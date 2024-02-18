Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Краматорська зросла до 3

У Краматорську на місці ракетного удару знайшли фрагменти тіла третьої загиблої особи, пошуково-рятувальна операція триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

"Учора ворог вдарив ракетами по м. Краматорську. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

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