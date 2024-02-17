Обсудили текущую ситуацию на поле боя, верим и в мудрое решение Конгресса США, - Зеленский пообщался с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "На Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США.
Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения".
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+18 Старый зольдат
показать весь комментарий17.02.2024 21:19
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+9 Анатолий К 65c6a92d
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Пожалуйста, подождите...
(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
з тих, що трохи прозріли, що накоїли та десь відчули тягар своєї провини за смерті і руйнування. В них залишились стосунки та інсайди в Офісі Їрмака (вони навіть стихали на півроку, бо Їрмак шукав де витоки).
Так, ВСІ ті, хто причетний до преЗезентства - винні. Всі такі є поплічниками Зе та *****. Всі!
Про заплановану здачу Їрмаком Авдіївки холм волав три тижні тому 28.01.24,
- чому заважав Залужний.
Та, багато хто про все це кричав - ви не чули. Як не чули попередженнь у 2019му, що - Зеленський це війна.
так хто з вас двох більше підходить на звання строчилки ?
ти два тижні тут і ще мало кого знаєш )))
то в нас мєждусобойчик єдиномишлєнніков
Руку собі не зломай.
Головне, для КВНщика при посаді, вчасно наплювати у тарілку, тому, хто допомагає Україні, вистояти проти прутіна!!
Це ж не по тексту, а просто від себе! Як СРАТЬєх із ставки..
будете слухати чергове хрипливе пердіння
Зеленский: Все под контролем.
Байден: ЗБС.
Зеленский: Шо с денюшкой ?
Байден: Пока х с маслом.
Зеленский: Вечно у вас проблемы, америкосы жопорукие.
БендераБени.
Единственное решение затеять процедуру обхода спикера, это на месяцы затянет процесс...
Во что он верит опять?
- "Джо, нам треба зброя !"
- "Володя, на**я ти звільнив Залужного ?"
Тому прийшов час виключно для фактів. Інакше буде далі ставати на граблі і без різниці хто сидітиме в кріслі. Повторюсь якщо ми віритимемо у те що не підкріплено фактами то обпікатимемось далі та більше.
І в статті саме про віру через що ми скоріше за все обпечемось тому що мага можуть банально не поставити на голосування і на цьому буде кінець з епопеєю допомоги від США. А отже треба готуватись що її не буде та шукати хто та за що зможе нам подарувати мільйони снарядів, дронів і т.п. як росії дарує іран, північна корея та інші. Не вірити що прилетить хтось і все порішає, а самим дістати чи створити зброю.