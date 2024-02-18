Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Джо Байден уверен, что Конгресс утвердит помощь для Украины в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент США Джо Байден заявил журналистам после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Сегодня я разговаривал с Зеленским, чтобы выразить ему уверенность, что мы получим деньги в поддержку Украины", – заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что на карту поставлено очень много, и в то же время указал на решающую роль НАТО в этом вопросе.

Байден отметил, что украинцы продолжают мужественно и героически отстаивать свою страну. И назвал "абсурдным и неэтичным" решение Палаты представителей уйти на каникулы в то время, когда помощь для Украины стала жизненно необходимой.

"Поэтому я буду бороться, чтобы получить для них боеприпасы, которые им нужны", - подчеркнул президент США.

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