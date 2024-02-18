Германия собрала более 500 доказательств военных преступлений россиян в Украине
Немецкие власти сообщили о результатах в расследовании военных преступлений России в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По информации Федерального министерства юстиции, ФРГ уже собрала более 500 доказательств военных преступлений в Украине и допросила более 160 свидетелей.
Министр юстиции Марко Бушманн подчеркнул, что если кто-то отдает приказ сознательно нарушать международное уголовное право, то этот правитель потенциально военный преступник.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Я надеюсь и желаю, что в какой-то момент ему придется предстать перед судом. Я знаю, что для этого нам понадобится много терпения", - добавил он.
Министр отметил, что если российский беспилотник намеренно наводится солдатом на жилой дом, где находятся только гражданские лица, это военное преступление.
"Каждая фотография и каждый ролик на мобильных телефонах, например, может помочь в расследовании. Тот, кто удаляет такие материалы, только помогает российским военным преступникам", – подчеркнул Бушманн.
Он добавил, что немецкие власти хотят убедить больше жертв или свидетелей травматического опыта среди украинцев, которые сбежали в ФРГ, делиться своим опытом с полицией.
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Заява навеличнішого? - Відсутня.
Заява МЗС? - Відсутня.
Екстренне скликання РадБезу? - Відсутнє.
Хоч якась дія влади - відсутня.
Нагадаю просто для довідки: після атаки на Перл Харбор розслідування почалося через 10 чи 12 днів після нападу.
Після "проє@алі" лютого 2022-го розслідування - не на часі. А таких "проє@алі" за 2 роки повномаштабного вже багато - крайнє в Авдіївці. Все одно - не на часі!
А дєрьмак обговорює нову політику безпеки у світі.
Здається я потрапив у паралельний Всесвіт, де твори Оруела не художня література, а документальна...
А зараз, в ******** прекрасній "демократичній" Україні всі чекають на темник від ОП-и