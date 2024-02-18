Германия собрала более 500 доказательств военных преступлений россиян в Украине

Немецкие власти сообщили о результатах в расследовании военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации Федерального министерства юстиции, ФРГ уже собрала более 500 доказательств военных преступлений в Украине и допросила более 160 свидетелей.

Министр юстиции Марко Бушманн подчеркнул, что если кто-то отдает приказ сознательно нарушать международное уголовное право, то этот правитель потенциально военный преступник.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Я надеюсь и желаю, что в какой-то момент ему придется предстать перед судом. Я знаю, что для этого нам понадобится много терпения", - добавил он.

Министр отметил, что если российский беспилотник намеренно наводится солдатом на жилой дом, где находятся только гражданские лица, это военное преступление.

"Каждая фотография и каждый ролик на мобильных телефонах, например, может помочь в расследовании. Тот, кто удаляет такие материалы, только помогает российским военным преступникам", – подчеркнул Бушманн.

Он добавил, что немецкие власти хотят убедить больше жертв или свидетелей травматического опыта среди украинцев, которые сбежали в ФРГ, делиться своим опытом с полицией.

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