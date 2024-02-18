Китай не продає летальну зброю Росії, - глава МЗС Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю сказав керівнику МЗС України Дмитру Кулебі, що Росія не отримує від Китаю летальної зброї.

Передає слова китайського дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

"Китай не користується ситуацією і не продає летальну в зброю зони конфлікту або сторонам конфлікту", - сказав Ван Дмитру Кулебі під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Він додав, що Китай дотримується політичного врегулювання гарячих питань, і наполягає на сприянні мирним переговорам.

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", - підкреслив Ван Ї.

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