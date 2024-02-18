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Байден (2759) помощь (7419) Украина (44294)

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

байден

Джо Байден уверен, что Конгресс утвердит помощь для Украины в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент США Джо Байден заявил журналистам после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Сегодня я разговаривал с Зеленским, чтобы выразить ему уверенность, что мы получим деньги в поддержку Украины", – заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что на карту поставлено очень много, и в то же время указал на решающую роль НАТО в этом вопросе.

Байден отметил, что украинцы продолжают мужественно и героически отстаивать свою страну. И назвал "абсурдным и неэтичным" решение Палаты представителей уйти на каникулы в то время, когда помощь для Украины стала жизненно необходимой.

"Поэтому я буду бороться, чтобы получить для них боеприпасы, которые им нужны", - подчеркнул президент США.

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Топ комментарии
+10
Як Ви і такі як Ви всіх дістали своєю ненавистю до США. Краще подякуйте їм за величезну допомогу як військовою технікою, ************, санкціями, так і грошима. Вам відомо, що військових утримували за гроші, які давали США? А пенсіонерів думаєте за які гроші утримували? Чому у Вас немає питань до Верховного Головнокомандувача, який маючи одноосібну владу в Україні, на протязі 5 років не зміг налагодити випуск ракет, снарядів, мін, дронів... а навпаки, зміг закатати всі бюджетні(не свої) гроші в дороги, зруйнувавши оборонні підприємства? Чому під час війни він так поступив? Чому брехав і його команда замість допомоги мародерила військо, крала у громадян і навіть ту гуманітарку, яку давали США і західні країни? Не соромно? І Ви нас знову налаштовуєте проти донорів і не помічаєте величезного провалу і помилок тут, цієї зеленоголубої команди?
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18.02.2024 07:45
+7
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18.02.2024 07:26
+4
І у Вас, пане Анатолію в проблемах України винні США? Не пробували почитати Конституцію? Там за зовнішню політику і за оборону держави відповідає Президент і він в нас є - Зеленський. А за господарство відповідає уряд. І він також в нас є, його призначив Президент через Верховну Раду, в якій також монобільшість у Президента. Вони всі на місцях і нвіть мють сотні радників, на фронті виключно нарід. В Конституції немає жодного пункта, що за щось відповідає Президент США. Також немає двохсторонніх договорів, по яким США має якісь зобов'язання перед нами. То можливо пора запитувати у тих, хто за це відповідає, чи у Вас задача від тих, хто за це має відповідати відвернути від них увагу і перевезти стрілки на США? Від цього комусь стане легче, окрім брехунів, які мали б це робити?
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18.02.2024 07:51
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Правила форума Совет форумчан
Руда рожа трампа зараз почне свою пісеньку
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18.02.2024 07:22 Ответить
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18.02.2024 07:26 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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18.02.2024 07:24 Ответить
Як вони вже ****@ли зі своїми закликами, турботами, занепокоєннями та обіцянками. КУЛЬГАВІ КАЧКИ.
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18.02.2024 07:27 Ответить
Як Ви і такі як Ви всіх дістали своєю ненавистю до США. Краще подякуйте їм за величезну допомогу як військовою технікою, ************, санкціями, так і грошима. Вам відомо, що військових утримували за гроші, які давали США? А пенсіонерів думаєте за які гроші утримували? Чому у Вас немає питань до Верховного Головнокомандувача, який маючи одноосібну владу в Україні, на протязі 5 років не зміг налагодити випуск ракет, снарядів, мін, дронів... а навпаки, зміг закатати всі бюджетні(не свої) гроші в дороги, зруйнувавши оборонні підприємства? Чому під час війни він так поступив? Чому брехав і його команда замість допомоги мародерила військо, крала у громадян і навіть ту гуманітарку, яку давали США і західні країни? Не соромно? І Ви нас знову налаштовуєте проти донорів і не помічаєте величезного провалу і помилок тут, цієї зеленоголубої команди?
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18.02.2024 07:45 Ответить
