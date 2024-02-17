В Авдіївці на одного нашого загиблого воїна - сім знищених росіян, - Зеленський
Співвідношення втрат Сил оборони України та ворога в Авдіївці було 1:7, за смерть одного українського воїна - ліквідація семи росіян.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не можу сказати, яка кількість у нас потерпілих і жертв, але, наприклад, коли ми говоримо про те, що у них занадто багато людей, то треба знати, що в Авдіївці один до семи... за смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення. Я не хочу порівнювати це, це трагедія - втратити навіть одну людину. Але не ми почали цю війну", - сказав Зеленський.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
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ты спалился. .. к сожалению, ****
не то що б, так ми втрачаємо найкращих...
а типу, статистика!
да ми впираємося але, один до семи!
****, зе!падло, повинен відповісти за все, своє паскудство!
Требо мати пам"ять в 25 байт , що таке не пом"ятати , а пом"ятати , як усе було тільки починаючи з 2019 року ...
так 50% .... "за ЗЕ"
шо вам ше треба?
от реально, якої вам "холєри" ше тра?
Це наріт.
просто так, це опитуваннЄ - .... ну, це ми тут такі дуже розумні, але ..... таке діло.
змиряємось. це наріт у нас такий.
Ви же все прекрасно знали, чим закінчиться цей рейд з Авдіївкою!
Зараз кацапня святкує "перемогу", скотобєєва бризгає ядом від радощів.
Цього ви добивались? Це що було? Дослідний варіант?
Хлопці полягли, в полоні, в розпачі ....
Тоді завали своє гниле хрюкало, поїдь тепер під стелу де ти фоткалось і порахуй там наші втрати перш ніж ******* про те що нікого не цікавить.
1. Зеленський,
2. Єрмак,
3. Смирнов,
4. Шурма,
5. Подоляк,
6. Арахамія,
7. Гетманцев.
Це був би відмінний обмін лайна на лайно.
Але ж ні - гинуть кращі українські воїни, а не паразити, які на їхніх смертях збагачуються.
Відмінно! Дядько, ви мене заспокоїли.
Адже при такому співвідношенні, на момент, коли закінчаться кацапи - в Україні буде ще приблизно аж 7.8 мільйонів людей! (звісно якщо їх не дістануть шахеди та далекобійні ракети)
Це якщо вважати, що кацапів - 120млн, а в нас зараз 25 млн.
Тепер я буду спати спокійно!