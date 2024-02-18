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Німеччина (7090) воєнні злочини (1801)

Німеччина зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів росіян в Україні

руйнування

Німецька влада повідомила про результати у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За інформацією Федерального міністерства юстиції, ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні та допитала понад 160 свідків.

Міністр юстиції Марко Бушманн наголосив, що якщо хтось віддає наказ свідомо порушувати міжнародне кримінальне право, то цей правитель потенційно є воєнним злочинцем.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Я сподіваюся та бажаю, що в якийсь момент йому доведеться постати перед судом. Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння", - додав він.

Міністр зазначив, що якщо російський безпілотник навмисно наводиться солдатом у житловий будинок, де знаходяться лише цивільні особи, це є воєнним злочином.

"Кожна фотографія та кожен ролик на мобільних телефонах, наприклад, може допомогти у розслідуванні. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям", - наголосив Бушманн.

Він підкреслив, що німецька влада хоче переконати більше жертв або свідків травматичного досвіду серед українців, які втекли до ФРН, ділитися своїм досвідом з поліцією.

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Автор: 
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Топ коментарі
+4
зогляду на те, які звірства витворяють россіяни в цій війні, можно зі стовідсотковою впевненністю казати, що всі, або принаймні більшість злочинів здійснених в перід Другої Світової війни, які приписані німцям, були здійснені россіянами
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18.02.2024 19:32
+3
було б нормально щоб саме німці були локомотивом в справі воєнних злочинів русні, тоді рашизм, враховуючи хронологію, займе місце поверх нацизму. Як на мене, німцяв то і в карму плюс і як історичне каяття
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18.02.2024 19:27
+2
А 500 таурусов, поділили би касапське стадо мінімум на три..
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18.02.2024 19:25
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За кожен доказ по таурусу !
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18.02.2024 19:24 Відповісти
А 500 таурусов, поділили би касапське стадо мінімум на три..
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18.02.2024 19:25 Відповісти
І дозвіл валити всім, чим можна по території мокшан
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18.02.2024 19:34 Відповісти
було б нормально щоб саме німці були локомотивом в справі воєнних злочинів русні, тоді рашизм, враховуючи хронологію, займе місце поверх нацизму. Як на мене, німцяв то і в карму плюс і як історичне каяття
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18.02.2024 19:27 Відповісти
зогляду на те, які звірства витворяють россіяни в цій війні, можно зі стовідсотковою впевненністю казати, що всі, або принаймні більшість злочинів здійснених в перід Другої Світової війни, які приписані німцям, були здійснені россіянами
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18.02.2024 19:32 Відповісти
то кацапи створили холокост ? і знищували людей в Освенцимах та Бухенвальдах?
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18.02.2024 20:01 Відповісти
а ти в курсі, що коли радянські війська захопили Аушвіц, вони забрали всі документи і архіви і одразу відвезли в совок, в центральний архів, доступ до якого був одразу заблокований для всіх!?
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18.02.2024 20:10 Відповісти
стовідсотково все. і тому великий мудрий Черчілль віддав пів-Європи вбивцям. А потім подумав: а з ким і навіщо я так рвався повоювати?
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18.02.2024 22:02 Відповісти
Та ! -- докази - занепокоєння -- та в нас іх мільион - ну і .....
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18.02.2024 19:28 Відповісти
Краще б Німеччина зібрала для України 500 танків "Леопард." "Збирачів доказів" у нас сотні тисяч всяких ментів, проКУРВорів, різних набу, сапі-в, сбу таін паразитів і дармоїдів, що не йдуть на фронт.
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18.02.2024 19:29 Відповісти
Розстріл поранених в Авдіївці.
Заява навеличнішого? - Відсутня.
Заява МЗС? - Відсутня.
Екстренне скликання РадБезу? - Відсутнє.
Хоч якась дія влади - відсутня.

Нагадаю просто для довідки: після атаки на Перл Харбор розслідування почалося через 10 чи 12 днів після нападу.
Після "проє@алі" лютого 2022-го розслідування - не на часі. А таких "проє@алі" за 2 роки повномаштабного вже багато - крайнє в Авдіївці. Все одно - не на часі!
А дєрьмак обговорює нову політику безпеки у світі.

Здається я потрапив у паралельний Всесвіт, де твори Оруела не художня література, а документальна...
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18.02.2024 19:32 Відповісти
відповідь на це запитання дуже проста: не реагують, або реагують невчасно через зосередження влади в одних руках! як би державні інститут працювали правильно - вже була б реакція і не одна!
А зараз, в ******** прекрасній "демократичній" Україні всі чекають на темник від ОП-и
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18.02.2024 19:35 Відповісти
І передайте пані меркель.
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18.02.2024 20:12 Відповісти
А хєру Шольцу не подобається, що пані Урсула має занадто жорстку позицію що до раzкі фєдєраzкі. Може йому якось щатєльнєє вивчити докази геноциду українців.
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18.02.2024 20:22 Відповісти
 
 