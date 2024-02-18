Украина в ближайшие недели получит новые дроны-камикадзе от Франции, - Лекорню
Франция разрабатывает новые дроны-камикадзе. В настоящее время разработка находится в экспериментальной фазе. В ближайшие недели их получит Украина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Journal du Dimanche сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - сказал Лекорню.
Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.
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+16 vismavista
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+8 Михаил Дужик 7acbc3a9
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+6 Tierre
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Пожалуйста, подождите...
А варіанти можуть бути різни - може бути і таке як Switchblade300 - неадекватно дороге і малоефекивне, а може бути і типу Harop чи Ланцет.
дай їм Бог дартаньянів і коней...
все по плану!
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нарешті на кацапах європейські розробники будуть щось випробовувати. Давно пора.
2024 год станет годом склонения Украины к переговорам где Кремль задействует все свои рычаги влияния в мире. 2024 год станет годом провокаций, годом фейков.
А где
Год - на выпуск оружия
Год - на доставку
Год - на переговоры после утилизации
Полной утилизации достичь никогда не получится - т.е. демилитаризации
Пока надежда на смену президента в США,
кто бы не пришел по идее хуже не сделает
Зараз адміністрація США не дає, те що виділяє Конгрес
Запросила менше на 2024 рік ніж було в 2022 та 2023
Офіційно вже - щоб вистачило для оборони
Це глухий кут...
Через рік ситуація не покращиться.
І рано чи пізно все рівно будут перемовини з такою підтримкою
З іншим президентом є шанс, що будуть зміни в кращий бік.
В гіршому випадку перемовини, тільки раніше.