Обсудили текущую ситуацию на поле боя, верим и в мудрое решение Конгресса США, - Зеленский пообщался с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "На Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США.

Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения".

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