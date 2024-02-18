Німеччина зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів росіян в Україні
Німецька влада повідомила про результати у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За інформацією Федерального міністерства юстиції, ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні та допитала понад 160 свідків.
Міністр юстиції Марко Бушманн наголосив, що якщо хтось віддає наказ свідомо порушувати міжнародне кримінальне право, то цей правитель потенційно є воєнним злочинцем.
"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Я сподіваюся та бажаю, що в якийсь момент йому доведеться постати перед судом. Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння", - додав він.
Міністр зазначив, що якщо російський безпілотник навмисно наводиться солдатом у житловий будинок, де знаходяться лише цивільні особи, це є воєнним злочином.
"Кожна фотографія та кожен ролик на мобільних телефонах, наприклад, може допомогти у розслідуванні. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям", - наголосив Бушманн.
Він підкреслив, що німецька влада хоче переконати більше жертв або свідків травматичного досвіду серед українців, які втекли до ФРН, ділитися своїм досвідом з поліцією.
Будь ласка, зачекайте...
Заява навеличнішого? - Відсутня.
Заява МЗС? - Відсутня.
Екстренне скликання РадБезу? - Відсутнє.
Хоч якась дія влади - відсутня.
Нагадаю просто для довідки: після атаки на Перл Харбор розслідування почалося через 10 чи 12 днів після нападу.
Після "проє@алі" лютого 2022-го розслідування - не на часі. А таких "проє@алі" за 2 роки повномаштабного вже багато - крайнє в Авдіївці. Все одно - не на часі!
А дєрьмак обговорює нову політику безпеки у світі.
Здається я потрапив у паралельний Всесвіт, де твори Оруела не художня література, а документальна...
А зараз, в ******** прекрасній "демократичній" Україні всі чекають на темник від ОП-и