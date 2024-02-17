Ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо,- Зеленський про Авдіївку

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Авдіївка та всі окуповані території неодмінно будуть визволені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час прямого включення з Мюнхену в телемарафон "Єдині новини"

"З президентом Байденом коли розмовляли - він знає деталі, тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там "за океаном". І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні - це результат виходу з Авдіївкою, і всі це визнають. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців, я радий, що таке правильне виважене рішення є у військового командування", - сказав президент.

Він продовжив: "Те, що ми повернемо, обов'язково ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. І це факт. Я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені. І перемога буде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдіївці на одного нашого загиблого воїна - сім знищених росіян, - Зеленський