Будемо робити все, щоб наближати Україну до НАТО, - Зеленський
Головна мета України - стати членом НАТО, і наша держава робитиме все, щоб наближатися до членства в Альянсі та зміцнювати відносини із союзниками, особливо в питаннях безпеки та озброєння.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
"Чого ми очікуємо від Альянсу? Важливий був Вільнюський саміт. Ми почали працювати. У нас з’явилася Рада - це реальний практичний майданчик обговорення й допомоги", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання учасників панелі-спілкування.
Також, за словами Володимира Зеленського, на полях Вільнюського саміту НАТО відбулось обговорення та ухвалення Спільної декларації щодо підтримки України "Групи семи", до якої долучилися приблизно 30 країн. І з трьома державами вже підписано двосторонні угоди щодо гарантій безпеки для України. Тож, як зауважив президент, саміт НАТО у Вільнюсі дав позитивний результат для нашої держави.
"Конкретна зброя, конкретні гроші, конкретні терміни. Я вважаю, це важливо", - додав він.
Що стосується запрошення до членства в Альянсі, то, як наголосив Глава держави, це основна мета України.
"Наша мета – бути членами НАТО. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до Альянсу", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що запрошення України до членства в НАТО - це союзницьке рішення і поки що не всі лідери його підтримують. Тож у цьому напрямі ще вестиметься робота.
"У будь-якому разі очікуємо зміцнення наших відносин, зміцнення щодо зброї. Напевне для нас сьогодні пакети озброєння, пакети ППО, я скажу чесно, найважливіше. Особливо від тих держав, які вагаються, чи запрошувати нас у НАТО", - заявив президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Видимість бурної діяльності для мудрого наріту. Жодної виконої вимоги НАТО. Ні боротьби з тотальною корупцією, ні свободи слова, ні верховенства права, ні демократії.
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Все оглянувши для порядку,
Всіх погладивши по голові,
Вийшов з хати дорослий дядько,
І лишилися діти самі.
Дядько рушив в свою дорогу.
В хаті ж дивляться дітлахи,
Як хлопчисько з Кривого Рогу
У кишені шука сірники...
Він же, тільки тексти зачитує, а не власні думки озвучує…
сам ти Де?
про мівіну це казав вроді Арестован, типу так "бділі" шо один жере мівіну, а інші(арахімікус і западляк) - жеруть вино. ну, там в Западляка вкрали вино, можеш почитати. якщо не почитАєш цих істот, тобто - поважаєш, що й видно.
а нам воно нічого не винне
нетряпки, чо. обеспозабочені, це нормально.
Хиба це НАТО зробило все для того, щоб вторгнення РФ в Україну пройшло якомога успішніше?
Це НАТО 2 роки саботувало оборонзамовлення та відводило війська з укріпрайонів?
Це НАТО зазирало в очі путіну ще у січні 2022?
Це НАТО призначало у керівництво України агентів ФСБ?
Це НАТО розмінувало Чонгар та Каланчак?
Це НАТО узурпувало владу в Україні, прикриваючись війною?
Це НАТО мародерить на закупівлях Міноборони та гуманітарці?
Ні. У НАТО покищо все добре. І НАТО активно готується до оборони, на відміну від нетряпки.
абсолютно так як ви кажеш.
просто Лапін напр. каже шо йому смішно шо НАТО готується до війни з парашкостаном, замість дати Залуж, ой, Єрмаку те що він просить.
ну, якось так.
бо навіть якби русня напала на Балтію, замість на Зеленщину(а саме так ця наша страна виглядає), то що? - захопили би, але ф-35 і 22 тупо би вибивали всю логістику. ну і там бази з парою тисяч байденівців = це "казус беллі", тобто Байден міг би мочити ядеркою. шо тут спорити то? зараз - це якесь жертвопринесення, я це давно казав - орки "храм" відкрили, я казав - будуть жертви.
як мінімум
це тупо сталінчик.
як мінімум.
але вже походу хоче максимум, з другом - тезкою.
і до речі ..... зможуть, з другами кімом і сі
Вже нема мови про Євросоюз.
Каждый день
Про его обещание украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Заставим президента выполнить хотя бы ОДНО свое обещание