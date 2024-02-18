Байден закликав Конгрес терміново прийняти законопроєкт щодо допомоги Україні

Джо Байден упевнений, що Конгрес ухвалить допомогу для України найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент США Джо Байден заявив журналістам після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я розмовляв із Зеленським, аби висловити йому впевненість, що ми отримаємо гроші на підтримку України", - заявив американський лідер.

Він підкреслив, що на карту поставлено дуже багато, і водночас указав на вирішальну роль НАТО в цьому питанні.

Байден відзначив, що українці продовжують мужньо й героїчно відстоювати свою країну. І назвав "абсурдним та неетичним" рішення Палати представників піти на канікули в той час, коли допомога для України стала життєво необхідною.

"Тому я боротимуся, щоб отримати для них боєприпаси, які їм потрібні", - наголосив президент США.

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