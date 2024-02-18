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Україна найближчими тижнями отримає нові дрони-камікадзе від Франції, - Лекорню

лекорню

Франція розробляє нові дрони-камікадзе. Зараз розробка перебуває в експериментальній фазі. Найближчими тижнями їх отримає Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Journal du Dimanche повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню.

Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

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Автор: 
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Топ коментарі
+16
Дякуємо Франціє!!!
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18.02.2024 15:02
+8
А через ,,найближчі тижні,, ми почуємо що є непоборні обставини, які не дозволяють виконати цю чергову обіцянку. На о сто пи с тіло. Кажіть тільки про ВЖЕ здійснене.
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18.02.2024 15:10
+6
Штук 1000 хоча б? Чи це аналог ланцетів?
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18.02.2024 15:12
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Дякуємо Франціє!!!
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18.02.2024 15:02 Відповісти
щтук 10 або й 15 . потужно. дякуємо!
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18.02.2024 15:07 Відповісти
А через ,,найближчі тижні,, ми почуємо що є непоборні обставини, які не дозволяють виконати цю чергову обіцянку. На о сто пи с тіло. Кажіть тільки про ВЖЕ здійснене.
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18.02.2024 15:10 Відповісти
Штук 1000 хоча б? Чи це аналог ланцетів?
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18.02.2024 15:12 Відповісти
Ну не Мавік з гранатою ж.
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18.02.2024 15:20 Відповісти
І китайський шильдик заклеять?
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18.02.2024 15:34 Відповісти
Мавік з гранатою - це не камікадзе.
А варіанти можуть бути різни - може бути і таке як Switchblade300 - неадекватно дороге і малоефекивне, а може бути і типу Harop чи Ланцет.
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18.02.2024 16:19 Відповісти
ну хоч франці...
дай їм Бог дартаньянів і коней...
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18.02.2024 15:17 Відповісти
тобто наш зелений мілліон йок...
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18.02.2024 15:20 Відповісти
ви не зрозуміли, це початок того мільйону
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18.02.2024 15:26 Відповісти
ну я бубу ніколи не розумів...
все по плану!
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18.02.2024 15:30 Відповісти
Vot imeno zdes i mozno isprobyvat novyje droni kamikadze protiv tupix kacapov.Oni ne dolzni bit legko pogaseni antidronami sistemami,kak kitajskije
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18.02.2024 15:23 Відповісти
Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню
======================
нарешті на кацапах європейські розробники будуть щось випробовувати. Давно пора.
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18.02.2024 15:26 Відповісти
2022 год был годом сдерживания кремлевского ублюдка - попыток ддоговорится. 2023 год был годом объединения стран НАТО заключение важных договоров. 2024 год будет годом запуска мощностей ВПК западных союзников. 2025 год - будет годом полной утилизации рашистской армии.
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18.02.2024 15:26 Відповісти
Понимают ли это в Кремле? Конечно понимают. Поэтому, 2024 год будет очень тяжелым годом в психологическом плане где украинцам нужно будет проявить стойкость.
2024 год станет годом склонения Украины к переговорам где Кремль задействует все свои рычаги влияния в мире. 2024 год станет годом провокаций, годом фейков.
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18.02.2024 15:34 Відповісти
Масштабно
А где
Год - на выпуск оружия
Год - на доставку
Год - на переговоры после утилизации

Полной утилизации достичь никогда не получится - т.е. демилитаризации

Пока надежда на смену президента в США,
кто бы не пришел по идее хуже не сделает
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18.02.2024 15:54 Відповісти
Про хуже нє будєт, я вже десь це чув
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18.02.2024 16:49 Відповісти
Думка наступна

Зараз адміністрація США не дає, те що виділяє Конгрес
Запросила менше на 2024 рік ніж було в 2022 та 2023
Офіційно вже - щоб вистачило для оборони
Це глухий кут...
Через рік ситуація не покращиться.
І рано чи пізно все рівно будут перемовини з такою підтримкою

З іншим президентом є шанс, що будуть зміни в кращий бік.
В гіршому випадку перемовини, тільки раніше.
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18.02.2024 17:09 Відповісти
як показують події останнього року, бійців, підготовлених на заході, як і резерви, буде успішно спалено дерьмазеківською клікою в потужних оборонах "стояти до останнього!". так *****, особисто дерьмазеку наказав!
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18.02.2024 15:28 Відповісти
і з якого біса я тут сижу і на кухні клепаю ті дрони?
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18.02.2024 15:32 Відповісти
Дронов много не бывает. Будущее за дронами.
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18.02.2024 15:35 Відповісти
мої дрони не високо літають, але намагаюся..
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18.02.2024 16:09 Відповісти
Через год, максимум через два против дронов тоже найдут противоядие. Так что у нас не так много времени чтобы полностью воспользоваться етой новинкой современной войны
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18.02.2024 16:15 Відповісти
Вже знайдено,РЕБи,портативні, 110 000 гривень,і купол близько гектару.А от чи не світиться він на кацапських станціях РЕР,то хто зна,не цікавився ще
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18.02.2024 16:39 Відповісти
А що ми будемо робиити з французькими дронами? В нас воїх лежить мільйон. І Володя Херпіду Нетряпкович пообіцяв виготовити ще і ще.
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18.02.2024 18:52 Відповісти
 
 