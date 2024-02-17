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обстрел (25742) Сумская область (2692)

На Сумщине в результате минометных обстрелов погиб человек, еще один - получил ранения

сумщина

В результате минометного обстрела Хотинской громады в Сумской области погиб человек, еще один ранен.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17 февраля, в 12 часов 45 минут, враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской громаде. Зафиксировано 11 взрывов.

Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один человек - получил ранения. Повреждены частные дома, здание фермы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Предоставляется помощь пострадавшим.

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Один-два дрони закрили питання. НАХЄРА гуманітарка, консерви, пшоно, якщо даха немає над головою взимку ? Чого немає ? Бо немає військової адміністрації у Сумах. Взагалі. ХРЄН їх знає куди їх закинули.
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17.02.2024 19:32 Ответить
 
 