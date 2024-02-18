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Конгресс США (1207) Писториус (166)

Отказ помогать Украине навредит экономике Америки, - Писториус - Конгрессу США

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Конгресс США продлить поддержку Украины, поскольку отказ от этого обязательства может навредить американской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как объяснил Писториус в разговоре с Bloomberg, продолжение российской агрессии может нанести ущерб сотрудничеству в сфере безопасности с США, нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, а также ослабить Европу и торговые отношения ЕС с американской экономикой, которая является крупнейшей в мире.

Немецкий министр также подчеркнул, что поражение Украины в войне с РФ навредит не только Европе, но и самим Соединенным Штатам.

"Географически Европа находится вдали от Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США", - сказал Писториус.

Читайте также: Германия и партнеры будут стоять на стороне Украины, как бы долго Путин не продолжал войну, - Писториус
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Топ комментарии
+10
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18.02.2024 21:25
+7
Байден теж валяє дурня. В нього є інструменти для поставки озброєнь і без конгресу, хай і не такі великі. Але він чи дійсно забув про це чи хоче трампістів нагнути не розбереш.
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18.02.2024 21:26
+5
Степан Срака, главний інженер

@StepanSraka_

·

https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч

Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
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18.02.2024 21:27
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Добрый Пиксель.

@goodpixel3

В связи с полной блокировкой поставки оружия из США в Украину, правильная формулировка этого действия : " санкции в отношении поставки оружия в Украину выведенные администрацией Байдена".
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18.02.2024 21:21 Ответить
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18.02.2024 21:25 Ответить
Це хороший руській? В чомусь він правий.
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18.02.2024 21:34 Ответить
Навальний тепер уже хороший руцкій. А цей, ніби, ще живий.
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18.02.2024 21:36 Ответить
Хароший рускій Вайцман.
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18.02.2024 21:40 Ответить
Ну він хоч чесно каже, що ***** не зупиниться і не стане нормальною людиною.
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18.02.2024 21:49 Ответить
Он забыл сказать, что в рашке живут 150 000 000 ******, одинаковых, как братья Дауны.
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19.02.2024 05:57 Ответить
Да походу это горькая и суровая для Украины правда .Вот и Маск об этом даже гворит на одном из форумов республиканцев -противников голосования за очередной пакет помощи Украины ,что мол не надо позволить путину проиграть ибо тогда его уже на самой раше его могут свергнуть и прийти к власти ещё более жестокие и невменяемые люди чем он .Вот такая вот муйня малята
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18.02.2024 21:42 Ответить
мнение Вайцмана бесценно, жаль не знаю кто это ))))
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18.02.2024 23:43 Ответить
ППКС !
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19.02.2024 05:56 Ответить
Не США, а Белый Дом. Остальное - ПРАВДА.
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19.02.2024 06:00 Ответить
Байден теж валяє дурня. В нього є інструменти для поставки озброєнь і без конгресу, хай і не такі великі. Але він чи дійсно забув про це чи хоче трампістів нагнути не розбереш.
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18.02.2024 21:26 Ответить
Остолопе, байден здав Украину в листопадi 2021-го, коли поставлений ним та завербований %уйлом директор ЦРУ Бьорнс бухав з ****** та мав ТРИ НАРАДИ з Наришкиним при закритих дверях. Чи вам повилазило, панове??????????
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19.02.2024 06:06 Ответить
Степан Срака, главний інженер

@StepanSraka_

·

https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч

Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
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18.02.2024 21:27 Ответить
При глобалізації економіки географічне розташування вже не важливе: якщо почне падати в одному місці, то руйнація дійде і на інший край світу.
Саме тому всі ці "гаманці" так бояться "ескалації" - може почати руйнуватися СВІТОВА економіка, а це їхні статки і гарне життя. А для політиків - погіршення рівня життя їх виборців і, як наслідок, не переобрання та забуття....
А на людські життя українців їм так само наср@ть, як і *****...
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18.02.2024 21:29 Ответить
Пох на їх економіку.. війна перевернулась з ніг на голову.. а слово американця,почало прирівнюватись до слова касапа.. нехай побачать мене дієздатні представники держави,яка іменується США..
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18.02.2024 21:34 Ответить
пиндосы будут торговать валянками с Немытой
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18.02.2024 21:35 Ответить
в первую очередь выпендривание Джонсона навредит республиканцам , рейтинг упадет
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18.02.2024 21:36 Ответить
нет помощи союзникам и проблема с границей не решается
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18.02.2024 21:39 Ответить
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18.02.2024 21:44 Ответить
Звісно потужний зелідор тут нєпрічьом. Він нічого не должєн
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18.02.2024 22:26 Ответить
А Равчєв не знайшов аргументу,
навіщо всім українцям вигороджувати ЗЄрмаків, чиї дії призвели до війни і сотень тисяч смертей

От нахіба українцям об'єднуватися навколо своїх внутрішніх ворогів?
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19.02.2024 00:55 Ответить
Долбень, не в Конгрессе США, А В БЕЛОМ ДОМЕ, где рулит обама-чмо руками чучела.
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19.02.2024 06:09 Ответить
Відсутність поставок зброї і обезголовлювання керівництва - ідеальні обставини для ідеального шторму
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18.02.2024 21:50 Ответить
Маразм. Яким чином сливання грошей позитивно відзначиться на економіці?
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18.02.2024 22:02 Ответить
Ім своє робить -- вибори
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18.02.2024 22:02 Ответить
Так трампистам етого и надо. Им пох. на Америку. Они наоборот ставят Байдену палки в колеса, обрушивают економику, а потом еще с Байдена и насмехаются что он ничего не делает.
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18.02.2024 22:10 Ответить
МУДАГ, экономику обрушил байден : он рулит четвертый год и инфляция превысила уровень Великой Депрессии прошлого века.
Какие трамписты, падла?
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ нелегалов зашли через открытую байденом границу и ВСЕ СЕЛИ НА ХАЛЯВУ - пособия и "бесплатную" медицину. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДАРМОЕДОВ
Заткни пасть паскуда **********!
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19.02.2024 06:14 Ответить
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України!

