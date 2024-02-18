Україна найближчими тижнями отримає нові дрони-камікадзе від Франції, - Лекорню
Франція розробляє нові дрони-камікадзе. Зараз розробка перебуває в експериментальній фазі. Найближчими тижнями їх отримає Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Journal du Dimanche повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню.
Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.
Топ коментарі
+16 vismavista
показати весь коментар18.02.2024 15:02
+8 Михаил Дужик 7acbc3a9
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+6 Tierre
показати весь коментар18.02.2024 15:12
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Будь ласка, зачекайте...
А варіанти можуть бути різни - може бути і таке як Switchblade300 - неадекватно дороге і малоефекивне, а може бути і типу Harop чи Ланцет.
дай їм Бог дартаньянів і коней...
все по плану!
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нарешті на кацапах європейські розробники будуть щось випробовувати. Давно пора.
2024 год станет годом склонения Украины к переговорам где Кремль задействует все свои рычаги влияния в мире. 2024 год станет годом провокаций, годом фейков.
А где
Год - на выпуск оружия
Год - на доставку
Год - на переговоры после утилизации
Полной утилизации достичь никогда не получится - т.е. демилитаризации
Пока надежда на смену президента в США,
кто бы не пришел по идее хуже не сделает
Зараз адміністрація США не дає, те що виділяє Конгрес
Запросила менше на 2024 рік ніж було в 2022 та 2023
Офіційно вже - щоб вистачило для оборони
Це глухий кут...
Через рік ситуація не покращиться.
І рано чи пізно все рівно будут перемовини з такою підтримкою
З іншим президентом є шанс, що будуть зміни в кращий бік.
В гіршому випадку перемовини, тільки раніше.