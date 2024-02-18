Китай не продає летальну зброю Росії, - глава МЗС Ван Ї
Міністр закордонних справ Китаю сказав керівнику МЗС України Дмитру Кулебі, що Росія не отримує від Китаю летальної зброї.
Передає слова китайського дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.
"Китай не користується ситуацією і не продає летальну в зброю зони конфлікту або сторонам конфлікту", - сказав Ван Дмитру Кулебі під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Він додав, що Китай дотримується політичного врегулювання гарячих питань, і наполягає на сприянні мирним переговорам.
"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", - підкреслив Ван Ї.
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Це складно прийняти, але офіційно це інший вид товарів.
Pосійський ринок переповнений китайськими автомобілями. У 2023 році до нього офіційно увійшли 19 нових брендів з Китаю, а всього їх 29.
Але ще важливіше те, що Китай переоснащує російську промисловість.
З даних російської митниці, вивчених Financial Times, випливає, що частка китайських верстатів з ЧПУ в загальному обсязі російського імпорту в липні 2023 року (за інші місяці даних немає) становив 57% - проти 12% до початку війни. Ці машини потрібні, в тому числі, російському військово-промисловому комплексу.
Тайвань стал главным поставщиком станков для российского ОПК
ЯНВ 27, 2024
Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter. Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК. Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.
Оборудование для обработки металла - такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки - важная часть тайваньского экспорта. И Россия - один из его ключевых партнеров. С 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня, при среднегодовом объеме продаж свыше $30 млн.С началом вторжения в Украину Тайвань анонсировал введение санкций против России, но поначалу они коснулись лишь продукции полупроводниковой, телекоммуникационной и аэрокосмической отраслей. Металлообрабатывающие станки можно было покупать как раньше. Это привело к тому, что Россия, для которой оказались закрыты другие рынки, переключилась на Тайвань для удовлетворения своего спроса на высокотехнологичные станки.
У Китаї пообіцяли підтримку РФ в "українському питанні" всупереч тиску Заходу
https://www.unian.ua/editor/yuriy-kobzar Юрій Кобзар
21:41, 31.01.24
2 хв.8522
viber://forward?text=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-u-kitaji-zayavili-pro-pidtrimku-rosiji-z-ukrajinskogo-pitannya-12529674.html&text=%D0%A3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B2%20%22%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%22%20%D0%B2%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83
У Пекіні заявили, що вони за "справедливість", тому пожертвують відносинами із Заходом заради підтримки агресора.
Міністр оборони Китаю підтримав дії РФ в Україні / колаж УНІАН, фото wikimedia.org, кадр з відео
https://www.unian.ua/weapons/rf-vikupovuye-droni-v-kitaji-cilimi-liniyami-na-rik-vpered-ekspert-12516330.html Китай підтримуватиме Росію в "українському питанні", попри тиск з боку Заходу. Про це заявив новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відео-зустрічі з очільником Міноборони РФ Сергієм Шойгу.
"В останні роки США і Західний світ ізолюють Росію. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону", - заявив Дун Цзюнь.
За його словами, Китай не припинить підтримку країни-агресора, навіть попри те, що це завдає шкоди оборонній співпраці Пекіна з країнами Євросоюзу.
"Ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики. І вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву", - сказав він.
Міноборони Китаю обіцяє підтримку РФ в "українському питанні"
Міноборони Китаю обіцяє підтримку РФ в "українському питанні"
Китай допомагає Росії в агресії проти України
Як писав УНІАН, Китай і Туреччина https://www.unian.ua/world/kitay-i-turechchina-postachayut-v-rosiyu-sirovinu-dlya-virobnictva-porohu-12529338.html врятували Росію від "порохового голоду". Поки КНДР постачає в Росію готові **********, ці дві країни допомагають агресору поставками сировини для виробництва збройового пороху в самій РФ.
Також ми розповідали, що https://www.unian.ua/economics/other/kitay-dopomagaye-rosiji-zberegti-vazhku-promislovist-v-rf-bloomberg-12525609.html Китай допомагає Росії зберегти важку промисловість. Зокрема зараз китайський машинобудівний гігант Sinosteel Engineering & Technology Co. і сотні китайських робітників будують новий коксохімічний завод вартістю приблизно 840 мільйонів доларів у місті Магніторськ.
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