Но вы не забывайте что они успешно нас разоружили в замен на, а значит несут ответственность, как минимум моральную.
И ситуация в перспективе плоха не только для нас, но и всего мира. Уже сейчас очевидно что для защиты суверенитета альтернативе ядерного оружия нет, договора не работают.
Пусть дальше продолжают волноваться, обещать, охать и ахать, но потом мир тупо скатится к ядерной катастрофе.
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18.02.2024 08:53 Ответить
Ви знаєте, тільки вчора старався довести, що ніхто нічого в нас не вимагав, ми це зробили самі, як себе самі зробили в 2019 році на виборах.
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
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18.02.2024 09:02 Ответить
Так від нас не вимагали віддати яз, тільки чомусь погрожували санкціями та ізоляцією якщо не віддамо, а так ми все самі, і звідки беруться такі ідіоти як ти? Це як гопник відібрав твій гаманець, а ти такий: та я сам хотів його йому віддати, це я винен, бо я сам його йому ніс.
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18.02.2024 10:25 Ответить
Скоріше за все, звідки беруться такі як Ви. Пропоную уважно прочитати той документ і якщо самі не розбираєтеся, то запитйтеся у юриста. Ніхто нічого від нас не вимагав, як там вище написав, що то була наша концепція ще до цього меморандуму. Декларацію про Державний суверенітет України від 16 липня 1990 року читали? Про безядерний статус України, про що заявила Верновна Рада читали? Навіть якщо самі вирішили віддати кацам ядерну зброю, то оформіть хоч правильно документ. Там прописана відповідальність сторін, якщо вони порушать договір і проголосували за цей документ парламенти країн-підписантів?
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18.02.2024 11:43 Ответить
Американські політики тих часів самі зізнались, що давили на Україну, якщо не зраджує память про це Буш старший говорив, і тут вилазить таке як ти та розповідає казки, що ми самі винні
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18.02.2024 15:14 Ответить
А як можна давити, коли це записано в нашій Декларації про державний суверенітет? Ці рішення були прийняті Верховною Раду, думаю, що американці на депутатів не "давили"? У всякому разі немає таких заяв. І Крвчук із Кучмою не говорили, що американці їм викручували руки, щоб ті щось підписали. Ми самі це зробили і як завжди не на користь України.
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18.02.2024 19:33 Ответить
Тепер кажуть, що викручували. Я взагалі не розумію до чого ця суперечка, коли самі політики тих часів самі про це говорять. Забув як нас умовляли не оголошувати незалежність, бо боялись, що наша яз потрапить всяким терикам? Тому не треба про всякі там декларації-шмакарації.
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18.02.2024 21:27 Ответить
Не неси в маси дурню, якою засмітив свою макітру. Держдеп займався неприкритим шантажем, щоб позбавити Україну ядерної зброї, ліквідацію балістичних ракет контролювали не тільки якісь уповноважені експерти, а пачками приїзджали конгресмени ( прізвища не важко нагуглити), щоб на свої очі побачити, як ріжуть ракетоносії і заливають пускові шахти бетоном. Така скурпульозна зацікавленість пояснюється банально - гроші. США витрачали біля 50- ти лярдів долярів щороку тільки на підтримання паритету проти ядерного потенціалу України, зауваж - це при вазі доллара, як валюти, в 90-х роках. Порахуй сам скільки США зекономили за ці пару з хвостиком десятиліть. В той же час, синхронно, Німеччина в унісон з рашкою займалась газовим шантажем з року в рік погрожуючи відмовитись від транзиту через Україну. Щоб дотиснути Україну, в 1994 році була запропонована і підписана угода між Україною і Європейським співтовариством, фактично асоціаційна, яка передбачала різноманітну фінансову допомогу в т. ч. Звичайно вони підкупили Кравчука і Кучму, тут навіть до гадалки не потрібно ходити, але нам займатись виправдовуванням шахраїв це дурість взагалі несусвітня. Тикати держдеп носом в меморандум варто на всіх доступних медійних і дипломатичних пабліках і форумах світу, щоб вичавити дійсно суттєві поставки озброєння, а не те що робиться владою США лише для збереження пристойної морди-ліца світового лідера.
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18.02.2024 23:24 Ответить
Що до меморандуму, то як не дивно але гаранти (крім росії) виконали свої забов'зання, а саме: домагалися «негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї»,пункт 4 меморандуму.

