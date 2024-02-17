Мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим, - Зеленский об Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Авдеевка и все оккупированные территории обязательно будут освобождены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время прямого включения из Мюнхена в телемарафон "Єдині новини".

"С президентом Байденом когда разговаривали – он знает детали, поэтому я и говорю, что они близкие нам союзники, а не где-то там "за океаном". И он признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат выхода из Авдеевки, и все это признают. Мы хотим сохранить жизнь наших хлопцев, я рад, что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования", - сказал президент.

Он продолжил: "То, что мы вернем, обязательно мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим. И это факт. Я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены. И победа будет".

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