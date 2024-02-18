Отказ помогать Украине навредит экономике Америки, - Писториус - Конгрессу США
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Конгресс США продлить поддержку Украины, поскольку отказ от этого обязательства может навредить американской экономике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как объяснил Писториус в разговоре с Bloomberg, продолжение российской агрессии может нанести ущерб сотрудничеству в сфере безопасности с США, нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, а также ослабить Европу и торговые отношения ЕС с американской экономикой, которая является крупнейшей в мире.
Немецкий министр также подчеркнул, что поражение Украины в войне с РФ навредит не только Европе, но и самим Соединенным Штатам.
"Географически Европа находится вдали от Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США", - сказал Писториус.
Пожалуйста, подождите...
@goodpixel3
В связи с полной блокировкой поставки оружия из США в Украину, правильная формулировка этого действия : " санкции в отношении поставки оружия в Украину выведенные администрацией Байдена".
@StepanSraka_
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https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч
Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
Саме тому всі ці "гаманці" так бояться "ескалації" - може почати руйнуватися СВІТОВА економіка, а це їхні статки і гарне життя. А для політиків - погіршення рівня життя їх виборців і, як наслідок, не переобрання та забуття....
А на людські життя українців їм так само наср@ть, як і *****...
навіщо всім українцям вигороджувати ЗЄрмаків, чиї дії призвели до війни і сотень тисяч смертей
От нахіба українцям об'єднуватися навколо своїх внутрішніх ворогів?
Какие трамписты, падла?
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ нелегалов зашли через открытую байденом границу и ВСЕ СЕЛИ НА ХАЛЯВУ - пособия и "бесплатную" медицину. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДАРМОЕДОВ
Заткни пасть паскуда **********!
Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
Может, это перевесит те 5 миллиардов долларов, которые байден прикарманил из позапрошлого гранта для Украины и те миллионы , которые пуйло платит ему через ублюдка хантера руками Елены Батуриной.
Можете еще стать против ветра и пописять с криками БАЙДЕН ПАМАГИИИИИ!!!!
Больше - НИГДЕ
Тим більше, що європейські, японські та південно-корейські кращі та надійніші.
Який дурень тепер купуватиме "Теслу", якщо Маск або не сповна розуму,
або потрапив на путінський гачок і виконуватиме його забаганки ?
Хто захоче, щоб його "Тесла" усіма своїми настройками, камерами та мікрофонами
передавала персональну інформацію у ФСБ, чи ще кудись ?
Не вистачало, щоб ФСБ одержало доступ до гальм чи керма - це ж просто ідеальне убивство.
Навіть просте накопичення інформації про регулярні маршрути стає небезпечним.
Політика впливає на економіку.
На Джонсона-спикера найдите управу олухи, он поставит пакет на голосование и протащите его в нижней палате, вот и всё. Как дети епрст, одного человека всей государственной системой "уговорить" не могут.
Тебе плеснули помоев в мисочку и ты гавкаешь на тех, кто старается сохранить СВОЮ СТРАНУ.
Рухнут США - вам точно лучше не станет, ИДИОТ!
и другой техники, которая пылится на хранении, ожидая утилизации.
Угрозы совсем в другом.
В страну за 3 года вошла огромная армия вторжения - не менее 23 000 000 нелегальных бездокументных мигрантов, больше 90% которых - мужчины военнообязанного возраста
и раасеялась по территории. Работать никто не собирался и не думает - не для того они
приперлись из тропиков в ледяные Чикаго и Н-Й, Бостон и Сиэттл. Для их халявного прокорма напечатаны триллионы необеспеченных долларов.
Угрозы - это инфляция, "байденомика", рост преступности, наркомании, эпидемии гепатита, дизентерии, сифилиса, СПИДа, малярии и прочей экзотики, "бидонвилли" с антисанитарией и крысами, раскол в народе - еще есть добрые самаритяне, орущие МИГРАНТС ВЭЛКАМ (но не дающие СВОЕГО адреса).
Угроза - это пришлые бандюги, которые собираются выбирать президента США.
Поток не прекращается, а нарастает. Уже "освоили границу" в Аризоне - там их даже не считают.
Вот где угроза.
За Старлінки ми дякували і дякуємо - не треба брехати !
Америка - це не Трамп із Маском.
Америка - це американці, що ствоюють багатство країни
завдяки американським цінностям.
І Україна ці цінності захищає кровь'ю своїх кращих людей.
2 Конгрес и лендлиз "дал", но особысто байден был против - и шо Украина получила?
ДВА НИ*УЯ.
3. Перестаньте гавкать на Трампа! Зачем заранее портить отношения с тем, кто имеет большие
шансы стать президентом - и как потом с ним общаться? "Слышь, трампон, мы там тебе пару лет на голову срали, так давай нам помогай". ТАК?
Умная позиция - нейтралитет, и НЕ ЛЕЗТЬ В ЧУЖИЕ ВЫБОРЫ, вы ничего в них не решаете, а настраиваете против Украины больше половины американского НАРОДА, що створюють американськи цинности". У Трампа огромная поддержка НАРОДА.