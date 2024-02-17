Будемо робити все, щоб наближати Україну до НАТО, - Зеленський

Головна мета України - стати членом НАТО, і наша держава робитиме все, щоб наближатися до членства в Альянсі та зміцнювати відносини із союзниками, особливо в питаннях безпеки та озброєння.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Чого ми очікуємо від Альянсу? Важливий був Вільнюський саміт. Ми почали працювати. У нас з’явилася Рада - це реальний практичний майданчик обговорення й допомоги", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання учасників панелі-спілкування.

Також, за словами Володимира Зеленського, на полях Вільнюського саміту НАТО відбулось обговорення та ухвалення Спільної декларації щодо підтримки України "Групи семи", до якої долучилися приблизно 30 країн. І з трьома державами вже підписано двосторонні угоди щодо гарантій безпеки для України. Тож, як зауважив президент, саміт НАТО у Вільнюсі дав позитивний результат для нашої держави.

"Конкретна зброя, конкретні гроші, конкретні терміни. Я вважаю, це важливо", - додав він.

Що стосується запрошення до членства в Альянсі, то, як наголосив Глава держави, це основна мета України.

"Наша мета – бути членами НАТО. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до Альянсу", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю НАТО закупити 1 мільйон дронів українських виробників, - керівник Мінстратегпрому Камишін на Мюнхенській безпековій конференції

Він зауважив, що запрошення України до членства в НАТО - це союзницьке рішення і поки що не всі лідери його підтримують. Тож у цьому напрямі ще вестиметься робота.

"У будь-якому разі очікуємо зміцнення наших відносин, зміцнення щодо зброї. Напевне для нас сьогодні пакети озброєння, пакети ППО, я скажу чесно, найважливіше. Особливо від тих держав, які вагаються, чи запрошувати нас у НАТО", - заявив президент України.