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Зеленский (19011) Авдеевка (2441)

Мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим, - Зеленский об Авдеевке

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Авдеевка и все оккупированные территории обязательно будут освобождены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время прямого включения из Мюнхена в телемарафон "Єдині новини".

"С президентом Байденом когда разговаривали – он знает детали, поэтому я и говорю, что они близкие нам союзники, а не где-то там "за океаном". И он признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат выхода из Авдеевки, и все это признают. Мы хотим сохранить жизнь наших хлопцев, я рад, что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования", - сказал президент.

Он продолжил: "То, что мы вернем, обязательно мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим. И это факт. Я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены. И победа будет".

Также читайте: Звоним по видео и видим, как заходят россияне. Говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем": сестра раненого украинского воина с позиции "Зенит" в Авдеевке
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Топ комментарии
+71
Маріуполь повернув?
Мелітополь повернув?
Бердянськ повернув?
Скадовськ повернув?
Сіверодонецьк повернув?
Лисичанськ повернув?
Бахмут повернув?

Авдіївка лише доєднається до цього немалого списку. А скоро ще й Куп'янськ.
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17.02.2024 23:24
+70
Люди в его уравнение жизни не входят. Только деньги. Помните про 7 миллиардов в день?

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17.02.2024 23:32
+62
нема слів без матюкив
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17.02.2024 23:23
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Страница 2 из 2
вертатель-фантазер, вова-космос
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18.02.2024 07:48 Ответить
Всі проблеми від того, що президентом рахується безтолковий ішак. Це чмо немає елементарного поняття ні про що. Клоун, як був, так ним і залишився.
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18.02.2024 07:59 Ответить
Ти повернеш виключно язиком.!
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18.02.2024 08:02 Ответить
Ми - це Зеленський з Єрмаком, Падлякою, Бодуновим з автоматами підуть на штурм Авдіївки?
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18.02.2024 08:57 Ответить
От повірю, тільки якщо ти особисто підеш повертати
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18.02.2024 09:00 Ответить
Пафосне лайно. Чим і ким ти збираєшся щось повертати? Твої відсіки вже викликають блювотний рефлекс. Кожен твій публічний висер без папірця викликає лише огиду.
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18.02.2024 09:05 Ответить
Пять років читало с бумажки і крало
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18.02.2024 09:12 Ответить
Ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо,- даю слово пацана)
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18.02.2024 09:50 Ответить
Було б за краще, якби це падло повернулося до свого кварталу совкову публіку у палаці "Україна" смішити.
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18.02.2024 10:12 Ответить
он либо полный дебил,либо многие ему до сих пор верят
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18.02.2024 10:20 Ответить
він повний дибіл й при цьому йому багато вірять... аж надто багато, на жаль.
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18.02.2024 11:27 Ответить
Ми все повернемо, тільки без тебе. А ти готуйся повернутися на сцену до "піаніни". І то, це в кращому для тебе випадку.
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18.02.2024 10:31 Ответить
Зелечмоня виблюй свої нутрощі на асвальт!!!
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18.02.2024 10:32 Ответить
у меня есть мысль и я ее думаю . и я думаю что мысль которую я думаю я обещаю думать и дальше
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18.02.2024 11:44 Ответить
Баламут,клоун,балабол.
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18.02.2024 11:44 Ответить
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