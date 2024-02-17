В Авдеевке на одного нашего погибшего воина - семь уничтоженных россиян, - Зеленский
Соотношение потерь Сил обороны Украины и врага в Авдеевке было 1:7, за смерть одного украинского воина – ликвидация семи россиян.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не могу сказать, какое количество у нас пострадавших и жертв, но, например, когда мы говорим о том, что у них слишком много людей, нужно знать, что в Авдеевке один к семи... за смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение. Я не хочу сравнивать это, это трагедия – потерять даже одного человека. Но не мы начали эту войну", - сказал Зеленский.
Выход сил обороны из Авдеевки
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
ты спалился. .. к сожалению, ****
не то що б, так ми втрачаємо найкращих...
а типу, статистика!
да ми впираємося але, один до семи!
****, зе!падло, повинен відповісти за все, своє паскудство!
Требо мати пам"ять в 25 байт , що таке не пом"ятати , а пом"ятати , як усе було тільки починаючи з 2019 року ...
так 50% .... "за ЗЕ"
шо вам ше треба?
от реально, якої вам "холєри" ше тра?
Це наріт.
просто так, це опитуваннЄ - .... ну, це ми тут такі дуже розумні, але ..... таке діло.
змиряємось. це наріт у нас такий.
Ви же все прекрасно знали, чим закінчиться цей рейд з Авдіївкою!
Зараз кацапня святкує "перемогу", скотобєєва бризгає ядом від радощів.
Цього ви добивались? Це що було? Дослідний варіант?
Хлопці полягли, в полоні, в розпачі ....
Тоді завали своє гниле хрюкало, поїдь тепер під стелу де ти фоткалось і порахуй там наші втрати перш ніж ******* про те що нікого не цікавить.
1. Зеленський,
2. Єрмак,
3. Смирнов,
4. Шурма,
5. Подоляк,
6. Арахамія,
7. Гетманцев.
Це був би відмінний обмін лайна на лайно.
Але ж ні - гинуть кращі українські воїни, а не паразити, які на їхніх смертях збагачуються.
Відмінно! Дядько, ви мене заспокоїли.
Адже при такому співвідношенні, на момент, коли закінчаться кацапи - в Україні буде ще приблизно аж 7.8 мільйонів людей! (звісно якщо їх не дістануть шахеди та далекобійні ракети)
Це якщо вважати, що кацапів - 120млн, а в нас зараз 25 млн.
Тепер я буду спати спокійно!