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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18.02.2024 22:37 Ответить
Ага. А еще повяжите белые ленточки, надуйте шарики и принесите цветочки.
Может, это перевесит те 5 миллиардов долларов, которые байден прикарманил из позапрошлого гранта для Украины и те миллионы , которые пуйло платит ему через ублюдка хантера руками Елены Батуриной.
Можете еще стать против ветра и пописять с криками БАЙДЕН ПАМАГИИИИИ!!!!
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19.02.2024 06:18 Ответить
Для оздоровлення західної нації потрібно пропускати російські ракети і шахеди в західних областях України. Хай летять дальше. Не потрібно збивати. Це для профілактики. Лікарі рекомендують.
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18.02.2024 23:03 Ответить
Полякам буде корисно.
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18.02.2024 23:04 Ответить
Кінець гегемонії США. Уступіть місце китаю і росіїї.
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18.02.2024 23:08 Ответить
росии можно уступить свое место на кладбище или на помойке.
Больше - НИГДЕ
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19.02.2024 06:20 Ответить
Світ плюне на американські товари.
Тим більше, що європейські, японські та південно-корейські кращі та надійніші.
Який дурень тепер купуватиме "Теслу", якщо Маск або не сповна розуму,
або потрапив на путінський гачок і виконуватиме його забаганки ?
Хто захоче, щоб його "Тесла" усіма своїми настройками, камерами та мікрофонами
передавала персональну інформацію у ФСБ, чи ще кудись ?
Не вистачало, щоб ФСБ одержало доступ до гальм чи керма - це ж просто ідеальне убивство.
Навіть просте накопичення інформації про регулярні маршрути стає небезпечним.
Політика впливає на економіку.
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18.02.2024 23:13 Ответить
А трампистам на это насрать. Чем хуже - тем лучше.
На Джонсона-спикера найдите управу олухи, он поставит пакет на голосование и протащите его в нижней палате, вот и всё. Как дети епрст, одного человека всей государственной системой "уговорить" не могут.
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19.02.2024 00:27 Ответить
********, шо ты знаешь о трампистах?
Тебе плеснули помоев в мисочку и ты гавкаешь на тех, кто старается сохранить СВОЮ СТРАНУ.
Рухнут США - вам точно лучше не станет, ИДИОТ!
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19.02.2024 06:22 Ответить
США не могут рухнуть, если избавятся от ненужных уже самолётов, ракет, хаммеров
и другой техники, которая пылится на хранении, ожидая утилизации.
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19.02.2024 08:30 Ответить
А кто сказал, что избавление от ненужной техники обрушит США?
Угрозы совсем в другом.
В страну за 3 года вошла огромная армия вторжения - не менее 23 000 000 нелегальных бездокументных мигрантов, больше 90% которых - мужчины военнообязанного возраста
и раасеялась по территории. Работать никто не собирался и не думает - не для того они
приперлись из тропиков в ледяные Чикаго и Н-Й, Бостон и Сиэттл. Для их халявного прокорма напечатаны триллионы необеспеченных долларов.
Угрозы - это инфляция, "байденомика", рост преступности, наркомании, эпидемии гепатита, дизентерии, сифилиса, СПИДа, малярии и прочей экзотики, "бидонвилли" с антисанитарией и крысами, раскол в народе - еще есть добрые самаритяне, орущие МИГРАНТС ВЭЛКАМ (но не дающие СВОЕГО адреса).
Угроза - это пришлые бандюги, которые собираются выбирать президента США.
Поток не прекращается, а нарастает. Уже "освоили границу" в Аризоне - там их даже не считают.
Вот где угроза.
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25.02.2024 15:38 Ответить
Не треба заяву одного, виставляти як позицію держави, тим самим обманювати себе ілюдей. Америкашки вкакались і злились. Ось така неприємна правда.
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19.02.2024 06:11 Ответить
"Джавеліни" дав Конгрес, а особисто Трамп був проти !
За Старлінки ми дякували і дякуємо - не треба брехати !
Америка - це не Трамп із Маском.
Америка - це американці, що ствоюють багатство країни
завдяки американським цінностям.
І Україна ці цінності захищає кровь'ю своїх кращих людей.
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19.02.2024 08:02 Ответить
1. Хто тебе сказал, что Трамп был против? пуйло сказало?
2 Конгрес и лендлиз "дал", но особысто байден был против - и шо Украина получила?
ДВА НИ*УЯ.
3. Перестаньте гавкать на Трампа! Зачем заранее портить отношения с тем, кто имеет большие
шансы стать президентом - и как потом с ним общаться? "Слышь, трампон, мы там тебе пару лет на голову срали, так давай нам помогай". ТАК?
Умная позиция - нейтралитет, и НЕ ЛЕЗТЬ В ЧУЖИЕ ВЫБОРЫ, вы ничего в них не решаете, а настраиваете против Украины больше половины американского НАРОДА, що створюють американськи цинности". У Трампа огромная поддержка НАРОДА.
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19.02.2024 18:45 Ответить
 
 