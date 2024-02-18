УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12298 відвідувачів онлайн
Новини
5 076 33
Велика Британія (5333) корабель (1593) Чорноморський флот рф (618) зовнішня розвідка (445)

Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ РФ після того, як ЗСУ знищили російський десантний корабель "Цезар Куніков", - британська розвідка

виктор,соколов

15 лютого російські ЗМІ повідомили, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова було звільнено з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні", – йдеться у звіті.

Попри те, що у міністерство оборони Росії не підтвердило цю інформацію, але Соколова, ймовірно, змінив його тепер уже колишній заступник, віцеадмірал Сергій Пінчук. Він виконуватиме обов’язки командира до завершення внутрішнього розслідування затоплення десантного корабля "Цезар Куніков".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірно, велика частина екіпажу ВДК "Цезар Куніков" загинула, - ВМС

Нагадаємо, зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Так ми ж його ракетою вбили Нє?
показати весь коментар
18.02.2024 14:22
+8
показати весь коментар
18.02.2024 14:34
+7
"...Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ..."

Ну прямо как дети, надо было не Отстранять а Устранять, путём подрыва сраки зарядом ВОГа
показати весь коментар
18.02.2024 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Парвалi парус, парвалi парус, а адмiралу сраку
показати весь коментар
18.02.2024 14:22 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 14:34 Відповісти
"...Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ..."

Ну прямо как дети, надо было не Отстранять а Устранять, путём подрыва сраки зарядом ВОГа
показати весь коментар
18.02.2024 14:36 Відповісти
на цезаре везли северо-корейские снаряды
которые сопровождали ДВА северо-корейских палкана
палканов ликвидировали
адмиралу порвали анус
показати весь коментар
18.02.2024 15:09 Відповісти
Так ми ж його ракетою вбили Нє?
показати весь коментар
18.02.2024 14:22 Відповісти
Точно так.
показати весь коментар
18.02.2024 14:25 Відповісти
путя вирішив зробити йому контрольний, бо стало страшно за чорноморську флотилію галер
показати весь коментар
18.02.2024 16:32 Відповісти
Не поважаю сРашку, але іноді треба вчитись, не може людина (командир) добре виконувати задачі, некуй його на посаді держати, давать шлях розумним. А у нас совок, у кого язик шершавий і хто нехай і брехню, але гарні новини приносить. За великі втрати можуть і підняти звання, аби лояльний був і в тупу накази виконував.
показати весь коментар
18.02.2024 14:24 Відповісти
Нічого, що соколов здвохсотився разом зі штабом ЧФРФ? коли туди тіні прилетіли? А "керував" він, як свого часу Кернес, з могили?
показати весь коментар
18.02.2024 15:04 Відповісти
На протязі 10 років війни у нас одна і та ж проблема - наші генерали , на відміну від кацапських !, не вміють здійснювати маневр військами і швидко перекидати на місце вирішального удару війська з інших ділянок фронту. Кацапи це яскраво зараз продемонстрували, перекинувши з Куп'янського напрямку війська і таким чином додавили Авдіївку. Наші генерали на це не здатні і, що найгірше, ніхто цих генералів не міняє і висновків не робить. У нас генерали звільняються з посад і йдуть після цього тільки на підвищення.
показати весь коментар
18.02.2024 16:25 Відповісти
Героям Слава !

Слава ЗСУ!
Слава українським Рядовим, Офіцерам та Генералам !
показати весь коментар
18.02.2024 16:34 Відповісти
Ти шо, дебіл? У нас zеленський звільнив цілу низку генералів лише за те, що вони вміють воювати, на відміну від нього 4-разового ухилянта. І хто ти такий, щоб давати коментарі щодо "здійснювати маневр військами"?!
показати весь коментар
18.02.2024 16:36 Відповісти
Cunny cow
показати весь коментар
18.02.2024 14:24 Відповісти
Відсторонили адмірала, якого наші доблесні марафоні словоблуди вбили ракетою у вересні минулого року.
показати весь коментар
18.02.2024 14:28 Відповісти
а замість нього призначили виконуючого обов'язки командувача флоту Пінчука... то які тоді обов'язки виконував сам командувач флоту соколов? якби був соколов командуючим, то замість нього командуючим призначили би його заступника пінчука. але ж ні. той пінчук не тільки заступник його, а ще й і виконуючий обов'язки командувача. значить, той "командувач" соколов вже давно або двухсотий, або покалічений після атаки штабу чорноморської флотилії.
показати весь коментар
18.02.2024 17:57 Відповісти
Адмірала Соколова усунуто

Нє!
Адміралові Соколову усунуто!
)))
показати весь коментар
18.02.2024 14:34 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 16:35 Відповісти
Шо це за усунення таке незрозуміле? Чекаємо на некролог.
показати весь коментар
18.02.2024 14:39 Відповісти
это не он , а Буданов Куню потопил
показати весь коментар
18.02.2024 15:26 Відповісти
Сколько можно повторять ******* про "росиский офицер убит ровно 101 год назад"? В 43м году погиб тот Кунников. При высадке под новоросийском. О чем Леня Брежнев потом книжку написал и получил очередное звание Героя сасер.
А ***** соколова ВСУ еще несколько месяцев назад "уволили", кацапы сейчас только воспользовались моментом, что б не позориться.
показати весь коментар
18.02.2024 15:59 Відповісти
Кацапский пипл "схавает" эту муйню, еще и будет славить "строгого, но справедливого" путена
показати весь коментар
18.02.2024 16:41 Відповісти
Воскрес? Чи у нього, як і у Путіна 5 двійників, за даними професора Солов'я?
показати весь коментар
18.02.2024 16:06 Відповісти
Проффесор Солавей зомучен в подвалах лубянки. А это ево двойник.
показати весь коментар
18.02.2024 18:24 Відповісти
Зняли його формально, бо ніхто Соколова на бачив живим після знищення штабу ЧФ.
показати весь коментар
18.02.2024 16:40 Відповісти
Кабздон бачив Соколова , щоправда, не зовсім "живого"
показати весь коментар
18.02.2024 16:49 Відповісти
Як співалося у совдепівській пісні: "Арлята учатся пасцать !"
показати весь коментар
18.02.2024 17:23 Відповісти
Тю!!!!!!! Так його ж не так давно Буданов ракетою вбив.....Воскрес?
показати весь коментар
18.02.2024 18:12 Відповісти
****, гуманісти хєрови. Нє, щоб розстріляти гада.
показати весь коментар
18.02.2024 22:13 Відповісти
 
 