РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости
4 715 27
Украина (44294) Франция (3350) дроны (3556) Лекорню Себастьян (54)

Украина в ближайшие недели получит новые дроны-камикадзе от Франции, - Лекорню

лекорню

Франция разрабатывает новые дроны-камикадзе. В настоящее время разработка находится в экспериментальной фазе. В ближайшие недели их получит Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Journal du Dimanche сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - сказал Лекорню.

Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

Читайте также: Снаряды 155 мм, артсистемы Caesar и системы ПВО - Франция передает Украине новый оборонный пакет
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Дякуємо Франціє!!!
показать весь комментарий
18.02.2024 15:02
+8
А через ,,найближчі тижні,, ми почуємо що є непоборні обставини, які не дозволяють виконати цю чергову обіцянку. На о сто пи с тіло. Кажіть тільки про ВЖЕ здійснене.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:10
+6
Штук 1000 хоча б? Чи це аналог ланцетів?
показать весь комментарий
18.02.2024 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Франціє!!!
показать весь комментарий
18.02.2024 15:02 Ответить
щтук 10 або й 15 . потужно. дякуємо!
показать весь комментарий
18.02.2024 15:07 Ответить
А через ,,найближчі тижні,, ми почуємо що є непоборні обставини, які не дозволяють виконати цю чергову обіцянку. На о сто пи с тіло. Кажіть тільки про ВЖЕ здійснене.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:10 Ответить
Штук 1000 хоча б? Чи це аналог ланцетів?
показать весь комментарий
18.02.2024 15:12 Ответить
Ну не Мавік з гранатою ж.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:20 Ответить
І китайський шильдик заклеять?
показать весь комментарий
18.02.2024 15:34 Ответить
Мавік з гранатою - це не камікадзе.
А варіанти можуть бути різни - може бути і таке як Switchblade300 - неадекватно дороге і малоефекивне, а може бути і типу Harop чи Ланцет.
показать весь комментарий
18.02.2024 16:19 Ответить
ну хоч франці...
дай їм Бог дартаньянів і коней...
показать весь комментарий
18.02.2024 15:17 Ответить
тобто наш зелений мілліон йок...
показать весь комментарий
18.02.2024 15:20 Ответить
ви не зрозуміли, це початок того мільйону
показать весь комментарий
18.02.2024 15:26 Ответить
ну я бубу ніколи не розумів...
все по плану!
показать весь комментарий
18.02.2024 15:30 Ответить
Vot imeno zdes i mozno isprobyvat novyje droni kamikadze protiv tupix kacapov.Oni ne dolzni bit legko pogaseni antidronami sistemami,kak kitajskije
показать весь комментарий
18.02.2024 15:23 Ответить
Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню
======================
нарешті на кацапах європейські розробники будуть щось випробовувати. Давно пора.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:26 Ответить
2022 год был годом сдерживания кремлевского ублюдка - попыток ддоговорится. 2023 год был годом объединения стран НАТО заключение важных договоров. 2024 год будет годом запуска мощностей ВПК западных союзников. 2025 год - будет годом полной утилизации рашистской армии.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:26 Ответить
Понимают ли это в Кремле? Конечно понимают. Поэтому, 2024 год будет очень тяжелым годом в психологическом плане где украинцам нужно будет проявить стойкость.
2024 год станет годом склонения Украины к переговорам где Кремль задействует все свои рычаги влияния в мире. 2024 год станет годом провокаций, годом фейков.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:34 Ответить
Масштабно
А где
Год - на выпуск оружия
Год - на доставку
Год - на переговоры после утилизации

Полной утилизации достичь никогда не получится - т.е. демилитаризации

Пока надежда на смену президента в США,
кто бы не пришел по идее хуже не сделает
показать весь комментарий
18.02.2024 15:54 Ответить
Про хуже нє будєт, я вже десь це чув
показать весь комментарий
18.02.2024 16:49 Ответить
Думка наступна

Зараз адміністрація США не дає, те що виділяє Конгрес
Запросила менше на 2024 рік ніж було в 2022 та 2023
Офіційно вже - щоб вистачило для оборони
Це глухий кут...
Через рік ситуація не покращиться.
І рано чи пізно все рівно будут перемовини з такою підтримкою

З іншим президентом є шанс, що будуть зміни в кращий бік.
В гіршому випадку перемовини, тільки раніше.
показать весь комментарий
18.02.2024 17:09 Ответить
як показують події останнього року, бійців, підготовлених на заході, як і резерви, буде успішно спалено дерьмазеківською клікою в потужних оборонах "стояти до останнього!". так *****, особисто дерьмазеку наказав!
показать весь комментарий
18.02.2024 15:28 Ответить
і з якого біса я тут сижу і на кухні клепаю ті дрони?
показать весь комментарий
18.02.2024 15:32 Ответить
Дронов много не бывает. Будущее за дронами.
показать весь комментарий
18.02.2024 15:35 Ответить
мої дрони не високо літають, але намагаюся..
показать весь комментарий
18.02.2024 16:09 Ответить
Через год, максимум через два против дронов тоже найдут противоядие. Так что у нас не так много времени чтобы полностью воспользоваться етой новинкой современной войны
показать весь комментарий
18.02.2024 16:15 Ответить
Вже знайдено,РЕБи,портативні, 110 000 гривень,і купол близько гектару.А от чи не світиться він на кацапських станціях РЕР,то хто зна,не цікавився ще
показать весь комментарий
18.02.2024 16:39 Ответить
А що ми будемо робиити з французькими дронами? В нас воїх лежить мільйон. І Володя Херпіду Нетряпкович пообіцяв виготовити ще і ще.
показать весь комментарий
18.02.2024 18:52 Ответить
 
 