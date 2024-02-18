Китай не продает летальное оружие России, - глава МИД Ван И

Министр иностранных дел Китая сказал руководителю МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Россия не получает от Китая летальное оружие.

Передает слова китайского дипломата Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian.

"Китай не пользуется ситуацией и не продает летальное оружие в зоны конфликта или сторонам конфликта", - сказал Ван И Дмитрию Кулебе во время встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что Китай придерживается политического урегулирования горячих вопросов и настаивает на содействии мирным переговорам.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам. Мы будем продолжать играть конструктивную роль в скорейшем прекращении войны и восстановлении мира. Даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", - подчеркнул Ван И.

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