Подивіться самі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text

Вони скликали радбез оон з цього приводу.

А дякувати за те що, ми не отримали реальної гарантії безпеки і реальної допомоги, треба нашим «президентам» кравчуку і кучмі, які полінувалися подивитись в словнику тлумачення красивого іноземного слова «меморандум». І віддали нашу зброю під протокол про добрі наміри.

Доречи те саме, намагається «продати» нам поки шо діючий «президент», розказуючи про безпекові угоди з різними країнами.
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18.02.2024 09:43 Ответить
Це все так, допомога США дійсно величезна. Але Байдена ні хто не тягнув за язика, коли він казав що СЩА будуть допомагати Україні стільки скільки потрібно, знаючи що він не в змозі це забезпечити, бо він не цар, а лише президент зі своїм строком перебування на посаді.
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18.02.2024 09:09 Ответить
або тура курка, або кацапка сцяна
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18.02.2024 08:15 Ответить
вони ще тебе ****@ли а ти кажеш ****@ли
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18.02.2024 08:17 Ответить
Не займайте, вони на канікулах.
Дайте бідним перепочити від "за океанських проблем".
Війна нікуди не дінеться. Запит на гроші завжди є.
А для чого розвинутій нації себе обмежувати.
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18.02.2024 07:29 Ответить
Одні заклики а обіити Джонсона як головуючого?
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18.02.2024 07:35 Ответить
У відміності від тупого стада в Украіні яке раділо незаконному разгону ради кацапським блазнем,сунуло носа в місцеве самоврятування(виганяв оброного мера)відвід військ на донбасі.Презідент США не має права це робити з Конгресом.В Америці Констітуція і Закон-понад усе.І він неповинен тупому хохлятському люмпену,який тіки і вміє жрать,срать,бухать і є...ся нічього.
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18.02.2024 07:57 Ответить
В розпорядженні Президента США маса старого озброєння, амуніції та ***********, які він має право використовувати будь-еоли будь-кому не питаючи згоди у всіляких конгресів. Лише 155-мм снарядів - 4,5 млн. Але він, чомусь, цього не робить. Лише "...боротимуся, щоб отримати для них **********, які їм потрібні".
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18.02.2024 08:17 Ответить
Ні - не президент - а сам Конгрес - якшо є більшість в якомусь питанні - вони можуть обіити головуючого - бо так він може бикувати до нових віників
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18.02.2024 08:20 Ответить
Закон в США не для всіх

Конгрес прийняв закон про лендліз - а президент не виконав
Конгрес виділив гроші президенту на PDA - а президент то забув підписати 1.6млрд,
то скоїв помилку на 6.2млрд, то не хоче використовувати залишок 4.2млрд

Одному бувшому президенту висувають звинувачення, в незаконному зберігання секретних матеріалів, а іншому ні

"https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"

Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
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18.02.2024 08:43 Ответить
Белый Дом сократил вдвое, капельную военную помощь, Украине.....
Переливание из пустого в порожнее, где Ленд-лиз, за который проголосовали обе палаты в мае 2022 ??
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18.02.2024 07:44 Ответить
І у Вас, пане Анатолію в проблемах України винні США? Не пробували почитати Конституцію? Там за зовнішню політику і за оборону держави відповідає Президент і він в нас є - Зеленський. А за господарство відповідає уряд. І він також в нас є, його призначив Президент через Верховну Раду, в якій також монобільшість у Президента. Вони всі на місцях і нвіть мють сотні радників, на фронті виключно нарід. В Конституції немає жодного пункта, що за щось відповідає Президент США. Також немає двохсторонніх договорів, по яким США має якісь зобов'язання перед нами. То можливо пора запитувати у тих, хто за це відповідає, чи у Вас задача від тих, хто за це має відповідати відвернути від них увагу і перевезти стрілки на США? Від цього комусь стане легче, окрім брехунів, які мали б це робити?
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18.02.2024 07:51 Ответить
Цей акунт із серіі-нам все должни.
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18.02.2024 07:59 Ответить
США давали гарантії.
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18.02.2024 08:02 Ответить
Які і кому США давали гарантії? Ізраїлю - так! Країнам НАТО - так! А нам давали гарантії, що на нас не будуть нападати і визнавати суверенітет. Можливо я щось пропустив, то де і коли США на нас напали?
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18.02.2024 08:10 Ответить
В українському варіанті Будапешського меморандуму є слово гарантії, і там є підпис Клінтона. Можливо Кучма вже сходив в туалет із оригіналом після Тузли, але я думаю Ви пам'ятаєте що таке було. Можна звичайно грати в те що там не те і не так, але бумажка є чи принаймні точно була. А гарантії це ж таке. Зараз і в НАТО нема впевненості.
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18.02.2024 19:56 Ответить
Вы статью не читали? Сам президент Америки считает что винні США.
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18.02.2024 08:23 Ответить
По вашому виходить що рядові амеріканці винні в тому,що хахли-малороси обрали у владу популістів(почитайте з якими лозунгами шов на вибори ЗЕ,"слуга народу" та інші.Ведь ніхто не примушував за них голосувати.
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18.02.2024 08:45 Ответить
То Президент США хоче нам допомогти і вважає, що Конгрес винен, що несвоєчасно буде приймати рішення. А наші в офісі президента, бо вони сьогодні чомусь головні в Україні, себе винними не вважають, а направляють думки і енергію наріду, що все-таки винні США, а не вони.
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18.02.2024 08:55 Ответить
США обіцяли двопартійну підтримку. Байден казав про катастрофічні наслідки для Московії у разі нападу. Ніхто їх за язик не тягнув.
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18.02.2024 19:57 Ответить
А що для лендліза повинен бути двохсторонній договір?

