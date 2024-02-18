Адмирал Соколов отстранен от должности командующего ЧФ РФ после того, как ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Цезарь Куников", - британская разведка

15 февраля российские СМИ сообщили, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был уволен с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Проводя аналогию с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, результат успеха Украины в потоплении разных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении", – говорится в отчете.

Несмотря на то, что министерство обороны России не подтвердило эту информацию, но Соколова, вероятно, сменил его теперь уже бывший заместитель, вицеадмирал Сергей Пинчук. Он исполняет обязанности командира до завершения внутреннего расследования затопления десантного корабля "Цезарь Куников".

Напомним, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

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"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

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