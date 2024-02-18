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Германия (6726) военные преступления (1376)

Германия собрала более 500 доказательств военных преступлений россиян в Украине

руйнування

Немецкие власти сообщили о результатах в расследовании военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации Федерального министерства юстиции, ФРГ уже собрала более 500 доказательств военных преступлений в Украине и допросила более 160 свидетелей.

Министр юстиции Марко Бушманн подчеркнул, что если кто-то отдает приказ сознательно нарушать международное уголовное право, то этот правитель потенциально военный преступник.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Я надеюсь и желаю, что в какой-то момент ему придется предстать перед судом. Я знаю, что для этого нам понадобится много терпения", - добавил он.

Министр отметил, что если российский беспилотник намеренно наводится солдатом на жилой дом, где находятся только гражданские лица, это военное преступление.

"Каждая фотография и каждый ролик на мобильных телефонах, например, может помочь в расследовании. Тот, кто удаляет такие материалы, только помогает российским военным преступникам", – подчеркнул Бушманн.

Он добавил, что немецкие власти хотят убедить больше жертв или свидетелей травматического опыта среди украинцев, которые сбежали в ФРГ, делиться своим опытом с полицией.

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Топ комментарии
+4
зогляду на те, які звірства витворяють россіяни в цій війні, можно зі стовідсотковою впевненністю казати, що всі, або принаймні більшість злочинів здійснених в перід Другої Світової війни, які приписані німцям, були здійснені россіянами
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18.02.2024 19:32
+3
було б нормально щоб саме німці були локомотивом в справі воєнних злочинів русні, тоді рашизм, враховуючи хронологію, займе місце поверх нацизму. Як на мене, німцяв то і в карму плюс і як історичне каяття
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18.02.2024 19:27
+2
А 500 таурусов, поділили би касапське стадо мінімум на три..
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18.02.2024 19:25
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За кожен доказ по таурусу !
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18.02.2024 19:24 Ответить
А 500 таурусов, поділили би касапське стадо мінімум на три..
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18.02.2024 19:25 Ответить
І дозвіл валити всім, чим можна по території мокшан
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18.02.2024 19:34 Ответить
було б нормально щоб саме німці були локомотивом в справі воєнних злочинів русні, тоді рашизм, враховуючи хронологію, займе місце поверх нацизму. Як на мене, німцяв то і в карму плюс і як історичне каяття
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18.02.2024 19:27 Ответить
зогляду на те, які звірства витворяють россіяни в цій війні, можно зі стовідсотковою впевненністю казати, що всі, або принаймні більшість злочинів здійснених в перід Другої Світової війни, які приписані німцям, були здійснені россіянами
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18.02.2024 19:32 Ответить
то кацапи створили холокост ? і знищували людей в Освенцимах та Бухенвальдах?
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18.02.2024 20:01 Ответить
а ти в курсі, що коли радянські війська захопили Аушвіц, вони забрали всі документи і архіви і одразу відвезли в совок, в центральний архів, доступ до якого був одразу заблокований для всіх!?
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18.02.2024 20:10 Ответить
стовідсотково все. і тому великий мудрий Черчілль віддав пів-Європи вбивцям. А потім подумав: а з ким і навіщо я так рвався повоювати?
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18.02.2024 22:02 Ответить
Та ! -- докази - занепокоєння -- та в нас іх мільион - ну і .....
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18.02.2024 19:28 Ответить
Краще б Німеччина зібрала для України 500 танків "Леопард." "Збирачів доказів" у нас сотні тисяч всяких ментів, проКУРВорів, різних набу, сапі-в, сбу таін паразитів і дармоїдів, що не йдуть на фронт.
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18.02.2024 19:29 Ответить
Розстріл поранених в Авдіївці.
Заява навеличнішого? - Відсутня.
Заява МЗС? - Відсутня.
Екстренне скликання РадБезу? - Відсутнє.
Хоч якась дія влади - відсутня.

Нагадаю просто для довідки: після атаки на Перл Харбор розслідування почалося через 10 чи 12 днів після нападу.
Після "проє@алі" лютого 2022-го розслідування - не на часі. А таких "проє@алі" за 2 роки повномаштабного вже багато - крайнє в Авдіївці. Все одно - не на часі!
А дєрьмак обговорює нову політику безпеки у світі.

Здається я потрапив у паралельний Всесвіт, де твори Оруела не художня література, а документальна...
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18.02.2024 19:32 Ответить
відповідь на це запитання дуже проста: не реагують, або реагують невчасно через зосередження влади в одних руках! як би державні інститут працювали правильно - вже була б реакція і не одна!
А зараз, в ******** прекрасній "демократичній" Україні всі чекають на темник від ОП-и
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18.02.2024 19:35 Ответить
І передайте пані меркель.
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18.02.2024 20:12 Ответить
А хєру Шольцу не подобається, що пані Урсула має занадто жорстку позицію що до раzкі фєдєраzкі. Може йому якось щатєльнєє вивчити докази геноциду українців.
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18.02.2024 20:22 Ответить
 
 