А для капельної подачі PDA допомоги - такий двохсторонній договір є?
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18.02.2024 08:37 Ответить
Ви спочатку почитайте з початку які умови по ленд-лізу.Він був принят у 22у році на рік(респи у конгресі були проти майже всі) на рік.У другу світову ленд-ліз був принят тіки після нападу японіі.І також респи були проти нього.Це все є в сеті.Почитайте.
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18.02.2024 08:52 Ответить
Ви читали закон?
Здається ні
Тоді навіщо пишете, те чого немає?

оригінальний закон від https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 республіканців
В січні 2022, до війни, щоб попередити війну
термін дії закону: "до перемоги" - поки не вирішиться конфлікт 2014, та не будуть відведені російські війська
кожні 90 днів звітність президента перед Конгресом щодо помічі Україні
зняті обмеженя
зброя тільки на 5 років. Встановили 50 років.
Україна не оплачує ремонт та втрачену техніку

Демократи https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 підтримали коли не вдався "Київ за 3 дні"
внесені зміни
термін дії: до 1 жовтня 2023
президент не звітує перед Конгреслм

Є різниця?
Який закон був поданий в Сенат республіканцями, та що вийшло з Сенату.

По факту виходить, що республіканці запропонували, а не демократи
Умови від республіканців були кращі
Демократи нічого не добавили, тільки скоротили термін дії до 1 жовтня 2023

Як же так виходить?
З ваших слів республіканці проти, а по документах - це вони проголосували в Палаті представників, та передали в Сенат.

Влітку 2023 знаючи, що лендліз закінчується
Внесли https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 поправку 1224 подовжити лендліз на 2024 рік
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Хто вніс? Республіканці
Вони проголосували в Палаті представників
Поправка потрапила в Сенат.
Демократи в Сенаті маючи більшість, викинули цю поправку.

Як же так знову вийшло?
Республіканці за лендліз, а демократи вдруге проти.

Що ще почитати, крім офіційних документів Конгресу, хто був ЗА та ПРОТИ?

Можна посилання, на документи, або хочаб на жовту пресу або ІПСО,
де стверджується, що саме демократи запропонували лендліз, а республіканці були проти.
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18.02.2024 09:19 Ответить
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Умови по лендлізу

Доходи США = 0$
Тобто Україна нічого не платить

Видатки США = а
a) Україна не платить за ремонт та знищену техніку, це оплачує США якщо буде мати бажання. Порахувати на момент підписання закону не можуть

Повернення лендлізу, через 40 років після 2032 року - тобто в 2072 році

Тодіж можливо оплата за користування, або спишуть

Республіканці запропонували супер умови лендлізу

Чи не так?

А хто був проти https://www.stopfake.org/uk/fejk-volodina-********-potrapit-u-borgovu-yamu-cherez-lend-liz-ssha-yak-srsr-ale-srsr-ne-viplachuvav-borg-rokami-j-povnistyu-tak-i-ne-povernuv/ лендлізу ?
І потім підхватили всі інші
треба почекати 60 днів, почекати до 1 жовтня 2022, "халява" краще, навіщо лендліз і т.п.
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18.02.2024 09:27 Ответить
Брехня. Америка может дать сколько угодно, когда угодно, все что захочет. Но они считают что разбазаривать собственные боеприпасы нельзя. В конце концов потери должен нести противник, а не США. С одной стороны хорошо что капиталисты думают только о собственной заднице, потому что любую власть должен заботить только собственный народ. Но будь союзниками Украины коммунисты, они завалили бы Украину оружием, снарядами и "добровольцами" по самую макушку.
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18.02.2024 08:10 Ответить
Всрате чудо з прапорцем америки так давай все.Чи тіки і вмієш дрочити постікі.
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18.02.2024 08:25 Ответить
Я бы дал. Будь у меня хоть один снаряд.
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18.02.2024 08:26 Ответить
Американці просто почитали декларації укр депутатів, міністрів, прокурорів, суддів....
Злодіям впадло допомагати!
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18.02.2024 08:12 Ответить
Дональд Трамп мафиози наехал на Конгресс что 6 января 2021 года при штурме Капитолия....🇱🇷🗽
Вчера Суд Нью-Йора оштрафовал Трампа на 400 лямов долларов 💲
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18.02.2024 09:11 Ответить
Почему мафиози?

Вчера никого не штрафовали - выходной
Это https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/egpbajldovq/Trump-order-20240216.pdf было в пятницу 16.02.2024
штраф размером 354.9млн за "махинации" с собственной фирмой, чтобы получить кредиты

при чем тут Капитолий?
где делось 45.1млн?
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18.02.2024 15:12 Ответить
БАЙДЕН,ДЕ ОБІЦЯНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ!?
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18.02.2024 14:35 Ответить
Закончился срок месяца четыре назад. Вы что не знаете? Сейчас Трамп блокирует помощь.
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18.02.2024 20:02 Ответить
 
 