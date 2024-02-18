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Китай (4350) Ван Ї (66)

Китай не продає летальну зброю Росії, - глава МЗС Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю сказав керівнику МЗС України Дмитру Кулебі, що Росія не отримує від Китаю летальної зброї.

Передає слова китайського дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

"Китай не користується ситуацією і не продає летальну в зброю зони конфлікту або сторонам конфлікту", - сказав Ван Дмитру Кулебі під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Він додав, що Китай дотримується політичного врегулювання гарячих питань, і наполягає на сприянні мирним переговорам.

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль",  - підкреслив Ван Ї.

Читайте також: Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї

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Топ коментарі
+22
разскажи ка нам, мил человек, о чем шушукались пу и си во время пекінской зимней олимпиады

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18.02.2024 17:34
+16
Верить китайцам, как и ***** себе дороже. Кабанчик Ын даже чихнуть не может без разрешения Пекина. Может напрямую и не продает, а с разрешения китайцев. А может и с замещением, Ын отдает свое оружие (ракеты и снаряды) а китайцы им компенсируют.
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18.02.2024 17:36
+11
Китай активно допомагає кацапам її виробляти, обходити санкції, постачає ресурси, та дозволив Пухляшу надавати снаряди та ракети Мордору.
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18.02.2024 17:33
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18.02.2024 17:31 Відповісти
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18.02.2024 17:32 Відповісти
Китай активно допомагає кацапам її виробляти, обходити санкції, постачає ресурси, та дозволив Пухляшу надавати снаряди та ракети Мордору.
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18.02.2024 17:33 Відповісти
разскажи ка нам, мил человек, о чем шушукались пу и си во время пекінской зимней олимпиады

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18.02.2024 17:34 Відповісти
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка...
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18.02.2024 17:38 Відповісти
Здурів чи шо? Це Сідзінь і Підарочка.
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18.02.2024 21:28 Відповісти
По самые помидоры 😁
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18.02.2024 17:53 Відповісти
Верить китайцам, как и ***** себе дороже. Кабанчик Ын даже чихнуть не может без разрешения Пекина. Может напрямую и не продает, а с разрешения китайцев. А может и с замещением, Ын отдает свое оружие (ракеты и снаряды) а китайцы им компенсируют.
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18.02.2024 17:36 Відповісти
Пи*дишь, косорылое, свои снаряды засылаете х-лу через опухшего.
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18.02.2024 17:38 Відповісти
Снаряди/набої/та інша периферія не вважається терміном зброї. Як і все що стосується вибухівки.
Це складно прийняти, але офіційно це інший вид товарів.
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18.02.2024 19:23 Відповісти
К оружию относят устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, предмет для нападения или обороны. Также - совокупность средств для охоты и ведения войны.. Снаряды и патроны непосредственно предназначены для поражения живой или иной цели, предмет для нападения или обороны.
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18.02.2024 19:43 Відповісти
Двулічні тврини! Офіційно не продає, офіційно китайську зброю продає маріонетка - КНДР
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18.02.2024 17:44 Відповісти
"За час розв'язаної Росією війни проти України найбільше заробив Китай. Китай став зараз головним партнером Росії. Товарообіг між ними різко збільшився."(с) - а китайську зброю до московiї продає КНДР.
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18.02.2024 17:52 Відповісти
Кажуть шо там в них будівельна піраміда = коли вони вже схлопнуться -- шоб мали свіи геморои і не сунули ніс по світу
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18.02.2024 18:02 Відповісти
Китай не продає летальну зброю росісії --- Дійсно не продають,),---на шару дають, Шара--духовна скрепа кацапів!,),
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18.02.2024 18:03 Відповісти
Росія купує у Китаю товари, які їй важко дістати деінде в умовах санкцій.

Pосійський ринок переповнений китайськими автомобілями. У 2023 році до нього офіційно увійшли 19 нових брендів з Китаю, а всього їх 29.

Але ще важливіше те, що Китай переоснащує російську промисловість.

З даних російської митниці, вивчених Financial Times, випливає, що частка китайських верстатів з ЧПУ в загальному обсязі російського імпорту в липні 2023 року (за інші місяці даних немає) становив 57% - проти 12% до початку війни. Ці машини потрібні, в тому числі, російському військово-промисловому комплексу.
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18.02.2024 18:03 Відповісти
Мудак Ван з чого бне починав розмову, особливо якщо про війну Рашки проти України то завжди буде в решті решт ппосто вихваляти Китай. Тільки починає ротяку вфдкривати то вже відомо що через 10 секунд перестрибне на рекламу Китаю.
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18.02.2024 18:04 Відповісти
Напряму нє. Може хтось забув фото вагнерівців в китайському екіпіруванні та зі зброєю, а снаряди з ієрогліфами ще задовго до допомого кіма, тай сама південа корея мабуть не постачала б зброю без дозволу китаю.
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18.02.2024 18:05 Відповісти
Я так розумію, що ви переплутали Південну Корею з КНДР?
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18.02.2024 18:16 Відповісти
Нє, не продає)) Продає до КНДР і Ірану
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18.02.2024 18:18 Відповісти
Китайська народна казка - "Китай не продає летальну зброю Росії"...
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18.02.2024 18:18 Відповісти
Краще б разом знищили ***** , забрали б свою сибір , а ми Кубань і Білгородщину, а ніт , сцикуни китайська народна позиція
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18.02.2024 18:20 Відповісти
Що вже говорити про КНР, коли Тайвань, Карл, Тайвань являється лідером з продажі висоточних станків для московитського ВПК:

