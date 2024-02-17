На Сумщине в результате минометных обстрелов погиб человек, еще один - получил ранения
В результате минометного обстрела Хотинской громады в Сумской области погиб человек, еще один ранен.
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 17 февраля, в 12 часов 45 минут, враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской громаде. Зафиксировано 11 взрывов.
Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один человек - получил ранения. Повреждены частные дома, здание фермы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Предоставляется помощь пострадавшим.
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gr1959
показать весь комментарий17.02.2024 19:32 Ответить Мне нравится 0
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