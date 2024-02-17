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Зеленский (19011) ликвидация (3124) потери (4267) Авдеевка (2441)

В Авдеевке на одного нашего погибшего воина - семь уничтоженных россиян, - Зеленский

авдіївка

Соотношение потерь Сил обороны Украины и врага в Авдеевке было 1:7, за смерть одного украинского воина – ликвидация семи россиян.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу сказать, какое количество у нас пострадавших и жертв, но, например, когда мы говорим о том, что у них слишком много людей, нужно знать, что в Авдеевке один к семи... за смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение. Я не хочу сравнивать это, это трагедия – потерять даже одного человека. Но не мы начали эту войну", - сказал Зеленский.

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Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
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Топ комментарии
+62
Баран недолугий.
Знайшло чим хвалитися.
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17.02.2024 14:34
+50
Ніякий дебіл віддавший свій голос за цього виродка не поцікавився його минулим і освітою
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17.02.2024 14:38
+45
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17.02.2024 14:35
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немці отказали снаряді к Гепардам, Шок, нехватка, Шахеды в Буковеле!!!!
ты спалился. .. к сожалению, ****
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17.02.2024 16:37 Ответить
А скільки загиблих українців на одного покидька зе (ще живого)?
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17.02.2024 15:54 Ответить
І тут пабеда......
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17.02.2024 15:57 Ответить
я вас, думаючих, прошу, оцінити, цинічність, цієї заяви!!!!
не то що б, так ми втрачаємо найкращих...
а типу, статистика!
да ми впираємося але, один до семи!
****, зе!падло, повинен відповісти за все, своє паскудство!
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17.02.2024 16:13 Ответить
згадую як ржав в другому туры(не ходив), тыпа виберуть клуоуна, та ну на ......... ой б*же, тепер точно п.... як там, 314.
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17.02.2024 16:39 Ответить
Ні , не в 2019 році , в 2010-му . Бо ті , хто голосував за ібуковича в 2010 в космос не улетіли ... вони й в 2014 році голосували й в 2019 . Й Пєтю обрали в 2014 році виключно через те, що тоді саме він з усіх лідерів Майдану найбільш був схожий на ібуковича . Саме за це й голосував за його і Харків , в Маріупіль й Одесса . А вофік лише виявився йще більш софкоїдом й янучаром ніж Пєтя . А Петю по-перше спочатку утвердили у Відні усяка фірташня , а вже потім людина фірташа Кличко поступився Петі . Бо до середини квітня 2014 року Порошенко був мало примітний для подавньої більшості населення . Усі бачили на Майдані Кличка й Сєню з Тягнибоком . Й тільки відтого , що фірташ переконав Віталіка відмовитися на користь міліардера Порошенко , тільки тоді про Пєтю згадали як про лідера .

Требо мати пам"ять в 25 байт , що таке не пом"ятати , а пом"ятати , як усе було тільки починаючи з 2019 року ...
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17.02.2024 16:44 Ответить
Почуй , дитинко , я на цьому форумі стільки ти на світі живешь ... Я тут на цензорі навчився тому, що марно не витрачати час на розумово відсталих и тому не відповідаю на особисті й нацисткі "струми свідомості" ... любителів "майн кампфа" . Для цього є бан від адмінів й якщо ти йще цього не зрозумів це останнє попередження .
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17.02.2024 19:16 Ответить
Якщо кількість убитих росіян відома, то чому вiн не може сказати яка кількість у нас потерпілих та жертв, за умови, що за смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення. Може таблицю множення засекретили?
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17.02.2024 16:22 Ответить
Не требо порівнювати людей з непарнокопитними рептілоїдами . В Україні гинуть героїчні люди , там утілізується скотобаза .
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17.02.2024 16:32 Ответить
геббельса судили не за те , що ти написав , а за пропаганду знищення мирних громадян , в тому числі й громадян Німетчини
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18.02.2024 02:57 Ответить
о-го да тут перекличка всех кацапских ботов косящих под украинцев
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17.02.2024 16:37 Ответить
Міняю одного Зеленського хоча б на одного дохлого орка.
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17.02.2024 16:39 Ответить
Кращеб було за одного зеленське-один дерьмак , другий татаров, посмертно.
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17.02.2024 16:42 Ответить
давайте так, було опитування в .... ІРПІНІ!
так 50% .... "за ЗЕ"
шо вам ше треба?
от реально, якої вам "холєри" ше тра?

Це наріт.
просто так, це опитуваннЄ - .... ну, це ми тут такі дуже розумні, але ..... таке діло.
змиряємось. це наріт у нас такий.
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17.02.2024 16:43 Ответить
Ми що, повинні цьому радіти?
Ви же все прекрасно знали, чим закінчиться цей рейд з Авдіївкою!
Зараз кацапня святкує "перемогу", скотобєєва бризгає ядом від радощів.
Цього ви добивались? Це що було? Дослідний варіант?

Хлопці полягли, в полоні, в розпачі ....
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17.02.2024 17:04 Ответить
зепідр - це кончений совковий дегенерат. Україна втрачає на фронті цвіт нації, а підри - біосміття. А це як кажуть у нас в Одесі: "дві великі різниці". Хоч давайте будемо чесними, зепідр - це таке саме біосміття, як піторські солдати
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17.02.2024 17:33 Ответить
Напевно всі його там вважають ідіотом.
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17.02.2024 17:37 Ответить
шоб ти був тим ОДНИМ
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17.02.2024 17:49 Ответить
"Я не можу сказати, яка кількість у нас потерпілих і жертв, "

Тоді завали своє гниле хрюкало, поїдь тепер під стелу де ти фоткалось і порахуй там наші втрати перш ніж ******* про те що нікого не цікавить.
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17.02.2024 18:03 Ответить
Було б добре, якщо б на одного кацапа приходилися мертві:
1. Зеленський,
2. Єрмак,
3. Смирнов,
4. Шурма,
5. Подоляк,
6. Арахамія,
7. Гетманцев.
Це був би відмінний обмін лайна на лайно.

Але ж ні - гинуть кращі українські воїни, а не паразити, які на їхніх смертях збагачуються.
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17.02.2024 20:07 Ответить
> Співвідношення .... 1:7

Відмінно! Дядько, ви мене заспокоїли.
Адже при такому співвідношенні, на момент, коли закінчаться кацапи - в Україні буде ще приблизно аж 7.8 мільйонів людей! (звісно якщо їх не дістануть шахеди та далекобійні ракети)
Це якщо вважати, що кацапів - 120млн, а в нас зараз 25 млн.
Тепер я буду спати спокійно!
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17.02.2024 20:38 Ответить
Статист.
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17.02.2024 20:53 Ответить
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