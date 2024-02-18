Байден закликав Конгрес терміново прийняти законопроєкт щодо допомоги Україні
Джо Байден упевнений, що Конгрес ухвалить допомогу для України найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент США Джо Байден заявив журналістам після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
"Сьогодні я розмовляв із Зеленським, аби висловити йому впевненість, що ми отримаємо гроші на підтримку України", - заявив американський лідер.
Він підкреслив, що на карту поставлено дуже багато, і водночас указав на вирішальну роль НАТО в цьому питанні.
Байден відзначив, що українці продовжують мужньо й героїчно відстоювати свою країну. І назвав "абсурдним та неетичним" рішення Палати представників піти на канікули в той час, коли допомога для України стала життєво необхідною.
"Тому я боротимуся, щоб отримати для них боєприпаси, які їм потрібні", - наголосив президент США.
Будь ласка, зачекайте...
И ситуация в перспективе плоха не только для нас, но и всего мира. Уже сейчас очевидно что для защиты суверенитета альтернативе ядерного оружия нет, договора не работают.
Пусть дальше продолжают волноваться, обещать, охать и ахать, но потом мир тупо скатится к ядерной катастрофе.
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї»,пункт 4 меморандуму.
Подивіться самі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
Вони скликали радбез оон з цього приводу.
А дякувати за те що, ми не отримали реальної гарантії безпеки і реальної допомоги, треба нашим «президентам» кравчуку і кучмі, які полінувалися подивитись в словнику тлумачення красивого іноземного слова «меморандум». І віддали нашу зброю під протокол про добрі наміри.
Доречи те саме, намагається «продати» нам поки шо діючий «президент», розказуючи про безпекові угоди з різними країнами.
Дайте бідним перепочити від "за океанських проблем".
Війна нікуди не дінеться. Запит на гроші завжди є.
А для чого розвинутій нації себе обмежувати.
Конгрес прийняв закон про лендліз - а президент не виконав
Конгрес виділив гроші президенту на PDA - а президент то забув підписати 1.6млрд,
то скоїв помилку на 6.2млрд, то не хоче використовувати залишок 4.2млрд
Одному бувшому президенту висувають звинувачення, в незаконному зберігання секретних матеріалів, а іншому ні
"https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"
Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
Переливание из пустого в порожнее, где Ленд-лиз, за который проголосовали обе палаты в мае 2022 ??
А для капельної подачі PDA допомоги - такий двохсторонній договір є?
Здається ні
Тоді навіщо пишете, те чого немає?
оригінальний закон від https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 республіканців
В січні 2022, до війни, щоб попередити війну
термін дії закону: "до перемоги" - поки не вирішиться конфлікт 2014, та не будуть відведені російські війська
кожні 90 днів звітність президента перед Конгресом щодо помічі Україні
зняті обмеженя
зброя тільки на 5 років. Встановили 50 років.
Україна не оплачує ремонт та втрачену техніку
Демократи https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 підтримали коли не вдався "Київ за 3 дні"
внесені зміни
термін дії: до 1 жовтня 2023
президент не звітує перед Конгреслм
Є різниця?
Який закон був поданий в Сенат республіканцями, та що вийшло з Сенату.
По факту виходить, що республіканці запропонували, а не демократи
Умови від республіканців були кращі
Демократи нічого не добавили, тільки скоротили термін дії до 1 жовтня 2023
Як же так виходить?
З ваших слів республіканці проти, а по документах - це вони проголосували в Палаті представників, та передали в Сенат.
Влітку 2023 знаючи, що лендліз закінчується
Внесли https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 поправку 1224 подовжити лендліз на 2024 рік
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Хто вніс? Республіканці
Вони проголосували в Палаті представників
Поправка потрапила в Сенат.
Демократи в Сенаті маючи більшість, викинули цю поправку.
Як же так знову вийшло?
Республіканці за лендліз, а демократи вдруге проти.
Що ще почитати, крім офіційних документів Конгресу, хто був ЗА та ПРОТИ?
Можна посилання, на документи, або хочаб на жовту пресу або ІПСО,
де стверджується, що саме демократи запропонували лендліз, а республіканці були проти.
Доходи США = 0$
Тобто Україна нічого не платить
Видатки США = а
a) Україна не платить за ремонт та знищену техніку, це оплачує США якщо буде мати бажання. Порахувати на момент підписання закону не можуть
Повернення лендлізу, через 40 років після 2032 року - тобто в 2072 році
Тодіж можливо оплата за користування, або спишуть
Республіканці запропонували супер умови лендлізу
Чи не так?
А хто був проти https://www.stopfake.org/uk/fejk-volodina-********-potrapit-u-borgovu-yamu-cherez-lend-liz-ssha-yak-srsr-ale-srsr-ne-viplachuvav-borg-rokami-j-povnistyu-tak-i-ne-povernuv/ лендлізу ?
І потім підхватили всі інші
треба почекати 60 днів, почекати до 1 жовтня 2022, "халява" краще, навіщо лендліз і т.п.
Злодіям впадло допомагати!
Вчера Суд Нью-Йора оштрафовал Трампа на 400 лямов долларов 💲
Вчера никого не штрафовали - выходной
Это https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/egpbajldovq/Trump-order-20240216.pdf было в пятницу 16.02.2024
штраф размером 354.9млн за "махинации" с собственной фирмой, чтобы получить кредиты
при чем тут Капитолий?
где делось 45.1млн?