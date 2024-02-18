Украина в ближайшие недели получит новые дроны-камикадзе от Франции, - Лекорню

Франция разрабатывает новые дроны-камикадзе. В настоящее время разработка находится в экспериментальной фазе. В ближайшие недели их получит Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Journal du Dimanche сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - сказал Лекорню.

Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

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