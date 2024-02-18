Число погибших в результате российских обстрелов Краматорска возросло до 3
В Краматорске на месте ракетного удара нашли фрагменты тела третьего погибшего, поисково-спасательная операция продолжается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.
"Вчера враг ударил ракетами по г. Краматорску. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, где находились три гражданских. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын - их тела деблокировали. В ходе поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши", - говорится в сообщении.
Кроме того, в больницу доставлены супруги пенсионеры, которые получили травмы, находясь в собственном доме – это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.02.2024 13:42 Ответить Мне нравится 0
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