всрату недо-диктатуру аля Бєларуссія для свого Дєрьмака? НАТО може й сцикливе, але воно не дурне, їм вже прокацапського Орбана хватає, ще одного ненажерливого недо-диктатора вони собі на шию не повісять.
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17.02.2024 17:22 Відповісти
О-оооо хто би сумнівався.😁
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17.02.2024 18:03 Відповісти
 
 