Тайвань стал главным поставщиком станков для российского ОПК

ЯНВ 27, 2024

Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter. Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК. Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

Оборудование для обработки металла - такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки - важная часть тайваньского экспорта. И Россия - один из его ключевых партнеров. С 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня, при среднегодовом объеме продаж свыше $30 млн.С началом вторжения в Украину Тайвань анонсировал введение санкций против России, но поначалу они коснулись лишь продукции полупроводниковой, телекоммуникационной и аэрокосмической отраслей. Металлообрабатывающие станки можно было покупать как раньше. Это привело к тому, что Россия, для которой оказались закрыты другие рынки, переключилась на Тайвань для удовлетворения своего спроса на высокотехнологичные станки.
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18.02.2024 18:20 Відповісти
Бреше косорила макака!!!
У Китаї пообіцяли підтримку РФ в "українському питанні" всупереч тиску Заходу

https://www.unian.ua/editor/yuriy-kobzar Юрій Кобзар

21:41, 31.01.24
2 хв.8522

viber://forward?text=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html&text=%D0%A3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B2%20%22%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%22%20%D0%B2%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83

У Пекіні заявили, що вони за "справедливість", тому пожертвують відносинами із Заходом заради підтримки агресора.

Міністр оборони Китаю підтримав дії РФ в Україні / колаж УНІАН, фото wikimedia.org, кадр з відео

https://www.unian.ua/weapons/rf-vikupovuye-droni-v-kitaji-cilimi-liniyami-na-rik-vpered-ekspert-12516330.html Китай підтримуватиме Росію в "українському питанні", попри тиск з боку Заходу. Про це заявив новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відео-зустрічі з очільником Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

"В останні роки США і Західний світ ізолюють Росію. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону", - заявив Дун Цзюнь.

За його словами, Китай не припинить підтримку країни-агресора, навіть попри те, що це завдає шкоди оборонній співпраці Пекіна з країнами Євросоюзу.

"Ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики. І вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву", - сказав він.



Міноборони Китаю обіцяє підтримку РФ в "українському питанні"

Міноборони Китаю обіцяє підтримку РФ в "українському питанні"

Китай допомагає Росії в агресії проти України

Як писав УНІАН, Китай і Туреччина https://www.unian.ua/world/kitay-i-turechchina-postachayut-v-rosiyu-sirovinu-dlya-virobnictva-porohu-12529338.html врятували Росію від "порохового голоду". Поки КНДР постачає в Росію готові **********, ці дві країни допомагають агресору поставками сировини для виробництва збройового пороху в самій РФ.

Також ми розповідали, що https://www.unian.ua/economics/other/kitay-dopomagaye-rosiji-zberegti-vazhku-promislovist-v-rf-bloomberg-12525609.html Китай допомагає Росії зберегти важку промисловість. Зокрема зараз китайський машинобудівний гігант Sinosteel Engineering & Technology Co. і сотні китайських робітників будують новий коксохімічний завод вартістю приблизно 840 мільйонів доларів у місті Магніторськ.
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18.02.2024 18:22 Відповісти
и вань
водки нет
иди домой
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18.02.2024 18:26 Відповісти
Брехло...
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18.02.2024 18:27 Відповісти
через країну прокладку кндр!"настамнет" китайський варіант
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18.02.2024 18:29 Відповісти
Ага ,віримо
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18.02.2024 18:30 Відповісти
Зате постачає обладнання і компоненти і фінансує все це, підари комуністичні
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18.02.2024 19:06 Відповісти
Що путлєра ****** що ****** ******!!!
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18.02.2024 19:13 Відповісти
Ага, летального не передаєте, тільки літальне. Дрони, снаряди, ракети...
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18.02.2024 19:15 Відповісти
ми теж не постачаємо зброю сторонам численних (кримінальних, адміністративних, побутових) конфліктів на території КНР, хоча і знаємо його історію, і навіть без загрози санкцій... ми просто тікаємо звідти, куди китайці тільки прагнуть...
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18.02.2024 19:31 Відповісти
не 'тікаємо', а вже 'пішли'
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18.02.2024 21:37 Відповісти
від перестановки складів у імені брехлива сутність що російського івана, що китайського - все одно залишається не змінною.
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18.02.2024 19:31 Відповісти
Тобто, безоплатно передате?
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18.02.2024 20:41 Відповісти
Якщо ці виродки так кажуть то швидше за все продають і у великих обсягах
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18.02.2024 23:42 Відповісти
..врет узкоглазик..
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19.02.2024 10:02 Відповісти
 
 