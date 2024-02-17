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Зеленський (22411) Авдіївка (2339)

Ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо,- Зеленський про Авдіївку

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Авдіївка та всі окуповані території неодмінно будуть визволені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час прямого включення з Мюнхену в телемарафон "Єдині новини"

"З президентом Байденом коли розмовляли - він знає деталі, тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там "за океаном". І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні - це результат виходу з Авдіївкою, і всі це визнають. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців, я радий, що таке правильне виважене рішення є у військового командування", - сказав президент.

Він продовжив: "Те, що ми повернемо, обов'язково ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. І це факт. Я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені. І перемога буде". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдіївці на одного нашого загиблого воїна - сім знищених росіян, - Зеленський

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Топ коментарі
+71
Маріуполь повернув?
Мелітополь повернув?
Бердянськ повернув?
Скадовськ повернув?
Сіверодонецьк повернув?
Лисичанськ повернув?
Бахмут повернув?

Авдіївка лише доєднається до цього немалого списку. А скоро ще й Куп'янськ.
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17.02.2024 23:24
+70
Люди в его уравнение жизни не входят. Только деньги. Помните про 7 миллиардов в день?

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17.02.2024 23:32
+62
нема слів без матюкив
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17.02.2024 23:23
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вертатель-фантазер, вова-космос
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18.02.2024 07:48 Відповісти
Всі проблеми від того, що президентом рахується безтолковий ішак. Це чмо немає елементарного поняття ні про що. Клоун, як був, так ним і залишився.
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18.02.2024 07:59 Відповісти
Ти повернеш виключно язиком.!
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18.02.2024 08:02 Відповісти
Ми - це Зеленський з Єрмаком, Падлякою, Бодуновим з автоматами підуть на штурм Авдіївки?
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18.02.2024 08:57 Відповісти
От повірю, тільки якщо ти особисто підеш повертати
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18.02.2024 09:00 Відповісти
Пафосне лайно. Чим і ким ти збираєшся щось повертати? Твої відсіки вже викликають блювотний рефлекс. Кожен твій публічний висер без папірця викликає лише огиду.
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18.02.2024 09:05 Відповісти
Пять років читало с бумажки і крало
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18.02.2024 09:12 Відповісти
Ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо,- даю слово пацана)
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18.02.2024 09:50 Відповісти
Було б за краще, якби це падло повернулося до свого кварталу совкову публіку у палаці "Україна" смішити.
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18.02.2024 10:12 Відповісти
он либо полный дебил,либо многие ему до сих пор верят
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18.02.2024 10:20 Відповісти
він повний дибіл й при цьому йому багато вірять... аж надто багато, на жаль.
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18.02.2024 11:27 Відповісти
Ми все повернемо, тільки без тебе. А ти готуйся повернутися на сцену до "піаніни". І то, це в кращому для тебе випадку.
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18.02.2024 10:31 Відповісти
Зелечмоня виблюй свої нутрощі на асвальт!!!
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18.02.2024 10:32 Відповісти
у меня есть мысль и я ее думаю . и я думаю что мысль которую я думаю я обещаю думать и дальше
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18.02.2024 11:44 Відповісти
Баламут,клоун,балабол.
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18.02.2024 11:44 Відповісти
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