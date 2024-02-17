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Зеленський (22411) ліквідація (3510) втрати (4281) Авдіївка (2339)

В Авдіївці на одного нашого загиблого воїна - сім знищених росіян, - Зеленський

авдіївка

Співвідношення втрат Сил оборони України та ворога в Авдіївці було 1:7, за смерть одного українського воїна - ліквідація семи росіян.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не можу сказати, яка кількість у нас потерпілих і жертв, але, наприклад, коли ми говоримо про те, що у них занадто багато людей, то треба знати, що в Авдіївці один до семи... за смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення. Я не хочу порівнювати це, це трагедія - втратити навіть одну людину. Але не ми почали цю війну", - сказав Зеленський.

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Вихід Сил оборони з Авдіївки

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

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Топ коментарі
+62
Баран недолугий.
Знайшло чим хвалитися.
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17.02.2024 14:34
+50
Ніякий дебіл віддавший свій голос за цього виродка не поцікавився його минулим і освітою
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17.02.2024 14:38
+45
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17.02.2024 14:35
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немці отказали снаряді к Гепардам, Шок, нехватка, Шахеды в Буковеле!!!!
ты спалился. .. к сожалению, ****
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17.02.2024 16:37 Відповісти
А скільки загиблих українців на одного покидька зе (ще живого)?
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17.02.2024 15:54 Відповісти
І тут пабеда......
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17.02.2024 15:57 Відповісти
я вас, думаючих, прошу, оцінити, цинічність, цієї заяви!!!!
не то що б, так ми втрачаємо найкращих...
а типу, статистика!
да ми впираємося але, один до семи!
****, зе!падло, повинен відповісти за все, своє паскудство!
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17.02.2024 16:13 Відповісти
згадую як ржав в другому туры(не ходив), тыпа виберуть клуоуна, та ну на ......... ой б*же, тепер точно п.... як там, 314.
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17.02.2024 16:39 Відповісти
Ні , не в 2019 році , в 2010-му . Бо ті , хто голосував за ібуковича в 2010 в космос не улетіли ... вони й в 2014 році голосували й в 2019 . Й Пєтю обрали в 2014 році виключно через те, що тоді саме він з усіх лідерів Майдану найбільш був схожий на ібуковича . Саме за це й голосував за його і Харків , в Маріупіль й Одесса . А вофік лише виявився йще більш софкоїдом й янучаром ніж Пєтя . А Петю по-перше спочатку утвердили у Відні усяка фірташня , а вже потім людина фірташа Кличко поступився Петі . Бо до середини квітня 2014 року Порошенко був мало примітний для подавньої більшості населення . Усі бачили на Майдані Кличка й Сєню з Тягнибоком . Й тільки відтого , що фірташ переконав Віталіка відмовитися на користь міліардера Порошенко , тільки тоді про Пєтю згадали як про лідера .

Требо мати пам"ять в 25 байт , що таке не пом"ятати , а пом"ятати , як усе було тільки починаючи з 2019 року ...
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17.02.2024 16:44 Відповісти
Почуй , дитинко , я на цьому форумі стільки ти на світі живешь ... Я тут на цензорі навчився тому, що марно не витрачати час на розумово відсталих и тому не відповідаю на особисті й нацисткі "струми свідомості" ... любителів "майн кампфа" . Для цього є бан від адмінів й якщо ти йще цього не зрозумів це останнє попередження .
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17.02.2024 19:16 Відповісти
Якщо кількість убитих росіян відома, то чому вiн не може сказати яка кількість у нас потерпілих та жертв, за умови, що за смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення. Може таблицю множення засекретили?
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17.02.2024 16:22 Відповісти
Не требо порівнювати людей з непарнокопитними рептілоїдами . В Україні гинуть героїчні люди , там утілізується скотобаза .
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17.02.2024 16:32 Відповісти
геббельса судили не за те , що ти написав , а за пропаганду знищення мирних громадян , в тому числі й громадян Німетчини
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18.02.2024 02:57 Відповісти
о-го да тут перекличка всех кацапских ботов косящих под украинцев
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17.02.2024 16:37 Відповісти
Міняю одного Зеленського хоча б на одного дохлого орка.
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17.02.2024 16:39 Відповісти
Кращеб було за одного зеленське-один дерьмак , другий татаров, посмертно.
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17.02.2024 16:42 Відповісти
давайте так, було опитування в .... ІРПІНІ!
так 50% .... "за ЗЕ"
шо вам ше треба?
от реально, якої вам "холєри" ше тра?

Це наріт.
просто так, це опитуваннЄ - .... ну, це ми тут такі дуже розумні, але ..... таке діло.
змиряємось. це наріт у нас такий.
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17.02.2024 16:43 Відповісти
Ми що, повинні цьому радіти?
Ви же все прекрасно знали, чим закінчиться цей рейд з Авдіївкою!
Зараз кацапня святкує "перемогу", скотобєєва бризгає ядом від радощів.
Цього ви добивались? Це що було? Дослідний варіант?

Хлопці полягли, в полоні, в розпачі ....
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17.02.2024 17:04 Відповісти
зепідр - це кончений совковий дегенерат. Україна втрачає на фронті цвіт нації, а підри - біосміття. А це як кажуть у нас в Одесі: "дві великі різниці". Хоч давайте будемо чесними, зепідр - це таке саме біосміття, як піторські солдати
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17.02.2024 17:33 Відповісти
Напевно всі його там вважають ідіотом.
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17.02.2024 17:37 Відповісти
шоб ти був тим ОДНИМ
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17.02.2024 17:49 Відповісти
"Я не можу сказати, яка кількість у нас потерпілих і жертв, "

Тоді завали своє гниле хрюкало, поїдь тепер під стелу де ти фоткалось і порахуй там наші втрати перш ніж ******* про те що нікого не цікавить.
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17.02.2024 18:03 Відповісти
Було б добре, якщо б на одного кацапа приходилися мертві:
1. Зеленський,
2. Єрмак,
3. Смирнов,
4. Шурма,
5. Подоляк,
6. Арахамія,
7. Гетманцев.
Це був би відмінний обмін лайна на лайно.

Але ж ні - гинуть кращі українські воїни, а не паразити, які на їхніх смертях збагачуються.
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17.02.2024 20:07 Відповісти
> Співвідношення .... 1:7

Відмінно! Дядько, ви мене заспокоїли.
Адже при такому співвідношенні, на момент, коли закінчаться кацапи - в Україні буде ще приблизно аж 7.8 мільйонів людей! (звісно якщо їх не дістануть шахеди та далекобійні ракети)
Це якщо вважати, що кацапів - 120млн, а в нас зараз 25 млн.
Тепер я буду спати спокійно!
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17.02.2024 20:38 Відповісти
Статист.
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17.02.2024 20:53 Відповісти
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