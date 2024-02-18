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Великобритания (4717) корабль (2012) Черноморский флот РФ (1554) внешняя разведка (356)

Адмирал Соколов отстранен от должности командующего ЧФ РФ после того, как ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Цезарь Куников", - британская разведка

виктор,соколов

15 февраля российские СМИ сообщили, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был уволен с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Проводя аналогию с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, результат успеха Украины в потоплении разных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении", – говорится в отчете.

Несмотря на то, что министерство обороны России не подтвердило эту информацию, но Соколова, вероятно, сменил его теперь уже бывший заместитель, вицеадмирал Сергей Пинчук. Он исполняет обязанности командира до завершения внутреннего расследования затопления десантного корабля "Цезарь Куников".

Напомним, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

Также читайте: С 13 крупных десантных кораблей Черноморского флота РФ в строю осталось 5, - ВМС ВСУ

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Читайте также: Потеря "Цезаря Куникова" сделает логистическую цепь Черноморского флота РФ уязвимой к атакам, - британская разведка
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Топ комментарии
+8
Так ми ж його ракетою вбили Нє?
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18.02.2024 14:22
+8
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18.02.2024 14:34
+7
"...Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ..."

Ну прямо как дети, надо было не Отстранять а Устранять, путём подрыва сраки зарядом ВОГа
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18.02.2024 14:36
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Парвалi парус, парвалi парус, а адмiралу сраку
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18.02.2024 14:22 Ответить
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18.02.2024 14:34 Ответить
"...Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ..."

Ну прямо как дети, надо было не Отстранять а Устранять, путём подрыва сраки зарядом ВОГа
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18.02.2024 14:36 Ответить
на цезаре везли северо-корейские снаряды
которые сопровождали ДВА северо-корейских палкана
палканов ликвидировали
адмиралу порвали анус
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18.02.2024 15:09 Ответить
Так ми ж його ракетою вбили Нє?
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18.02.2024 14:22 Ответить
Точно так.
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18.02.2024 14:25 Ответить
путя вирішив зробити йому контрольний, бо стало страшно за чорноморську флотилію галер
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18.02.2024 16:32 Ответить
Не поважаю сРашку, але іноді треба вчитись, не може людина (командир) добре виконувати задачі, некуй його на посаді держати, давать шлях розумним. А у нас совок, у кого язик шершавий і хто нехай і брехню, але гарні новини приносить. За великі втрати можуть і підняти звання, аби лояльний був і в тупу накази виконував.
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18.02.2024 14:24 Ответить
Нічого, що соколов здвохсотився разом зі штабом ЧФРФ? коли туди тіні прилетіли? А "керував" він, як свого часу Кернес, з могили?
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18.02.2024 15:04 Ответить
На протязі 10 років війни у нас одна і та ж проблема - наші генерали , на відміну від кацапських !, не вміють здійснювати маневр військами і швидко перекидати на місце вирішального удару війська з інших ділянок фронту. Кацапи це яскраво зараз продемонстрували, перекинувши з Куп'янського напрямку війська і таким чином додавили Авдіївку. Наші генерали на це не здатні і, що найгірше, ніхто цих генералів не міняє і висновків не робить. У нас генерали звільняються з посад і йдуть після цього тільки на підвищення.
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18.02.2024 16:25 Ответить
Героям Слава !

Слава ЗСУ!
Слава українським Рядовим, Офіцерам та Генералам !
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18.02.2024 16:34 Ответить
Ти шо, дебіл? У нас zеленський звільнив цілу низку генералів лише за те, що вони вміють воювати, на відміну від нього 4-разового ухилянта. І хто ти такий, щоб давати коментарі щодо "здійснювати маневр військами"?!
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18.02.2024 16:36 Ответить
Cunny cow
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18.02.2024 14:24 Ответить
Відсторонили адмірала, якого наші доблесні марафоні словоблуди вбили ракетою у вересні минулого року.
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18.02.2024 14:28 Ответить
а замість нього призначили виконуючого обов'язки командувача флоту Пінчука... то які тоді обов'язки виконував сам командувач флоту соколов? якби був соколов командуючим, то замість нього командуючим призначили би його заступника пінчука. але ж ні. той пінчук не тільки заступник його, а ще й і виконуючий обов'язки командувача. значить, той "командувач" соколов вже давно або двухсотий, або покалічений після атаки штабу чорноморської флотилії.
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18.02.2024 17:57 Ответить
Адмірала Соколова усунуто

Нє!
Адміралові Соколову усунуто!
)))
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18.02.2024 14:34 Ответить
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18.02.2024 16:35 Ответить
Шо це за усунення таке незрозуміле? Чекаємо на некролог.
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18.02.2024 14:39 Ответить
это не он , а Буданов Куню потопил
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18.02.2024 15:26 Ответить
Сколько можно повторять ******* про "росиский офицер убит ровно 101 год назад"? В 43м году погиб тот Кунников. При высадке под новоросийском. О чем Леня Брежнев потом книжку написал и получил очередное звание Героя сасер.
А ***** соколова ВСУ еще несколько месяцев назад "уволили", кацапы сейчас только воспользовались моментом, что б не позориться.
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18.02.2024 15:59 Ответить
Кацапский пипл "схавает" эту муйню, еще и будет славить "строгого, но справедливого" путена
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18.02.2024 16:41 Ответить
Воскрес? Чи у нього, як і у Путіна 5 двійників, за даними професора Солов'я?
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18.02.2024 16:06 Ответить
Проффесор Солавей зомучен в подвалах лубянки. А это ево двойник.
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18.02.2024 18:24 Ответить
Зняли його формально, бо ніхто Соколова на бачив живим після знищення штабу ЧФ.
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18.02.2024 16:40 Ответить
Кабздон бачив Соколова , щоправда, не зовсім "живого"
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18.02.2024 16:49 Ответить
Як співалося у совдепівській пісні: "Арлята учатся пасцать !"
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18.02.2024 17:23 Ответить
Тю!!!!!!! Так його ж не так давно Буданов ракетою вбив.....Воскрес?
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18.02.2024 18:12 Ответить
****, гуманісти хєрови. Нє, щоб розстріляти гада.
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18.02.2024 22:13 Ответить
 
 