Отказ помогать Украине навредит экономике Америки, - Писториус - Конгрессу США

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Конгресс США продлить поддержку Украины, поскольку отказ от этого обязательства может навредить американской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как объяснил Писториус в разговоре с Bloomberg, продолжение российской агрессии может нанести ущерб сотрудничеству в сфере безопасности с США, нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, а также ослабить Европу и торговые отношения ЕС с американской экономикой, которая является крупнейшей в мире.

Немецкий министр также подчеркнул, что поражение Украины в войне с РФ навредит не только Европе, но и самим Соединенным Штатам.

"Географически Европа находится вдали от Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США", - сказал Писториус.

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